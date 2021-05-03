День в истории: торжества в честь победы в Отечественной войне, Лобачевский — ректор Казанского университета

Чем примечательна дата 3 мая

Сегодня, 3 мая, отмечается Всемирный день свободы печати. В этот день родились поэтесса Ольга Берггольц, заслуженная артистка России Наталья Андрейченко, писательница, телеведущая Татьяна Толстая, автор романов «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце» Михаил Булгаков, святой, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря Сергий Радонежский, английский музыкант, гитарист панк-группы The Sex Pistols Стив Джонс. В этот день Лобачевский был избран на должность ректора Казанского университета, вышло Постановление о преобразовании колхозов в совхозы, установлена огромная скульптура Девы Марии в Бейруте. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Победа над Наполеоном и ректор Лобачевский

3 мая 1814 года в Казани состоялись торжества по случаю победы в Отечественной войне 1812 года против Наполеона. На грандиозные мероприятия народ созывался особыми приглашениями, отпечатанными на русском, татарском, немецком и французском языках. Масштабные праздники также прошли в Тетюшах, Чистополе и Елабуге. Ученые Казанского университета, прежде всего профессора Петр Кондырев и Христиан Френ, выступали с публичными лекциями, посвященными подвигу народов России. К слову, во время Отечественной войны 1812 года Казань стала крупнейшим центром по размещению эвакуированных московских жителей. Около 30 тысяч человек нашли в нашем городе самый радушный прием и всевозможную помощь. Переведенные в Казань различные правительственные учреждения (департаменты Сената, Опекунский совет и пр.) были размещены в лучших зданиях города, а находившиеся при них чиновники получили квартиры.

Фото: Олег Тихонов

3 мая 1827 года 34-летний Николай Лобачевский тайным голосованием был избран ректором Казанского университета (11 голосами против 3). В этой должности великий математик бессменно состоял 19 лет — вплоть до 1846 года. Он занимался реорганизацией штата, строительством новых учебных корпусов, механических мастерских, лабораторий. Также следил за состоянием библиотеки и минералогической коллекции университета, участвовал в издании «Казанского Вестника». Лобачевский инициировал издание «Ученых записок Казанского университета», создание астрономической обсерватории и большого физического кабинета. Преподавание же было для Лобачевского настоящим искусством, призванием. Ученый прежде всего оставался философом, и потому его лекции слушали с особым интересом. Даже сдавать экзамен у него считалось почетным.

Успенский собор и упразднение военно-полевых судов

3 мая 1101 года князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор. В храм была помещена икона Богоматери Одигитрии, которая позже стала именоваться Смоленской. Собор стал первым памятником монументального зодчества на территории Смоленска. Первообраз Смоленской иконы Божией Матери хранился здесь вплоть до 1941 года, однако после оккупации города немецкими войсками бесследно пропал.

Фото wikipedia.org

В этот день в 1867 году через три года после принятия первой Женевской конвенции в России императором Александром II был утвержден устав Общества попечения о раненых и больных воинах, позже переименованного в Российское общество Красного Креста. На сегодняшний день Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца объединяет более 500 миллионов человек в 181 стране мира. Свою деятельность Российский Красный Крест направляет на оказание помощи нуждающимся в ней людям.

3 мая 1907 года в России упразднены военно-полевые суды, введенные в стране правительством Столыпина для борьбы с революционным террором. За восемь месяцев своей деятельности эти суды вынесли 1102 смертных приговора. Тем не менее фактически казнили лишь 683 человека.

Фото wikipedia.org

В этот день в 1908 году в России был принят закон о школьной реформе. Этот закон вводил обязательное бесплатное начальное обучение детей с 8 до 12 лет. С 1908 по 1914 годы бюджет народного образования вырос вдвое, было открыто 50 тысяч новых школ, и их общее число составило 150 тысяч. Главной задачей было достижение всеобщей грамотности в объеме обязательной для всех четырехлетней начальной школы. Для осуществления цели банально не хватило времени, так как для воплощения плана в жизнь требовалось не менее 20 лет.

3 мая 1957 года вышло Постановление о преобразовании колхозов в совхозы. Совхоз — государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР. В отличие от колхозов, являвшихся по сути кооперативными объединениями крестьян, созданными на деньги самих крестьян, совхоз являлся государственным предприятием. Сотрудники совхозов были наемными работниками, получавшими фиксированную заработную плату, в то время как в колхозах до середины 1960-х использовались трудодни.

Фото wikipedia.org

День рождения спама и Всемирный день свободы печати

Дата 3 мая считается Днем рождения спама. Именно в этот день в 1978 году было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение. И хотя навязчивая реклама, рассылаемая абонентам без их согласия, появилась более сорока лет назад, лишь в 1990-е годы, в период глобального распространения интернета, мир узнал истинный масштаб катастрофы, в которую превратился спам. Такое имя для «электронного мусора» придумал в 1993 году системный администратор Usenet Джоэл Фер. Первое спам-сообщение 400 получателям разослала ныне не существующая американская компьютерная компания DEC. Таким способом организация решила прорекламировать свои новые мини-компьютеры. Объявление было разослано по сети Арпанет (Arpanet) — предшественнице современного интернета.

3 мая 1905 года американский изобретатель Джордж Паркер явил миру свою первую письменную ручку. Компания Parker Pen Company получила патент на кнопочную систему заправки Button Filling System. Ручку отличала механическая система набора чернил, представлявшая собой удобный резиновый мешочек. Изобретение позволило значительно повысить удобство пользования перьевой ручкой. До этого момента чернила в ручку заливались пипеткой.

Фото wikipedia.org

3 мая 1908 года в 25 км от Бейрута (Ливан), на вершине 600-метрового холма Харисса, была установлена огромная скульптура Девы Марии, обычно именуемая Ливанской Богоматерью, или Пресвятой Девой Харисской. Руки 8,5–метровой 15-тонной статуи протянуты к Бейруту. Статуя была отлита из бронзы во Франции и помещена на оригинальный пьедестал спиралевидной формы. Скульптура пользуется огромной популярностью у туристов. К вершине холма проложена канатная дорога, по которой и доставляют путешественников. На холме Харриса находятся несколько десятков монастырей и церквей. Ливанская богоматерь в Харрисе — священное место паломничества христиан Ближнего Востока.

В этот день в 1991 году в Виндхуке (столица Намибии) представители независимой печати стран Африки приняли декларацию, в которой содержался призыв к руководителям государств мира гарантировать свободу прессы и ее демократический характер. Документ провозглашал, что отличительной особенностью любого демократического общества является плюралистическая и независимая пресса. В 1993 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 3 мая Всемирным днем свободы печати. Главным событием праздника является вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в дело свободной печати имени Гильермо Кано, колумбийского журналиста, погибшего при исполнении своих профессиональных обязанностей в 1986 году. Учреждена премия в 1997 году, вручается как отдельным лицам, так и организациям.