Россия наконец-то должна выиграть чемпионат мира по хоккею

За нас сильный состав из двух возрастов и проблемы соперников из-за коронавируса

Сегодня стартует юниорский чемпионат мира по хоккею в Америке — это один из трех международных стартов нынешнего года, поскольку все остальные чемпионаты отменили. В составе сборной России два «Барса» Дмитрий Кателевский и Иван Меховов. Подробности в материале «Реального времени».

Невезучие юниоры

Последняя отмена касалась женского ЧМ, на который в состав сборной России были вызваны три воспитанницы татарстанского хоккея — Фануза Кадырова, Ландыш Рахимова и Ольга Сосина. В мае предстоит еще чемпионат среди мужских команд, и в следующий раз на национальном уровне хоккеисты встретятся только под Новый год, когда сойдутся в розыгрыше молодежного чемпионата U 20. Там же, кстати, наверняка сыграют и нынешние юниоры.

Надеемся, что сыграют, поскольку хоккеисты 2003 года рождения — самые невезучие по сравнению с остальными игроками. У них состоялось минимальное количество международных турниров, которые во время пандемии отменяли пачками. Поэтому у специалистов не так уж и много пищи для размышлений перед сегодняшним стартом.

Более того, есть факты, которые существенно усложняют прогнозирование. К примеру, нынешний юниорский возраст сборной Финляндии на Европейском зимнем юношеском фестивале 2019 года пропустили вперед себя не только Чехию, но и Беларусь. И это, конечно же, фиаско. При этом финские юниоры массово перекочевали в состав молодежной сборной страны, которая, помнится, разгромила сборную России в матче за бронзовые медали МЧМ-2021.

Пару лет назад хоккейная Россия расстроилась от желания Александра Суздалева играть за сборную Швеции. Фото hockeynews.se

Вспомним этот молодняк, среди которых был представитель хоккейной династии Робби Ярвентие, а также Ээмиль Виро и Рубен Рафкин. Их ЮЧМ не состоялся в прошлом году, но на том же европейском фестивале 2019-го играли еще более молодые Вернер Миеттинен, Саму Туомаала и финн с нетипичной фамилией Бред Ламберт. Он родился в семье отца-канадца и матери-финки и имеет двойное гражданство обеих стран. Его дядя Лейн Ламберт играл в НХЛ и в настоящее время является помощником тренера «Нью-Йорк Айлендерс». Эта троица с опытом игры на молодежном чемпионате мира, будет среди лидеров нынешней Суоми-18. Плюс Оливер Капанен, в семейном окружении которого сплошь хоккеисты: дедушка Ханну, отец Киммо, дядя Сами и двоюродный брат Каспери, которые даже одновременно выходили на площадку в составе команды «КалПа».

Пару лет назад хоккейная Россия расстроилась от желания Александра Суздалева играть за сборную Швеции. Парень живет в этой стране, где заканчивал свою спортивную карьеру отец Анатолий Суздалев, выступавший в хоккее с мячом. Сейчас пришло время, когда Суздалев-младший мог бы дебютировать на международной арене, но выяснилось, что переживания были излишни, Швеция не заинтересована в юниоре, о котором и Россия успела позабыть. При этом наставник Тре Крунур проделал титаническую работу, собрав под своим руководством юниоров аж из 15 команд, 10 из Элитсериен, а также пять из Аллсвенскан, некогда именитых АИК, «МОДО», «Седертелье», плюс скромных «Альмтуны» и Вестероса». То есть, главный тренер вынужден был пригласить целый квартет форвардов из второй шведской лиги Аллсвенскан, поскольку игра Суздалева из ХВ-71, выступающей в Элитсериен, его не удовлетворила.

Против России выйдет третий брат-американец из семейства Пастуховых

Впрочем, не увидев экс-россиянина в сборной Швеции, наши болельщики могут увидеть русского в команде США, это Саша Пастухов. Третий и младший хоккеист из большого семейства Пастуховых. В середине 90-х годов туляк Георгий Пастухов и американка Дженис Тарди поженились, обосновавшись на родине супруги, где отец устроился в бродячий цирк. Его жена там уже трудилась, а Георгий устроился переводчиком, поскольку на тот момент в цирке уже работало порядка 40 русскоговорящих артистов. Последовательно в интернациональной семье родились три сына Ник (ЮЧМ-2015 и 2016 годов), Майкл (ЮЧМ в 2017 году) и Саша. Ник стал чемпионом мира 2015, попутно уступив сборной России на групповом этапе (Кирилл Капризов, Илья Самсонов, Михаил Сергачев), а год спустя завоевал бронзовые медали, при этом разгромив Россию (Клим Костин, Сергачев, Данил Тарасов) — 8:2! Майкл стал чемпионом мира в 2017-м, обыграв на групповом этапе Россию Максима Марушева, Дмитрия Саморукова, Ивана Чеховича. Тогда тренер Сергей Голубович на два подряд ЧМ 2016 и 2017 годов свозил основу из девяти хоккеистов.

Если с Валерием Бринкманом все понятно, то почему в тройке нет Семена Вязового из Уфы, как, впрочем, и его одноклубника Василия Шумилова — не совсем понятно. Фото ska.ru

Ну, а что же наши?

Плавно перейдя к описанию состава сборной России, отметим, что он, как обычно, выглядит не совсем однозначным. Начнем с того, что вся тройка голкиперов представляет систему питерского СКА. Но, если с Валерием Бринкманом все понятно, то почему в тройке нет Семена Вязового из Уфы, как, впрочем, и его одноклубника Василия Шумилова — не совсем понятно. Они присутствовали в расширенном составе из 32 человек на сборах перед ЧМ, куда не попали Динис Кадыров и Никита Скоропад, в прошлом году выигравшие в составе сборной России «Турнир пяти наций». Но сейчас главный тренер Альберт Лещев не взял ни одного уфимца.

При этом обращать внимание на представительство клубов — не совсем серьезно. Допустим, «Красную армию» представляет Владимир Грудинин, уроженец Ангарска, того самого, что подготовил для «Ак Барса» Дмитрия Воронкова. Всеволод Гайдамак из Хабаровска уже успел поиграть в Питере, а сейчас представляет омский «Авангард». Как и Иван Мирошниченко, который перебрался туда из чеховского «Витязя». Покинул Питер и оказался в «Красной Армии» Прохор Полтапов, а в обратную сторону проследовал Никита Чибриков. Питерский СКА будут представлять пензенец Илья Иванцов, и два лидера нынешней юниорской команды Данила Лазутин и Матей Мичков. Лазутин — сын олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Ларисы Птицыной и лыжника Геннадия Лазутина. Пермяк Мичков — воспитанник ярославского «Локо».

Он, а также Мирошниченко, московский армеец Артем Дуда, Илья Квочко из Магнитогорска в прошлом году выиграли юношескую Олимпиаду, и привлечены в сборную годом старше, заменяя тех, кто сейчас играет за океаном: Артема Грушникова («Гамильтон»), Павла Минтюкова («Сажина»), Алексея Прокопенко («Гатино»), Даниила Соболева («Виндзор»). Кстати впервые за долгие годы юниорская сборная полностью составлена из тех, кто играет в России.

Любопытно, что «Виндзор», «Гамильтон» и «Саджина» входят в хоккейную лигу Онтарио, которая в этом году не проводила сезон из-за коронавируса. Так мы подошли к последней сборной мировой хоккейной суперпятерке — команде Канады. И что сейчас представляют из себя Кленовые листья, знает только их главный тренер, который сформировал сборную на основе не играющих хоккеистов. В том числе потому, что лига Квебека решила не давать в сборную своих хоккеистов, заканчивающих сезон. В итоге Канада собрала голкипера, трех защитников и девять форвардов, из которых только квартет сборников нашел лазейку, проведя этот сезон в Европе — Чейз Стиллман в Дании, Бретт Харрисон в Финляндии, Дэйл Мактевиш и Бреннан Отманн в Швейцарии, но это, конечно же, не полноценный выход. Кроме них в сборной кленовых листьев Даниил Жилкин, чья мама из Москвы, где он и начинал играть в хоккее в армейской школе, а папа из Ангарска.

Кроме них в сборной кленовых листьев Даниил Жилкин. Фото guelphstorm.com

За сборную Латвии будет играть форвард Мартыньш Лавиньш, сын легендарного для страны защитника Родриго Лавиньша. В Германии ворота защищает Никита Квапп, чей отец Владимир Квапп — воспитанник хоккейной Караганды (его ровесники и одноклубники Андрей Потайчук, Сергей Шеститко). Уехал в Германию на историческую родину, и родил для нее вратаря. Еще один немец Максим Рауш родился в Миассе, что неудивительно для взаимоотношений между нашими странами. Недаром же недавно появился первый обладатель Кубка Харламова, родившийся в Германии — московский динамовец Егор Аланов.

Сами немцы надеются на суперталантливого форварда Янника Проске (младшего брата голкипера Флориана Проске), и Адриана Кляйна, уже имеющих опыт выступления на молодежном чемпионате мира нынешнего года. Мы же помним, как тогда с немцами мучилась в четвертьфинале сборная России. Другое дело, что в нынешний состав немцы не взяли 17-летнего Морица Элиаса, который уже год назад забивал в местной Бундеслиге.

Пора заканчивать с неудачами

Исторически юниорские чемпионаты мира — самые неуспешные для российского хоккея. Сборная страны только трижды побеждала, пять раз становилась серебряным призером, трижды финишировала на бронзовой ступени пьедестала почета. Особенно очевидна деградация в последние десять чемпионатов, когда у России всего лишь две бронзы и одно серебро. При этом мы дважды принимали U 18, в Сочи в 2013-м это была проба олимпийского льда. Плюс Челябинск с Магнитогорском проводили юниорский чемпионат в 2018-м, и оба раза россияне остались вне пьедестала почета.

При этом только одну неудачу U 18 в 2016-м легко объяснить. Напомним, что тот год должен был стать триумфом российского юниорского хоккея, поскольку в стране был применен европейский и мировой опыт, когда юниорская сборная в полном составе принимала участие в чемпионате МХЛ под руководством Виталия Прохорова. Но разразился скандал с мельдонием, и этот безобидный доселе препарат, широко используемый для реабилитации работы сердечной мышцы, вдруг превратился в страшнейший допинг. Профукало тогдашнее руководство Минспорта России во главе с Виталием Мутко возможность отбить мельдоний у WADA, и весь состав сборной 1998 года рождения вынужден был остаться дома, а вместо него соревноваться поехал состав 1999 года с тренером Сергеем Голубовичем.

Профукало тогдашнее руководство Минспорта России во главе с Виталием Мутко возможность отбить мельдоний у WADA, и весь состав сборной 1998 года рождения вынужден был остаться дома. Фото: Максим Платонов

Любопытно, что в первоначальном варианте в составе сборной могла сыграть тройка Андрей Алтыбармакян, Артем Манукян, Алексей Подолян с армянскими корнями, что редко в хоккее, а сыграли, в итоге, грузин Михаил Бицадзе, еврей Марк Рубинчик и только что отметивший 16-летие Андрей Свечников.

Еще одна проблема юниорского хоккея состояла в странном выборе главных тренеров, поскольку U 18 дважды руководил Юрий Румянцев, однажды «порулил» Александр Бирюков, которые в составы своих сборных подчас призывали очень странных хоккеистов. Особенно этим грешил Румянцев, ушедший из жизни в прошлом году. Сравните результаты юниорской сборной с российской молодежкой (1 золото, по 4 серебряных и бронзовых комплектов медалей), чтобы лишний раз оценить труд наставника молодежки Валерия Брагина.