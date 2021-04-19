«Фридом Финанс» открыл в Казани второе отделение: «Новый офис — логичный ответ на рост нашего бизнеса»

В отличие от традиционных банковских офисов, в нем предлагают также инвестиционные услуги для получения дополнительного дохода на фондовом рынке

Фото: Ринат Назметдинов

15 апреля Банк «Фридом Финанс» дал старт работе второго отделения в Казани, в котором не только оказывают классические для кредитных организаций услуги, но и с помощью инвестиционной компании «Фридом Финанс» помогают вкладывать свои средства в фондовый рынок. Корреспондент «Реального времени» посетила торжественное открытие и узнала, что уже сейчас казанцы могут получать кешбэк ценными бумагами, инвестировать в крупнейшие технологические компании мира и моментально выпустить мультивалютную банковскую карту.

Казань — первая после Москвы

Столица Татарстана стала первым городом после Москвы, где открылся второй офис Банка «Фридом Финанс». Новое отделение разместилось в центре города, на улице Гоголя, 10, и стало ответом на рост спроса на услуги кредитной организации и инвестиционной компании в республике.



В Казани нам удалось собрать очень крутую команду, которая показала потрясающие результаты. Главное — мы смогли завоевать доверие клиентов к нашим продуктам и сервисам, — рассказал на церемонии открытия основатель ИК «Фридом Финанс», CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов

По словам Геннадия Салыча, председателя правления Банка «Фридом Финанс», развитие инвестиционного банкинга в Татарстане — приоритетная задача для компании.

— Жителям города мы предлагаем комплекс финансовых продуктов, который позволит не только пользоваться качественными банковскими услугами, но и расширит возможности для получения доходов на фондовом рынке, — отметил спикер.

Больше чем универсальный

Тимур Турлов рассказал гостям, что за последние два года количество клиентов «Фридом Финанс» выросло более чем в 2 раза, а объем активов под управлением — минимум в 3 раза.

— Новый офис — это логичный ответ на рост нашего бизнеса. Мы расширили присутствие в Казани для того, чтобы клиенты не стояли в очереди, могли комфортно встретиться и пообщаться со своими менеджерами, провести все необходимые банковские и брокерские операции, — прокомментировал основатель ИК «Фридом Финанс», глава Freedom Holding Corp.

«Новый офис — это логичный ответ на рост нашего бизнеса», — отметил Тимур Турлов

В новом офисе представлен весь спектр необходимых услуг для бизнеса и физических лиц.

— Наш банк в этом плане универсальный — мы обслуживаем все категории клиентов. При этом для каждой из них мы предоставляем удобные и современные финансовые продукты: начиная от мультивалютной карты для каждого желающего и до технологичного интернет-эквайринга для бизнеса, занятого в электронной коммерции. Прибавьте к этому дистанционные сервисы и персональный подход в решении задач — получится формула нашего успеха, которую мы применяем и масштабируем по всей стране, — отметил Геннадий Салыч.

Наш банк в этом плане универсальный — мы обслуживаем все категории клиентов. При этом для каждой из них мы предоставляем удобные и современные финансовые продукты, — говорит Геннадий Салыч



Казанцы могут открыть в банке расчетные счета, выбрать депозит, переводить деньги, обменивать валюту по курсу Московской биржи и стать обладателями карты инвестора и мультивалютной карты. Для последней действует уникальная программа «CASH BACK акциями», по которой накопленный за месяц кешбэк начисляется ценными бумагами одной из 16 крупных компаний на выбор. Среди них: FreedomHolding Corp., Disney, Microsoft, «Роснефть», «Аэрофлот» и другие известные во всем мире бренды. Акции копятся на специальном счете. В любой момент бумаги можно продать в мобильном приложении и получить дополнительный доход от роста котировок. Например, акции Сбербанка в декабре прошлого года выросли на 8%, и те участники программы, которые обменяли их перед новым годом, получили неплохой бонус к бюджету.

И банковские услуги, и инвестиции

Доступ не только к классическим банковским, но и инвестиционным продуктам — главная особенность отделений «Фридом Финанс». Здесь клиенты могут воспользоваться услугами одноименного брокера. Казанцы могут открыть классический брокерский или льготный индивидуальный инвестиционный счет, получить консультацию перед покупкой ценных бумаг и облигаций.



Доступ не только к классическим банковским, но и инвестиционным продуктам — главная особенность отделений «Фридом Финанс»

В линейке финансовых продуктов есть популярные биржевые фонды — БПИФ «Лидеры технологий», который представляет собой портфель из бумаг мировых IT-гигантов, и ЗПИФ «Фонд первичных размещений» для инвесторов, которые желают принять участие в IPO на американских биржах. Оба фонда на биржи вывела ИК «Фридом Финанс».

— По данным Московской биржи, количество частных инвесторов превысило 11 млн человек. За прошлый год база наших клиентов увеличилась более чем в два раза, а число офисов в России, предоставляющих услуги под брендом «Фридом Финанс», превысило 40. Мы видим большой потенциал роста рынка частных инвестиций в стране. Синергия банковских и инвестиционных услуг дает нам конкурентные преимущества и возможность предоставлять клиентам сервис качественно нового уровня, — резюмировал Тимур Турлов, основатель ИК «Фридом Финанс», CEO Freedom Holding Corp.

По мнению Турлова, синергия банковских и инвестиционных услуг дает компании конкурентные преимущества и возможность предоставлять клиентам сервис качественно нового уровня

В планах у «Фридом Финанс» сделать банковские и инвестиционные инструменты еще доступнее не только для казанцев, но и для жителей всего Татарстана. Наряду с работающим офисом в Набережных Челнах, группа компаний собирается открыть представительства и в других крупных городах республики.

Партнерский материал , фото Рината Назметдинова