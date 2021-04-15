Булат Хайруллин, «Энергобанк»: «Мы нацелены на прирост клиентов, это основной нефинансовый показатель»

К 2025 году «Энергобанк» удвоит сеть офисов в городах Поволжья

Фото: Максим Платонов

Один из старейших банков России АКБ «Энергобанк» намерен расширить сеть собственных территориальных представительств. Новые офисы банка, набирающего обороты в розничном бизнесе, откроются во всех крупных городах Поволжья — в первую очередь в Самаре, Ульяновске и Перми. Под управлением топ-менеджеров из молодого поколения семьи Хайруллиных банк до 2025 года вложит в развитие до полумиллиарда рублей. О расширении продаж через цифровые платформы, разработке нового мобильного приложения и других планах кредитной организации в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал зампредседателя правления банка Булат Хайруллин.

Новые офисы — там, где мало банков



— Булат Илшатович, сколько офисов и в каких населенных пунктах планируете открыть?

— Во всех крупных городах Приволжского федерального округа. В первую очередь — в Ульяновске, Самаре и Перми. Сроки открытия будут зависеть от подбора помещений. В Ульяновске локация уже выбрана, в Самаре и Перми ведется работа по поиску помещений. Если все пойдет по плану, в 2021 году откроем три новых офиса за пределами Татарстана, в 2022-м — еще три-четыре, а к 2025-му увеличим сеть до 50 офисов.



— А в связи с чем принято решение об открытии офисов именно в этих городах?

— Эти регионы нам кажутся максимально благоприятными для развития. Также они сопоставимы с Татарстаном по населению и уровню доходов населения. Третьим фактором является отсутствие там большого количества банков.



Если все пойдет по плану, в 2021 году откроем три новых офиса за пределами Татарстана, в 2022-м — еще три-четыре, а к 2025-му увеличим сеть до 50 офисов

Офис из расчета 100 тысяч за «квадрат»

— Сколько стоит открыть офис?

— Порядка 25 млн рублей (в случае офиса площадью 200 кв. м) или до 100 тысяч рублей за квадратный метр. А стоимость входа на рынок может существенно отличаться от региона к региону, так как это зависит от игроков рынка, стратегии федеральных игроков в том или ином городе.

— Каков общий объем инвестиций банка в открытие новых офисов и в развитие сети офисов в целом в текущем году?

— Планируемый объем инвестиций — 500 млн рублей к концу 2025 года.

— Помещения под офисами будут в аренде или в собственности банка?

— При открытии новых офисов за пределами Казани мы, как правило, арендуем помещения, и в дальнейшем готовы их выкупать, если локация нас устраивает.

— Какова площадь будущих офисов?

— Если говорить об офисах в торговых центрах, то их площадь будет до 200 квадратных метров, так как такие офисы больше ориентируются на розницу, и нет смысла проектировать пространство под обслуживание юридических лиц. Если же говорить об отдельно стоящем здании или о помещениях не в торговых центрах, то площадь офиса будет до 250—300 квадратных метров.



— Какой правовой статус будет у новых территориальных подразделений банка?



— Новые офисы будут в статусе полноценного операционного офиса.

Стоимость входа на рынок может существенно отличаться от региона к региону, так как это зависит от игроков рынка, стратегии федеральных игроков в том или ином городе

Пока за пределами Татарстана — два офиса из 24

— Какие показатели ставятся перед новыми офисами? Какие KPI по реализации банковских продуктов?

— Наш основной KPI — это рентабельность инвестированного капитала. Также мы нацелены на прирост клиентов, для нас это основной нефинансовый показатель. Кроме этих двух есть качественный показатель, он заключается в качестве наших активов, то есть в уровне просроченной задолженности.

— Сколько офисов у банка сейчас и где они расположены?

— На 1 января 2021 года региональная сеть банка насчитывает 24 офиса, из них 15 дополнительных офисов в Казани, семь дополнительных офисов находятся в Альметьевске, Бугульме, Нижнекамске, Зеленодольске, Елабуге и два в Набережных Челнах, а также два операционных офиса в Чебоксарах и Ульяновске.

— Какие риски банк видит в открытии новых территориальных подразделений? Подходящее ли сейчас время для такого шага?

— Мы считаем, что не существует подходящего или не подходящего времени. Вопрос — в стоимости возврата на инвестированный капитал. Например, сегодня банк без риска может зарабатывать 5-6 процентов годовых, размещая ликвидность на межбанке, сделках репо, чуть больше доходность — в облигациях, и так далее — до продуктов с более высоким риском.



Мы считаем, что не существует подходящего или не подходящего времени. Вопрос — в стоимости возврата на инвестированный капитал

Дальше в интернет

— Намерены ли вы развивать реализацию банковских продуктов через цифровые платформы? Сколько пользователей у вашего интернет-банка в настоящее время? Сколько финансовых продуктов банка приходится на одного пользователя в среднем?

— «Энергобанк» планирует реализовывать свои продукты через цифровые платформы. Мы уже осуществляем переводы по СБП, обмен валюты, переводы по номеру карты, открытие вкладов, погашение кредитов. В 2021 году мы ставим задачу создать новое мобильное приложение, которое будет удовлетворять требования клиентов к UX/UI. Сейчас любой наш клиент имеет минимум два продукта в нашем банке, а средний показатель — три-четыре продукта.



На 1 января 2021 года региональная сеть банка насчитывает 24 офиса, из них 15 дополнительных офисов в Казани, семь дополнительных офисов находятся в Альметьевске, Бугульме, Нижнекамске, Зеленодольске, Елабуге и два в Набережных Челнах, а также два операционных офиса в Чебоксарах и Ульяновске

— Какова прогнозируемая динамика основных показателей розничного бизнеса банка закладывается на 2021 год в связи с открытием новых офисов обслуживания клиентов?



— На 1 января 2022 года в планах достичь роста розничного кредитного портфеля по отношению к 1 января 2021 года в 10,23 процента. Объем депозитного портфеля физических лиц уже достиг планового показателя. Планируемый рост остатков на счетах банковских карт — 4,9 процента, ссудной задолженности по кредитным картам — 29,1 процента, установленных лимитов на кредитные карты — 30,5 процента.

Беседовала Инна Серова, фото: Максим Платонов