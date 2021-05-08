День в истории: рекорд казанских яхтсменов, «Воин-освободитель» в Берлине и общество «Красный Крест»

Чем примечательна дата 8 мая

8 мая 1967 года в Москве состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата». Для нашей страны дата памятна и другим важным событием: именно в этот день в 1945 году завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. Кроме того, в этот день мир впервые попробовал кока-колу, в Берлине открыт памятник-ансамбль воинам Советской Армии, а археологическая экспедиция профессора Игаля Ядина совершила сенсационное открытие. 8 мая родились — великий гуманист, основавший в 1863 году Международное общество Красного Креста Анри Дюнан, русский хирург-онколог Петр Герцен, выдающийся микробиолог, расшифровавший генетический код, Андре Мишель Львов, 33-й президент США Гарри Трумэн, испанский певец Энрике Иглесиас, советский и российский режиссер Валерий Тодоровский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Отец татарского театра, ароматы Казани и памятник Мусе Джалилю

8 (20) мая 1886 года родился один из основоположников татарского национального театра Габдулла Кариев (настоящее имя — Миннибай Хайруллин). Свою жизнь он полностью посвятил развитию культуры и искусства татарского народа, создал первую профессиональную труппу «Сайар». Будучи руководителем труппы, Кариев повсеместно искал яркие дарования, воспитал целую плеяду мастеров татарской сцены. Среди его учеников — Нафига Арапова, Нагима Таждарова, Габдрахман Мангушев, 3айни Султанов, Карим Тинчурин и другие. В 1912 году за умелое руководство труппой «Сайяр» и за артистический талант Кариева называют «отцом татарского театра».

Фото: protatarstan.ru

В этот день в 1942 году в Казани открылась парфюмерная фабрика. Предприятие изготавливало духи, одеколон, пудру, туалетную воду, зубной порошок. В первую партию вошли духи и одеколон «Татарстан» главного парфюмера Вульфсона. На 1500 тысяч рублей была подготовлена партия одеколона для фронтовиков.

8 мая 1959 года Татарский областной комитет КПСС и Совет Министров ТАССР подписали общее Решение «Об установлении в Казани памятника Мусе Джалилю». Монументальный комплекс был установлен в 1966 году на площади 1 Мая — у южного фасада казанского кремля — напротив зданий Городской думы и Национального музея Республики Татарстан. Авторами монумента стали скульптор Владимир Цигаль и архитектор Лев Голубовский. К слову, в 1974 году памятник Мусе Джалилю был включен в список памятников культуры РСФСР, подлежащих охране как памятники государственного значения.

Фото: Дмитрий Резнов

8 мая 1999 года после кругосветного путешествия в Казань вернулась деревянная яхта Nord Star (Северная Звезда), отправившаяся в плавание в августе 1997 года. При этом в команде был лишь один опытный моряк — капитан Олег Тюрин. Это было первое в истории России кругосветное путешествие на деревянном судне. Чтобы защитить яхту от штормов, команда установила на ней навигатор и спутниковую связь. Однако не удалось уберечь яхту от морских червей в Полинезии. Морские гады проделали в корпусе длинные ходы толщиной с палец. К слову, на кругосветное плавание было потрачено около 100 тысяч долларов. Больше половины ушло на ремонт яхты и технику.

Завершение Берлинской операции и открытие Могилы неизвестного солдата

8 мая 1910 года состоялось венчание Николая Гумилева с Анной Ахматовой. Будущие супруги познакомились в 1903 году в Царскосельской гимназии. Анне было тогда 14 лет, а Николаю — 17. Для Николая это была любовь с первого взгляда. Аня же не питала ответных чувств к нескладному подростку, писавшему стихи и не умевшему ухаживать. Пять лет Гумилев упорно и страстно добивался избранницы. Став известным поэтом, Николай много раз делал избраннице предложения и упорно получал отказы. От безответной любви Гумилев трижды пытался покончить с собой. И все же добился желаемого. Когда в 1909 году он снова завел речь о браке, Анна наконец дала свое согласие.

Фото: 24smi.org

В этот день в 1945 году завершилась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск. Операция длилась 23 дня — с 16 апреля, и проводилась под руководством трех маршалов Советского Союза — Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и Ивана Конева. В ходе Берлинской операции были проведены — Штеттинско-Ростокская, Зеловско-Берлинская, Котбус-Потсдамская, Штремберг-Торгауская и Бранденбургско-Ратеновская фронтовые наступательные операции. К апрелю 1945 года советские войска вплотную подошли к Берлину. К тому моменту были освобождены Польша, Венгрия, значительная часть Чехословакии, практически полностью истреблен противник в Восточной Пруссии. Красная Армия захватила Силезию, Восточную Померанию, Вену и большую часть Германии. С востока на остатки немецких войск наступали соединения Красной Армии, а с запада — союзные войска.

8 мая 1949 года в Берлине был торжественно открыт памятник-ансамбль воинам Советской Армии, павшим в боях с фашизмом. Высота сооружения — 13 метров, вес — 70 тонн. Центральным монументом в комплексе стал памятник Воину-освободителю — фигура советского солдата, в одной руке которого — меч, разрубающий фашистскую свастику, в другой — спасенная из развалин павшего Берлина маленькая немецкая девочка. «Воин-освободитель» стал символом победы советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне, и освобождения народов Европы от нацизма. Монумент является заключительной частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл — фронту» в Магнитогорске и «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде.

Фото: wikipedia.org

8 мая 1965 года в СССР утверждено Положение о почетном звании «Город-герой». Впервые в Советском Союзе городами-героями были названы Ленинград (Санкт-Петербург), Сталинград (Волгоград), Севастополь и Одесса — в приказе Верховного Главнокомандующего от 1 мая 1945 года. Официально в качестве государственной награды звание «Город-герой» провозглашено 8 мая 1965 года, когда Президиум Верховного Совета СССР издал Указ об утверждении соответствующего Положения. Звание города-героя присваивалось городам, жители которых проявили «массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Городам-героям вручались орден Ленина, медаль «Золотая звезда» и грамота Президиума Верховного Совета СССР.

8 мая 1967 года в Александровском саду у стен Кремля в Москве состоялось открытие мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата». Главный мемориал страны был создан в память о героях, павших в боях Великой отечественной войны. Поводом для такой идеи стало 25-летие разгрома немецких войск под Москвой. 2 декабря 1966 года останки неизвестного бойца эксгумировали из братской могилы у бывшей железнодорожной станции Крюково. Именно здесь в конце 1941 года удалось остановить наступление пехотных и танковых соединений вермахта. Уже 3 декабря 1966 года прах в гробу, покрытом георгиевской лентой, был доставлен в Москву. Траурная процессия, состоявшая из почетного караула и группы ветеранов войны, проделала путь от Ленинградского шоссе до Манежной площади. После проведения траурного митинга, останки были торжественно захоронены в Александровском саду. Затем на месте захоронения был сооружен памятник по проекту архитекторов Дмитрия Бурдина, Владимира Климова, Юрия Рабаева и скульптора Николая Томского.

Фото: tunnel.ru

Рождение кока-колы и огнедышащий вулкан

8 мая 1860 года археологическая экспедиция профессора Игаля Ядина совершила сенсационное открытие. В 150-метровой скальной пещере над ущельем Нахаль-Хевер, недалеко от оазиса Эйн-Геди, были найдены 15 писем Симона Бар Кохбы, знаменитого вождя Второго иудейского восстания против римлян 132-135 годов. Это написанные на древнееврейском и по-арамейски приказы Сына Звезды своим командирам — о срочных поставках вооружения, наборе новых бойцов из молодежи, о реквизиции продовольствия и наказании нерадивых. В раввинистической литературе Шимон Бар-Кохба предстает перед читателем как иррациональный и вспыльчивый человек.

Источник: tunnel.ru

8 мая 1886 года мир впервые попробовал Кока-колу. Изобретателем густого и вкусного сиропа стал американец Джон Стит Пембертон. Стаканы с колой продавались всего по 5 центов в аптеке Jacob’s Pharmacy, находившейся в Атланте. В тот же день первые порции сиропа были распроданы посетителям. Вскоре продавцы в «Джейкобсе» стали смешивать сироп с газированной водой. Изначально в состав напитка входили лишь два основных ингредиента: листья коки, из которых изготавливают кокаин, и кофеин из тропических орехов дерева колы. Однако, когда кокаин попал в разряд запрещенных веществ, его прошлось убрать из состава Кока-колы. Позже по тем же причинам из рецепта был удален и экстракт ореха.

В этот день в 1902 году произошло разрушительное извержение вулкана Монтань-Пеле на острове Мартиника. Ураган раскаленных газов и пепла в несколько минут снес до основания цветущий город Сен-Пьер и уничтожил в гавани 17 пароходов, стоявших у причала. Все местное население (около 28 тысяч человек) и животные пали жертвой разбушевавшейся стихии. Тогда же погибла французская правительственная комиссия, прибывшая с целью исследования состояния вулкана, в том числе известный художник Поль Мерварт. В живых остались только двое — преступник, сбежавший из тюрьмы накануне извержения, и сапожник, живший на окраине города.

Фото: wikimedia.org

Именно в этот день, начиная с 1953 года, в мире ежегодно отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца. 8 мая — день рождения основателя международного общества «Красного Креста», общественного деятеля, лауреата Нобелевской премии Анри Дюнана. В 1859 году он организовал оказание помощи раненым в битве при Сольферино во время австро-итало-французской войны, жертвами которой стали 40 тысяч убитых и раненых. Официально название Международный Красный Крест было утверждено в 1928 году на 13-й международной конференции в Гааге, где был принят устав организации. На 25-й международной конференции Красного Креста, прошедшей в октябре 1986 года, было утверждено новое название организации — Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца.

Фото: redcross.ru

8 мая 2003 года на аукционе в Германии была выставлена одна из самых больших коллекций игрушечных солдатиков, состоявшая из полумиллиона экземпляров. Собрание было продано более, чем за 1 млн долларов, при стартовой цене в 850 тысяч. В разношерстную армию из полутора миллиона фигурок вошли немецкие, британские и французские солдаты. Автор коллекции — немецкий полковник Фредрик-Вилльгельм Мейсанер — начал собирать солдатиков еще в 1928 году.