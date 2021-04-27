«Дачники со своими понтами...»: очередной дорожный скандал назревает в Татарстане

Жители села Антоновка Камско-Устьинского района пожаловались на бездорожье, но местные власти считают это лишь капризами

Фото: Михаил Шутов

В редакцию «Реального времени» обратились с просьбой о помощи жители села Антоновка Камско-Устьинского района Татарстана. По словам населения, вместе со снегом «растаяла» и дорога к их поселку. Часть грунтовки просела после прокладки водопровода, рабочие образовавшиеся глубокие провалы не заделали — проехать стало невозможно ни легковому, ни грузовому транспорту. Бездорожье едва не привело к трагедии — приехавшей пожарной бригаде на тушение сухой травы недалеко от жилых домов пришлось немало времени потратить на поиск объездных путей, так как добраться напрямую не вышло и у огнеборцов.

Вместо дорог — колеи и колдобины

Дорога в Антоновку — обычная грунтовка, по которой не проехать в ненастье. Но с недавних пор в село нельзя попасть и в хорошую погоду — на пути теперь препятствия в виде глубоких провалов земли. Постоянно проживают здесь 68 человек, в основном пенсионеры. Летом к ним добавляются еще порядка 30 дачников, чаще из Казани. В селе часть дорог засыпали щебнем, но основной подъездной путь — съезд с трассы к Антоновке — остался не у дел. Посреди пути установлен электрический столб, водители вынуждены объезжать и его.



Ситуация с дорогой усугубилась прошлым летом, после того, как в Антоновку прибыла подрядная организация «Аксу-Строй», чтобы заняться прокладкой водопровода. Тяжелая техника разбила и без того неважную грунтовку, подрядчики ушли, оставив после себя колеи и колдобины. Как рассказывает один из владельцев дома Михаил Шутов, при прокладке трубопровода, как и положено, были раскопаны траншеи, затем их засыпали землей. Весной, когда снег растаял, вода размыла земляные насыпи вдоль водопровода на въезде в селение, а верхний слой провалился в эти траншеи. И такая ситуация практически на каждом участке села, где под дорогой проводили водопровод.

Весной, когда снег растаял, вода размыла земляные насыпи вдоль водопровода на въезде в селение, а верхний слой провалился в эти траншеи

— Когда подрядчики еще только завершали прокладку труб, я спросил у них — дорогу восстанавливать будете? Мне сказали, что нет, потому что это не заложено в бюджете, — рассказывает Михаил.



Житель обратился к Владимиру Оленину, на тот момент главе Красновидовского сельского поселения, куда входят три села, в том числе и Антоновка, тот пообещал, что дороги приведут в порядок.

Бездорожье грозит трагедией

Однако в сентябре прошли выборы и в Красновидовском муниципальном образовании появился новый глава Иван Алешин. С возможным вариантом решения дорожного вопроса Михаил обратился к нему: «Я сказал, что рядом строят трассу М-12 и там большой переизбыток грунта, почему бы нам не договориться со строителями, чтобы этим грунтом засыпать провалы, образовавшиеся вдоль водопровода? Они бы привезли грунт, а мы бы своими силами все разровняли. На что он сказал, что мы этого сделать не можем».

На этом Шутов решил не останавливаться, поскольку провалы, местами глубиной до 2 метров, в любое время могут привести к беде: если туда провалится человек или тем более ребенок — уличного освещения в Антоновке нет, а выбраться из илистой жижи вряд ли удастся без помощи, уверен неравнодушный житель села. Он, а также другие дачники и сами сельчане, не раз писали письма и звонили с просьбой восстановить дорогу главе Камско-Устьинского района, обращались на портал «Народный контроль». Ответа не последовало.



— У меня в этот раз машина провалилась в эту яму, там на метр вниз уходит земля. Я проезжал через место, где идет труба, земля обвалилась и передние колеса ушли в яму. Хорошо сосед помог вытащить автомобиль, мы накидали на это место доски. Так пока и живем. По мнению властей — такая дорога — это не ЧП. Глава района сказал, чтобы ему передали фото этой дороги. Доехать до места и самому посмотреть — это очень тяжело. Ехать 10 минут. Но я не пожалел времени, приехал из Казани за 110 км, чтобы сделать эти снимки. Это же нонсенс! — рассказывает автовладелец.

Провалы, местами глубиной до 2 метров, в любое время могут привести к беде

В срок до 1 мая

Когда же решат проблему с подъездной дорогой в Антоновке? С таким вопросом мы обратились к главе Красновиловского сельского поселения Ивану Алешину. Но он считает, что проблема надумана:

— Люди стали настолько капризными. Местных всего 68 человек, а вот приезжают дачники со своими понтами, им надо, чтобы на скейтах кататься, такие претензии выставляют, что просто диву даешься. На иномарках с низкой посадкой приезжают, избалованные люди до некуда, — убежден глава поселения, — Там беды нет. Была прокладка трубопровода, земля еще на место не села. Что они хотят, чтобы моментально все это улеглось? После паводка земля намокла и села на свое место, ей какое-то время на усадку надо, только осенью все засыпали. На этой неделе подрядная организация, которая строила водопровод, проплачивает земляные работы, чтобы выровнять все, загладить. И в течение недели все устраним, не так уж страшно там все.

Житель села Антоновка и депутат местного Красновидовского сельсовета Николай Дюсееев согласен, что талые воды размыли колодцы, построенные прошлым летом при прокладке в селе водопровода и часть дорог. Как он рассказывает, летом казанская фирма проводила водопровод для жителей села, и «видимо, что-то не отрегулировали и зимой слетел шланг, вся вода пошла под землю, и возле каждого колодца, который установили строители, грунт просел». Кроме того, как пояснил Дюсеев, местоположение Антоновки с географической точки зрения непростое: во время паводка в нее стекают ручьи с близлежащей возвышенности — с одной стороны, а с другой — ручьи с полей, а затем эти грунтовые воды как раз-таки и попадают на дорогу, где был проложен водопровод. Но, как он отметил, ситуация не такая критичная.

— Накануне была встреча, приезжал представитель фирмы-подрядчика, я на ней присутствовал как старший деревни. Мы все объехали, посмотрели. Представитель фирмы сказал, что сложного ничего нет, они выделят деньги, чтобы мы организовали на них работу трактора. Мы сразу договорились с владельцем трактора — это бывший глава Оленин. И он сказал, что до 1 мая, до майских праздников все улицы, что разрыты, разровняет, будем все недостатки устранять.

«Реальное время» направило официальный запрос, как в селе Антоновка будут решать вопрос с дорогами, в адрес главы Камско-Устьинского района Наиля Вазыхова. Ответа на момент публикации не поступил.