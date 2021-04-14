Бизнес-аккаунт дня: свадебное агентство из Казани

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 41

Около 10 лет назад Кристина Гейгер решила создать в Казани свадебное агентство. Сегодня на его счету больше сотни свадебных церемоний. Начиная с 2016 года, агентство несколько раз становилось победителем в разных номинациях главной свадебной премии России, организованной журналом Wedding в Приволжье. Бизнес-профиль агентства сегодня стал участником спецпроекта «Реального времени», а его аналитический разбор провели эксперты креативного агентства РТ.

Главный помощник молодоженов

Задача каждого свадебного агентства — стать помощником молодоженам — начиная с первой встречи с женихом и невестой и заканчивая последним гостем на свадьбе. Все, что связано со свадьбой, любую мелочь по ее организации берут на себя специалисты агентства. Для клиентов «Dream Wedding» устраивают свадебные торжества в любой локации, даже за рубежом.

Руководит агентством Кристина Гейгер, помогает девушке ее супруг Денис Егоров. За 10 лет агентство Кристины организовало и провело почти 130 свадеб. Сегодня аналитический разбор бизнес-профиля компании провела контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко. Свадебные агентства — узкая ниша, считает эксперт, а клиенты часто приходят по сарафанному радио, поэтому социальные сети особенно важны. Ведь здесь можно стать для клиента хорошей подругой или заботливой сестрой. Поэтому основная задача аккаунта проявить максимум эмпатии и создать доверительные отношения.

Уйти от клише и указать уникальность агентства

Начнем с внешнего вида профиля. Био — описание профиля в Instagram, первое, что видит пользователь. Оно хорошо оформлено, но рекомендую добавить город, в котором вы находитесь, для оптимального поиска.

Шапка профиля — все, что ниже, это био. Оно должно конкретизировать деятельность и содержать уникальное торговое предложение. Шапка DW неплохая, намекает на то, что в агентстве хороший сервис и кажется, они знают свое дело, судя по наградам.

Но иногда клиента не волнует количество наград и степень веселья при подготовке, ему нужно просто закрыть «боль». Для этого существует уникальное торговое предложение, которое поможет определиться клиенту с агентством и отстраниться от конкурентов.

Фраза «высочайший сервис» — клише, лучше раскрыть это понятие через УТП. Например вы поженили уже 250 пар или организовали свадьбы в 30 странах.

Хайлайтс — здорово, что есть и примеры, и отзывы, и стоимость. Я быстро нашла всю информацию, которая мне бы пригодилась на месте молодоженов. Можно добавить в хайлайтс «QA» или «Вопрос-ответ», чтобы отвечать на интересующие и актуальные вопросы молодожёнов и сократить поток вопросов в директ. Из рекомендаций:

Используйте только те картинки, которые подходят под размер историй.

«Не играйте» со шрифтами в оформлении, старайтесь использовать 2—3 на весь аккаунт.

Приведите актуальное в единую стилистику, сделайте отзывы аккуратнее.

Не перебарщивайте с количеством текста на историях, люди не любят «зажимать пальчиком» и много читать.

Оставляйте место сверху и снизу, чтобы важная информация не скрывалась за логотипами или в безопасной зоне.

«Закулисье» формирует доверие и эмоциональную связь с клиентами

Теперь о контенте. Визуал и лента — мне понравилось то, что все фотографии эмоциональны по содержанию, это подкупает. Старайтесь чередовать в ленте разные планы, «воздушные» по содержанию и заполненные. Придерживайтесь единой стилистики хотя бы 9—12 постов, не смешивайте между собой «тёплые» и «холодные» фотографии. Существует множество схем сочетания цветов: монохромное, комплиментарное и аналоговое.

Здорово, что на всех IGTV есть обложки, которые не выбиваются. Еще мне понравилась ваша маска с датой свадьбы — классная идея!

Истории. Классно, что вы их ведете и они наполнены «закулисьем» из офиса, оно тоже формирует доверие и устанавливает эмоциональную связь с потенциальными клиентами.

Посты и копирайтинг: контент должен быть нескольких видов, продающий, информационный, развлекательный. С продающими все понятно — они продают через результаты, отзывы клиентов и рассказах о работе. Информационные — рассказывают об обновлениях и новинках и изменениях о вас. Развлекательные можно устраивать раз в две недели, чтобы аудитория не заскучала. Например выложить очень эмоциональную фотографию со свадьбы с вопросом «Как думаете, что произошло?».

Рекомендации по копирайтингу:

Заголовки есть — это хорошо. Используйте те, что могут зацепить читателя, заинтриговать или пообещать пользу. Например ваш заголовок «Наши пары делятся на два лагеря» отлично интригует.

Не ставьте точку перед эмодзи, так посты будут выглядеть визуально чище.

Используйте тире в постах, а не дефисы. Это дефис «-», а это тире «—».

Соблюдайте логику повествования, берите читателя за руку и плавно ведите его от заголовка к концу поста. Один абзац — одна мысль. Не забывайте про подзаголовки.

Проверяйте текст на наличие воды и ошибок, сделать это можно в сервисах glvrd.ru или text.ru

Общайтесь с аудиторией, задавайте ей вопросы, чтобы поднять вовлеченность в аккаунте.

Хорошими текстами можно помочь молодоженам определиться с выбором агентства. Составьте контент-план и следуйте ему.

Грамотное продвижение — залог успеха бизнеса

Продвижением нужно заниматься не только для прямых продаж услуг. Грамотное продвижение способствует росту охвата и вовлеченности аккаунта. А с ростом охвата аккаунта растет ваша узнаваемость, а значит больше людей может вас порекомендовать.

Самый простой и бесплатный инструмент: релевантные хештеги, например #организациясвадебзаграницей, #свадебноеагентство, по которым вас может находить целевая аудитория. Среди платных инструментов: промо-публикации и таргетированная реклама.

Для бизнеса из креативной индустрии приветствуются креативные методы продвижения, например коллаборации. Тестируйте, экспериментируйте и все будет классно, удачи!