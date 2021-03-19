День в истории: год ковидному режиму, праздник подводников и первое ограбление банка в Америке

Чем примечательна дата 19 марта

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 19 марта, свой профессиональный праздник отмечают моряки-подводники нашей страны. Во многих странах это еще и праздник всех клиентов. В этот день родились советский авиаконструктор Александр Яковлев, народная певица Надежда Бабкина, американский актер Брюс Уиллис, российский певец Валерий Леонтьев, грузинская и российская балерина Нина Ананиашвили, советский хоккеист Александр Герасимов, генерал армии Виктор Ерин, шведский химик и минеролог Торберн Бергман. Кроме того, ровно год назад в Татарстане распоряжением президента был введен «режим повышенной готовности» в связи с пандемией коронавируса, а более полувека назад в этот день в Казани умер сын Иосифа Сталина — Василий Джугашвили. Подробнее о самых интересных событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Введение режима борьбы с COVID-19

Год назад вышло распоряжение президента Татарстана «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан», начиная с 19 марта, — в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Так правительство республики начало борьбу с распространением COVID-19 официально.



Был введен запрет на проведение общественных мероприятий с численностью участников 20 и более человек. Границы закрывались, татарстанцы начали переходить на дистанционный формат обучения и работы. В больших масштабах заготавливались дезинфекционные средства и средства индивидуальной защиты.

В 1944 году в Казани родился будущий министр внутренних дел России, генерал армии Виктор Ерин. Три года назад 19 марта Виктор Федорович скончался в Москве. Вспомним годы его военной карьеры. С 1964 года Ерин начал службу в Вооруженных Силах, в этом же году получил свое первое звание. Стал младшим лейтенантом милиции. В 1980-е годы занимался борьбой с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. С 1980 года по 1981 год находился в служебной командировке в Афганистане. Пост министра внутренних дел России занимал в период 1992—1995 годов.

Также в этот день в 1962 году в Казани умер сын Иосифа Сталина Василий Джугашвили. Его похоронили на Арском кладбище. Джугашвили был советским военным летчиком, участвовал в сражениях Великой Отечественной войны. В 1945 году стал командиром 286-й истребительной авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта. После войны командовал ВВС Московского военного округа. Его арестовали в 1953 году и предъявили обвинение в клеветнических заявлениях. В 1961 году после тюремного заключения Василия Джугашвили отправили в Казань в ссылку. Василий Иосифович жил в однокомнатной квартире на улице Гагарина.



Фото: wikipedia.org

День моряка-подводника, станция скорой помощи в Петербурге, Шуховская башня

19 марта — День моряка-подводника в России, праздник был официально учрежден в 1996 году. Приказ подписал адмирал флота Ф.Н. Громов. Предпосылкой для выбора этой даты стал другой документ. 19 марта 1906 года подводные лодки в русском флоте выделили в самостоятельный класс боевых кораблей, о чем указано в приказе по Морскому ведомству №52 от 24 марта (11 марта по ст. ст.) 1906 года, подписанном морским министром, в котором говорится «Государь Император [Николай II], в 6‑й день марта сего года, Высочайше повелеть соизволил… включить в классификацию корабельного состава флота подводные лодки». Так, этот день стал официальной датой рождения подводных сил российского флота.

Сегодня российский флот имеет атомные ракетные подводные лодки стратегического назначения, атомные многоцелевые подводные лодки, дизельные подводные лодки.

19 марта 1899 года была открыта первая в Петербурге станция скорой помощи. До этого в 1898 году первые станции скорой помощи появляются в Москве. В Петербурге открытие состоялось благодаря предложению врача-хирурга Николая Вельяминова.

Фото: wikipedia.org

В этот день в 1922 году было завершено строительство самой высокой в стране Шуховской башни. Высота радио- и телебашни составляет 160 метров. Архитектором сооружения стал советский инженер Владимир Шухов. Владимир Григорьевич применял очень современные технологии для того времени. Например, он первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки.

Международный день клиента, первое ограбление банка в Америке, мост Харбор-Бридж в Сиднее

19 марта по всему миру отмечается День клиента. International Client's Day — довольно молодой праздник. В этот день все те, кто предоставляет товары или услуги, стараются одарить своих клиентов. В магазинах появляются самые разные акции, скидки, бонусы и т. д. Помимо шанса отблагодарить своих постоянных клиентов у бизнесов появляется возможность и обзавестись новыми покупателями.

19 марта 1831 года произошло первое ограбление банка в истории США. Из банка City Bank of New York вынесли $245 тысяч. Банда из четырех человек похитила мешки с деньгами и на съемной квартире поделила награбленное. Всех четверых в конце-концов удалось поймать. Их сдал хозяин дома за щедрое вознаграждение.

Фото: wikipedia.org

19 марта 1932 года в Сиднее был открыт крупнейший стальной арочный мост Харбор-Бридж. Из-за своей примечательной формы мост получил у сиднейцев шуточное название «Вешалка». Постройка моста обошлась Австралии в 6,25 миллиона австралийских фунтов. С моста можно рассмотреть Сиднейскую гавань и оперный театр.