Безошибочный «Ход!»: моноспектакль-детектив в театре Тинчурина
Завтра в театре Тинчурина состоится премьера моноспектакля “Ход!” по произведению Лейлы Салахатдиновой. Жанр первого моноспектакля в истории театра Тинчурина — детектив. Режиссер-постановщик — Марсель Махмутов, в главной роли Прокурора, берущегося за громкое дело в тихом городе — заслуженный артист Татарстана Рустем Гайзуллин. На предпремьерном пресс-показе фильма побывал видеокорреспондент «Реального времени».
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