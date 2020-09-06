Владимир Леонов: «Надеемся, что российский гольф выйдет на серьезный международный уровень»

Фото: Максим Платонов

Гольф в Татарстане набирает обороты

В эти выходные на Свияжских холмах проходит ежегодный турнир по гольфу на Кубок президента Татарстана. Как заметил министр спорта республики Владимир Леонов, в этом году соревнования рекордные по количеству и географии участников.

— Мы уже юбилейный, десятый турнир проводим, не останавливаемся. Единственное — в этом году перенесли сроки по понятным причинам. Нынешний турнир показателен тем, что мы собрали 26 команд — очень серьезные качественные составы, есть представители нашего цеха. Гольф набирает обороты и популярность. Здесь, на Свияжских холмах, созданы и школа, и все условия. Есть достойные результаты, — отметил министр в интервью «Реальному времени».

Как отметил министр спорта республики Владимир Леонов, в этом году соревнования рекордные по количеству и географии участников

При всей кажущейся легкости спорт этот очень непростой, и ему надо уделять много внимания. «Даже если занимаешься на любительском уровне, нужно в ежедневном режиме тренироваться по несколько часов», — рассказал Леонов. Тем не менее татарстанской гольф-школе есть чем гордиться — у нее «молодые, перспективные ребята, как на юниорском, так и на профессиональном уровне». К тому же сегодня гольф — это олимпийский вид спорта, что придает ему дополнительный интерес с точки зрения спорта высших достижений.

«Когда мы только начинали, было много скепсиса»

Турнир проходит на 18-луночном поле в командном (по четыре человека) формате скрембл и индивидуальном формате стейблфорд в трех гандикаповых группах: мужчины с гандикапом 0—15, мужчины с гандикапом 15—30, женщины с гандикапом 0—30. По итогам каждого дня соревнований (с 4 по 6 сентября) проводится розыгрыш трех призовых мест и вручение памятных призов за победу в специальных номинациях.

— Когда мы только начинали развивать этот спорт три-четыре года назад, было много скепсиса, что гольф — это спорт для богатых. Но на самом деле это не так, все достаточно доступно. Есть виды спорта и подороже, поверьте. Взять суперпопулярный хоккей, одна экипировка сколько стоит. Поэтому при желании наши двери открыты. Такой интересный, красивый, очень гармоничный вид спорта, как гольф, привлекает все больше и больше людей. Поэтому вдвойне хорошо, что, помимо молодежи, школы, в гольф сегодня играют люди любого возраста. Причем начинать можно и в зрелом возрасте, и многие добиваются больших результатов. Мы сегодня говорим, что в стране создаются условия для развития гольфа, очень много турниров. Гольфическое сообщество прирастает с каждым годом. Надеемся, что российский гольф выйдет и на серьезный международный уровень, — подчеркнул Владимир Леонов в беседе с нашим корреспондентом.

Даже тем, кто никогда не играл в гольф, предложили познакомиться с этим видом спорта

Гостям и зрителям — даже тем, кто никогда не играл в гольф, предложили познакомиться с этим видом спорта. Открытый урок в гольф-клубе для всех желающих провели профессиональные тренеры.

Спорт и благое дело

Усилия организаторов гольф-турнира направлены не только на популяризацию данного вида спорта в республике, но и на благотворительные цели. Все собранные средства по традиции отправят в поддержку «Дома Роналда Макдоналда» — бесплатную семейную гостиницу для родителей, чьи дети находятся в Казани на длительном лечении в ДРКБ. За последние два года в рамках гольф-турниров собрали 6,8 млн рублей.

Соревнования проходят ежегодно при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова и президента «Макдоналдс» в России Хамзата Хасбулатова. Глава республики активно поддерживает социально значимые проекты и отмечает большую значимость «Дома Роналда Макдоналда» для республики: «Оказание помощи нуждающимся является неотъемлемой частью жизни татарстанцев, а само понятие «благотворительность» — частью государственной политики республики», — неоднократно подчеркивал он.

1 / 37 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Василя Ширшова, Надежда Плотникова, фото Максима Платонова, видео Камиля Исмаилова