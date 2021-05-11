День в истории: Казанский мухтасибат, последняя бомба в войне и теория относительности

Чем примечательна дата 11 мая

Фото: Максим Платонов

Дата 11 мая вошла в историю многими памятными событиями. В этот день ровно 60 лет назад прошла политическая демонстрация студентов против ареста профессора истории Казанского университета, а четверть века назад был создан единый Казанский мухтасибат. Также в этот день советские войска освободили Прагу от немецких захватчиков, была сброшена последняя бомба в Великую Отечественную войну, была основана Всесоюзная фирма граммофонных пластинок «Мелодия». В мире представил свою теорию относительности Эйнштейн, был освящен Константинополь, был арестован бежавший из Германии организатор политики холокоста. В этот день родились испанский живописец-сюрреалист, график, скульптор, режиссер и писатель Сальвадор Дали, советский военачальник, маршал и дважды Герой Советского Союза Кирилл Москаленко, английская писательница, автор романа «Овод» Этель Лилиан Войнич, немецкий барон и знаменитый рассказчик Иероним Мюнхгаузен. 11 мая скончались советский писатель, автор постмодернистской поэмы «Москва — Петушки» Венедикт Ерофеев, ямайский музыкант Боб Марли, одна из первых женщин — героев Советского Союза Полина Осипенко, а также советская и российская поэтесса, известная стихотворениями, написанными в детском возрасте, Ника Турбина.

Создание единого Казанского мухтасибата

11 мая 1576 года умер первый архимандрит Спасо-Преображенского монастыря в Казани, епископ Варсонофий. Долгое время он служил епископом в Твери, но вернулся в старости в Казань. Его похоронили недалеко от алтаря соборной монастырской церкви, рядом с гробом святителя Гурия. 4 октября в монастыре обнаружили, что тело его осталось нетленным. После этого святителя Варсонофия причислили к лику святых святителей и чудотворцев Казанских.



Фото: tatmitropolia.ru

11 мая 1861 года в Казани состоялась политическая демонстрация студентов, которые выступили против ареста профессора истории Казанского университета Афанасия Прокофьевича Щапова. Профессор был арестован за призыв к демократической конституции на подпольной Куртинской панихиде в память о расстрелянных крестьянах в селе Бездна Казанской губернии (сейчас — село Антоновка Спасского района). За месяц до панихиды царские власти расстреляли там 4-тысячную толпу, которая выступила против крестьянской реформы. По данным военных, был убит 51 и ранены 77 человек.



11 мая 1996 года 14 имамов Казани объединились в единый Казанский мухтасибат, который управлял всеми мусульманскими приходами и мечетями в татарстанской столице. Главой организации избрали имама мечети «Аль-Марджани» Мансура хазрата Джалялетдина. Мухтасибат просуществовал до 2015 года, когда Казанский мухтасибат был разделен на четыре самостоятельных районных управления — мухтасибата.



Фото: reltoday.com

Окно в музыкальный мир для граждан СССР

В этот день в 1945 году завершилась Пражская стратегическая наступательная операция 1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов в Великой Отечественной войне. За шесть дней была разгромлена немецкая группировка на территории Чехословакии и освобождена Прага. Эта операция стала последней операцией советских Вооруженных сил в войне против фашистской Германии. В результате в плен было взято 860 тысяч человек, из которых 60 были генералами. В качестве трофеев захвачено 9,5 тысячи орудий и минометов, 1,8 тысячи танков и штурмовых орудий, 1,1 тысячи самолетов и большое количество вооружения и боевой техники. Однако отказались капитулировать генералы Шернер и Велер, их преследование продолжилось.

Фото: wikipedia.org

Также 11 мая 1945 года группа не сложивших оружие гитлеровцев обстреляла бомбардировщик советского летчика Нораира Даниэляна северо-западнее Праги. В ответ летчик сбросил бомбу. Возможно, это была последняя сброшенная бомба в период Великой Отечественной войны. Через два дня летчик снова пролетел там, но сбрасывал уже листовки.



11 мая 1964 года была основана Всесоюзная фирма граммофонных пластинок Министерства культуры СССР «Мелодия». Виниловые пластинки «Мелодии» открыли большое окно в музыкальный мир для целой страны. «Мелодия» руководила творческими и промышленными организациями, которые записывали, изготовляли и распространяли грампластинки и магнитофонные компакт-кассеты вплоть до 1986 года. Фирма существует до сих пор.



Фото: d-russia.ru

Задержание организатора политики холокоста

11 мая 330 года состоялось торжественное освящение города Константинополя — столицы Римской империи. Это было сделано по советам астрологов. Освятив город под названием «Константинополь», император Константин Великий противопоставил христианскую столицу своей империи языческому Риму. В праздник гражданам бесплатно раздавали хлеб. Константинополь занимал выгодное географическое положение между Востоком и Западом, поэтому быстро стал крупнейшим городом и важнейшим центром в экономической и политической жизни страны.



11 мая 1916 года Альберт Эйнштейн представил миру теорию относительности. Общая теория привела к предсказанию эффектов, получивших экспериментальное подтверждение. С ее помощью были сформулированы новые модели Вселенной, в том числе модели расширяющейся Вселенной. Ученые смогли понять и объяснить природу нейтронных звезд, черных дыр и гравитационных волн. До этой теории взгляды физиков основывались на учении Исаака Ньютона.



Фото: wikipedia.org

11 мая 1933 года вошло в историю как дата, когда на озере Лох-Несс в Шотландии якобы впервые заметили чудовище, получившее ласковое прозвище Несси. Слухи о чудовище в озере шли со времен римских легионеров, однако его никто не видел. Весной 1933 года в газете «Инвернесс курьер» была опубликована статья о супружеской чете Маккей, наблюдавшей неизвестное существо в озере. Миссис Маккей утверждала, что видела «огромное темное тело, то поднимающееся, то исчезающее в воде. Когда испуг прошел, она рассмотрела два черных горба, рассекающих поверхность озера. Внезапно они с сильным всплеском исчезли в глубине». Ее слова передал инспектор правления водного и лесного хозяйства Алекс Кэмпбелл, который тоже утверждал, что неоднократно видел существо, а переплывая на лодке озеро вместе с констеблем Джоном Фрейзером, столкнулся с неизвестным созданием и слышал его дыхание.



Фото: wikipedia.org

11 мая 1955 года в Варшаве началось совещание представителей восьми европейских социалистических стран по обеспечению мира и безопасности в Европе, на котором через три дня заключили Варшавский договор — договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Представители европейских стран объясняли заключение документа необходимостью ответных мер на создание Организации Североатлантического договора (НАТО), включение в этот блок Западной Германии и политику ее ремилитаризации. Целью договора провозглашалось обеспечение безопасности в Европе.



В 1960 году в этот день агенты израильских спецслужб захватили в Буэнос-Айресе нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Он был одним из организаторов политики холокоста, руководил четвертым отделом Главного имперского управления безопасности, занимавшегося депортацией еврейского населения в гетто и концентрационные лагеря. Именно он реализовал программу «Окончательного решения еврейского вопроса»: организовал идентификацию, сбор и транспортировку евреев со всей оккупированной Европы в Освенцим и другие лагеря смерти. После окончания войны нацистские преступники были преданы суду, однако часть из них смогла скрыться. В Аргентине президент питал симпатии к нацистам, поэтому нацистских преступников не выдавали другим странам. Для Израиля же найти Эйхмана было делом принципа. В результате группа израильских спецслужб похитила Эйхмана, а затем тайно вывезла из страны. В Израиле Эйхмана казнили, несмотря на мораторий на смертную казнь. Тело его сожгли, а пепел развеяли над Средиземным морем за пределами территориальных вод Израиля.

