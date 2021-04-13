Рустам Минниханов о цифровизации: «Говорить, что мы молодцы, пока рано»

На заседании Ассоциации содействия цифровому развитию обсудили IT-технологии татарстанских муниципалитетов

В Казани обсудили, как вывести работу муниципалитетов в онлайн. На первом в этом году заседании Ассоциации содействия цифровому развитию президенту Татарстана Рустаму Минниханову презентовали множество новых IT-решений для местного самоуправления, рассказали о планах открыть в Елабуге «дочку» IT-парка и просили содействия. Глава республики увиденным остался доволен, но отметил — работы по цифровизации еще много. Вместе с президентом доклады мэров татарстанских городов выслушала корреспондент «Реального времени».

Неисполненные поручения президента



Первое в этом году заседание Ассоциации содействия цифровому развитию посвятили обсуждению сервисных подходов в цифровизации муниципального управления, чтобы не просто «оцифровать, а сделать жизнь людей лучше».

— Показывать эффективность в рублях. Везде должен быть результат, — подчеркнул президент.

Следом глава Ассоциации Рифкат Минниханов представил подробную карту ответственных за развитие цифровой трансформации в регионе. Всего восемь направлений, среди которых: цифровое правительство, цифровая экономика, цифровая наука и технологии, цифровое население, цифровая мобильность и даже цифровое наследие. За каждым закреплено четыре и более министерств и ведомств. Но поставить работу на рельсы оказалось не так просто.

— Необходимо сказать, к сожалению, сегодня мы имеем не очень хорошие показатели в плане исполнения тех поручений, которые даются на заседаниях. Есть случаи необоснованных уклонений, снятий с контроля и случаи, когда некоторые исполнители неаргументированно начинали обсуждать ваши поручения, — обратился к президенту Татарстана Рифкат Минниханов.

Рифкат Минниханов представил подробную карту ответственных за развитие цифровой трансформации в регионе. Фото: tatarstan.ru

Спикер сообщил, что подаст докладную по всем перечисленным случаям, потому что для достижения результатов нужна исполнительная дисциплина. Показал статистику по выполненным поручениям после каждого из трех проведенных заседаний Ассоциации содействия цифровому развитию. Например, за 16 ноября 2020 года из 11 поручений выполнили только три. Реализацию еще трех продлили, а пять — не выполнили.

Как Казань уходит в онлайн

Большую часть времени уделили обсуждению проектов, реализованных в Казани. Как отметил мэр города Ильсур Метшин, в электронном виде в столице Татарстана предоставляют 45 услуг, причем доля массовых социально значимых услуг в онлайне достигла 74,2% и продолжает стремиться к поставленному на федеральном уровне целевому показателю в 95%. Упомянул глава города и о развитии онлайн-системы, которая «по сути становится цифровым двойником нашей столицы».



— Нам удалось найти отечественное IT-решение, на котором сегодня работают 90% сотрудников исполнительного комитета, — прокомментировал Метшин.

Заместитель начальника управления информационных технологий и связи исполкома Казани Евгений Бардебанов добавил, что 43 из 45 услуг в электронном виде доступны в МФЦ, благодаря их интеграции в городскую систему управления муниципальными услугами. Только за 2020 год в системе зарегистрировали более 50 тысяч заявлений. Затем речь зашла об облачном модуле обслуживания SaaS и тут же обозначилась проблема. Пока за каждый этап работы отвечают разные исполнители, а в исполкоме специалистам приходится все это объединять в одну систему. Но если внедрить сервисный подход, то в долгосрочной перспективе бюджет получит существенную экономию. Решением может стать единый контракт на сервисные мощности.

— Мы, как город, постоянно просим деньги на серверы. А могли бы просить не средства, а сами серверы, — подвел к просьбе Бардебанов. По его словам, город готов стать пилотом и все свои сервисы, не требующие физических серверов, перевести в единое республиканское облако.

Евгений Бардебанов добавил, что 43 из 45 услуг в электронном виде доступны в МФЦ, благодаря их интеграции в городскую систему управления муниципальными услугами. Фото: kzn.ru

Спикера поддержал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, который разъяснил просьбу президенту. Крупным муниципалитетам нужны новые вычислительные мощности, и Казань может отдать половину своих, чтобы другие районы могли прийти и попросить их. Протестировать работу он предложил на базе облака Ак Барс Банка, Рустам Минниханов согласился.

О важных нововведениях рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Радик Шафигуллин. Город интегрирует свои системы с системами различных ведомств и организаций. Если раньше они получали ответ «Водоканала» о возможности подключения инженерных систем за 7—10 дней, то сейчас 95% информации получают максимум за 24 часа. По такой же схеме в планах наладить взаимодействие со всеми крупными застройщиками, ресурсоснабжающими и проектными организациями.



Безопасность детсадов и школ уведут в IT

Директор департамента телекоммуникационных технологий Казани Руслан Авилов говорил уже без шуток — речь шла о безопасности. Чтобы объединить все в одну систему, город внедрил сертифицированный МЧС аппаратно-программный комплекс «Новолет», который собирает данные и отправляет их в систему цифрового штаба, разработанную казанской IT-компанией Innostage.

— Виртуальный мониторинговый центр может интегрировать информацию с любых датчиков и приборов в едином личный кабинет. Это системное решение, позволяющее удаленно мониторить работоспособность различных систем безопасности на социальных объектах в режиме реального времени, — объяснил Авилов.

Руслан Авилов, пользуясь случаем, попросил Рустама Минниханова поддержать проект. Фото: kzn.ru

Рустаму Минниханову перед началом заседания показали работу мониторингового центра на примере детского сада в Казани. Сам спикер называет решение цифровым двойником объекта, который позволяет мониторить пожарную безопасность и систему наблюдения, осуществлять климат-контроль в помещении, организовать «умный» звонок в школах. Такой двойник объекта можно поместить в систему «Цифровой штаб» и интегрировать с ситуационным центром Татарстана.

Пока пилотное тестирование системы проходит в 70 социальных объектах Казани. Руслан Авилов, пользуясь случаем, попросил Рустама Минниханова поддержать проект 130 млн рублей — именно столько нужно на все работы, включая подключение к мониторинговому центру, чтобы к 2023 году школ и детских садов с цифровыми двойниками стало уже 903.

— Мы считали экономику: чем больше устройств, тем выше качество. Взамен нужно смотреть на бюджетные затраты — на тепло, электричество. У нас экономика сложится и мы можем попробовать убедить федералов провести пилотный проект в этой части, — поддержал инициативу Айрат Хайруллин.

Как после заседания пояснил «Реальному времени» Федор Селезнев, руководитель разработки бизнес-решений Innostage, мониторинговый центр IT-компании включает вышеупомянутый «Цифровой штаб». Система собирает информацию из разных источников, позволяет оперативно ее контролировать и даже автоматически реагировать на происшествия. Как следствие — затраты на обслуживание системы безопасности снижаются, а человеческий фактор практически нивелируется.

— «Цифровой штаб» не просто показывает картинку, где что находится. У него есть сценарии, которые выявляют инциденты и реагируют на них. Если у вас сработала сигнализация, ее сняли и поставили обратно. И так несколько раз. Система в таком случае поймет, что это были ложные сигналы и составит заявку на ее ремонт. Человек для этого не нужен, все происходит в автоматическом режиме, — пояснил собеседник издания.

А вот если сигнализация сработала, но ее никто не отключил — умная система передает охране информацию о пожаре и уведомляет другие каналы реагирования. По словам Селезнева, в социальную инфраструктуру Казани «Цифровой штаб» внедрен в рамках пилота — это порядка 70 объектов из 900. Воспользоваться разработкой могут как муниципалитеты, так и частный бизнес. Например, если в компании несколько офисов и им необходимо в удаленном режиме наладить эффективную систему физической безопасности на объектах.

Еще одна составляющая мониторингового центра аккумулировала в себе всю аналитику данных. На платформе Ситуационного центра РТ собирается информация о всех заявках, исполнителях, предписаниях. На основе этой аналитики, например, можно сделать вывод, какие учреждения нуждаются в срочном ремонте.

«Тимур, давай!»

Рустаму Минниханову доклады из Казани понравились, потому что «есть не только желание, но и система». А еще команда.

— Кроме денег и времени — вы всегда зрите в корень — сложно кадры удержать, — отметил Метшин, по его словам, специалистов пытаются переманить, но в мэрии они пока держатся.

Дальше своим опытом цифровизации делились уже другие районы Татарстана. Это заняло не так много времени, как презентация кейсов из столицы республики. Первым к президенту вышел глава Альметьевска Тимур Нагуманов. После напутствия президента: «Тимур, давай!», он рассказывал, как район уже внедрил множество цифровых сервисов в различных сферах, как плотно работает с Ак Барс Банком в сфере образования и планирует создать витрину услуг дополнительного образования.

«Сложно кадры удержать», — отметил Метшин, по его словам, специалистов пытаются переманить, но в мэрии они пока держатся. Фото: kzn.ru

— Также мы проходим тестирования двух систем: бескондукторная оплата проезда и автоматический учет пассажиров на базе видеоаналитики, — рассказал Нагуманов.

Но свое выступление он посвятил двум другим темам — автоматизированному контролю за работой дорожной и коммунальной техники и росту спроса на электронные услуги. Первую тему побудила поднять погода, а если быть точнее — снегопады минувшей зимой. Поэтому 35 из 80 единиц техники подключили к системе. Из них по цифровому заданию работают 17. Кроме того, в Альметьевске оцифровали улицы и дороги, поэтому знают все их характеристики и в режиме реального времени видят, где что сделано и какие проблемы возникают. Сейчас, по словам Нагуманова, они оцифровывают летние улицы, но система уже показала свою эффективность.

В конце выступления спикер выразил надежду, что республика поможет инициативе финансами, потому что ежегодно на обслуживание системы нужно 4 млн рублей.

Говоря об электронных услугах, число которых выросло в 2020 году, глава Альметьевска заступился за сотрудников исполкома. Оказалось, что к ним документы приходят в бумажном виде и специалистам нужно в ручном режиме загружать все в систему, делать выгрузку данных. То есть цифра развивается, а у людей работы становится только больше. Поэтому в районе тестируют новые системы, ищут свой «спасательный круг» и просят поддержки у главы республики.

На это Рустам Минниханов одобрительно вспомнил анекдот. В 90-х годах закончился сахар, а виноватой осталась царская Россия.

— Шутка, конечно. Вместе доработаете. Давайте, активно, — улыбаясь, ответил президент.

Сейчас, по словам Нагуманова, они оцифровывают летние улицы, но система уже показала свою эффективность. Фото: almetyevsk.tatar.ru

В Елабуге могут открыть филиал IT-парка

В Елабуге в рамках цифровой трансформации занимаются внедрением новых информационных систем, развитием информационной инфраструктуры для цифровизации городского хозяйства и подготовкой кадров.

Глава исполкома Елабужского района Рустем Нуриев рассказал, что вместе с Минсвязи они предварительно договорились открыть филиал IT-парка в Елабуге. Функции управляющей компании возьмет на себя муниципалитет, а интересантами станут студенты Елабужского института КФУ и Политехнического колледжа, которые смогут учиться у резидентов IT-парка. Для него уже выбрали место — это бизнес-инкубатор на тысячу квадратных метров. Поэтому Нуриев попросил президента поддержать идею и содействовать передаче объекта муниципалитету его текущим собственником — Минземимуществом.

Еще один крупный проект района — это ситуационный муниципальный центр. В рамках пилотного проекта планируют провести инвентаризацию ресурсов, собрать и актуализировать информацию, искать цифровые решения для повышения эффективности работы муниципальных служащих. В результате, например, сейчас обсуждают внедрение продукта, в котором граждане, бизнес и власти смогут решать свои вопросы напрямую. Кроме того, в районе совместно с Минцифры, Минэкономики, ЦЭСИ РТ и Innostage оценили эффективность должностных высших лиц ЕМР. IT-компания разработала для них платформу «Решение нестандартных задач», чтобы муниципалитет района, который раньше не славился своим цифровым развитием, работал со своими кадрами.

Почти молодцы

Выслушав все доклады, посмотрев в завершение представленное Айратом Хайруллиным фото бюрократического ада — реальный снимок заваленного бумагами сотрудника в кабинете, а также выслушав предложения о том, как избежать такой ситуации, Рустам Минниханов констатировал:

— После завершения работы по замминистрам, которые отвечают за цифровизацию, сразу делаем программу для муниципалитетов.

После чего похвалил и поблагодарил выступивших представителей муниципалитетов, но в конце выступления все же добавил: «Говорить, что мы молодцы, пока рано».