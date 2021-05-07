День в истории: стройка «Нижнекамскшины», открытие МГУ и смертельное торнадо в Миссисипи

Чем примечательна дата 7 мая

Сегодня, 7 мая, был заложен первый бетонный блок под строительство Нижнекамского шинного завода. В нашей стране появилась Еврейская автономная область, а также была начата всеобщая борьба с алкоголизмом. В масштабах всего мира: Греция стала независимым королевством, а в столице Японии основана корпорация Sony. 7 мая родились немецкий композитор Иоганн Брамс, создатель «Щелкунчика» и «Лебединого озера» Петр Чайковский, советский и российский режиссер Владимир Бортко, актриса театра и кино, дубляжа Любовь Германова, американский писатель-фантаст Джин Вулф. Подробнее о том, чем знаменательна дата 7 мая, — в материале «Реального времени».

Балетная школа Айседоры Дункан и нижнекамские шины

7 мая 1906 года в Казанской художественной школе открылась первая в истории города фотовыставка, организованная Обществом фотографов.

Также в этот день в 1930 году в Казани с балетным спектаклем «Танцы революции» выступили танцовщицы школы имени Айседоры Дункан. Гастроли организовала приемная дочь и ученица великой артистки Ирма Дункан. К слову, Айседора стала одной из первых западных исполнительниц, приветствовавших советское государство. Известно, что она увлекалась созданием танцев на революционные темы.

Фото: togdazine.ru

В этот день в 1968 году началось строительство Нижнекамского шинного завода. Именно сегодня рабочие СМУ-8 «Татэнергостроя» заложили первый бетонный блок под фундамент первого производственного корпуса будущего предприятия. Уже в конце 1968 года началось строительство основного ремонтно-механического блока, главного производственного корпуса, пожарного депо, столовой и других объектов. Через два года комплекс пополнился автокамерным цехом, центральной заводской лабораторией, ремонтно-механическим цехом и техническим отделом. А 29 апреля 1973 года была выпущена первая продукция, которой стала камера размера 6,15-13 УК-13 для покрышек автомобиля «Жигули».

Открытие МГУ, герб Санкт-Петербурга и борьба с алкоголизмом

7 мая 1755 года состоялось торжественное открытие Московского университета (ныне — МГУ имени Ломоносова). Вуз по праву считается одним из старейших и крупнейших в России. В соответствии с замыслом в университете были созданы три факультета: философский, юридический и медицинский. Свое обучение студенты начинали на философском факультете, где получали фундаментальную подготовку по гуманитарным наукам. На текущий момент МГУ — один из лучших вузов нашей страны. Здесь открыты 43 факультета, 15 научно-исследовательских институтов, более 300 кафедр и семь филиалов (в их числе шесть зарубежных — пять в странах СНГ и один в Словении). Сейчас в МГУ учатся 55 000 человек, в том числе 35 000 студентов — что на 40% больше, чем в начале 90-х.

Источник: wikipedia.org

В этот день в 1780 году императрица Екатерина Вторая специальным рескриптом закрепила существовавший и одобренный Сенатом герб Санкт-Петербурга. Тем самым императрица официально жаловала герб «граду Петра». Также была выдана грамота «На права и выгоды» с изображением символа города на Неве: «В красном поле два серебряных якоря, положенные крестом, и на них золотой скипетр». Скипетр завершен двуглавым орлом. Жалованная грамота обязывала служащих использовать герб во всех городских делах.

7 мая 1934 года в РСФСР появилось новое территориальное образование — Еврейская автономная область. Под самый маленький субъект Федерации была выделена территория вокруг Биробиджана общей площадью 36 тысяч кв. км. До прибытия поселенцев в этих местах обитало не более полутора тысяч жителей. Однако к 1939 году население Биробиджана составляло уже почти 20 тысяч человек, среди которых каждый десятый — энтузиаст из США, Канады, Южной Америки, Германии и Палестины. На сегодняшний день в ЕАО проживает примерно 160 тысяч граждан.

Источник: wikipedia.org

Начиная с 7 мая 1936 года в России ежегодно отмечается День президентского полка Комендатуры Московского Кремля. Сегодня происходит представление полка президенту России. Хотя официальной датой рождения вооруженного формирования принято считать 8 апреля. Именно в этот день в 1936 году приказом №122 по гарнизону Московского Кремля батальон особого назначения был реорганизован в полк специального назначения. Отличительный знак военнослужащих Президентского полка — погоны василькового цвета с двумя желтыми буквами «ПП» и нагрудный металлический знак, выполненный в виде креста.

7 мая 1985 года Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения». Отныне все партийные, административные и правоохранительные органы должны были решительно усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом. При этом предусматривалось значительное сокращение производства алкогольных напитков, числа мест и времени их продажи. Советская торговля недодала государству в 1986 году 12 млрд рублей, а в 1987 году — 7 млрд. Постепенно антиалкогольная кампания сошла на нет.

Фото: wikipedia.org

Создание Sony и обнаружение трех лун Юпитера

7 января 1610 года итальянский астроном Галилео Галилей открыл три луны Юпитера: Каллисто, Европу и Ио. Наблюдая через телескоп Юпитер, ученый обнаружил три маленькие звездочки на фоне планеты и зарисовал их расположение. Одновременно с Галилеем открытие совершил другой астроном — немец Симон Мариус. Он, кстати, и придумал спутникам имена. Однако вышло так, что первооткрывателем мир считает Галилея, сохраняя при этом за небесными телами названия, присвоенные другим ученым.

Источник: mirkosmosa.ru

7 мая 1660 года Исак Фюбин из Гааги (Нидерланды) запатентовал макароны. Между прочим, макароны тоже имеют свой праздник — 25 октября ежегодно отмечается Всемирный день макарон, а в Италии в это же время проходит макаронный фестиваль.

В этот день в 1663 году в центре Лондона открылся первый Королевский театр. Театр был построен на улице Друри-Лейн по инициативе драматурга Томаса Киллигрю с разрешения короля Карла Второго. «Друри-Лейн» стал центром английской драмы периода Реставрации. Деревянный театр вмещал около 700 зрителей; практически каждый вечер здесь был аншлаг. Однако спустя девять лет после открытия королевский театр сгорел.

Источник: wikipedia.org

7 мая 1832 года Греция стала независимым королевством. Греческая монархия была основана решением «великих держав» (Великобритания, Франция, Россия), закрепленным Лондонской конференцией 1832 года. Монархия в Греции была признана официально на международном уровне в Константинопольском соглашении 1832 года. Помимо прочего, Греции гарантировали полную безопасность и независимость от Османской империи. Были определены окончательные границы нового государства, а также состоялось утверждение принца Отто Баварского в качестве первого короля Греции.

В этот день в 1840 году в американском штате Миссисипи сильнейший торнадо унес жизни нескольких сотен человек. Трагедия случилась в 14 часов дня. За пять минут торнадо пересек город, разрушил до основания два жилых квартала, погубил 317 и ранил еще 109 человек. Разбушевавшейся стихией был нанесен колоссальный для того времени материальный ущерб в 1,26 миллиона долларов. Обломки зданий находили потом за 50 километров от города.

Источник: ustornadoes.com

7 мая 1946 года в Токио Акио Моритой и Масару Ибукой основана компания Sony. Вначале корпорация называлась «Токе цусин коге кабусики-гайся» («Токийская телекоммуникационно-промышленная компания»), или сокращенно «Тоцуко» (или TTK). Однако, как выяснил Акио Морита, такое наименование было тяжело произносить американцам. Нынешнее название «Сони» произошло от комбинации латинского слова sonus («звук») и английского словосочетания — sunny boys («солнечные ребята»). Кроме того, Морита старался придумать слово, которого не существует ни в одном языке мира.