Бизнес-аккаунт дня: детская мебель от братьев Маузиевых из Набережных Челнов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 49

Минувшей зимой братья Ильдар и Ильгиз Маузиевы основали в Набережных Челнах собственную мастерскую, где изготавливают детскую мебель. Аккаунту семейной столярной мастерской в сети «Инстаграм» тоже буквально три месяца, и у него почти 1000 подписчиков. Советы по его развитию и продвижению в соцсети в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты одного из ведущих коммуникативных агентств Татарстана.

Стульчики в виде зверушек и туалетные столики для принцесс

Мастера столярного дела — челнинцы Ильдар и Ильгиз Маузиевы несколько лет работали на разных фабриках по изготовлению мебели. Но однажды решили свой опыт и знания вложить в собственный бизнес. В начале этого года братья открыли семейную мастерскую МI_WOOD.



Своим клиентам — родителям и их деткам — Маузиевы предлагают качели, столики, стульчики в форме забавных зверушек. Все они изготавливаются из цельного массива дерева, поэтому не несут вреда здоровью детей.

Сегодня бизнес-профиль столярной мастерской анализирует и дает советы по продвижению в соцсети «Инстаграм» коммерческий директор коммуникационного агентства «Без воды» Карина Беленова.

Логотипу и сториз — свой фирменный стиль

Семейная мастерская — это очень классное позиционирование, сразу вызывает умиление и доверие. И первое, что бросается в глаза — несоответствие логотипа (аватарки) с позиционированием и контентом в профиле. Логотип «солнышко» вызывает ассоциации с чем-то веселым, задорным, ярким. Он больше подошел был для детского сада или магазина игрушек. А семейная мастерская — это теплота, уют, забота. Контент в профиле также светлый и минималистичный. На аватар можно поставить:

фото столика со стульчиком,

то же фото, но с мастерами в кадре,

переделать логотип, который будет правильно передавать настроение бренда.

Поисковая строка: в ней указано «детский стол и стул Челны». Судя по описанию профиля, мастерская доставляет заказы по РФ, поэтому город в поисковой строке лучше не указывать.

Описание профиля: сделано аккуратно, вся необходимая информация присутствует. Можно добавить еще описание способов заказа. У мастерской нет ссылки на сайт, вместо сайта можно поставить ссылку на WhatsApp или мультиссылку на несколько мессенджеров. Пользователям и самим владельцам аккаунтов не всегда бывает удобно переписываться в «директе».

Хайлайтс и сториз. Необходимо добавить обложки на все хайлайтс. Сами обложки из альбомов можно удалить. Для сториз рекомендую разработать свой фирменный стиль: всегда одни и те же шрифты, цвета, подложки. Отзывы лучше размещать как раз на подложках, потому что они всегда разного качества и не всегда выглядят эстетично. Не размешайте текст слишком близко к краям.

Держать баланс между видами контента

Как я уже отметила, контент минималистичный, светлый, как и сами изделия. Следует выбрать одну ширину белых рамок или чередовать их по какой-то системе, например через один, через три. Хаотичное расположение рамок создает беспорядок в аккаунте. Так же следует выбрать единый шрифт для графических макетов. Например, пост про фотоотзыв написан одним шрифтом с тенью, а розыгрыш «Дарим качельку» — другим и на подложке. Хорошо, что есть фотографии и товара, и деток с товаром, а также фотографии самих мастеров.

Старайтесь держать баланс между видами контента. Выкладывайте и продающий (фото товара, отзывы), и информационный, и развлекательный контент: рассказывайте больше про процесс, про мастеров, снимите в ленту видео из мастерской, возьмите интервью у ребенка, который расскажет, как ему сидится на вашем стульчике, или покажите, как маленькая девочка наводит красоту, сидя перед туалетным столиком.

Копирайтинг. Хочется похвалить SMM-специалиста мастерской за то, что под каждым фото с товаром есть цена. Это боль многих аналогичных аккаунтов. Все посты оформлены в стиле каталога: описание товара и цена. Как любят говорить некоторые клиенты, «не хватает души». Когда вы разбавите контент информационными и развлекательными постами, «душа» появится. Не стесняйтесь писать об этом, людей цепляет искренность.

Если все правильно сделать, то от заказов не будет отбоя

Модерация. Необходимо отвечать на все комментарии пользователей — даже на восхищенные эмодзи. Поблагодарите подписчиков, что они оставляют отзывы под вашими постами.

Продвижение:

Мастерская активно использует хештеги, возможно, даже с них приходит трафик. Это здорово, но лучше убирать их в комментарии. Иногда символов в хештегах больше, чем в тексте поста. Розыгрыш. В аккаунте уже проводился один розыгрыш, и, судя по комментариям, он прошел неплохо. Для увеличения количества участников рекомендую промотировать пост или давать рекламу розыгрыша у блогера и в пабликах. Паблики. Размещайте рекламу в тематических пабликах, например «Мамы Челнов», Казани и так далее. Блогеры. Договоритесь на бартер с блогерами-мамами — это вообще самая популярная группа блогеров в «Инстаграм» — с их поиском проблем не возникнет. Промопосты и таргет. Есть несколько постов, где много лайков и вопросов — скорее всего, на эти посты как раз ставили рекламу. И судя по запросам, реклама себя оправдала. Продолжайте в том же духе. Смотрите, какие посты лучше всего заходят аудитории, и запускайте на них промо-акции.

Также можно запускать таргетированную рекламу через «Фейсбук» для более точечной настройки и глубокой аналитики. Инструментов продвижения для вашего бизнеса очень много, и если все правильно сделать, то от заказов не будет отбоя, а предприятие придется расширять. Желаю мастерской успехов и много благодарных клиентов!

