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Видеоопрос: «Будете ли вы смотреть конкурс «Евровидение-2021»?

00:00, 01.05.2021
Видеоопрос: «Будете ли вы смотреть конкурс «Евровидение-2021»?

Два полуфинала международного песенного конкурса «Евровидение» в этом году пройдут 18 и 20 мая в Роттердаме в Нидерландах с участием зрителей. А 20 мая состоится гранд-финал, где станет известно имя победителя. Россию на «Евровидении» будет представлять певица Манижа с песней Russian Woman. Она выступит в первом полуфинале конкурса 18 мая.

— Будете ли вы смотреть «Евровидение»? За кого будете болеть? Считаете ли вы, что конкурс слишком политизирован? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
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