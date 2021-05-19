Главврач клиники «Корд»: «Цена на коррекцию зрения — это последнее, на что нужно смотреть»

Антон Демидов объясняет, как сохранить зрение, рассказывает об экономии в медицине и дает реальную инструкцию по выбору «своего» офтальмолога

Фото: Ринат Назметдинов

За счет чего у некоторых клиник получается предлагать коррекцию зрения за 15 тысяч рублей? Можно ли сэкономить на расходных материалах? При каких обстоятельствах вырабатывается непереносимость контактных линз? На эти и другие вопросы «Реальному времени» ответил главный врач клиники «Корд» Антон Демидов, который на примере внутренней кухни современной клиники пояснил, что качество редко бывает дешевым.

«У любой низкой цены есть причина»



— Антон Владимирович, начнем с общего вопроса: как рынок офтальмологических услуг пережил прошлый год?

— Мы не сильно ощутили локдаун, хотя и уходили на карантин. Оказалось, что люди, оставшись дома, прислушались к себе, к своим проблемам со здоровьем, в том числе со зрением. В результате большинство медицинских центров отметили, что с начала лета до конца года не только не было падения, но даже ощущался рост спроса. Я говорю в первую очередь про те центры, которые находятся не на последнем месте в рейтинге самых востребованных учреждений, про те клиники, за которые голосуют сами пациенты.

Возможно, это произошло потому что люди решили потратить на здоровье часть средств, отложенных на отпуск или решили инвестировать в себя. В результате, хотя у нас и был спад в период локдауна, потом мы ощутили рост и в итоге по показателям оказались на уровне 2019 года.

— В последние годы наблюдается тенденция снижения стоимости на офтальмологические услуги. В первую очередь на коррекцию зрения. Как вы считаете, почему так происходит?

— В большой степени это связано с тем, что существует некий информационный вакуум. Сложность медицинской услуги в том, что она не стандартизирована. Вам неважно, в каком магазине вы купите телефон или стиральную машинку определенной марки. Но медуслуга с одним названием в разных клиниках может сильно отличаться. И если, условно, в недорогой стоматологии вам поставят пломбу из дешевых материалов и потом вы сможете сходить в другую и заменить ее на более качественную, то с глазами возможности сделать операцию много раз у вас нет. Во-первых, большинство глазных операций делается один раз и на всю жизнь. Во-вторых — зубов 32, а глаза всего два.

Если, условно, в недорогой стоматологии вам поставят пломбу из дешевых материалов и потом вы сможете сходить в другую и заменить ее на более качественную, то с глазами возможности сделать операцию много раз у вас нет



— Из чего складывается стоимость операции?

— Люди, изучая цены на лазерную коррекцию, видят: в одной клинике 40 тысяч за один глаз, в другой — 15 тысяч за оба. Но это крайне редко возможно, чтобы что-то стоило в два-три раза дешевле и было одинаково. У любой низкой цены есть причина. Кто-то думает, что переплачивает просто за интерьер клиники, за дорогие диваны. И это большая ошибка. Интерьер — это одна сотая затрат клиники, а то и меньше уже через пару лет. Главное отличие — в квалификации врача и в оборудовании. Оно бывает новым, б/у, а может быть прошлого поколения, да еще и б/у. Соответственно, разница в стоимости может достигать десятков раз. Плюс расходные материалы, которые тоже очень влияют на конечный результат. Они тоже бывают разными по качеству, как и запчасти к автомобилям. Могут быть оригинальными, выпущенными по лицензии, или вообще выпускаться сторонними производителями.

Не специалисту разобраться в таких тонкостях будет, как правило, невозможно, но низкая стоимость услуг может стать признаком, что в клинике экономят на очень важных вещах.

Каждый наш аппарат стоит от нескольких до десятков миллионов.

— Почему вы решили идти именно по этому пути, ведь очевидно, что на истории с демпингом и экономией проще заработать?

— Мы выбрали между количеством и качеством второе. Можно было бы делать много и не дешевле, но мы решили не гнаться за количеством, сконцентрировавшись на комфорте каждого нашего клиента. Да, у нас уходит по два часа на прием одного пациента, да, мы тратим больше времени на подготовку оборудования. В клинике «Корд» мы беремся только за случаи, в которых на 100% уверены, когда уверены, что можно получить улучшение. Если есть малейшие риски — мы об этом скажем. Кроме того, врачи, в том числе и я, после операции оставляют пациентам личные номера, чтобы те звонили при малейших проблемах. А у нас уже прооперированы десятки тысяч людей. Как думаете, много звонков нам поступает? (смеется) — Нет! Потому что мы делаем один раз и навсегда.

Можно было бы делать много и не дешевле, но мы решили не гнаться за количеством, сконцентрировавшись на комфорте каждого нашего клиента



«Самый легкий способ снизить стоимость любой услуги — сэкономить на расходниках»

— Вы отметили, что еще один важный аспект, помимо оборудования и профессионализма врачей, — это расходные материалы. Поясните, пожалуйста, о чем идет речь?

— Иногда расходные материалы занимают в медицине до 40% стоимости услуги. И самый легкий способ снизить стоимость — это как раз сэкономить на них. Например, у всех инструментов, в том числе лазеров, есть наконечники, линзы, разнообразные переходники. Они одноразовые, потому что непосредственно соприкасаются с пациентом. Такие элементы, лекарства — это все расходные материалы.

При лазерной операции люди думают, что лазер — это такой луч, который может «стрелять» много раз. На самом деле все не так просто. Имеется большое количество разнообразных контактных линз, трубок, препаратов, инструментов и прочего материала, который необходим для выполнения процедуры. На каждом элементе можно сэкономить, и пациент об этом, в общем-то, и не узнает. К сожалению, такой подход встречается. Мы так не делаем, потому что выступаем не за экономию, а за максимально возможный результат, за который отвечаем.

— Кстати, какой порядок цен на услуги клиники по коррекции зрения?

— Восстановление зрения у нас стоит от 15 до 50 тысяч за один глаз, и разброс такой большой потому, что существует много разных технологий и методов коррекции. Для каждого есть свои, определенные показания и противопоказания. Мы пользуемся практически всеми существующими технологиями, поэтому предлагаем каждому пациенту единственную технологию, которой обладаем, а весь спектр, и подбираем ту, что даст наилучший результат в его случае.

Некоторые пациенты приходят и с порога объявляют: мне самую дорогую операцию! Я же нередко после осмотра отвечаю, что вам это не надо, у вас несложный случай и это обойдется вам намного меньше, в 20 или 15 тысяч рублей. А бывает, что коррекция зрения на один глаз стоит 15, а на другой — 40 тысяч. Это и есть наш конек, индивидуальный подход, не работа по шаблону на конвейере, а каждый раз «ручная работа».

Чтобы качество было доступнее, воспользоваться нашими услугами могут пациенты с разными бюджетами. Для этого в клинике действует программа беспроцентной рассрочки на 3 и 6 месяцев.

При лазерной операции люди думают, что лазер — это такой луч, который может «стрелять» много раз. На самом деле все не так просто



— Как вы верно отметили, обывателю самому не разобраться в оборудовании, на котором ему будут делать операцию. Тоже самое можно сказать и о специалистах. Тогда как, по вашему мнению, выбирать клинику? На что смотреть в первую очередь. На цену?

— Стоимость коррекции зрения — это последнее, на что нужно смотреть. Гораздо важнее репутация клиники и врача. То, как давно учреждение занимается этой деятельностью. Можно проконсультироваться со знакомыми врачами — даже если у них другая специализация, они чаще всего лучше информированы в своей среде. Кроме того, здорово, что мы живем сейчас в мире интернета — есть возможность промониторить отзывы, попробовать проанализировать, какие из них настоящие. Но лучший способ все же — увидеть все своими глазами, посмотреть, как работает клиника изнутри. Тут как в театре, все также начнется с вешалки, и вы сами все поймете. Нет ничего плохого в том чтобы пообщаться с пациентами, находящимися в самой клинике — теми, кто уже сделал операцию, поверьте, большинство из них с удовольствием поделятся своими впечатлениями.

Очень правильно сходить в несколько клиник и сравнить все самому. Хороший врач никогда на такое не обидится, даже если вы выберете не его.

Никто не потащит вас в операционную силой, каждый решает сам, как ему комфортнее — в очках или без них.

Стоимость коррекции зрения — это последнее, на что нужно смотреть. Гораздо важнее репутация клиники и врача. То, как давно учреждение занимается этой деятельностью



— В целом какая ситуация наблюдается в офтальмологии, какие запросы у клиентов?

— К сожалению, растет число проблем с глазами. Думаю, это связано с цифровизацией и визуализацией всего. Просто посмотрите, какое экранное время на вашем телефоне. У многих оно давно больше 5 часов и уже почти у всех больше 3 часов. Нагрузка на глаза, когда мы работаем со смартфоном, гораздо выше, чем когда мы работаем на компьютере или с бумажным текстом. В результате появляются множество нарушений и, к сожалению, с этой бедой непонятно как бороться. В годы молодости моих родителей около 30—40 процентов студентов были в очках. 15 лет назад, когда я сам был интерном, — это было уже 60—70 процентов. Боюсь представить, какие цифры сейчас и какие будут завтра.

— Многие сейчас выбирают носить линзы, как альтернативу очкам и операции. Но я слышала, что при неправильном уходе ими можно якобы повредить роговицу.

— При использовании линзы действительно страдают поверхностные ткани глаза, но при отсутствии злоупотребления и строгом соблюдении правил, все быстро восстанавливается. Нередко в результате использования линз повышается чувствительность глаз к ним, и в какой-то момент вы просто не сможете больше носить линзы. Иногда это доходит до того, что и коррекцию зрения уже делать нельзя и приходится переходить на очки, даже если они плохо помогают. Поэтому, если используете линзы, делайте это аккуратно, как можно чаще их меняйте. Иначе есть риск получить не очень приятные осложнения. Это надо четко осознавать.

Нередко в результате использования линз повышается чувствительность глаз к ним, и в какой-то момент вы просто не сможете больше носить линзы. Иногда это доходит до того, что и коррекцию зрения уже делать нельзя

— Что вы можете посоветовать тем, кто по разным причинам не решается на поход к офтальмологу?

— Не бояться. Ищите свою клинику, своего врача. Посещайте офтальмолога регулярно, хотя бы просто для проверки. Очевидно, что никто не потащит вас силой в операционную (смеется). Вас посмотрят, может быть что-то посоветуют. Как минимум вы будете понимать, что с вашими глазами. И решать, как удобнее жить: в очках или без них, только вам. К сожалению, есть много болезней, которые развиваются незаметно или маскируются под привычные несерьезные заболевания и никак себя не проявляют, но в конце концов могут привести к полной необратимой потере зрения! Например, глаукома, сахарный диабет. Первое, что страдает при сахарном диабете — это зрение, но это ощущается не сразу, а нередко лишь на поздних стадиях.

Если вы много времени проводите в смартфоне, то посещайте офтальмолога, чтобы просто убедиться, что глаза работают как надо. Всем людям старше 45 лет необходимо ходить к врачу минимум раз в 2 года, а в идеале каждый год. К сожалению, наши глаза не всегда вовремя сообщают, что с ними начались проблемы, поэтому регулярно обследуйтесь и заботьтесь о них.