Энергия победы: как энергетики приближали победу в ВОВ

Фото: Максим Платонов

Победа в Великой Отечественной войне складывалась из самоотверженного труда работников всех отраслей производства. В 40-е годы ТАССР стала одной из тыловых баз Красной армии: в республику эвакуировали более 70 фабрик. В это время энергетики взяли на себя огромную задачу обеспечить прибывшие заводы электрической и отчасти тепловой энергией. Накануне 9 Мая «Реальное время» рассказывает о вкладе энергетиков в приближение Дня Победы.

Рост мощностей ради победы

С первых месяцев нападения Германии Татарстан вместе с другими республиками и областями Поволжья, Урала, Сибири превратился в один из важнейших военно-промышленных арсеналов. Отсюда шли на фронт боеприпасы, вооружение, снаряжение и продовольствие. Экономику в срочном порядке перестраивали на военный лад.

Для этого заводы и фабрики эвакуировали в тыл страны. В Татарию было отправлено более 70 предприятий. Гражданские фабрики и заводы республики также переориентировали на выполнение фронтовых заказов. Их продукция должна была возместить ущерб, понесенный от оккупации западных областей страны, и обеспечить армию необходимым арсеналом техники и амуниции.

Фото: inkazan.ru

Потребление энергии резко увеличилось. И в первое время не хватало энергомощностей, чтобы обеспечить полностью все предприятия, работавшие на нужды фронта. Энергия казанских ТЭЦ в годы войны поступала на авиационный и моторостроительный заводы, производство синтетического каучука, меховой комбинат, комбинат «Спартак» и другие предприятия. В это время Московский авиационный завод имени Горбунова выпускал пикирующие бомбардировщики Пе-2, на оборудовании Ленинградского авиационного завода создавали ночные бомбардировщики По-2.

Фото: журнал «Элита Татарстана»

Работами по развитию энергетической базы в те годы руководил академик Глеб Кржижановский. Решением энергетической проблемы занимались крупные научные деятели. Они разрабатывали проекты по увеличению мощности и КПД станций. Общая мощность электростанций республики в 1940 году возросла по сравнению с 1928 годом в 7 раз, а выработка электроэнергии достигла 331 млн кВт·ч.

Для бесперебойной подачи энергии в ТАССР построили большое количество мелких электростанций. За годы войны выработка электроэнергии в республике увеличилась до 445 млн кВт·ч.

Энергопобеда казанских ТЭЦ

На местах остро не хватало специалистов энергетиков: кого-то мобилизовали на фронт, кто-то ушел добровольцем. Ушедших на фронт мужчин заменяли женщины и подростки, которым приходилось обучаться прямо на производстве. Сотрудники работали без выходных, по 12 часов в смену. Станции находились на казарменном положении, поэтому руководители ТЭЦ и начальники цехов не покидали рабочего места по 15-16 часов в сутки.

Фото: tgc1.ru

Положение осложнилось с наступлением зимы: возникли перебои с поступлением топлива. Железные дороги были забиты эшелонами с войсками, вооружением, оборудованием эвакуируемых предприятий. По воспоминаниям энергетиков того времени, на станциях использовали весь поступающий уголь, даже взрывоопасный кизеловский. В нем было высокое содержание летучих фракций, что приводило к взрыву пыли, но приспособились и к такому топливу. Когда приходил на ТЭЦ смерзшийся уголь, его приходилось взрывать.

Для предприятий и жителей региона был установлен лимит энергопотребления. В месяц на человека приходилось 5 кВт·ч. При такой норме можно было пользоваться электроэнергией только для освещения в течение 5-6 часов в сутки. О пользовании какими-либо бытовыми электроприборами не могло быть и речи. При недопоставках топлива в Казани гасили свет в целых кварталах, только чтобы предприятия работали, выполняя фронтовые заказы.

«Последние годы моей работы были отданы энергетике»

Энергетики шли за побеждающими войсками. В их задачу входило возрождение освобожденной от врага земли. Их подвиг помнят на всех ТЭЦ, которые работали в годы войны и были созданы уже после победы. На станциях, входящих в АО «ТГК-16», с уважением относятся к ветеранам войны и труженикам тыла. Сотрудники станций каждый год поздравляют их с праздниками. Вклад в обеспечение победы многих ветеранов, работавших в ТГК-16, был отмечен медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Непосредственное отношение к войне 1941—1945 годов имел ветеран Великой Отечественной войны, сотрудник Казанской ТЭЦ-3 Геннадий Соколов. По воспоминаниям ветерана, когда началась война, ему было 14 лет. В 17 лет, в 1944 году, его призвали служить в запасной полк, где готовили солдат для фронта, а затем определили в 360-ю стрелковую дивизию Балтийского фронта. Задача дивизии состояла в охране железной дороги, по которой шли эшелоны с продовольствием и боеприпасами на фронт.

После окончания войны в армии Геннадий Соколов прослужил до 1951 года.

— По совету отца я поступил в архитектурно-строительный техникум и обучался по специальности техник-строитель. По его окончании по распределению попал в Казань, где был назначен мастером участка во втором строительном тресте, а позднее стал прорабом. Мы принимали участие в строительстве 16-й Городской больницы, административного корпуса Казанского порохового завода, а также некоторых корпусов завода органического синтеза. Дальнейшая моя судьба была связана с РЭО «Татспецэнергоремонт» в должности начальника производственного участка, базирующегося на казанской ТЭЦ. Так последующие годы моей работы, вплоть до ухода на пенсию, были отданы энергетике, — вспоминал в одном из интервью Геннадий Соколов.

Память поколений об энергетиках

Ветеранская организация Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1), входящей в АО «ТГК-16», с большой заботой и ответственностью относится к ветеранам войны и труженикам тыла, работавшим на ТЭЦ. В ветеранскую организацию Нижнекамской ТЭЦ-1 входит 652 пенсионера, из них один участник Великой Отечественной войны и семь тружеников тыла.

Фото: Максим Липин

В 2020 году Совет ветеранов, профсоюзный комитет и руководство станции начали работу над проектом «Книга Памяти о ветеранах Великой Отечественной войны». В информационном ресурсе будут собирать сведения о жизни, подвигах и наградах ветеранов Нижнекамской ТЭЦ-1, принявших участие в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов.

Участником проекта стал ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Нижнекамской ТЭЦ-1 Михаил Леонтьев. Он был призван в ряды Красной армии и ушел служить на Дальний Восток в 1944 году 17-летним парнем. Михаил Леонтьев участвовал в сражении с милитаристской Японией в составе 211-го стрелкового полка пулеметчиком. Был награжден за боевые заслуги медалями: «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «30 лет Советской армии и Флота», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «60 лет Вооруженных Сил СССР».

В 1963 году Михаил Леонтьев приехал в Нижнекамск, где работал машинистом бульдозера 6 разряда в СУМ №2 УМС треста «Татэнергострой» Министерства энергетики и электрификации СССР. На Нижнекамской ТЭЦ он прослужил до 1987 года. За долголетний и добросовестный труд награжден медалью «Ветеран труда».

Фото: Максим Липин

Забота о ветеранах войны и тружениках тыла — важная часть социальной политики ТГК-16. Председатель Совета ветеранов Нижнекамской ТЭЦ (ПТК-1) Леонтий Алексеев рассказал, что в этом году в честь Дня Победы ветеранам была оказана материальная помощь. Профсоюз ТЭЦ передал им продуктовые наборы и поздравил с праздником.

— Мы уделяем повышенное внимание пенсионерам. Навещаем, поздравляем с праздниками, — добавил Леонтий Алексеев.

Заслуги энергетиков в борьбе с фашистами вызывают восхищение. Энергию, которую они вкладывали в свою работу, не зря называют энергией победы. Несмотря на все трудности и лишения, энергетики смогли сохранить и приумножить ее в тяжелых условиях. Теперь необходимо сохранить память обо всех героях: и тех, кто сражался на линии фронта, и тех, кто справлялся с войной в тылу.

Партнерский материал