«Есть виды спорта и подороже»: в Татарстане будут учить гольфу детей и людей с ограниченными возможностями

На фоне пандемии и ориентации на внутренний туризм республика вознамерилась создать «гольф-индустрию»

Фото: Максим Платонов

Чемпионское гольф-поле площадью 90—95 гектаров под Казанью входит в структуру курорта «Свияжские холмы», но, как стало известно «Реальному времени», может быть передано в собственность либо долгосрочную аренду Татарстану. Накануне в Казани было зарегистрировано АНО «Центр развития профессионального, любительского и детского гольфа «БАСУ», учрежденное республиканским Минземимущества. Ожидается, что «БАСУ» получит функции по развитию гольф-индустрии в Татарстане. Однако «гольф-индустрия без поля — все равно, что пловец без бассейна», считают игроки рынка. В МЗИО пока не раскрывают, кем и какое имущество будет внесено в «БАСУ».

Гольф-клуб «Свияжские холмы» вне соревнований

Гольф, как вид спорта, остается в Татарстане большой экзотикой, но зато Казань всегда может претендовать на проведение полноценного соревновательного турнира по этой игре. Внутри всесезонного курорта «Свияжские холмы» действует 18-луночное гольф-поле чемпионского уровня, которое считается одним из самых крупных и современных в России. Поле было введено в эксплуатацию в 2015 году, но кто и сколько инвестировал в его строительство, — официальной информации нет. Эксперты оценивают затраты в $25—30 млн по ценам 2015 года. Источники «Реального времени» припоминают, что поле строилось на средства бюджета республики и было открыто одновременно с гольф-полем «Горки-клуб» под Санкт-Петербургом.

Чем больше полей, тем интереснее игра. После двух-трех игр игроки стараются менять площадку, чтобы разнообразить игру. По этой причине в стране немало гольф-полей в российских мегаполисах, на юге России (Краснодар), рассказывают гольфисты.

Гольф, как вид спорта, остается в Татарстане большой экзотикой, но зато Казань всегда может претендовать на проведение полноценного соревновательного турнира по этой игре. Фото: Ринат Назметдинов

Но насколько стало популярным свияжское гольф-поле — вопрос сложный. Согласно календарю всероссийских соревнований на сайте «Ассоциации гольфа России», в этом году они пройдут на гольф-полях Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова и Тверской области. Татарстан в этом графике не значится. Привлечением турниров по гольфу в «Свияжские холмы» занимается региональная федерация гольфа. Ее председателем на сайте ассоциации указан Тимур Зайнутдинов. По данным «СПАРК-Интерфакс», он является совладельцем завода «КВАРТ», связанным с бизнесом семьи Равиля Зиганшина, владельца ПСО «Казань».

Подавали ли заявку «Свияжские холмы» на проведение всероссийских первенств? По словам представителя татарстанской федерации гольфа Марии Артюх, календарь является ориентировочным графиком проведения турниров и «все может измениться в любой момент».

По ее словам, на гольф-поле клуба «Свияжские холмы» регулярно проходят три соревнования, имеющих статус всероссийских. Это благотворительный турнир на кубок президента Татарстана, который традиционно проходит в августе, всероссийские соревнования «Любительский гольф» и турнир «Любительская лига».



18-луночное гольф-поле чемпионского уровня на «Свияжских холмах» считается одним из самых крупных и современных в России. Фото: Максим Платонов

Добавим, что наиболее яркое событие в этом виде спорта проходило здесь 4 года назад. Тогда на старт в «Свияжских холмах» вышли сильнейшие гольфисты России, Великобритании и Узбекистана, сообщала ассоциация российского гольфа. Организаторами выступили Ассоциация гольфа России и Министерство спорта РФ при поддержке партнеров Ассоциации.

АНО «БАСУ» — главный по гольфу?

Впрочем, гольф-поле может «заиграть» по-новому. Как стало известно «Реальному времени», буквально на днях в Казани было зарегистрировано АНО «Центр развития профессионального, любительского и детского гольфа». Его учредителем выступило Министерство земельных и имущественных отношений РТ. Основной ОКВЭД — 93.11 («Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений»).

Руководителем назначен известный в городе отельер Виталий Большаков, который в статусе гендиректора управляет принадлежащими «Связьинвестнефтехиму» ООО «Дом печати на Баумана» и гостиницей «Ногай». Сам Виталий Большаков подтвердил «Реальному времени» факт назначения, но попросил тайм-аут на неделю, чтобы «вникнуть в дела». Пообещал рассказать о планах развития нового центра.

Виталий Большаков подтвердил «Реальному времени» факт назначения, но попросил тайм-аут на неделю, чтобы «вникнуть в дела». Фото: hotel-rest.biz

АНО «БАСУ» создано по поручению правительства республики. В конце марта премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, где уточнил функционал центра. В документе говорится, что он займется развитием и профессионального, и любительского, и детского гольфа, то есть во всех категориях.



— Целью создания АНО «БАСУ» является развитие в Татарстане гольф-индустрии через развитие профессионального гольфа в республике, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе МЗИО РТ.



По данным ведомства, поставлена задача создать условия для занятий гольфом разными категориями и группами населения, в том числе гражданами с ограниченными возможностями здоровья. На базе АНО «БАСУ» запланировано открытие детско-юношеской спортивной академии. А также поддержка проектов и программ в области спорта, — говорится в ответе министерства.

Отметим, что подготовкой АНО «БАСУ» занималось непростое подразделение — отдел стратегического планирования и приватизации МЗИО. Его возглавляет опытный «корпоративщик» Марсель Минуллин. Его служба, как говорится на сайте, участвует в разработке и реализации мероприятий по антикризисному управлению, предотвращению несостоятельности (банкротства) ГУП и АО с долей республики Татарстан более 50% в уставном капитале. А лично он сам входит в ревизионные комиссии ряда крупных компаний с государственным участием.

Целью создания АНО «БАСУ» является развитие в Татарстане гольф-индустрии через развитие профессионального гольфа. Фото: Максим Платонов

Интересно, что в пресс-службе Минспорта РТ узнали об этой инициативе из запроса «Реального времени» и затруднились прокомментировать. «По этой теме без комментариев», — написали нашему корреспонденту в ответ. Мария Артюх также затруднилась с комментариями, поскольку у нее пока «нет информации» по этой теме.

На турнире за Кубок президента Татарстана

В сентябре прошлого года на очередном благотворительном турнире на Кубок президента Татарстана, с которого было перечислено 2,3 млн рублей, министр спорта республики Владимир Леонов выступал за его доступность в интервью «Реальному времени»:

— Когда мы только начинали развивать этот спорт 3-4 года назад, было много скепсиса, что гольф — это спорт для богатых. Но на самом деле это не так, все достаточно доступно. Есть виды спорта и подороже, поверьте. При желании наши двери открыты, — говорил он. — Мы сегодня говорим, что в стране создаются условия для развития гольфа, очень много турниров. Сообщество гольфистов прирастает каждый год. Надеемся, что российский гольф выйдет и на серьезный международный уровень.

В тот же период появилась информация о планах Равиля Зиганшина построить второе гольф-поле, инвестировав в него $10 млн. Правда, в программе застройки Иннополиса, которую подготовил экс-министр связи Николай Никифоров, такого объекта не значится, уточнили источники «Реального времени».

В сентябре прошлого года Владимир Леонов выступал за доступность гольфа. Фото: Ринат Назметдинов

Гольф — как олимпийский вид спорта

Нынешний интерес МЗИО к гольфу возник, мягко говоря, спонтанно. В пресс-службе министерства связали его с тем, что гольф включен в олимпийские вида спорта с 2016 года. То есть с момента открытия гольф-поле клуба «Свияжские холмы» получило карт-бланш и могло быть на пике ротаций площадок для проведения соревнований.

— В 2009 году Международным олимпийским комитетом было принято решение о включении гольфа в программу летних олимпийских игр, начиная с 2016 года, — рассказали в пресс-службе МИЗИО РТ. — С учетом в том числе этого решения, правительством России утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, а приказом Министерства спорта РФ от 18.09.2014 №779 утверждена Программа развития гольфа в Российской Федерации до 2020 года. Таким образом, гольф включен в число видов спорта, развитие которых осуществляется на общероссийском уровне. Во исполнение указанных программ правительством республики Татарстан также принят ряд решений и намечены мероприятия по развитию и популяризации данного вида спорта в республике.

По словам представителей гольф-клуба, сейчас поле содержится за счет взносов его 60 участников. Фото: Максим Платонов

Организационные моменты уточняются

Кем и какое имущество может быть внесено в качестве учредительного взноса в «БАСУ», не раскрывается. «Организационные моменты уточняются», — заявили в пресс-службе МЗИО РТ. Источники предполагают, что в качестве взноса может быть само гольф-поле, имеющее площадь в 90—95 га.



По словам представителей гольф-клуба, сейчас поле содержится за счет взносов его 60 участников. По данным «СПАРК-Интерфакс», ГСОК «Казань» почти вдвое снизил выручку по итогам 2020 года — до 116,7 млн рублей. По словам юристов, имущество, переданное учредителями в АНО, становится собственностью общества, а сами учредители не сохраняют прав на имущество. При этом учредители не отвечают по обязательствам АНО, а она не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Детям — бесплатно

Правда, во время пандемии резко возрос спрос на гольф-услуги. По словам главы гольф-клуба Санжара Уакасова, свияжское поле имеет естественные перепады высот до 50 метров, что делает игру захватывающей. Во время изоляции часто приезжали бизнесмены и игроки хоккейной команды «Ак Барс».



— Игра длится 5 часов и проходит на свежем воздухе. За это время надо пройти не менее 8 км, — рассказал он.

Стоимость одного занятия обходится в 6,5 тысячи рублей, плюс 2,5 тысячи за снаряжение и 3 тысячи за аренду электрической машины (время занятия — 5 часов).



По его словам, клуб бесплатно предоставляет поле для тренировок школьников перед всероссийскими соревнованиями. «Частота зависит от того, как могут привезти детей родители или тренер. Но наши тренеры им помогают», — рассказал он. Пока татарстанским школьникам не удавалось подняться выше 4-го места на всероссийских соревнованиях.



Стоимость одного занятия обходится в 6,5 тысячи рублей, плюс 2,5 тысячи за снаряжение и 3 тысячи за аренду электрической машины (время занятия — 5 часов). Фото: Максим Платонов

В Ассоциации гольфа России «Реальному времени» рассказали, что в 32 школах Татарстана есть специальные пластиковые наборы для занятий гольфом в школьных залах. В этом году на майские соревнования в Москву отправляется команда казанской 65-й школы и зеленодольской школы.

«В качестве приза — путевка в лагерь Артек», — сообщили в Ассоциации гольфа России. Здесь с интересом восприняли идею создания АНО «БАСУ», но заметили, что победы зависят не только от клуба, но и от самих спортсменов.