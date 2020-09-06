Владимир Леонов: «Надеемся, что российский гольф выйдет на серьезный международный уровень»
Гольф в Татарстане набирает обороты
В эти выходные на Свияжских холмах проходит ежегодный турнир по гольфу на Кубок президента Татарстана. Как заметил министр спорта республики Владимир Леонов, в этом году соревнования рекордные по количеству и географии участников.
— Мы уже юбилейный, десятый турнир проводим, не останавливаемся. Единственное — в этом году перенесли сроки по понятным причинам. Нынешний турнир показателен тем, что мы собрали 26 команд — очень серьезные качественные составы, есть представители нашего цеха. Гольф набирает обороты и популярность. Здесь, на Свияжских холмах, созданы и школа, и все условия. Есть достойные результаты, — отметил министр в интервью «Реальному времени».
При всей кажущейся легкости спорт этот очень непростой, и ему надо уделять много внимания. «Даже если занимаешься на любительском уровне, нужно в ежедневном режиме тренироваться по несколько часов», — рассказал Леонов. Тем не менее татарстанской гольф-школе есть чем гордиться — у нее «молодые, перспективные ребята, как на юниорском, так и на профессиональном уровне». К тому же сегодня гольф — это олимпийский вид спорта, что придает ему дополнительный интерес с точки зрения спорта высших достижений.
«Когда мы только начинали, было много скепсиса»
Турнир проходит на 18-луночном поле в командном (по четыре человека) формате скрембл и индивидуальном формате стейблфорд в трех гандикаповых группах: мужчины с гандикапом 0—15, мужчины с гандикапом 15—30, женщины с гандикапом 0—30. По итогам каждого дня соревнований (с 4 по 6 сентября) проводится розыгрыш трех призовых мест и вручение памятных призов за победу в специальных номинациях.
— Когда мы только начинали развивать этот спорт три-четыре года назад, было много скепсиса, что гольф — это спорт для богатых. Но на самом деле это не так, все достаточно доступно. Есть виды спорта и подороже, поверьте. Взять суперпопулярный хоккей, одна экипировка сколько стоит. Поэтому при желании наши двери открыты. Такой интересный, красивый, очень гармоничный вид спорта, как гольф, привлекает все больше и больше людей. Поэтому вдвойне хорошо, что, помимо молодежи, школы, в гольф сегодня играют люди любого возраста. Причем начинать можно и в зрелом возрасте, и многие добиваются больших результатов. Мы сегодня говорим, что в стране создаются условия для развития гольфа, очень много турниров. Гольфическое сообщество прирастает с каждым годом. Надеемся, что российский гольф выйдет и на серьезный международный уровень, — подчеркнул Владимир Леонов в беседе с нашим корреспондентом.
Гостям и зрителям — даже тем, кто никогда не играл в гольф, предложили познакомиться с этим видом спорта. Открытый урок в гольф-клубе для всех желающих провели профессиональные тренеры.
Спорт и благое дело
Усилия организаторов гольф-турнира направлены не только на популяризацию данного вида спорта в республике, но и на благотворительные цели. Все собранные средства по традиции отправят в поддержку «Дома Роналда Макдоналда» — бесплатную семейную гостиницу для родителей, чьи дети находятся в Казани на длительном лечении в ДРКБ. За последние два года в рамках гольф-турниров собрали 6,8 млн рублей.
Соревнования проходят ежегодно при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова и президента «Макдоналдс» в России Хамзата Хасбулатова. Глава республики активно поддерживает социально значимые проекты и отмечает большую значимость «Дома Роналда Макдоналда» для республики: «Оказание помощи нуждающимся является неотъемлемой частью жизни татарстанцев, а само понятие «благотворительность» — частью государственной политики республики», — неоднократно подчеркивал он.
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