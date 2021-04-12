День в истории: память о Шаляпине, Гагарин — первый человек в космосе, и паровозная гонка

Чем примечательна дата 12 апреля

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня, 12 апреля, весь мир празднует День космонавтики в честь первого полета человека в космос — ровно 60 лет назад Юрий Гагарин совершил орбитальный облет Земли на корабле «Восток». В истории нашей страны дата примечательна еще рядом знаменательных событий: в этот день произошло знаменитое Ледовое побоище, в котором войска Александра Невского разбили немецких рыцарей на Чудском озере, а во второй половине XIX века в Санкт-Петербурге открыли первую больницу для бедных, которая работает по сей день. На свет 12 апреля появились русский драматург Александр Островский, географ Николай Пржевальский, князь Николай Голицын, певец Леонид Яковлев, физик Пётр Лазарев, немецкий биохимик Отто Мейергоф, российский и советский пианист Генрих Нейгауз, испанская каталонская оперная певица Монсеррат Кабалье, космонавт Игорь Волк, композитор Херби Хэнкок и артист цирка Юрий Куклачёв. В этот же день Наполеон одержал свою первую военную победу, а в Риме начался процесс над Галилеем. Подробнее об этих событиях — в обзоре «Реального времени».

Льва Толстого отчислили из Казанского университета, в Нижнекамске запустили нефтеперерабатывающую установку

12 апреля 1847 года Лев Толстой подал прошение на отчисление из Казанского университета. Писатель переехал в Казань в 1841 году, семья Толстых поселилась в доме Горталовых (улица Япеева,15). Лев Николаевич поступил в Казанский Императорский Университет на отделение восточной словесности в 1844 году. Позднее перевелся на юридический факультет. Студента интересовали учебные занятия правоведа Дмитрия Мейера.

В Казани Толстой вел активную жизнь, посещал концерты, спектакли, балы и сам играл в любительских спектаклях. Молодой человек очень много читал и был частым гостем казанских книжных магазинов. Именно в Казани будущий великий писатель начинал вести свои дневниковые записи. Литературный труд интересовал Толстого больше, чем учеба. Его успеваемость страдала и, не желая продолжать обучение, он бросил ее и уехал из Казани.

Фото kpfu.ru

12 апреля 1979 года на Нижнекамском заводе была запущена первая в ТАССР нефтеперерабатывающая установка. На нефтеперерабатывающих заводах нефть превращается в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, битумы и другие нефтяные продукты. Установка ЭЛОУ АВТ-7 с реконструированным вакуумным блоком 1979 года предназначена для переработки смеси нефти в сырье для установок базового комплекса и нефтехимического комбината. Годовая производительность по сырой нефти составляет 7,344 млн т/год. После появления ЭЛОУ АВТ-7 в работу Нижнекамского завода была введена установка висбрекинга гудрона и установка производства дорожных битумов.

12 апреля 1938 года умер оперный и камерный певец Федор Шаляпин. Он родился в Казани 13 февраля 1873 года. Здесь прошли его детские и юношеские годы. Первый поход в театр, первое обучение нотной грамоте, первое жалованье — все эти события произошли с музыкантом в нашем городе. Творческий путь Федора Шаляпина не был идеально ровным. В 16 лет он проходил прослушивание в оперный театр, но с треском провалил его. Юношу взяли статистом в драматическую труппу Василия Серебрякова. Лишь спустя некоторое время талант по-настоящему заметили. Шаляпин обладал и умело пользовался красивым высоким басом. Он был солистом Большого и Мариинского театров, а также театра Метрополитен- опера в Нью-Йорке.

12 апреля 1999 года умер Председатель Верховного Суда РСФСР Александр Орлов. Александр Кириллович родился 12 октября 1923 года в селе Чинчурино Тетюшского района Татарстана. После окончания школы ушел на фронт. Во время Великой Отечественной войны служил в составе 64-го Гвардейского минометного Свирского полка и участвовал в боевых действиях на Карельском фронте и в Заполярье. В 1945 году участвовал в Параде Победы на Красной площади. В 1950 году с отличием окончил Казанскую юридическую школу. В июне 1954 года стал Председателем Верховного Суда Татарской АССР. С 1964 года являлся первым заместителем Председателя Верховного суда РСФСР, а с сентября 1972 года — председателем Верховного Суда РСФСР.

Фото tat.sudrf.ru

День космонавтики, Ледовое побоище, Александровская больница, четвертая Конституция РСФСР

Сегодня в России и по всему миру празднуют День космонавтики, международный статус он получил в 1968 году. Изначально же предложение установить праздник поступило от дублера Юрия Гагарина советского летчика Германа Титова. В этот день, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли. Ракета стартовала с космодрома «Байконур», полёт продлился 108 минут. Пуском корабля руководил главный конструктор Сергей Королев.



Космонавт приземлился в Саратовской области. На орбите Юрий Алексеевич провел несложные эксперименты и все свои наблюдения записал на бортовой магнитофон. Значение этого подвига в масштабах всей планеты трудно переоценить — так началась эпоха пилотируемых космических полетов и освоения космоса человеком.



12 апреля 1242 года произошла знаменитая битва на Чудском озере, вошедшая в историю как Ледовое побоище. В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и продолжали наступление. Но князю Александру Невскому удалось остановить захватчиков. Легендарное побоище произошло утром 12 апреля. Немецкие рыцари выстроились своеобразной сомкнутой фалангой, которая получила название «клина» или «железной свиньи», двинулись по льду на русских, прорвав центр. Увлекшись успехом, рыцари не заметили обход обоих флангов русскими, которые, зажав противника, нанесли ему поражение. Тяжелые одежды и снаряжение только ухудшило ситуацию рыцарей. Весенний лед не выдержал, и захватчики утонули.

«Александр Невский». Кадр из фильма

12 апреля 1861 года Александр II издал указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения. После отмены крепостного права было решено построить новую больницу для бедных, которых до этого лечили в разных корпусах по всему городу. Новый госпиталь открыли 30 августа 1866 года, на церемонии присутствовал император Александр II. Он пожертвовал больнице икону святого Александра Невского. Больные принимались в больницу почти безотказно, а лечение стало качественнее. В Александровской больнице впервые в стране установили рентгенологический аппарат. Здесь работали известные ученые-медики: терапевт Владимир Виноградов, психиатр, физиолог Владимир Бехтерев, доктор медицины Максим Фаворский и другие профессионалы. Клиника работает по сей день.

12 апреля 1911 года в Санкт-Петербурге открылся первый Воздухоплавательный съезд России. Работой форума руководил ученый, основоположник аэродинамики Николай Жуковский. На съезде присутствовал внук Николая I Великий князь Александр Михайлович. Примерно в то же время в Петербурге начала работать первая Международная воздухоплавательная выставка, здесь были представлены отечественные и зарубежные летательные аппараты.

12 апреля 1978 года была принята четвертая Конституция РСФСР. Основной закон государства утвердили на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета РСФСР. В Конституцию внесли достаточно большое количество изменений. В документе указывалось, что власть принадлежит «всему рабочему населению страны». Также была указана возможность проведения всенародного обсуждения по наиболее важным вопросам и возможность проведения референдума. Политическая система продолжала оставаться однопартийной, страной руководила Коммунистическая Партия Советского Союза.

12 апреля 1986 года умер советский писатель, поэт и журналист Валентин Катаев. С юных лет Валентин писал стихотворения. Первой публикацией Катаева стало стихотворение «Осень», его напечатали в 1910 году в газете «Одесский вестник». В 1955 году Катаев стал основателем и первым главным редактором нового журнала «Юность». В нем публиковали повести Анатолия Гладилина, Василия Аксёнова и других авторов.



Илл. wikipedia.org

Сражение при Монтенотте, Великая паровозная гонка, низвержение Вандомской колонны

12 апреля 1796 года французские войска под командованием дивизионного генерала Наполеона Бонапарта разгромили австрийские войска в сражении при Монтенотте. Преимущество было на стороне французов. Против 6 000 австрийцев выступили 9 000 французских солдат. В атаке принимали участие будущие наполеоновские маршалы, генерал Лагарп и генерал Массена. По результатам сражения австрийцы были разбиты. 1 000 австрийцев погибло и 2 000 попало в плен. Сражение при Монтенотте — первая победа Наполеона в качестве главнокомандующего армией.

12 апреля 1862 года состоялась Великая паровозная гонка. Это произошло в разгар Гражданской войны в Америке. Армия Севера под руководством Джеймса Эндрюса планировала блокировать город Чаттануга, который располагался на юго-востоке страны. Угнав у конфедератов паровоз, северная армия направила его по железной дороге Western & Atlantic Railroad, которая соединяла Чаттанугу с Атлантой, сжигая за собой мосты, повреждая рельсовые пути и срезая телеграфные провода. Все это должно было сильно помешать снабжению армии Юга. Железнодорожные рабочие попытались догнать угонщиков на другом поезде. В конечном итоге угонщиков с Севера поймали.

12 апреля 1871 года Парижская коммуна приняла декрет о низвержении Вандомской колонны. Вандомская колонна была создана по приказу Наполеона I в честь его побед. В декрете было написано, что «Парижская коммуна, считает, что императорская колонна на Вандомской площади является памятником варварству, символом грубой силы и ложной славы, утверждением милитаризма, отрицанием международного права». 18 мая 1871 года под звуки Марсельезы колонна была повалена. Через четыре года Вандомскую колонну восстановили.

Фото wikipedia.org

12 апреля 1945 года умер 32-й президент США Франклин Рузвельт — единственный американский лидер, который был у власти более двух сроков. Он возглавлял Соединенные Штаты Америки во время великой депрессии и во время Второй мировой войны. Провел ряд реформ, получивших название «Новый курс», которые способствовали выводу страны из затяжного экономического кризиса.

При Рузвельте в Америке была создана Федеральная система страхования депозитов, был принят национальный закон по поводу восстановления промышленности, безработным оказывалась прямая помощь, организовывались общественные работы. Во время Второй мировой войны Рузвельт поддерживал антигитлеровскую коалицию. Он был одним из создателей ООН, встречался с Иосифом Сталиным и Уинстоном Черчиллем. В 1943 году Рузвельта переизбрали на четвертый срок, в апреле 1945 года он готовился к открытию ООН 23 апреля, но умер 12 апреля от кровоизлияния в мозг.