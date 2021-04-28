День в истории: создание «Татнефти», премьера «Брилиантовой руки» и первый турист в космосе

Чем примечательна дата 28 апреля

Сегодня, 28 апреля, в России — день работника скорой медицинской помощи и химической безопасности, в мире — день охраны труда. В эту дату в космос полетел первый турист (ровно 20 лет назад), отправился в свое знаменитое путешествие на плоту «Кон-Тики» через Тихий океан норвежский исследователь Тур Хейердал, а в США произошло авиапроисшествие с Boeing 737. В этот день в Москве заработала типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца, вышел Декрет о прописке граждан, на космодроме «Восточный» произвели первый запуск с выводом на орбиту искусственных спутников Земли. 28 апреля родились итальянский автопромышленник Ферруччо Ламборгини, советский и российский кинорежиссер Александр Миндадзе, американская актриса кино Джессика Альба, британский велогонщик Брэдли Уиггинс. Подробнее о самых значимых событиях сегодняшнего дня — в обзоре «Реального времени».



Создание «Татнефти» и ректор Казанского университета

28 апреля 1906 года Высочайшим указом профессор Николай Загоскин был утвержден ректором Казанского университета — его избрали 7 марта того же года. Проработал он на этой должности до 1909 года. Загоскин родился в Санкт-Петербурге в 1851 году. Окончил Казанский университет в 1874 году. В 1885 году возглавил кафедру истории русского права. В 1905 году стал деканом юридического факультета, а через год — ректором.

Фото: wikipedia.org

28 апреля 1950 года постановлением Совета министров СССР «О мероприятиях по ускорению развития добычи нефти в Татарской АССР» было создано объединение «Татнефть». В его состав вошли проектная контора «Татнефтепроект», строительно-монтажный трест «Татнефтепромстрой», нефтедобывающие тресты «Бавлынефть», «Бугульманефть», буровой трест «Татбурнефть. Начальником объединения «Татнефть» назначен Алексей Шмарев.

28 апреля 1977 года у здания Александровского пассажа на улице Ленина (ныне Кремлевская) произошла первая подвижка фундамента. По всему зданию прошла сквозная трещина, в некоторых местах до полуметра. Прекратил работу кинотеатр «Пионер», который находился в здании, началось отселение жильцов. На улице Мусы Джалиля появилась провальная воронка прямо на дороге.



Фото: realnoevremya.ru

Первая типография, появление прописки и премьера «Бриллиантовой руки»

28 апреля 1563 года в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца, а менее чем через год — в марте 1564 года — вышла первая русская печатная книга «Апостол». Иван Федоров и Петр Мстиславец стали первыми первопечатниками. Долгая работа была связана с тем, что необходимо было отлить шрифты, а также изготовить оборудование и подготовить текст.

Фото: wikipedia.org

28 апреля 1925 года вышел Декрет СНК РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях». Он установил правило, по которому каждое лицо, прибывшее на жительство в дом, находящийся в пределах городского поселения на срок более трех дней, обязано немедленно заявить о своем пребывании домовому управлению. Для прописки можно было предъявить любой из следующих документов: удостоверение личности, профсоюзный билет или справку с места работы. 1 октября 1993 года прописка была отменена и введен регистрационный учет.

28 апреля 1938 года по обвинению в шпионаже в Москве был арестован профессор Лев Ландау. В тюрьме он провел год и был выпущен благодаря письму в его защиту от Нильса Бора и вмешательству Петра Капицы, взявшего Ландау «на поруки». После освобождения и до смерти он оставался сотрудником Института физических проблем. Реабилитирован Ландау был только спустя 22 года после смерти. Советский физик родился в 1908 году. Будущий лауреат Нобелевской премии окончил Ленинградский университет. В 1927 году 19-летний Ландау внес фундаментальный вклад в квантовую теорию — ввел понятие матрицы плотности в качестве метода для полного квантово-механического описания систем, являющихся частью более крупной системы.

Фото: wikipedia.org

28 апреля 1953 года был арестован сын Иосифа Сталина — Василий, советский, военный летчик. Его обвинили в клеветнических заявлениях, направленных на дискредитацию руководителей коммунистической партии. Сына Сталина приговорили за «антисоветскую пропаганду» и злоупотребление служебным положением к 8 годам тюрьмы. 9 января 1960 года был досрочно освобожден из тюрьмы. В 1961 году его отправили в ссылку в Казань. Василий Иосифович жил в однокомнатной квартире на улице Гагарина. Год спустя, 19 марта 1962 года, скончался, похоронен на Арском кладбище.



28 апреля 1969 года на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». В течение первого года проката фильм посмотрели 76,7 млн зрителей. В основе картины — история о том, как зарубежные контрабандисты ошибочно приняли советского туриста Семена Горбункова за агента-перевозчика Геннадия Козодоева.

Фото: kinopoisk.ru

28 апреля 2016 года с космодрома «Восточный» был осуществлен первый пуск с выводом на орбиту трех искусственных спутников Земли. Указ о строительстве космодрома был подписан в 2007 году президентом России. В 2012 году началось строительство, которое завершилось в 2016 году. «Восточный» находится в Амурской области, вблизи города Циолковский. Площадь первого российского гражданского космодрома составляет 700 кв. км. В начале июня 2019 года была начата выемка грунта на месте строительства второй очереди космодрома. Строительство под второй стартовый стол было начато компанией ПСО «Казань».

Фото: kinopoisk.ru

Первый турист в космосе и плот в Тихом океане

28 апреля 1947 года в Тихий океан на плоту «Кон-Тики» вышли норвежский этнограф Тур Хейердал и еще пять путешественников: Кнут Хаугланд, Бенгт Даниельссон, Эрик Хессельберг, Турстейн Робю и Герман Ватцингер. Они построили его в Перу из бальсового дерева и других природных материалов. Их плот прибило к рифам атолла Рароиа островов Туамоту на 102-й день мореплавания. Так Тур Хейердал доказал свою гипотезу о возможности первоначального заселения Полинезии туземцами из Южной Америки, а не из Юго-Восточной Азии, как считалось ранее.

Фото: wikipedia.org

В этот же день и год польские власти начали операцию «Висла» по принудительному переселению в западные и северо-западные воеводства Польши проживавших на юго-востоке страны украинцев. Все началось в 4 часа утра и закончилось 29 июля 1947 года. За это время было переселено 137 833 человека.

28 апреля 1969 года произошла добровольная отставка Шарля де Голля с поста президента Франции. После отставки он с женой отправился в Ирландию, затем отдыхал в Испании. Политик критиковал новую власть как «покончившую» с величием Франции. Отставке французского лидера предшествовали массовые протесты. Так, за год до этого, 13 мая 1968 года по всему Парижу вышли на демонстрации профсоюзы. Над колоннами манифестантов развевались лозунги: «Де Голля — в архив!», «Прощай, де Голль!», «13.05.58—13.05.68 — пора уходить, Шарль!». Началась бессрочная забастовка. В ответ митингующим 30 мая 1968 года де Голль в Елисейском дворце зачитал по радио обращение. Он заявил, что не покинет свой пост, распускает Национальное собрание и назначает досрочные выборы. 27 апреля 1969 года прошел французский конституционный референдум по вопросу о децентрализации и создании регионов и о реформе Сената. Де Голль заявил, что если его не поддержат, он уйдет в отставку. В итоге политик ушел со своей должности.



Фото: wikipedia.org

28 апреля 1988 года произошло авиапроисшествие с Boeing 737 над Кахулуи в США. Внутренний рейс выполняла авиакомпания Aloha Airlines по маршруту Хило—Гонолулу. После взлета у самолета сорвало значительную часть конструкции фюзеляжа и часть людей подверглась кислородному голоданию. Пилоты посадили авиалайнер в аэропорту Кахулуи на острове Мауи. 65 из 94 человек получили ранения, одна стюардесса погибла.

28 апреля 2001 года состоялся полет первого космического туриста. Им стал американский предприниматель и мультимиллионер итальянского происхождения Деннис Тито. Он всегда интересовался космонавтикой, о чем свидетельствует полученное им образование в области космических технологий и космонавтики. За свой полет он заплатил 20 млн долларов. Продолжительность полета составила 7 суток 22 часа 04 минуты 08 сек. Тито 8 месяцев готовился к космическому путешествию.

Фото: scientificrussia.ru