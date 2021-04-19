Шамиль Монасыпов: «Сказать о Шаляпине «глыба» — значит не сказать ничего»

Струнный квартет Татарстана и молодые солисты посвятили великому басу последний концерт «Музыки при свечах» в сезоне

Фото: предоставлено пресс-службой ГБКЗ

В Большом концертном зале им. С. Сайдашева в это воскресенье завершились вечера «Музыка при свечах» сезона 2020/2021. На этот раз Государственный струнный квартет Татарстана представил программу «Приношение Шаляпину». Мастодонты камерной музыки пригласили к участию молодых солистов, тем самым продолжив традицию великого баса — продвигать музыкально одаренную молодежь на большую сцену. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Любимый тост Натана Рахлина

Прошедшая неделя началась с празднования Дня космонавтики, но многие знают, что в этот же день, 12 апреля 1938 года в Париже умер Федор Шаляпин. Поэтому во всем мире отмечается и день памяти артиста. Струнный квартет Татарстана не остался в стороне и подготовил программу, собранную из знаменитых арий, романсов и песен, инструментальных сочинений, так или иначе связанных с нашим прославленным земляком.

— Шаляпин — самый великий музыкант России, рядом с ним никого поставить невозможно. Сказать о нем «глыба» — значит, не сказать ничего. В нем весь дух, стихия могучего русского народа. Он открывает дверь, за которой и начинается истинное великое искусство. Помню любимый тост Натана Рахлина, он часто его говорил: «Давайте выпьем за госпожу Музу, которой все мы прислуживаем». Именно в гости к ней и приглашает Федор Шаляпин. Особенно трогает и то, что он родился в Казани, богатой на знаменитые имена. Это тоже накладывает определенный отпечаток, — рассказал «Реальному времени» руководитель Государственного струнного квартета РТ Шамиль Монасыпов.

Программа концерта составлена не только из репертуарных произведений Шаляпина, но и из музыки его современников

Как запел Михаил Казаков

Традиция продвигать молодых существует в коллективе давно.

— Помню, мы пригласили Михаила Казакова спеть с нами басовую партию. Это было для него в новинку, очень удивился — он ведь поступал на дирижерско-хоровое отделение Казанской консерватории. А потом стал петь все больше и больше, теперь исполняет басовые партии по всему миру, завоевал огромное количество всевозможных гран-при. Очень приятно иметь дело с артистами такого уровня. Согласитесь, приглашать больших знаменитостей достаточно сложно и дорого. Да и зачем, если у нас есть свои таланты, — сказал Монасыпов.

Программа концерта составлена не только из репертуарных произведений Шаляпина, но и из музыки его современников. Тенор Ильдар Рахимов представил публике романс «Не пой, красавица, при мне» Сергея Рахманинова, арию Ленского из оперы «Евгений Онегин» Петра Чайковского, арию Каварадосси из «Тоски» Джакомо Пуччини. Алия Зарипова исполнила соло на гобое из инструментальной музыки Александра Бородина и Николая Римского-Корсакова.

От баяна — к басу

В исполнении казанского баса Ильмира Шайдуллина прозвучали «Вдоль по Питерской», созданная великим певцом на основе народных песен, его любимейший романс «Сомнение» пера Михаила Глинки, ария Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник» Джакомо Россини и, конечно же, «Эй, ухнем», «Дубинушку».

Ильмир Шайдуллин закончил Оренбургский институт культуры, затем приехал в Казань и после прослушивания поступил в Камерный хор Татарстана. Он признался, что в начале музыкальной карьеры видел себя исключительно народником — восемь лет играл на баяне. Однако в музыкальном колледже у него открылся замечательный бас, и он начал выстраивать карьеру певца. Пока о славе великого баса он не мечтает, но надеется, что все в свое время придет.

Настоящим бриллиантом программы стала молодая певица, сопрано Айсылу Сальманова

Казанский «Соловей» из зала Чайковского

Настоящим бриллиантом программы стала молодая певица, сопрано Айсылу Сальманова. Она закончила Казанскую консерваторию и сейчас преподает вокал. Одновременно учится в аспирантуре Московской консерватории, пройдя до этого стажировку в Турине. Она приготовила для концерта сложнейшую арию Виолетты из оперы «Травиата» Джузеппе Верди, каватину Розины из «Севильского цирюльника», романс «Соловей» Александра Алябьева и «Колыбельную» Петра Чайковского.

— Фигура Шаляпина, конечно, не может не восхищать. Я изучала его творчество, читала книги, могу сказать, что в любой жизненной ситуации он был верен себе, никогда не предавал. Для меня, как для певицы, каждое из произведений дорого, это ведь кропотливый труд. Кроме того, и перед концертом необходимо настроиться, а в процессе — перевоплощаться в каждого героя. Образы разные: если Розина такая ветреная кокетливая, вообще, она в каждой женщине живет, то образ Виолетты — трагичный. Он мне ближе. Несмотря на то, что она куртизанка, для нее превыше всего — любовь, во всей ее полноте, крайнем напряжении чувств. Я сейчас работаю над этой партии — каждое слово в речитативе настолько ею прочувствовано, что и передать его требуется максимально правдиво, с полной самоотдачей. Ну а «Соловей» — это ведь классика романса, меня часто просят его спеть на концертах и просто в компаниях. Помните советский фильм «Курьер»? Пожалуй, один из самых запоминающихся эпизодов там — как раз исполнение этого романса, такой милый и смешной момент. Он вдохновляет и создает настроение, это вишенка на торте любого мероприятия, публика принимает его с неизменным восторгом.

Айсылу Сальманова уже выступала в московских залах имени П. Чайковского, Н. Мясковского, в Казани ей в этот вечер кричали «Браво». Можно быть уверенным, что мировая слава в будущем неизменно придет к ней. Возможно, что и пришедшие на «Приношение Шаляпину» будут хвастаться, что видели «саму Сальманову» в начале ее карьеры.

Шамиль Монасыпов обещал представить новую программу татарстанских авторов в мае или сентябре, то есть завершить или начать ими сезон

«Страшно, когда композитор не слышит своих произведений»

Вошедший в состав квартета сравнительно недавно композитор и аранжировщик, виолончелист Ильяс Камал, не смог принять участие в концерте — в этот день выступал в Татарской филармонии. Однако о нем тепло отозвался руководитель коллектива. Шамиль Монасыпов рассказал, что квартет готовит новую программу, в которую будут включены и произведения современного композитора:

— Ильяс Камал, как и Андрей Каминский, который сегодня выступил с нами, давно подключался к нашим выступлениям. Когда Альберт Асадуллин не мог — он часто был занят, выезжал на разные конкурсы. Ильяс написал три пьесы для струнного квартета, которые мы потихонечку штудируем. Хотим представить и квартеты для струнных современных татарских композиторов, написанные уже в XXI веке. Кстати, играть своих коллег и современников начал Назиб Жиганов — это его ноу-хау. Помню, как мы собирались слушать Рената Еникеева, Фасиля Ахметова на его концертах… Понимаете, это ведь так страшно, когда композитор не слышит своих произведений, как это случилось в определенный момент жизни с Софьей Губайдуллиной! Он ведь не знает, куда, как, в какую сторону ему развиваться, сориентироваться, что хорошо, а что слабовато в его творчестве, — уверен Шамиль Монасыпов.

Маэстро добавил, что квартетное письмо — основа симфонического оркестра. Дмитрий Шостакович его называл «лабораторией симфонической музыки». Поэтому исполнение произведений для струнного квартета особенно важно. Шамиль Монасыпов обещал представить новую программу татарстанских авторов в мае или сентябре, то есть завершить или начать ими сезон.

Следующий концерт струнного квартета Татарстана пройдет 25 апреля. Программой «Песни казанских татар» музыканты отметят 135-летие со дня рождения Габдуллы Тукая.