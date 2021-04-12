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Безошибочный «Ход!»: моноспектакль-детектив в театре Тинчурина

21:14, 12.04.2021
Безошибочный «Ход!»: моноспектакль-детектив в театре Тинчурина

Завтра в театре Тинчурина состоится премьера моноспектакля “Ход!” по произведению Лейлы Салахатдиновой. Жанр первого моноспектакля в истории театра Тинчурина — детектив. Режиссер-постановщик — Марсель Махмутов, в главной роли Прокурора, берущегося за громкое дело в тихом городе — заслуженный артист Татарстана Рустем Гайзуллин. На предпремьерном пресс-показе фильма побывал видеокорреспондент «Реального времени».

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоКультура Татарстан

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