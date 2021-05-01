Американцы УНИКСа провалили финальную серию Еврокубка: Казань без трофея

Четыре итога финального мача УНИКСа и «Монако»

После первого поединка финала Еврокубка в Монте-Карло сложилось впечатление, что никаких проблем УНИКС в двух домашних играх испытывать не должен — просто нужно сыграть на своем уровне и отставить ту нервозность, которая появилась у лидеров-легионеров. Однако, как показал вчерашний матч, в этом финале шансов для УНИКСа не было. Пропавшее хладнокровие и сбитый прицел американцев просто кричали что здесь не обошлось без психосоматики — болезнь Смита, Кэнана развилась слишком быстро и точно на время финальной серии. Спортивная редакция «Реального времени» приводит четыре итога решающего сражения казанцев в евросезоне.

Прифтису нужно было встряхнуть американских лидеров, Митровичу было достаточно полных казанских трибун

Из-за собственных ошибок и внезапно пропавших легионеров в первом матче финальной серии Кубка Европы УНИКС уступил в Монте-Карло (89:87). Никакой хитрой тактики или феноменальной игры на трехочковых «Монако» у себя дома не показал. Причина поражения прозаична — подопечные Димитриса Прифтиса сыграли ниже своих возможностей.

Всю первую игру зрителя не покидало впечатление, что УНИКС вот-вот включится, прибавит и дожмет команду монегасков. Но каждый раз Джамар Смит либо фолил, либо просто спал. Собственные ошибки казанцев в конце матча сыграли роковую роль при, в общем-то, равной игре даже в полуразобранном состоянии УНИКСа.

— Это уже настоящий финал для нас, — говорил клубной пресс-службе наставник казанцев Димитрис Прифтис. — А «Монако» в одном шаге от трофея, нам же нужно сделать два. Нам нужно найти способ выиграть этот матч. Конечно, это нелегко сделать и нужно играть лучше, чем в Монако. В первую очередь нам нужно улучшить свою защиту, а именно защиту при переходах. Именно они подвели нас в первой игре. Мы должны выйти на паркет с высокой энергией и максимальной концентрацией и взаимодействием. Каждая мелкая деталь будет считаться, — сказал Прифтис.

А черногорский наставник «Монако» Звездан Митрович честно признавался, что рад сыграть в Казани уже только потому, что в России разрешено присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. В отличие от французского чемпионата, в котором выступает команда княжества Монако.

— Может быть, пара подборов в нападении в конце игры стали ключевым фактором. Мы рассчитываем в Казани сыграть в зале с болельщиками, с публикой. Это будет здорово.

После игры черногорец еще раз отметит, какие невероятные эмоции он пережил во время этого финала — во многом благодаря казанским трибунам. Во Франции уже с октября команды играют без болельщиков, и атмосфера «Баскет Холла» подарила забытые эмоции.

Причина поражения прозаична — подопечные Димитриса Прифтиса сыграли ниже своих возможностей. Фото: vk.com/unicsbasket

Банально, но дома казанцам отступать было некуда — иначе их ждало награждение «Монако» Кубком на казанском паркете из рук специально прилетевшего в Казань президента Евролиги Жорди Бертомеу. Но, как показала игра, американские лидеры команды в этом финале так и не сыграли на своем уровне. Джамар Смит сумел завестись лишь в концовке, а Кэнан и Уайта провели, возможно, худшую игру в Кубке Европы. К сожалению, лидеры команды просто провалили концовку евросезона, расслабившись после завоевания места в Евролиге.

На этот раз россияне вернулись к своей типичной игре

Артем Клименко оставался едва ли не единственным, кто провел отличный матч в Монте-Карло, набрав 22 очка и установив личный карьерный рекорд. Казалось, что тактический ход — выставить центрового в качестве «фронтмена» вместо привычных американцев сыграло в первый раз, и в ответной игре Митрович на эту наживу уже не клюнет.

На старте игры мы увидели, что Прифтис по-прежнему использует Артема под кольцом — и поначалу это даже работало. В первой четверти. Но чем дальше продолжалась игра, тем очевиднее становилось, что свой лучший матч центровой провел именно в Монте-Карло. В Казани он стал проваливаться в защите, много фолил, его легко обходили Грэй и Ди Бост.

Артем Клименко оставался едва ли не единственным, кто провел отличный матч в Монте-Карло. Фото: eurocupbasketball.com

Да и остальные россияне, которые в Монако на фоне американцев провели недурственный матч, на этот раз больше привозили, нежели помогали. Дмитрий Узинский терял мячи на ровном месте, так что Прифтис потерял терпение уже в середине игры, стал взывать к небесам и вымещать злость на рекламном щите. А учитывая, что Узинский чаще всего выходил против Роба Грэя, то и в защите его действия безгрешными не назовешь. Только в третьей четверти у Дмитрия наконец-то залетела эффектная «треха». Но на этом, в общем-то, и все.

Если в Монте-Карло россияне хоть как-то компенсировали растерявшихся американцев, то дома что-то случилось и с ними.

Браун в одиночку не вытянул. Трехочковые были по-прежнему ужасны

Браун и Антипов сделали по трехочковому за первые три минуты — это именно то, чего не хватало в первой игре. Тогда дальние броски пропали напрочь. Казалось, что наконец-то все вернулось на свои места и сейчас-то у казанцев пойдет. Но дальнейшая игра показала, что дальние броски у казанцев опять не хотят заходить в кольцо. Лишь 5 из 13 попыток попало в гостевую корзину за первую половину игры.

Недобрым словом здесь можно было бы упомянуть Айзеа Кэнана (но не будем), который за весь матч из девяти попыток дальних бросков попал лишь однажды — катастрофический результат, учитывая, что это именно тот компонент, за который его вообще держат в казанской команде.

Всего 25% — таков итоговый показатель попадания трехочковых будет у УНИКСа по итогу. Но даже на этом фоне казанцы умудрялись держаться на плаву за счет ближних попаданий.

В составе «Монако», как и в первой игре, довольно вольготно себя чувствовал Роб Грейт — маленький и юркий защитник легко проскакивал под кольцо хозяев паркета — или же намеренно врезался в заслон Клименко, зарабатывая штрафные. Да и трехочковые из углов у него залетали с завидной регулярностью. За первые 12 минут матча на его счету было уже 13 очков. Всего в игре — 25 баллов будет на счету американца.

В составе «Монако», как и в первой игре, довольно вольготно себя чувствовал Роб Грейт. Фото: eurocupbasketball.com

Казанцы проиграли сами себе — перенервничали в финале

Благо, Джон Браун, который и в Монте-Карло единственный из американцев проснулся ко второй половине игры, выдавал отличный подбор под кольцом и в «Баскет Холле». Только он и Джордан Теодор на двоих созидали у УНИКСа с достойной регулярностью. У Брауна будет 16 очков и 10 подборов, у Теодора — 15 оков + 6 передач.

Но эти двое не смогли бы вытянуть игру, как бы ни хотели. Показательный и роковой момент вновь случился в самой концовке встречи, когда казанцы вели «+2» за 10 секунд до конца игры, но каким-то образом умудрились сфолить с попаданием соперника. Монегаски получили «2+1», вышли вперед — и дотерпели до чемпионского титула. Смит мог бы спасти встречу, прицелься он получше, но вновь сыграл тот самый «нервяк», появившийся в финальной серии — Джамар потерял хладнокровие и решил бросать далеко.

Здесь совокупность всего на свете — от странной установки Прифтиса на концовку, до симптоматики в виде сорвавшейся психологии у американцев. Увы, Кубок Европы в Казани забрал «Монако». УНИКС же осенью стартует в Евролигу. Но очевидно, что в нынешнем виде казанскому клубу там будет ой как сложно — нужны усиления.

Эрик Добролюбов