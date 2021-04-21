Бизнес-аккаунт дня: кейтеринговая компания казанских шеф-поваров

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 46

Компания D&A Catering — это тандем двух шеф-поваров с особым подходом к кулинарии. Первые буквы фамилий основателей службы кейтеринга легли в ее название — это известные в Казани и за ее пределами кулинары Дмитрий Дьяков и Максим Агуреев. Бизнес-профиль ресторана выездного обслуживания в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени». Советы по оформлению аккаунта и его продвижению дают эксперты крупных СММ-агентств.

«Креативные идеи — это наш конек»

Кейтеринг — это бизнес для сумасшедших со стальными нервами, считает один из учредителей компании Дмитрий Дьяков. Это популярный шеф-повар столицы Татарстана, он же — президент Ассоциации кулинаров РТ, член всемирной ассоциации шеф-поваров WACS и национальной ассоциации кулинаров. На его счету обслуживание первых лиц страны — президента России Владимира Путина, экс-премьер-министра Дмитрия Медведева, главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, конечно, же президента Татарстана Рустама Минниханова и других ВИПов.

Сооснователь D&A Catering Максим Агуреев не менее знаменит в среде столичных гурманов и посетителей элитных ресторанов. Он является президентом Лиги Юниоров при Ассоциации кулинаров РТ, как и его соратник по бизнесу, член всемирной ассоциации кулинаров WACS и национальной ассоциации кулинаров, за его плечами руководство ресторанами Брассерия, Круиз, T.E.A.T.R.O и других заведений Казани и Москвы.

Несколько лет назад Дьяков и Агуреев решили объединить свой опыт и мастерство, создав кейтеринговую компанию, или говоря иначе — ресторан выездного обслуживания. Меню от тандема шеф-поваров, состоящее в основном из авторских блюд, можно попробовать на фуршете, банкете, гала-ужине, свадьбе или барбекю. Обыденность — не их стратегия, шефы любят экспериментировать, поэтому какое бы блюдо не приготовили Дьяков и Агуреев, оно будет гастрономически изысканным. Как говорит Дмитрий Дьяков, «креативные идеи — это наш конек, поэтому заказчикам мы предлагаем не только отведать наши блюда, но и стать участником food show или мастер-классов».

Бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» оформили вместе с основанием компании — 3,5 года назад. Сегодня в блоге более 570 публикаций и свыше 26,5 тысяч подписчиков. Аналитический разбор профиля выездного ресторана провела креативный директор коммуникационного агентства «Без воды» Алиса Лисовая.

Классные рубрики и аппетитные фото

Первое, что бросилось в глаза — большое количество подписчиков. Очевидно, что есть боты. Все, кому актуальна тема «накручивать или нет?»: в 2021 году совсем не обязательно иметь много тысяч подписчиков для того, чтобы иметь «вес» в инстасообществе. А вот активность в профиле, вовлеченность и комментарии — показатель, на который обращают внимание при формировании доверия потенциальные клиенты. Но это не значит, что их нужно накручивать. При грамотной стратегии и работе с аудиторией — можно иметь реальные хорошие показатели.

Контент. Очень заметны рубрики, что радует. Например, классная рубрика «Фишки от Шефа», которую многие могут применить на практике. Я тоже сохранила один такой пост в закладки. Именно из-за таких рубрик подписчики не отписываются, потому что есть польза. Да, всю информацию можно найти в интернете, но для этого ее надо искать, а в случае с «Инстаграм» — она приходит сама. Единственный совет: эту рубрику лучше оформлять визуально. То есть, написать на фото ФИШКИ ОТ ШЕФА. Это можно сделать в любом редакторе на телефоне. Например, как я делаю в своём блоге — добавляю надписи на фото в приложении InShot.

В целом в аккаунте очень хорошие, аппетитные и красивые фото — особенность сферы. Но мне не хватило постов афишного формата и «карточек» в Карусели с вариантами закусок/вторых блюд/напитков и прочих вариантов компоновок по постам. Чтобы на этапе просмотра аккаунта у клиента уже было понимание, что он хочет, что ему «по карману». Было бы очень удобно.

Видно, что над аккаунтом работают

" nofollow=«nofollow noindex noopener»>Розыгрыш. Интересно, сколько здесь было участников? Я думаю, что мало. Такого рода розыгрыши еды с целевой аудиторией аккаунта не совпадают. Аудитория сама может позволить купить себе бокс с едой, а условие «отмечать на своих фото и ставить хештег» — слишком сложное. Аудитория в соцсетях слишком ленива, чтобы небольшой подарок отрабатывать целую неделю и потом еще иметь возможность проиграть.

Классно, что у компании есть сайт. Но дублировать информацию в хайлайтс никто не запрещал. Например, можно разместить хайлайтс «Услуги», «Наши шефы», в которых подробно рассказать о вас, о достижениях шефов и их регалиях — они точно есть, это известные спецы в Татарстане. В целом видно, что над аккаунтом работают. Но всегда есть, что сказать, особенно, когда просят.