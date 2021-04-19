Бизнес-аккаунт дня: фитнес-клуб елабужанки Зили Фарукшиной

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 44

Зиля Фарукшина — основательница фитнес-клубов «Галатея» в Елабуге. В мире спорта она уже два десятилетия. Путь в сферу спорт-индустрии для жительницы небольшого города был довольно непростым. В 90-х — начале нулевых годов она занималась торговлей, но жизненные обстоятельства привели ее к созданию собственных фитнес-залов. Предприниматель завела бизнес-профиль в сети «Инстаграм», который стал участником спецпроекта «Реального времени». Свои рекомендации по ведению и продвижению аккаунта дают эксперты крупных СММ-агентств Поволжья.

От тренажерного зала в двушке — до крупного фитнес-клуба

Прежде чем, Зиля Фарукшина открыла свой первый фитнес-клуб, она прошла долгий путь. Для начала освоила основы и тонкости этого дела, какое-то время работала инструктором в тренажерном зале Елабуги. Идея открыть фитнес-клуб, ориентированный именно на жителей небольшого провинциального городка, где проживает немало пенсионеров и студентов, пришла к ней в 2012 году.

Началось все с тренажерного зала, который она оборудовала в двухкомнатной квартире, а ее первыми клиентами стали посетители городского спорткомплекса, где прежде работала Зиля Фарукшина. Сегодня у предпринимательницы целая сеть фитнес-клубов «Галатея», где представлены самые разнообразные спортивные и танцевальные программы, а спорт-клубы базируются в трех городских локациях. Страницу этого фитнес-клуба сегодня анализирует основатель SMM-агентства Fragency Регина Фасхеева и его менеджер Азат Сабиров.

Внимание локации, обложкам и сторис

Highlights и Stories. У вас в закрепленных Stories есть расписание, цены, информация о тренерах — это довольно важная информация. Также мы советуем добавить локацию, основную информацию о направлениях, чтобы потенциальный клиент знал, на какие тренировки он может попасть, а главное — куда ехать.

Возможно, стоит чуть поправить обложки закрепленных историй. Например, текст вынести в заголовок, а на обложку поместить иконку в фирменном стиле, чтобы выглядело аккуратнее.

За два дня наблюдения мы не заметили опубликованных Stories, а о них не стоит забывать, чтобы быть всегда на слуху. Красиво снятые видео с тренировок могут вдохновить зрителей, поэтому мы бы сделали акцент на них. В качестве примера можно привести аккаунт студии RedLockers — у них, как нам кажется, эталонные истории с тренировок.

Еще один вариант — ответы на вопросы. У людей, которые занимаются фитнесом, они есть всегда, а у тренеров есть ответы. Такая рубрика позволит увеличить вовлеченность, а также даст пользователям интересный и полезный контент.

Развлекательные видео хорошо заходят аудитории

Контент и визуальное оформление. Полезный контент необходимо актуализировать под новые реалии, лучше делать его в формате карточек. К сожалению, мало кто будет читать большой текст под постом в Instagram.

Что касается развлекательных видео, реакции показывают, что они хорошо заходят аудитории. Нужно продолжать их делать.

А вот обычные видео из зала можно чуть подкорректировать: меньше акцента на формах, больше внимания на технику упражнений. То есть сделать из этого полноценную рубрику, в которой тренер объясняет и показывает, как правильно делать то или иное упражнение.

Теперь детальнее о визуальном оформлении:

Надписи на постах считываются тяжело — шрифт не самый удобный для восприятия, а обложка поста часто съезжает. Рекомендуем выбрать другой шрифт и строго следить за состоянием превью.

Здорово, что вы часто публикуете видео в вертикальном формате — такой формат обычно более удобен для восприятия пользователями. У IGTV тоже большой потенциал. Вы можете объединить видео в сериалы, чтобы пользователям было удобнее просматривать их.

Превью к видео. Сейчас ролики публикуются без обложки, что вносит хаос в ленту. Это необходимо исправлять: можно вставлять фотографии с занятий, тренеров, либо просто красивый кадр со съёмки видео, чтобы не было такого визуального беспорядка. К тому же многие видео публикуются в IGTV, а там есть специальная функция для обложки.

Советуем делать карточки. Сейчас в ленте используются стоковые кадры, а шрифт выглядит неорганично. Шрифт лучше заменить, а для фона использовать либо собственные фотографии из зала и аккуратно наносить на них заголовок, либо брать более минималистичные кадры из интернета и адаптировать их под фирменный стиль зала.

Чем вдохновиться? Советуем обратить внимание на аккаунт THE BASE Fitness. В качестве более сложной альтернативы — можно сосредоточиться на иллюстрациях, как это делают Sekta, но такой вариант более ресурсозатратный.

В целом контент в аккаунте интересный и разнообразный. Если есть возможность показывать клиентов клуба и их результаты — возможно, это было бы полезно для мотивации остальных пользователей

Набрать аудиторию помогут блогеры

Продвижение и обратная связь. Видно, что ваш аккаунт активный и его смотрят. Смущает, что комментарии пишут коммерческие аккаунты из других городов. Чтобы набрать аудиторию из своего города, используйте таргетированую рекламу, работайте с местными блогерами. Можно провести конкурс среди жителей Елабуги на своей странице, разыграть абонементы и другие подарки совместно с партнерами.

Что касается обратной связи, есть негласное правило в SMM — отвечать на любой комментарий под публикациями. В том числе на смайлы и эмодзи — можно поблагодарить пользователя или задать вопрос, вовлекая пользователя в беседу.

Тексты и хештеги. У вас отличные тексты, мы бы посоветовали поработать над пунктуацией и грамматикой — можно использовать специальные сайты для проверки грамотности. Слишком большие тексты лучше сокращать или распределять по карточкам.

Рекомендуем выбрать для продвижения 3-4 основных хештега: один ваш постоянный имиджевый тег (например, название фитнес-центра и город) и ещё 1-2 городских тега. Хештег «тренировка» вряд ли сыграет существенную роль в вашем продвижении, поэтому такие общие теги можно не использовать. Удачи!