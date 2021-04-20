«На майские праздники республика будет полна туристов»

В Госкомитете по туризму РТ обсудили предстоящий туристический сезон

Фото: Максим Платонов

Республика планирует восстановить турпоток до уровня 2019 года — столь оптимистичные планы озвучил сегодня глава Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. Гостиницы на майские в столице Татарстана уже забронированы почти полностью. Поэтому гостиниц в Казани должно становиться только больше, добавил Иванов, комментируя пришествие новых игроков на рынок гостеприимства города.

Новый туристический сезон

Чаще всего посещают Татарстан с туристическими целями жители Москвы и Московской области. На втором месте идут путешественники из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Замыкают тройку лидеров регионы Среднего Урала: Свердловская и Челябинская области, Пермский край.

— В майские праздники работают все туристические центры нашей республики, — сообщил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов. — Это и сама Казань, и Елабуга, и Чистополь, Тетюши, Болгар, Свияжск… Да, больших и массовых мероприятий не планируется, однако все групповые и индивидуальные экскурсии будут доступны.

Туристы уже активно резервируют номера в казанских гостиницах. На период с 30 апреля по 3 мая ожидаемая загруженность городских отелей — 90—95%, а с 7 по 9 мая — 70—75%.

— Люди также бронируют квартиры и апартаменты, — заявил Иванов. — Уверен, что на майские праздники, и на первые, и на вторые, республика будет полна туристов. Поэтому мы должны быть готовы принять и обслужить гостей, показать им все самое интересное и оставить о себе самое хорошее впечатление.

Больших и массовых мероприятий в майские праздники не планируется, однако все групповые и индивидуальные экскурсии будут доступны, говорит Сергей Иванов. Фото: Максим Платонов

Средняя стоимость проживания в гостиницах столицы РТ остается на уровне 2019 года, добавил Иванов. В некоторых отелях наблюдается даже небольшое снижение цен. Связано это с тем, что номерной фонд казанских гостиниц постоянно увеличивается.

— По сравнению с большинством российских городов у нас реально большое количество номеров, — уверен Иванов. — Это позволяет нам, в первую очередь, проводить крупные события. Во-вторых, принимать большой туристический поток. Даже с учетом таких пиковых нагрузок, как длинные выходные и майские праздники.

При этом Иванов уверен, что гостиниц в Казани должно становиться только больше. Благодаря этому сохранится баланс спроса и предложения. Иванов привел в пример Краснодарский край: именно там при огромном спросе на летнее жилье ощущается острая нехватка отелей.

— Такая ситуация всегда приводит к быстрому росту цен, — пояснил Иванов. — И это некомфортно для потребителя. Мы же стремимся всегда находиться в комфортной для потребителя точке.

Туристы уже активно резервируют номера в казанских гостиницах. Фото: Максим Платонов

В новом туристическом сезоне в Татарстане планируется восстановить турпоток до уровня 2019 года. В 2020 году из-за пандемии число туристов, посетивших Казань, сократилось вдвое.

— Время покажет, каким будет результат, — заявил Иванов. — Мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы дойти хотя бы до уровня позапрошлого года. Важно всем вместе над этим работать.

Возможности для татарстанцев

Жителям Татарстана предоставлено множество возможностей путешествовать по всей стране. Для этого разработана активная полетная программа. Авиакомпания республики осуществляет полеты в 12 городов по программе субсидированных перелетов.

— Правительство РФ компенсирует перевозчикам часть затрат, а пассажиры, в свою очередь, получают приятную стоимость билетов, — пояснил Иванов.

По доступной цене из Казани можно совершить авиаперелет в Нижний Новгород, Ярославль, Махачкалу, Барнаул, Самару, Пермь, Астрахань, Воронеж, Челябинск и Волгоград. Также добавлена полетная программа из Казани в Сочи, Анапу, Санкт-Петербург, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Архангельск, Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Помимо прочего, недавно возобновились полеты из столицы РТ в Минск, открылись рейсы в Ереван, Баку и Ташкент, утверждает Иванов.

Жителям Татарстана предоставлено множество возможностей путешествовать по всей стране. Для этого разработана активная полетная программа. Фото: Максим Платонов

— Мы надеемся, что какие-то направления, особенно в части международных маршрутов, еще будут добавлены в этот список, — сообщил Иванов.

Татарстанцы, которые не могут позволить себе дальних путешествий, вполне найдут, чем заняться, не покидая пределов республики. Так, можно совершить полет на воздушном шаре и полюбоваться на живописные пейзажи. Кроме того, в этом году в Татарстане пройдут сразу несколько традиционных событийных мероприятий. Например, 1 мая в Великом Болгаре состоится гастрономический фестиваль «Чак-Чай», 3 июля здесь же все желающие смогут посетить уникальный Ага-Базар, а 14—15 августа на территории древнего города пройдет исторический фестиваль «Великий Болгар». С июня по сентябрь остров-град Свияжск принимает фестиваль «Театральный сезон в Свияжске». С 15 по 18 июля в Елабуге состоится музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге», а с 6 по 8 августа в городе будет организована Спасская ярмарка.



В Татарстане продолжает работать программа «Тысяча и одно удовольствие за выходные». В этом году проект пополнился новым маршрутом— в Алексеевский район. В программе маршрута — экскурсия на фабрику художественного ткачества, посещение Билярского городища, а также экофермы «Страусы Биляра». Путешествие обойдется в 2200 рублей. В эту цену включено проживание, питание и несколько экскурсий.

В Татарстане продолжает работать программа «Тысяча и одно удовольствие за выходные». Фото: Илья Репин

Кстати, всего по программе «Тысяча и одно удовольствие за выходные» в Татарстане в 2020 году отдохнули более тысячи человек. На сегодня в проект включено 10 маршрутов, в будущем список будет расширяться.

