Госжилфонд «разморозит» маткапитал для соципотечников через три банка

ГЖФ договорился с банками о временном рефинансировании договоров соципотеки

Фото: Роман Хасаев

Госжилфонд при президенте Татарстана нашел способ разморозить маткапитал семей-участников программы соципотеки, которым в феврале этого года запретили его использовать на оплату жилья по договорам займа. Сегодня заместитель исполнительного директора ГЖФ Булат Гилманов представил трех партнеров — «Ак Барс Банк», Сбербанк и банк «Зенит», которые готовы рефинансировать остаток задолженности соципотечников. Как правило, у большинства из них долг равен размеру маткапитала (или плюс отцовский капитал), и чтобы его закрыть, им придется взять ипотечный кредит у банков-партнеров — таковых на сегодня три.

Февральскую блокировку маткапитала отыграют банки

Сегодня руководство Госжилфонда при президенте РТ объявило о выходе из правового тупика, связанного с запретом на использование маткапитала в оплате жилья по программе социальной ипотеки. Как уже рассказывало «Реальное время», в феврале этого года ПФР приостановил перечисление средств маткапитала из-за федеральных изменений в правилах его реализации (они были внесены в постановление правительства РФ №1706 в конце 2020 года). Их суть сводилась к тому, что продавец–застройщик обязан иметь земельный участок в собственности, а в сделках купли-продажи должен быть указан его кадастровый номер. Лишь при соблюдении этих обязательных условий ПФР РФ вправе произвести перечисление маткапитала на счет продавца.

Эти дополнительные меры были введены для пресечения всевозможных схем по «обналичиванию» маткапитала, поясняли тогда в татарстанском отделении ПФР РФ. Однако вместе с водой, как оказалось, выплеснули и ребенка. Изменения федерального законодательства и нормативно-правовых актов РФ привели к тому, что соципотечники были лишены возможности использовать меры государственной поддержки семей с детьми — материнский капитал на первого, второго и третьего ребенка.

Гилманов напомнил, что год назад ГЖФ был исключен из реестра организаций, которые вправе принимать в оплату маткапитал. Фото: Ринат Назметдинов

На счетах ПФР может быть заморожено свыше 1,5 млрд

Как сообщил заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте РТ Булат Гилманов, с начала года около 60 семей-участников программы социальной ипотеки получили отказ в перечислении маткапитала в оплату жилья. Сбой дала уже вторая схема, которая была разработана ГЖФ для сохранения программы социальной ипотеки в Татарстане. Гилманов напомнил, что год назад ГЖФ был исключен из реестра организаций, которые вправе принимать в оплату маткапитал (в него попали только банки, имеющие лицензию).

— За короткое время была выработана схема взаимодействия с ПФР через кооператив «Строим будущее», — рассказал Булат Гилманов. — Около года маткапитал поступал в кооператив в счет погашения ипотечных обязательств участников программы. К сожалению, в конце прошлого года были внесены изменения в постановление №1706 о правилах реализации маткапитала. Если маткапитал идет через кооператив, то он должен иметь зарегистрированное право собственности на земельный участок. Вроде незатейливая задача, но оказалось, что квартиры в домах, построенных в 2006—2010 годах, выкуплены, а участок под домом оформлен в общедолевую собственность. То есть оформить участок под кооператив не представляется возможным, — рассказал он.

Таким образом, в тупике оказались семьи-участники соципотеки, которые по прошествии трех лет с момента рождения ребенка не смогли получить маткапитал. Их деньги — а это около 600 тысяч рублей — оказались заморожены на счетах ПФР РФ. Какая общая сумма маткапитала оказалась заблокирована татарстанским отделением ПФР РФ, не называлось, а по оценкам банкиров, речь может идти как минимум о 1,5 млрд рублей и больше.

В тупике оказались семьи-участники соципотеки, которые по прошествии трех лет с момента рождения ребенка не смогли получить маткапитал. Фото: gilfondrt.ru

Кроме того, остались без движения средства отцовского капитала, выделяемого при рождении третьего ребенка в семье. Речь идет о федеральной выплате в 450 тысяч рублей. По словам Булата Гилманова, сейчас ГЖФ ведет работу с депутатами Госдумы по вовлечению капитала в соципотеку. «1,5 года назад начали работу с депутатами. Законопроект находится на втором чтении в Госдуме. Весной-летом запустим отцовский капитал», — высказал он надежду.

ГЖФ отдаст долговой портфель АББ, Сберу и «Зениту»

Пока же Госжилфонд решил уступить маткапитал крупным коммерческим банкам, которые согласились рефинансировать его соципотечникам. Партнерами стали три банка — «Ак Барс Банк», Сбербанк, банк «Зенит». В основном программами рефинансирования пользуются те, у кого долг равен маткапиталу. Они не могут не воспользоваться — по-другому ПФР РФ им просто не перечислит «детские деньги» за оплату квартиры.



После заключения договора с банком соципотечник прекращает отношения с ГЖФ. «Перед заключением договора нам должны показать справку об остатке долга, — пояснила Аникина из «Ак Барс Банка». — Мы оцениваем квартиру по рыночной стоимости. Стоимость фиксируется, но клиент предоставляет справку о рыночной стоимости квартиры. Для банка это дает то, что объект ликвидный. Залоговая стоимость квартиры приравнена к рыночной. Это не та стоимость, по которой он взял. В балансе банка стоимость квартиры будет выше, чем его покупка».

Переход без рисков

Переход из социальной ипотеки в классическую не несет подводных рисков для соципотечника, полагает глава Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев. По его мнению, к моменту рефинансирования у многих ипотечников выплачена большая часть долга, поэтому они легко пройдут андеррайтинг банков и смогут получить кредит на недостающую сумму маткапитала.

По его словам, преимущество в том, что они смогут зафиксировать стоимость квадратного метра, которая вдвое ниже, чем на рынке. От рисков застрахованы и банки, которые получат в залог квартиры по рыночной стоимости и в случае прекращения платежей заемщиков смогут выставить их по рыночной цене: жилье в «Салават купере» продается на вторичном рынке за 70—80 тысяч за «квадрат», тогда как соципотечники получают его по 40—50 тысяч за кв. м. Впрочем, руководство ГЖФ надеется, что рефинансирование маткапитала — временная мера. По словам Гилманова, фонд продолжит работу над тем, чтобы ГЖФ все-таки включили в список организаций, куда можно направлять средства маткапитала.