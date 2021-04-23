Как начинали Билялетдинов и Квартальнов в «Ак Барсе»: сравниваем дебюты двух последних тренеров Казани

Оба наставника начали по-разному, но казанская команда при них всегда была в лидерах

Двух последних наставников «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова и Дмитрия Квартальнова объединяет одно — при них казанская команда всегда была лидером Континентальной лиги. Как казанская команда при Билялетдинове провалилась в 2005 году, имея состав мечты, какой рекорд «Ак Барс» установил в 2006 году, а также за счет чего Квартальнов придал свежести казанской команде? Спортивная редакция «Реального времени» сравнивает первые годы работы Билялетдинова и Квартальнова у руля казанского топ-клуба.

В сезоне 2004/05 года у «Ак Барса» были куча звезд и тренер Билялетдинов

С того знаменитого сезона, который до сих пор с тоской вспоминается болельщиками «Ак Барса» прошло уже 16 лет. Ту команду называли дрим-тим — только посмотрите, кто был в составе казанской команды образца 2005 года: Алексей Морозов, Илья Ковальчук, Виталий Прошкин, Венсан Лекавалье, Алексей Ковалев, который находился на пике своей карьеры, а также именитый защитник Руслан Салей, который впоследствии погиб в авиакатастрофе вместе с командой «Локомотив», и другие знаменитые хоккеисты.

В сентябре 2004 года, на старте регулярного чемпионата было принято решение уволить чешского специалиста Владимира Вуйтека — он показывал сомнительный результат, не соответствующий финансовым возможностям, которые были у «Ак Барса». Новый вице-президент ХСК «Ак Барс» Равиль Шавалеев, пришедший из «Нефтехимика» попросил чешского специалиста на выход. По другой версии, пан Вуйтек ушел сам «по состоянию здоровья».

К слову, Зинэтула Билялетдинов тогда был тренером сборной России, но все равно принял предложение «Ак Барса», так как уже неоднократно изъявлял желание работать в клубе.

Самое интересное, что Билялетдинов попал на локаутный сезон, когда многие звезды Национальной хоккейной лиги приехали в «оплачиваемую командировку» в Россию, а «Ак Барс» на рынке был решительнее остальных, подобрав себе команду из именитых игроков мирового уровня.

Вследствие этого, казанскому клубу пришлось расторгать контракты с игроками — не было смысла держать два состава в обойме. К слову, через «Ак Барс» в том сезоне прошло аж 43 игрока. Среди хоккеистов, покинувших клуб, был Дэвид Немировски — ныне возглавляющий нижегородское «Торпедо», которое «прилетело» казанской команде в первом раунде нынешнего сезона со счетом 4:0 в серии.

Команда Зинэтулы Билялетдинова провела довольно ровный регулярный чемпионат, без особых спадов, заняв 4-е место в таблице. Но в плей-офф произошло что-то невразумительное.

«Ак Барс» в первом раунде встретился с ярославским «Локомотивом», и явным фаворитом со своим звездным составом в этой серии казался именно казанский клуб, но не получилось вообще ничего.

Казанская команда выиграла всего одну игру, и ту — лишь по буллитам. Остальные матчи «Ак Барс» уступил в одну калитку — 2:1, 4:3, 2:1. Болельщики были разочарованы игрой своей команды. Считается, что те звезды мирового хоккея приехали лишь для легкого заработка и особых усилий не прикладывали.

Если говорить о Билялетдинове, то тренер «Ак Барса» сделал все возможное, но столь большое изобилие мастеров больно ударило по результату клуба. После этого сезона «Ак Барс» отказался от стратегии бездумной скупки всех свободных звезд, а Зинэтуле Хайдяровичу доверили команду на долгие годы. Но именно первый сезон на тот момент главный тренер «Ак Барса» с треском провалил.

Дебют Квартальнова выдался на пандемию, но в плей-офф новый тренер «Ак Барса» не проиграл

В постчемпионском сезоне 2018/19 года «Ак Барс» провалился, и отставка Зинэтулы Билялетдинова не заставила себя ждать, хотя, по уверению руководства клуба, его уговаривали остаться.

На смену опытному специалисту пришел тренер, который уже имел опыт в топ-командах, поработав в «Сибири», ЦСКА и «Локомотиве», но к его работе было много вопросов, которые с годами никуда не делись.

После ухода Билялетдинова Квартальнов не стал менять систему, но поменял подход.

Перед сезоном 2019/20 года «Ак Барс» попрощался со знаковым для клуба игроком Александром Свитовым, а также с парой легионеров. Когда в клуб пришел Квартальнов «Ак Барс» омолодился. Команду покинул возрастной Андрей Марков, и Дмитрий Квартальнов заполнил оборонительный редут молодыми хоккеистами. Избавился он по ходу сезона еще с рядом игроков, которые были подобраны предыдущим тренером и его агентом: Алексеем Потаповым, Андреем Поповым, Антоном Глинкиным, Романом Мануховым и другими.

В нападении главный тренер казанского клуба сохранил лидеров: Джастина Азеведо, Станислава Галиева и Владимира Ткаева. Плюс привнес свежести в состав, стал подтягивать в состав Артема Галимова, Дмитрия Воронкова, Даниила Журавлева и периодически подключал еще нескольких молодых хоккеистов.

Приобрел «Ак Барс» талантливого игрока Эмиля Галимова, но главный тренер не нашел общий язык с хоккеистом, который давал результат. Играя в низших звеньях, он набрал 21 очко (14+7) в регулярке, а в первом раунде плей-офф в четырех матчах Эмиль набрал четыре очка (3+1). По окончанию сезона Эмиль перешел в питерский СКА.

Стоит отметить, что уже основной голкипер казанцев Тимур Билялов закрепился в основе именно при Квартальнове.

Изменения в составе привели к отличному результату в регулярном чемпионате. В первом сезоне Квартальнова «Ак Барс» в 62 матчах набрал 93 очка и единолично занял первое место на Востоке. К слову, лучшим бомбардиром того сезона оказался Джастин Азеведо, набравший 37 очков (13+24) в 57 матчах. А вот первую строку в общей таблице специалист уступил в последней игре, взяв в Екатеринбург полурезервный состав и благополучно проиграв. К слову, это поражение будет стоить ему чемпионского кубка — победителя чемпионата из-за пандемии определяли по итогам гладкого сезона.

В первом раунде команду Дмитрия Квартальнова ждал нижнекамский «Нефтехимик», который к началу плей-офф был уже измотан, и казанская команда без особого труда разобралась с подопечными Вячеслава Буцаева со счетом 4:0 в серии. Стоит отметить, что тот же Джастин Азеведо не показал в той серии практически ничего — лишь одна заброшенная шайба в четырех матчах.

Во втором раунде команду Дмитрия Квартальнова ждал «Салават Юлаев». По традиции все готовились к дерби, но прямо перед началом серии ввели коронавирусные ограничения, и все спортивные чемпионаты вскоре свернули, в том числе и розыгрыш Кубка Гагарина.

Если сравнивать именно дебютный сезон Билялетдинова и Квартальнова, то предпочтительнее на первый взгляд выглядит Квартальнов. Команда чемпионат прошла ровно, и в играх на вылет не проиграла. Однако и у Билла регулярка была неплохая, а вот в первом раунде соперники оказались несопоставимы. «Локомотив» 2005 года и «Нефтехимик» 2020 года — команды разной величины.

«Ак Барс» установил рекорд и выиграл кубок в 2006 году

В 2005 году локаут НХЛ закончился, и все звезды мирового уровня уехали обратно за океан, продолжать карьеру в сильнейшей лиге мира, а Зинэтула Билялетдинов построил свою команду, которая в итоге и дошла до заветного кубка, попутно установив рекорд Суперлиги.

Стоит признать, что состав у «Ак Барса» был по-настоящему боевой. Звено Зарипов — Зиновьев — Морозов наводило шороху во всей лиге уже тогда, и в защитной линии у казанской команды был также полный порядок. Если у вас в составе есть Илья Никулин, Раймон Жиру, Константин Корнеев и Виталий Прошкин, то железобетонная крепость у ворот обеспечена, эти игроки создавали супер-качественную оборону команды.

Среди вратарей «золотого» «Ак Барса» образца 2006 года был Александр Еременко, который в регулярке провел лишь 17 игр, а в плей-офф протирал скамейку, не проведя ни одной игры. Основным голкипером был Фред Брэтуэйт, он провел 11 игр в плей-офф, показывая ультра-надежную игру. Кстати, после окончания сезона 2005/06 года Фред уехал покорять НХЛ, но выше АХЛ не продвинулся.

В том сезоне в 54 играх казанцами было одержано 35 побед и было забито 214 шайб. К слову, команда Зинэтулы Билялетдинова в играх на вылет проиграла лишь однажды, от ХК МВД.

Тем самым «Ак Барс» показал лучший результат за всю историю. Эта команда была по-настоящему боевая, где не было много звезд, но ребята играли и по итогу добились своего.

Зинэтула Билялетдинов доказал, что провальный сезон 2005 года был ошибкой, а свой потенциал он показал в 2006 году и позднее еще неоднократно. Опытному специалисту стали доверять, и он закрепился в клубе на долгие победоносные годы.

Непобедимый «Ак Барс» пробуксовал в финале Востока

Как и в дебютном сезоне, так и в нынешнем Дмитрий Квартальнов с большим отрывом взял первое место на Востоке, отставая от ближайшего преследователя омского «Авангарда» на шесть баллов. И также как и в прошлом сезоне он уступил первенство в регулярке в последней игре с ЦСКА.

Главный тренер казанского клуба сохранил костяк команды, лишь точечно усилил состав. В команду пришли уже звезды КХЛ Найджел Доус и Стефан Да Коста, но в самый важный момент этих игроков не было видно.

Еще круче заиграли молодые игроки Артем Галимов и Дмитрий Воронков, а также Дмитрий Юдин, который, через скитания по фармам и просиживания скамеек, к 25 годам наконец-таки закрепился в основной команде, показав лучшую статистику в КХЛ на данный момент. В 69 встречах Юдин набрал 18 (5+13) очков.

Так же стремительно развивается 21-летний защитник Даниил Журавлев, которого Дмитрий Квартальнов пока еще периодически маринует, не всегда ставя в состав, показывает впечатляющий результат — в 48 матчах 15 (4+11) очков. Стало понятно, что «Ак Барс» выбрал вектор развития в сторону молодых игроков, на перспективу.

Стоит отметить, что команда Квартальнова отлично стартовала в розыгрыше Кубка Гагарина-2021. Сначала «Ак Барс» без труда разобрался с «Торпедо» (4-0 в серии), но уже тогда на горизонте возникали вопросы к стилю игры и к лидерам команды. В регулярке Стефан Да Коста и Найджел Доус были лучшими — 110 очков эти парни насобирали на двоих, но в плей-офф что-то пошло не так.

Мы часто писали по ходу плей-офф, что игроков не было видно, но именно Дмитрий Квартальнов по ходу плей-офф хоккеистов защищал, говоря, что результат придет, игроки также переживают, и все идет как надо.

Перед серией с «Авангардом» «Ак Барс» под руководством Квартальнова не проиграл ни одной игры в розыгрышах плей-офф — у казанской команды, учитывая прошлогоднюю серию с «Нефтехимиком», набралось уже 12 побед подряд, и казалось, что их никто не сможет остановить. Но именно в финале Востока и выявились проблемы в стиле игры Дмитрия Квартальнова: в нападении мало креатива, а Воронков с Галимовым не были готовы к тому, что именно им практически в одиночку придется вытаскивать целую серию.

По ходу серии игра стала налаживаться, но интересный атакующий стиль «Авангарда» переиграл прямолинейный хоккей Квартальнова. Более того, мы уже писали о том, что Квартальнов не готов к победам в решающих матчах на вылет — это показала и работа в ЦСКА, «Локомотиве», это доказал и восточный финал с «Авангардом».

Стоит отметить, что после двух лет работы Билялетдинов уже доказал свой авторитет в клубе, показав результат, а к Дмитрию Квартальнову после двух сезонов накопились вопросы. Безусловно, Билялетдинов — знаковая фигура для казанского хоккея и навсегда ею останется, а Квартальнову нужно еще доказывать состоятельность и укреплять свой авторитет. Это при условии, что с тренером продлят соглашение. Руководство «Ак Барса» объявит о своем решении на этой неделе.