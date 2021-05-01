Видеоопрос: «Будете ли вы смотреть конкурс «Евровидение-2021»?
Два полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение» в этом году пройдут 18 и 20 мая в Роттердаме в Нидерландах с участием зрителей. А 20 мая состоится гранд-финал, где станет известно имя победителя. Россию на «Евровидении» будет представлять певица Манижа с песней Russian Woman. Она выступит в первом полуфинале конкурса 18 мая.
— Будете ли вы смотреть «Евровидение»? За кого будете болеть? Считаете ли вы, что конкурс слишком политизирован? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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