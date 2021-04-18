Альфия Гилязова: «Медицина — работа, которую надо любить»

Медсестра из РКБ — о работе, воспитании сыновей и влиянии одежды медработника на выздоровление пациентов

Фото: Максим Платонов

Альфия Гилязова работает процедурной медсестрой в РКБ вот уже почти 15 лет. Ее обожают пациенты, ценят коллеги, а врачи и вовсе называют образцом медицинской сестры. Почему при виде нее сразу хочется улыбнуться, как она воспитывает мальчиков, какие жизненные принципы исповедует и почему пациент не должен знать, замужем ли она, — в ее портрете для «Реального времени».

Первый медик в семье



Альфия Гилязова работает процедурной медсестрой в урологическом отделении РКБ Татарстана. Родилась она в Ташкенте — там работали ее родители, переехавшие в Среднюю Азию по распределению, как было заведено в советское время. Она рассказывает, что с детства хотела работать в медицине — девочку влекла магия белого халата с ранних лет:

— Мне очень нравились люди в белых халатах. Я видела, как доверяются люди медикам, и считала бесценным навыком способность оказать человеку помощь. Под конец школы я еще подумывала о профессии учительницы начальных классов. Но в итоге выбрала все-таки медицину. Сыграл и семейный фактор: я решила для себя, что было бы неплохо, если хотя бы один человек в нашей семье был бы медиком. Ведь у нас до меня медиков не было. Мне было важно понимать: я всегда смогу оказать своим близким помощь, где-то подсказать, не упустить важных моментов. Хотела, чтобы у меня в семье все были живы и здоровы.

В 1998 году Альфия Баграмовна окончила электромедицинский техникум в Ташкенте и сразу же устроилась работать в отделение анестезиологии и реанимации научного медицинского центра имени академика Вахитова. Там она проработала 6 лет, а потом семья приняла решение переехать в Татарстан — отсюда родом родители Альфии, тогда еще живы были и бабушка с дедушкой. Так что корни взяли свое, и в 2005 году они приехали сюда — ее родители и она сама с мужем и сыном.

Молодым специалистам, которые к нам приходят, я всегда говорю: не сравнивать одну больницу с другой. В каждом учреждении свои порядки. Но цель у нас одна — чтобы наше общество было здоровым

«Стараюсь влиться в общий ручей, идти со всеми в ногу»

В 2006-м Альфия прошла курс сертификации — нужно было подтвердить эквивалентность узбекского диплома российскому. И сразу же устроилась работать в РКБ, в отделение урологии. Так с тех пор тут и работает — уже почти 15 лет.

После реанимационного отделения в Ташкенте профиль пришлось поменять кардинально. Но, как говорит Альфия Баграмовна, она быстро адаптировалась к ситуации:

— Молодым специалистам, которые к нам приходят, я всегда говорю: не сравнивать одну больницу с другой. В каждом учреждении свои порядки. Но цель у нас одна — чтобы наше общество было здоровым. Я стараюсь влиться в общий ручей, идти со всеми в ногу. Так было и здесь, особых трудностей я не испытала. А вот когда в 2013 году впервые осталась работать за старшую медсестру, когда она вышла в отпуск, — в этой работе было для меня много нового. Работа с документацией, с коллективом… Но спасибо коллегам, все отнеслись с пониманием и уважением. Сталкиваться с непониманием не пришлось ни разу — стоило только попросить, и все мне помогали.

В обязанности процедурной медсестры входит весь спектр работы с пациентом — она делает запас лекарств в отделение на сутки, берет у больных кровь, ставит им внутривенные инъекции и капельницы, делает все назначения врача. А по совместительству Альфия Баграмовна еще и палатная медсестра. Так что она обязана еще и сопровождать пациентов на операции, провожать на обследования — словом, на ее плечах каждодневная рутина в отделении и непосредственная работа с людьми.

«Для каждого пациента надо найти особые слова»

И эта работа требует особого подхода. Мягкая, улыбчивая, красивая женщина, Альфия Баграмовна качает головой, когда мы спрашиваем об автоматизме в работе и о том, каково это — постоянно быть рядом с пациентом всегда:

— Не могу сказать, что в нашей работе много автоматизма. Все-таки мы работаем с людьми, к каждому пациенту нужен индивидуальный подход, надо найти особые слова, чтобы донести до него важность и необходимость той или иной процедуры. И знаете, мне ни разу не пришлось столкнуться здесь с неуважением или грубостью со стороны пациентов. Они все относятся к медперсоналу с уважением — и к врачу, и к медсестре, и к санитарке. Потому что в свою очередь видят наше отношение. Наша единственная цель — вылечить их, и мы это доносим всеми доступными нам способами.

Знаете, мне ни разу не пришлось столкнуться здесь с неуважением или грубостью со стороны пациентов. Они все относятся к медперсоналу с уважением — и к врачу, и к медсестре, и к санитарке. Потому что в свою очередь видят наше отношение

Медсестра рассказывает: уже по тому, как пациент пришел в отделение, как поздоровался, можно понять, каков он и как с ним нужно разговаривать. С кем-то нужно быть ласковой, с кем-то разговаривать четкими словесными формулами и «со стержнем в голосе». Но неизменным должно быть одно: уважение к пациенту и сострадание к нему.

— Все пациенты разные, ко всем нужно приноровиться. Поверьте мне, для каждого человека даже незначительный его недуг становится очень значимым. Каждому кажется, что его болезнь серьезнее, чем у остальных. И поэтому я говорю с пациентами мягко: моя задача — облегчить состояние человека и донести до него, что нужно сделать ту или иную процедуру. И если он откажется — он себе навредит. А мы хотим лишь одного — его полного выздоровления. На любую процедуру надо получить согласие пациента — в конечном итоге мы его всегда получаем. Споров или недопонимания у меня с ними не бывает.

Судя по тому, что говорят коллеги Альфии, в этом она ни капли не лукавит. Старшая медсестра отделения, Алина Хайдарова, рассказывает, что пациенты после разговора с Гилязовой улыбаются — она всегда находит способ поднять им настроение. Где-то пошутит, где-то выслушает, где-то улыбнется — и у человека совсем другое настроение.

Алина Хайдарова рассказывает, что пациенты после разговора с Гилязовой улыбаются — она всегда находит способ поднять им настроение

А вот на личные темы с пациентами Альфия Баграмовна никогда не говорит:

— Они не знают, замужем ли я, есть ли у меня дети. Меня зовут Альфия Баграмовна Гилязова, я работаю процедурной медсестрой в урологическом отделении. Это вся информация, которой они владеют обо мне. А что происходит за стенами больницы — это уже к моей работе не относится.

Выстраивание этой субординации тоже помогает медсестре плодотворно работать — в этом она уверена.

«Такого, чтобы кто-то у меня в обморок упал при заборе крови, никогда не было еще»

Альфия Баграмовна рассказывает: как-то раз у пациента в отделении развился анафилактический шок после приема препарата. Он пил это лекарство всегда, но в какой-то момент в организме случился сбой. Начал развиваться отек Квинке, и состояние было критическим.

— Я могу вам точно сказать: повезло, что в это время мы все были в отделении. Командная работа, быстрая реакция всего персонала помогли: мы оказали ему первую неотложную помощь. Нам удалось его спасти и вовремя отвезти в реанимацию.

А вот врач из этого отделения, Булат Шайхразиев, рассказывает, что здесь медсестра сильно поскромничала:

— Это же Альфия сделала, спасла его, это целиком и полностью ее заслуга. Она нашла вену и успела в нее войти до того, как у пациента упало давление. Сориентировалась сама и молниеносно сориентировала персонал, провела все необходимые процедуры. И когда его спустили в реанимацию после этого — реаниматологи нам сказали: «Вам крупно повезло, что она у вас работает, если бы не Гилязова — не жилец был бы».

Булат Шайхразиев рассказывает, что Альфия сориентировалась сама и молниеносно сориентировала персонал, провела все необходимые процедуры

Кстати, старшая медсестра рассказывает, что Альфия Баграмовна — большой специалист по венам. Не секрет, что порой сложно бывает найти в вену, попасть в нее, сделать безболезненную процедуру.

— Это ее конек! Она попадает всегда, в любую вену. К нам даже из других отделений порой приходят и просят ее прислать, если у пациента с этим сложности. Так что гастролирует порой она у нас.

Все медицинские манипуляции в отделении проводятся у кровати пациента. Не секрет, что уколов и тем более забора крови из вены порой боятся даже взрослые. Но с этим опытная медсестра работать умеет виртуозно. Альфия рассказывает некоторые секреты:

— После того как мы получаем согласие человека на процедуру, помогаем ему принять удобное положение, в котором он меня, например, не видит. Или не видит шприца. При заборе крови я стараюсь заговорить пациента, отвлечь его. И пока он мне о чем-то рассказывает, я провожу манипуляцию. А потом уже и процесс незаметно заканчивается, и он благополучно переносит эту процедуру. Такого, чтобы кто-то у меня в обморок упал при заборе крови из вены, не было ни разу. Так что самое главное — успокоить пациента и подготовить его морально. Отвлекающая терапия творит чудеса, — улыбается медсестра.

Самое главное — успокоить пациента и подготовить его морально. Отвлекающая терапия творит чудеса

«В ковидном госпитале я не работала — прикрывала тылы в нашем отделении»

Когда началась пандемия и в РКБ экстренно перестраивали работу всех служб, работа урологического отделения не прекращалась ни на один день. Плановые госпитализации на время приостановили, но все пациенты, которым нужна была неотложная помощь, ее получали. Сюда привозили людей с острыми состояниями, лечатся здесь и больные с онкологическими заболеваниями, которые ждать не могут. Конечно, пациентов в это время было поменьше, чем обычно, но оно ни разу не опустело. Сама Альфия Баграмовна признается: с приходом коронавируса ей, конечно, было страшно. Но не за себя:

— Я боялась принести эту инфекцию домой. Все-таки у меня двое детей. Так или иначе, мы семьей переболели — дети и муж в легкой форме. А вот моих родителей это, слава Богу, не коснулось. Но я очень боялась, очень. Видимо, это профессиональный навык наш — сопереживание и страх за других, не за себя. Потому за себя ты спокойна: знаешь, что нужно делать, как себе помочь. Так что страшно было в первую очередь за родных.

В урологическое отделение порой поступали и пациенты с отрицательным ПЦР-тестом после ковидного госпиталя — те, которые получали осложнение по этому профилю.

— Ковид бьет по сосудам в первую очередь. И это коварная инфекция — при ней человека начинают беспокоить все его слабые места, все хронические заболевания выходят наружу. И даже могут открыться те заболевания, о которых он у себя и не подозревал. Так что были и пациенты с осложнениями по нашему профилю, они поступали к нам после временного инфекционного госпиталя, — объясняет Гилязова.

Работа в отделении во время ковида изменилась: если раньше днем работали две-три медсестры, то теперь приходилось трудиться в одиночку и чаще выходить на суточные дежурства.

— Но поскольку пациентов было меньше, мы справлялись. Я сама в ковидном госпитале не работала, прикрывала тылы в нашем отделении. Потому что не могут же все туда уйти, всегда есть пациенты, которым нужна наша помощь здесь. Не нужно думать, что только в красной зоне было тяжело — нелегко было всем службам и отделениям. Но мы все вместе справились с этой проблемой, сейчас ситуация уже стабильная, все хорошо. И хорошо, что идет вакцинация населения. У меня родители сделали прививку, перенесли спокойно, теперь я за них не переживаю.

Хорошо, что идет вакцинация населения. У меня родители сделали прививку, перенесли спокойно, теперь я за них не переживаю

«Раз вы улыбнулись — значит, моя форма сослужила свою службу»

Альфия — большая любительница порядка. У нее все разложено по полочкам — начиная от рабочих инструментов и препаратов, заканчивая жизненными убеждениями. Она сама говорит, что чрезмерной эмоциональности в работе медсестры нет места — иначе не получится помогать пациентам. Например, она говорит, что не злится на пациента, если он ведет не тот образ жизни, который рекомендовали ему врачи, и вновь попадает в отделение: «Раз он к нам пришел — значит, ему нужно помочь. Здесь и сейчас. И мы должны это сделать, облегчить его состояние. А как он там живет — это нас не касается». Так что мягкое участие и сопереживание, убеждение словом и подбадривание улыбкой — все это очень важно, но нужно всегда оставаться в рамках.

Кстати, об улыбке. Встретив Альфию Баграмовну в коридоре, невольно улыбаешься: на ней форма веселой расцветки — с морским рисунком, и цветная шапочка. Она рассказывает:

— У меня нет унылых цветов в одежде. Вы же меня увидели — улыбнулись? А раз вы улыбнулись, значит, моя форма сослужила свою службу. Мы же приходим в больницу, чтобы работать с людьми. И мы должны, в том числе и своим внешним видом, поднять ему настроение, чтобы он, глядя на нас, знал: все будет хорошо. Так что то, как мы выглядим, тоже играет очень большую роль. У меня есть еще один цветной комплект, ждет своего выхода (улыбается, — прим. ред.). С таким рисунком одеться решатся во взрослой больнице немногие — это прерогатива детских врачей. Но ведь внутри мы все остаемся детьми. Я даже в зеркале когда себя вижу — у меня поднимается настроение, а это тоже очень помогает в работе.

Мы же приходим в больницу, чтобы работать с людьми. И мы должны, в том числе и своим внешним видом, поднять ему настроение, чтобы он, глядя на нас, знал: все будет хорошо. Так что то, как мы выглядим, тоже играет очень большую роль

«Муж — моя опора, мне с ним очень повезло»

У Альфии и ее мужа Ришата двое детей — Тимуру 19 лет, он уже студент КАИ, а Айдару 11:

— Возможно, у меня несовременные взгляды, но я воспитываю сыновей в понимании того, что в будущем они должны суметь стать кормильцами своих семей. Мой муж — моя опора, мне с ним очень повезло. И сыновей я учу тому, что мужчина должен быть крепким плечом, уметь содержать семью и быть впереди корабля. Всегда это им говорю: вы должны, потому что вы мальчики, вам надо быть ответственными. И не только в материальной сфере — нужно уметь поддержать, понять и быть той самой каменной стеной.

Разговаривая о детях, Альфия Баграмовна раскрывается как заботливая и мудрая мама. Коллеги, кстати, тоже подмечают в ней это качество — например, врач Булат Шайхразиев с ходу упоминает о том, что у нее двое мальчиков и она очень их любит.

Медсестра и первый медик в семье, она, конечно, хотела бы, чтобы кто-то из сыновей избрал для себя эту стезю, но настаивать не станет ни в коем случае:

— Это же мои дети, я знаю их нравы, знаю, в каком направлении им будет легче, что им больше удастся. Выбирать им профессию я не вправе. Старший поступил в КАИ, в Институт информационных технологий и защиты информации, ему это близко. Может быть, медиком станет младший — что-то в нем такое есть: он знает, где у него находится тот или иной орган, интересуется этой тематикой. Но жизнь покажет. И даже если никто из них не пойдет в медицину — главное, чтобы им было комфортно, чтобы они нашли себя в этой жизни. Я, конечно, буду очень рада, если Айдар захочет. Ведь медик — это благородная профессия. Глядя на наших врачей, я порой мечтаю, чтобы кто-то из сыновей получил высшее медицинское образование…

Хотела стать врачом и сама Альфия, но потом случился переезд — и жизнь нужно было строить по-другому, было не до высшего образования. Но она говорит, что никогда не жалеет о том, как сложилась ее жизнь и профессия. Тем более что в ней она состоялась на 100%.

Глядя на наших врачей, я порой мечтаю, чтобы кто-то из сыновей получил высшее медицинское образование…

«Нет тех проблем, которые было бы невозможно разрешить»

Еще в Ташкенте родители отправили Альфию в татарский культурный центр — там девочка с детства познавала национальную культуру, традиции. В родительской семье говорили на татарском языке, поэтому его она знает в совершенстве. Муж знает татарский хуже, поэтому в семье говорят в основном по-русски. Но едва приехав в Казань, четырехлетнего Тимура решено было отдать в «татарский» детский садик:

— Это никак не отразилось на его навыках русской речи, зато он в совершенстве теперь знает и литературную татарскую речь. С младшим, конечно, сложнее, но мы пытаемся привить и ему родную культуру и научить татарскому языку. Я считаю, это очень важно.

Альфия рассказывает, что у них заведено, если выходные у супругов совпадают, совершать семейные вылазки — в парк, в лес, на прогулку… Она считает, что это очень важно, ведь в ежедневной рутине если и выдается время поговорить, то это, как правило, бытовые вопросы. А хочется проводить время вместе и говорить обо всем. Так что семья всегда тщательно планирует совместный досуг — куда пойти, куда поехать, что посмотреть…

Кстати, планы — это сильное место Альфии. Большая оптимистка и аккуратистка, она рассказывает:

— Я в себе это знаю: всю жизнь планы строю. Мне это не мешает жить, а наоборот, помогает. Ведь если все распланируешь наперед — у тебя появляется какая-то уверенность. Как будто четко знаешь, что будет. А если не получается или планы рушатся — не расстраиваюсь. И вообще к неприятностям отношусь философски. И детей учу, и мужу так говорю: нет тех проблем, которые было бы невозможно разрешить. Всегда вдалеке есть свет в конце тоннеля, до которого нужно дойти. Если бы мы не были такими уверенными, разве получилось бы у нас легко переехать в другую страну, выстроить жизнь с нуля? Я не раз слышала в свой адрес мнение: «Вы приезжие, поэтому у вас такие взгляды на жизнь, у вас другие цели и настрой». А я говорю: и слава богу. Этот девиз нам помогает жить. Ведь по большому счету все хотят одной и той же цели — жить хорошо и в достатке!

Я в себе это знаю: всю жизнь планы строю. Мне это не мешает жить, а наоборот, помогает. Ведь если все распланируешь наперед — у тебя появляется какая-то уверенность. Как будто четко знаешь, что будет

Есть у Альфии Баграмовны мечта. Сейчас, когда дети учатся, семья всегда вместе, и все зависят от графика учебы.

— А вот когда они вырастут, устроятся, найдут себе спутниц, мне бы хотелось совершить большое путешествие, по воде. Вдвоем с мужем, наедине. Сейчас мы стараемся ездить семьей. Я не представляю себе, как можно оставить детей и поехать отдыхать, зная, что они этого не увидят. А когда у них будут свои семьи — мы с мужем будем вольными птицами…

«Образец медсестры» и «палочка-выручалочка»

Коллеги Альфии говорят о ней с почтительным уважением. Доктор Булат Шайхразиев категорически утверждает:

— Она образец медсестры. Неизменно приятна в общении — и с врачами, и с пациентами. У нее двое мальчиков, которых она очень любит. Она прекрасная мама. Думаю, если спросить пациентов, что они могут о ней сказать — они оставят только положительные отзывы. Она всегда знает, что в какой ситуации делать. Очень Альфия внимательная к пациентам, к своим коллегам, исполнительная. Если даже доктор что-то забыл — всегда напомнит. Бывают случаи, что ты не успеваешь что-то сделать — можно всегда ее попросить, и она обязательно прикроет. Словом, образец медицинской сестры, что тут еще скажешь...

Старшая медсестра отделения, Алина Хайдарова, говорит:

— Она очень ответственная. Дружелюбная, ее обожают пациенты. А мы с любым вопросом можем к ней подойти, она никогда не откажет. Палочка-выручалочка наша! Веселая очень, всегда в настроении, всегда с улыбкой — на нее всегда приятно посмотреть. Работу свою знает от и до!

Мне нравится здесь абсолютно все. Нравится приходить на работу, общаться с пациентами, делать манипуляции. Если требуется какое-нибудь общественное дело — я всегда открыта. Можно успеть все — главное, чтобы работа тебе нравилась

«Если любишь свою профессию — тебе в ней нравится все»

В отделение урологии, как и в любое другое отделение РКБ, часто приходят студенты из медколледжа — на практику. Альфия Баграмовна показывает им суть работы медицинской сестры и дает своеобразные наставления, азы профессии:

— Я им всегда говорю: медицина — работа, которую надо любить. Если любишь свою профессию — тебе в ней нравится все, ты не находишь негативных моментов. Студентам мы показываем, как мы работаем, здесь им все в новинку. И они с энтузиазмом ко всему подходят. Даже транспортировка больного — это интересный для них опыт: уговорить пациента, помочь ему удобно устроиться, это все забота в ручном режиме! И медсестра должна обладать ответственностью, трудолюбием, отзывчивостью, доброжелательностью. И главное — она должна уметь сопереживать. И дело наше не стоит на месте, мы ведь до сих пор учимся новому, чтобы соответствовать современным технологическим стандартам...

Завершая нашу беседу, Альфия говорит, что абсолютно счастлива в своем труде и знает, что не ошиблась с выбором в том далеком 1998-м.

— Мне нравится здесь абсолютно все. Нравится приходить на работу, общаться с пациентами, делать манипуляции. Если требуется какое-нибудь общественное дело — я всегда открыта. Можно успеть все — главное, чтобы работа тебе нравилась. А цель нашей профессии — благородная. Мы должны помочь людям, не оставить их в беде. Творить добро, делать людей здоровыми — цель любого медработника. И если ты любишь свою профессию — тогда удается все!

