Обращение Путина 2021 — классический пример кейнсианской экономики

Как послание президента отразится на экономике, фондовом и валютном рынках

Расходы на реализацию послания президента России глава Минфина Антон Силуанов оценил на два года в 400 млрд рублей. Как повлияет обращение Владимира Путина на экономику и фондовые рынки? По большей части в выступлении главы государства речь шла о внутренней политике и пост-ковидной экономике, мерах по ее стимулированию. По мнению колумниста «Реального времени», экономиста с многолетним банковским опытом Артура Сафиулина, президент продемонстрировал подход, который может войти как классический пример в учебники по кейнсианской экономики — макроэкономической теории государственного регулирования экономики, разработанной Джоном Майнардом Кейнсом в 20—30-х прошлого столетия. Почему именно эта схема, какую реакцию слова Путина вызовут на фондовом и валютном рынках — подробнее в нашем материале.

Что говорил Кейнс



Основное положение теории Кейнса, развитие экономики имеет цикличность, кризисы в экономике могут случиться натуральным образом, как подтверждение неспособности рыночной экономики к саморегулированию. Как вывод — для максимально возможной занятости (на рынке труда) и максимального роста экономики, государство должно активно вмешиваться в экономику.

Стабилизация экономики государством происходит путем увеличения или уменьшения спроса (потребительского и инвестиционного). Для этого используют и инструменты денежно-кредитной политики (снижение/повышение ключевой процентной ставки, увеличение денежной массы и так далее), и инструменты налогово-бюджетной политики (в частности, финансирование компаний из бюджета, изменение налоговых ставок и так далее). Государство видится как очень активная экономическая сила, важнейший участник и регулятор экономической жизни общества. Бюджетное финансирование видится как основной катализатор спроса в экономике. Чем не Россия 2021 года?

Фото cbr.ru

Что говорил Путин

Как уже было отмечено, речь шла о масштабных тратах бюджетных средств, источниками которых наверняка станет дополнительная эмиссия денежных средств ЦБ РФ (так называемый «печатный станок»), так как в бюджете и различных фондах таких средств нет. Давайте посмотрим, куда пойдут эти средства и разберем основные тезисы выступления.

Социальный блок:

Компенсация 50% от стоимости путевки в летний детский лагерь;

Продолжение программы так называемого туристического «кэшбека» — возврат 20% от стоимости турпутевки для взрослых;

Компенсация затрат на турпоездки студентам, возможность размещения на территориях университетских кампусов;

Прямая поддержка семьям с детьми — к 1 июля 2021 года должна быть разработана новая комплексная программа по поддержке семей с детьми, особенно неполных семей. Предусмотрены выплаты детям 8—16 лет из неполных семей в размере 5 650 рублей в месяц, нуждающимся беременным женщинам выплаты в размере 6 350 рублей ежемесячно, семьям школьников единовременная помощь в размере 10 000 рублей за подготовку к школе;

Предусмотрена оплата больничного по уходу за ребенком до семи лет в размере 100% от заработка;

Бесплатное питание для детей в школах;

Фото kzn.ru

Запуск с 1 июля 2021 года расширенной программы диспансеризации и профосмотров;

5 тыс. машин скорой помощи в сельскую местность и малые города;

В 2022 году добиться предоставление большинства госуслуг дистанционно в режиме 24/7, внедрить принципы социального казначейства — все выплаты, услуги, начисления должны выплачиваться в режиме одного окна;

Работа с алиментами должна вестись в автоматическом режиме, без надобности обивания порогов инстанций;

Регулирование цен и насыщение рынка — рост цен съедает доходы граждан, задача сформировать долговременные условия для гарантии устойчивости цен на продукты и их доступность;

Установить ежемесячную доплату кураторам учебных групп техникумов и колледжей в размере 5 000 рублей;

Направить 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры, библиотек в сельской местности и малых городах;

Фото: Ринат Назметдинов

Создать 45 тысяч новых бюджетных мест в ВУЗах. 75% от выделенных для этого средств пойдут в регионы. Все государственные ВУЗы смогут претендовать на гранты в размере 100 млн рублей на создание лабораторий и технопарков;

Выделить в 2021 году 3,5 миллиарда рублей на создание и поддержку Президентского фонда культурных инициатив.

Экология:

Накопленный объем парниковых газов за следующие 30 лет должен быть меньше, чем за прошедшие;

Ввести закон о финансовой ответственности за загрязнение окружающей среды;

Ввести систему квотирования вредных выбросов на все города страны. Поддержать компании в модернизации производств. Первые на очереди будут алюминиевые заводы;

Развитие водородной и накопительной энергетики.

Фото rreda.ru

Финансово-экономический блок:

В течение месяца разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, такие как меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний;

Предусмотреть бесплатный подвод газа к участкам граждан. Руководители регионов должны подготовить планы по переходу на более экологичные виды топлива;

Бюджетные кредиты, выделенные регионам для борьбы с последствиями пандемии, будут реструктурированы до 2029 года, а коммерческие — замещены бюджетными;

Регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет под 3% годовых. В приоритете дорожное строительство, обходы городов, модернизация ЖКХ, развитие туристических кластеров. Общий объем финансирования по этой программе 500 миллиардов рублей;

Фото: Максим Платонов

Ускоренное строительство трассы Москва — Нижний Новгород — Казань и ее продление до Екатеринбурга за три года, с развитием прилегающих территорий;

Сокращение административных барьеров и развитие цифровизации;

Оформление виз иностранцам за четыре дня, дистанционно — для стимулирования туристической отрасли;

Внешняя политика и оборона:

Запуск программы строительства гостиниц под 3% годовых на 15 лет.

Россия сама устанавливает свои «красные линии», которые не стоит пересекать;

Ответы на вызовы будут ассиметричными и жесткими;

Дальнейшее укрепление вооруженных сил — к 2024 году доля современного оружия и техники в армии составит 76%. А в ядерной триаде (МБР, подлодки, стратегическая авиация) уже в 2021 году превысит 88%.

Фото vk.com/mil

Выводы и влияние на рынки

С учетом того, что российская экономика максимально централизована и национализирована, чего-то другого не стоило ожидать. Ставка делается на государственное регулирование и стимулирование экономики, вплоть до мелочей, как подвод газа на участок. Хорошо это или плохо — покажет время. Исходя их нынешних реалий, такие меры кажутся своевременными и логичными. Рост бюджетных расходов за счет впрыска напечатанных денег раскрутит маховик инфляции, что мы уже наблюдаем по всем товарам. Стоит ожидать ужесточения кредитной политики ЦБ в рамках борьбы с инфляцией. Налицо стремление сбалансировать финансовую политику, подкормить ее где надо, и подрезать где не надо.

Что касается реакции рынков на выступление — рубль и государственные облигации дорожали после выступления, до этого была негативная тенденция.

Поддержкой для рынков стало обращение больше к внутренней повестке, чем к внешней, без лишнего ужесточения риторики. К 14.30 биржевые котировки пары доллар/рубль составляли 76,52. Геополитический риск уже заложен в текущем курсе рубля, но снижение градуса противостояния позволит вернуть курс рубля к 73—75 в ближайшие шесть месяцев.

Доходность ОФЗ (государственные облигации) упала по всей кривой, у 10-летних облигаций она сейчас на уровне 7,12% годовых, что является положительным результатом — чем меньше риск, тем ниже доходность облигаций.

Фото: Максим Платонов

Реакция валютного рынка оказалась умеренно-позитивной, так как в послании не содержалось ничего нового во внешнеполитической повестке, чтобы ухудшить ожидания по этому направлению. Геополитика продолжает влиять на курс рубля очень сильно. Риски новых санкций сохраняются. Факторы, которые оказывают давление на рубль и государственные облигации, это раздражение Запада, пугающее соседей скоплением войск на границе с Украиной, долгосрочные риски последствий американских санкций, дипломатические скандалы с высылкой дипломатов.

В фокусе теперь заседание совета директоров ЦБ в пятницу. Ожидается ужесточение политики ЦБ РФ, вероятность которого оценивается фьючерсным рынком в 83%. Прогнозный рост ключевой ставки — 25—50 базисных пунктов. Такое повышение может поддержать рубль. Еще одним фактором укрепления рубля будет пик налоговых платежей в апреле — НДПИ, налог на прибыль.

Факторами ослабления рубля будут внешние факторы — падение цен на нефть, внутридневной рост доллара.

Артур Сафиулин