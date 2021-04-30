Казань открывает для себя вкус настоящей Греции

Без гироса, зато с битьем тарелок, клефтико и смолистым ароматом напитков

Фото: Максим Платонов

Открытием этого года стал ресторан греческой кухни «Мама Фета». Его сооснователь Роман Бутузов объясняет свою философию просто: «Если делать все как у всех — то нет смысла и браться». И здесь действительно видна серьезная отстройка от остального ресторанного рынка. Тщательный (если не сказать придирчивый) выбор продуктов, подробные консультации с греческой общиной, уникальный выбор вин, виртуозная работа шеф-повара и много-много других нюансов — все это делает ресторан особенным. О том, когда можно будет полюбоваться на «танец пьяного грека» и битье тарелок, на чем настаивают крепкий напиток, чтобы придать ему запах и вкус Греции, с какой попытки у местного шефа получился «правильный» сибас и почему здесь никогда не подадут гирос — в обзоре «Реального времени».

Открывайтесь террасы, большие и маленькие

Летний сезон «Мама Фета» встречает во всеоружии: летних террас здесь будет целых две. Небольшая, на 30 посадочных мест, разместится у входа в само заведение. Атмосферность обещают создать даже здесь, на довольно проходном месте: дикий виноград, вьющийся по резной перголе, легкая греческая музыка и совершенно европейская атмосфера маленьких столиков на узкой улочке — все это ждет нас уже нынешним летом.

3D-визуализация малой летней веранды ресторана «Мама Фета»

Но главной летней сенсацией станет большая терраса — в 200 метров, с возводимой крышей, утопающая в зелени. Здесь на огромной площади с комфортом разместятся 80 человек. Это обособленная площадка, уютная и закрытая от посторонних глаз. Чтобы максимально приблизить атмосферу к беззаботному и легкому Средиземноморью, декораторы выбрали легкую летнюю мебель и традиционное греческое декорирование тканью. Так что здесь смогут отдохнуть множество горожан, которые хотят прогуляться вечером и поужинать.



Роман Бутузов рассказывает:

— Мы уже на финишной прямой, заканчивается обустройство террасы. Я берусь за такие проекты только тогда, когда сам во все это верю. Когда мы только начинали обдумывать эту идею, я ходил на площадку каждый день — думал, ломал голову. Ведь моя позиция — либо заходить на рынок с продуктом, которого ни у кого нет, либо не заходить вовсе. Мы хотим сделать так, чтобы это было действительно круто и уникально, а не просто сделать летнюю террасу просто ради летней террасы. Потому что воздух, хорошую кухню и интересный декор могут предложить многие. А мы предложим действительно уникальные вещи.

Фото: Максим Платонов

Я берусь за такие проекты только тогда, когда сам во все это верю

Уникальность большой летней террасы «Мамы Феты» будет заключаться в трех главных предложениях. Во-первых, 50 «квадратов» из 200 отводится на детскую зону — кроме аниматоров и традиционных развлечений, здесь будет даже футбольный уголок. Во-вторых, тут будет профессиональное и качественное караоке (разумеется, не постоянно, но любители порадовать своим талантом окружающих найдут здесь понимание). А летом на диджейских сетах можно будет послушать топовых российских диджеев — уже есть договоренность. И, в-третьих, летом здесь будут проходить традиционные греческие праздники — их уже устраивает в ресторане греческая община Казани, и гости смогут сами влиться в атмосферу и почувствовать дух этого народа.

Великие греческие сыры и аутентичное клефтико

«Мама Фета» — место уникальное и вот почему. Этот ресторан одновременно можно назвать и заведением высокой кухни, и домашней таверной. Дело в том, что все специалитеты здесь разрабатывались в подробнейших консультациях с греческой общиной Казани. Сооснователь ресторана рассказывает:

— Мы работаем в тесной связке с греческой общиной. Ведь кухня у народа в крови, и некоторых нюансов никогда теоретически не возьмет даже самый умелый повар. Так что нашего шефа учили греки, которые с рождения в этой гастрономической культуре. Я попросил их рассказать, что эксклюзивного мы здесь можем сделать, максимально аутентичного. Они сказали: «У нас сибас, клефтико и мусака». Сибас есть чуть ли не в каждом казанском заведении, но у нас он особенный. Он специальным образом запекается в печи, подается с овощами. Они прямо на кухне четко объясняли, как что делать, и только с пятого раза нашему шефу удалось довести рыбу до идеального состояния в их понимании. И это действительно уникальное блюдо.

Фото: предоставлено рестораном «Мама Фета»

Сейчас в ресторане работают над темой «четырех великих греческих сыров». И это не фета, а классические выдержанные сыры, которых на гастрономической карте Казани еще никогда не было. Секретов, что это будут за виды сыра, Роман Бутузов пока не раскрывает, но обещает: примерно через полтора месяца в ресторане откроется небольшая сырная лавка, где гурманы смогут их попробовать.

Греческая кухня славится мясными блюдами. «Царем стола» можно честно назвать клефтико — баранину, которая томится в печи несколько часов и гарнируется овощами. Блюдо серьезное — здесь рекомендуют заказывать его как минимум на двоих. Для него используется голяшка ягненка, мясо тает во рту, а секретные специи и технологии подготовки делают клефтико действительно эксклюзивным. И здесь тоже постарались представители греческой общины — повар тщательно записал с их слов, как мариновать мясо, как томить его, как подготовить овощи… Кстати, если вы решите отведать клефтико — советуем позвонить в ресторан с утра и сделать заказ, чтобы к вашему приходу «греческую мясную бомбу» успели приготовить.

Фото: предоставлено рестораном «Мама Фета»

А еще здесь вам предложат классическое мезе — набор из нескольких закусок аутентичного вида: дзадзыки, тапенада из оливок, перчики, фаршированные домашним сыром, несколько разных видов питы и прочие специалитеты. Кстати, питу здесь выпекают нескольких видов — классическая, с оливками и сыром, со шпинатом, с ягненком… Оливки сюда заказывают прямиком из Греции — сооснователь заведения гарантирует: такого вы еще не пробовали.

А вот традиционного греческого фастфуда — гироса и сувлаки — в «Маме Фете» вы не увидите. Роман Бутузов говорит:

— Греческой «попсы» у нас принципиально нет. Хотя на летней террасе будут сувлаки — это же своеобразный шашлык, обыгранный по-гречески, и для открытой террасы это нормально и даже почти обязательно. А вот гироса не будет — это фастфуд. Когда мы открывались, нам говорили: нет гироса — значит, вы не греческий ресторан. Но разве, кроме гироса, в Греции ничего больше не едят? Если мы бы открыли фастфуд-трак — вот там был бы и гирос, и сувлаки. А здесь другая философия. Мы предлагаем гораздо больше.

Фото: предоставлено рестораном «Мама Фета»

Танец пьяного грека, битье тарелок и «моя большая греческая Пасха»

За несколько тысяч лет своей истории греки поняли: работа не волк, в лес не убежит, а жизнью надо наслаждаться здесь и сейчас. И наслаждаются, да так, что другим завидно становится. Знаменитые греческие праздники — притча во языцех у всех эксурсоводов в турах по этой солнечной стране. Но теперь и в Казани, в «Маме Фете» есть уголок, где традиционное греческое застолье можно будет увидеть воочию. Тесная дружба с греческой общиной дала ресторану не только меню, но и уникальные предложения по развлекательной программе. Община с удовольствием празднует здесь свои события (а праздников в Греции не меньше, чем у русских или у татар). Уже в воскресенье, на Пасху, здесь будет проходить большой и веселый пасхальный ужин. Гостям предложат специальный пасхальный комплимент, которого нет в меню, но главное — это будет открытый для всех праздник, где можно будет увидеть и сиртаки, и настоящие этнические традиции.

Роман Бутузов приоткрывает завесу тайны:

— Самое интересное начнется вечером, когда люди дойдут до определенного градуса веселья. Начинается все с «Танца пьяного грека». Мужчина встает на колени, без рук выпивает стопку с пола, отплясывает один, а потом к нему присоединяются остальные — и все это перетекает в змейку сиртаки. А еще у них в традиции праздничное битье тарелок. Берется стопка тарелок, и они их просто бьют — кто-то об пол, кто-то в руках, тарелку об тарелку. Это на счастье. Когда я об этом услышал, у меня была истерика — но это точно будет на Пасху. Мы все придумали, как это сделать и зрелищно, и безопасно. А потом вы уже сами будете говорить: «Если ваша вечеринка не такая — я к вам не приду».

Тематические вечера с этническими застольями будут проходить здесь регулярно — примерно раз в месяц. Летом все это переместится на большую террасу, так что стоит с интересом следить за аккаунтами «Мамы Феты» в социальных сетях.

— Это будет кусочек Греции, где можно будет окунуться в эту культуру, — обещает ресторатор. — Больше такого ретранслятора греческой культуры в Казани нет. Можно взять много тем, почерпнуть большой пласт событий. Мы хотим развить это направление, показать традиции этого древнего народа, их праздники. Конечно, хочется делать больше, масштабнее, глобальнее — и вот в этом направлении мы, конечно, будем работать и с открытой террасой.

Напитки, настоянные на оливках, и смолистая жемчужина Греции

И, наконец, еще одно «тайное оружие» ресторана — бар. Меню бара и коктейли разрабатывал приглашенный из Москвы бармен Александр Клоков — известный бартендер, за плечами которого не один успешный проект. Сейчас он ведет Bamboo.Вar в Москва-Сити. И его идеи действительно уникальны. Для начала, тут предлагаются популярные коктейли — при желании бармен Роман Викушов смешает вам любую классику, был бы только запрос. Но по-настоящему присмотреться тут стоит к решениям на основе классических греческих напитков.

А вот как внести запах Греции в популярный ассортимент баров, чтобы делать коктейли на нем? Никаких проблем: напитки здесь настаивают на грецких орехах и оливках.

— У нас полтора десятка оригинальных коктейлей. Есть и кислые, и сладкие, и острые. Есть «для девочек» и «для мальчиков». Тут каждый найдет себе что-то по вкусу, — рассказывает бармен. — Например в категории острых коктейлей — сет из четырех шотов «Коринфский залив», у них томатно-острый пряный вкус, а украшаются они копченым лососем. Дамы часто заказывают «Панатинаикос» — коктейль с малиновыми и ананасовыми нотками. Любители оценили и «Олимп», где крепкий напиток оттеняется вкусом личи и соком алоэ.

Словом, коктейльная карта удивит даже самого искушенного гурмана. А классические греческие виноградные напитки! Здесь есть и гордость Греции — смолистый виноградный напиток. Его делали чуть ли не с античности на греческих островах, а чтобы он не портился, в него добавляли смолу пинии. За много веков рецепт доводили до совершенства, потом стали добавлять смолу не непосредственно внутрь бутылки, а запечатывать ее смоляной пробкой… В итоге получился аромат с ощутимой хвойной, терпкой ноткой — такое делают только в Греции, это ее истинная жемчужина. И попробовать ее можно далеко не везде. А в «Маме Фете» оно есть!

Итак, вы готовы приобщиться к греческой культуре, выраженной через ее богатую кухню и напитки? Тогда здравствуйте! Или, как говорят греки, калимера!