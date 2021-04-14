Бизнес-аккаунт дня: свадебное агентство из Казани
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 41
Около 10 лет назад Кристина Гейгер решила создать в Казани свадебное агентство. Сегодня на его счету больше сотни свадебных церемоний. Начиная с 2016 года, агентство несколько раз становилось победителем в разных номинациях главной свадебной премии России, организованной журналом Wedding в Приволжье. Бизнес-профиль агентства сегодня стал участником спецпроекта «Реального времени», а его аналитический разбор провели эксперты креативного агентства РТ.
Главный помощник молодоженов
Задача каждого свадебного агентства — стать помощником молодоженам — начиная с первой встречи с женихом и невестой и заканчивая последним гостем на свадьбе. Все, что связано со свадьбой, любую мелочь по ее организации берут на себя специалисты агентства. Для клиентов «Dream Wedding» устраивают свадебные торжества в любой локации, даже за рубежом.
Руководит агентством Кристина Гейгер, помогает девушке ее супруг Денис Егоров. За 10 лет агентство Кристины организовало и провело почти 130 свадеб. Сегодня аналитический разбор бизнес-профиля компании провела контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко. Свадебные агентства — узкая ниша, считает эксперт, а клиенты часто приходят по сарафанному радио, поэтому социальные сети особенно важны. Ведь здесь можно стать для клиента хорошей подругой или заботливой сестрой. Поэтому основная задача аккаунта проявить максимум эмпатии и создать доверительные отношения.
Уйти от клише и указать уникальность агентства
Начнем с внешнего вида профиля. Био — описание профиля в Instagram, первое, что видит пользователь. Оно хорошо оформлено, но рекомендую добавить город, в котором вы находитесь, для оптимального поиска.
Шапка профиля — все, что ниже, это био. Оно должно конкретизировать деятельность и содержать уникальное торговое предложение. Шапка DW неплохая, намекает на то, что в агентстве хороший сервис и кажется, они знают свое дело, судя по наградам.
Но иногда клиента не волнует количество наград и степень веселья при подготовке, ему нужно просто закрыть «боль». Для этого существует уникальное торговое предложение, которое поможет определиться клиенту с агентством и отстраниться от конкурентов.
Фраза «высочайший сервис» — клише, лучше раскрыть это понятие через УТП. Например вы поженили уже 250 пар или организовали свадьбы в 30 странах.
Хайлайтс — здорово, что есть и примеры, и отзывы, и стоимость. Я быстро нашла всю информацию, которая мне бы пригодилась на месте молодоженов. Можно добавить в хайлайтс «QA» или «Вопрос-ответ», чтобы отвечать на интересующие и актуальные вопросы молодожёнов и сократить поток вопросов в директ. Из рекомендаций:
- Используйте только те картинки, которые подходят под размер историй.
- «Не играйте» со шрифтами в оформлении, старайтесь использовать 2—3 на весь аккаунт.
- Приведите актуальное в единую стилистику, сделайте отзывы аккуратнее.
- Не перебарщивайте с количеством текста на историях, люди не любят «зажимать пальчиком» и много читать.
- Оставляйте место сверху и снизу, чтобы важная информация не скрывалась за логотипами или в безопасной зоне.
«Закулисье» формирует доверие и эмоциональную связь с клиентами
Теперь о контенте. Визуал и лента — мне понравилось то, что все фотографии эмоциональны по содержанию, это подкупает. Старайтесь чередовать в ленте разные планы, «воздушные» по содержанию и заполненные. Придерживайтесь единой стилистики хотя бы 9—12 постов, не смешивайте между собой «тёплые» и «холодные» фотографии. Существует множество схем сочетания цветов: монохромное, комплиментарное и аналоговое.
Здорово, что на всех IGTV есть обложки, которые не выбиваются. Еще мне понравилась ваша маска с датой свадьбы — классная идея!
Истории. Классно, что вы их ведете и они наполнены «закулисьем» из офиса, оно тоже формирует доверие и устанавливает эмоциональную связь с потенциальными клиентами.
Посты и копирайтинг: контент должен быть нескольких видов, продающий, информационный, развлекательный. С продающими все понятно — они продают через результаты, отзывы клиентов и рассказах о работе. Информационные — рассказывают об обновлениях и новинках и изменениях о вас. Развлекательные можно устраивать раз в две недели, чтобы аудитория не заскучала. Например выложить очень эмоциональную фотографию со свадьбы с вопросом «Как думаете, что произошло?».
Рекомендации по копирайтингу:
- Заголовки есть — это хорошо. Используйте те, что могут зацепить читателя, заинтриговать или пообещать пользу. Например ваш заголовок «Наши пары делятся на два лагеря» отлично интригует.
- Не ставьте точку перед эмодзи, так посты будут выглядеть визуально чище.
- Используйте тире в постах, а не дефисы. Это дефис «-», а это тире «—».
- Соблюдайте логику повествования, берите читателя за руку и плавно ведите его от заголовка к концу поста. Один абзац — одна мысль. Не забывайте про подзаголовки.
- Проверяйте текст на наличие воды и ошибок, сделать это можно в сервисах glvrd.ru или text.ru
- Общайтесь с аудиторией, задавайте ей вопросы, чтобы поднять вовлеченность в аккаунте.
Хорошими текстами можно помочь молодоженам определиться с выбором агентства. Составьте контент-план и следуйте ему.
Грамотное продвижение — залог успеха бизнеса
Продвижением нужно заниматься не только для прямых продаж услуг. Грамотное продвижение способствует росту охвата и вовлеченности аккаунта. А с ростом охвата аккаунта растет ваша узнаваемость, а значит больше людей может вас порекомендовать.
Самый простой и бесплатный инструмент: релевантные хештеги, например #организациясвадебзаграницей, #свадебноеагентство, по которым вас может находить целевая аудитория. Среди платных инструментов: промо-публикации и таргетированная реклама.
Для бизнеса из креативной индустрии приветствуются креативные методы продвижения, например коллаборации. Тестируйте, экспериментируйте и все будет классно, удачи!
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