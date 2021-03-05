Маткапитал не «пропустили» в ПФР: перечисление пособия по договорам соципотеки приостановлено

Участники татарстанской программы вновь получают отказы по оплате соципотеки маткапиталом, но уже по новой причине

Программа социальной ипотеки в Татарстане вновь уперлась в правовой тупик, который грозит перерасти в крах. Как стало известно «Реальному времени», с конца февраля этого года Пенсионный фонд России перестал перечислять материнский капитал в оплату квартиры, приобретаемой семьей по республиканской программе. Причина — невозможность регистрации права собственности на «детские метры», так как кооператив «Строим будущее» не значится в ЕГРН с правом собственности на землю под строящее жилье, сообщили в татарстанском отделении ПФР. Осталась в подвешенном состоянии запутанная проблема с получением путинской субсидии в 450 тысяч за рождение третьего ребенка: два года около тысячи семей не могут ее оформить в «ДОМ.РФ», так как Госжилфонд при президенте Татарстана не значится в реестре банковских учреждений.



Стоп-сигнал: маткапитал снова не «пропускают» в соципотеку

Новые ограничения по направлению материнского капитала в уплату соципотеки затронули множество татарстанских семей-участников программы. С нового года вступили в силу изменения в постановление Правительства РФ «О Правилах направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий», которые действуют с 2007 года.



Поправки были внесены новым правительственным актом: постановлением №1706 «О внесении изменений в правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий». Главная новация — компания-продавец жилья обязана иметь в собственности земельный участок, зарегистрированный в Едином государственном реестре недвижимости. Иначе говоря, кооператив «Строим будущее» при Госжилфонде, с которым татарстанские семьи заключают сделки на приобретение жилья в социальную ипотеку, обязан иметь земельный участок на праве собственности, а его по факту нет и не может быть априори.

По этой причине татарстанское отделение Пенсионного фонда блокирует перечисление средств маткапитала в пользу ГЖФ. Информацию об этом подтвердили нашему изданию, как в самом Госжилфонде при Президенте РТ, так и в татарстанском отделении ПФР.

Татарстанское отделение Пенсионного фонда блокирует перечисление средств маткапитала в пользу ГЖФ. Фото: Роман Хасаев

— В связи с внесенными изменениями Постановлением Правительства РФ от 19.10.2020 №1706 в Постановление Правительства РФ от 12.12.2007 N 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» перечисление средств материнского капитала на договора социальной ипотеки приостановлено, — сообщили в ГЖФ.

ПФР о блокировке маткапитала: это делается в интересах детей

Федеральные власти ужесточили требования к документам, которые обязательно должны быть представлены заявителем при перечислении средств материнского капитала во избежание «серых схем» обналичиванию. Как пояснили в пресс-службе татарстанского отделения Пенсионного фонда РФ, заявитель должен представить следующие сведения контрагента: «наименование, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер жилищного кооператива; и — главное — зарегистрированное в Едином государственном реестре недвижимости и принадлежащем кооперативу праве собственности или ином праве в отношении земельного участка, на котором осуществляется (будет осуществляться) строительство жилого помещения.



— Как вы понимаете, изменения в закон вносятся исключительно в интересах семей, в целях защиты их прав, — отметили в пресс-службе ПФР.

Исполнителем президентской программы поддержки семей, имеющих детей, выступает Пенсионный фонд России, поэтому его специалисты проводят тщательный скриниг документов. Полный цикл проверки проходит следующим образом.

«Как вы понимаете, изменения в закон вносятся исключительно в интересах семей, в целях защиты их прав», — отметили в пресс-службе ПФР.

— Специалистами ПФР направляются уточняющие запросы по представленным документам в соответствующие ведомства, — рассказали в пресс-службе ПФР. — В первую очередь в Росреестр недвижимости. И в случаях, если Росреестр не подтверждает право собственности конкретного жилищного кооператива на землю, то, соответственно, средства не могут быть перечислены на представленные счета указанных кооперативов, даже и по программе социальной ипотеки.



Поскольку татарстанский кооператив «Строим будущее» ГЖФ не имеет в собственности земли, то «детские метры» до выкупа квартиры не отражены в Росреестре. Юридически их просто нет, поэтому сделки с участием материнского капитала блокируются Пенсионным фондом РФ, пояснили в ведомстве.

В пресс-службе Госжилфонда подтвердили, что перечисление средств материнского капитала по договорам социальной ипотеки приостановлено:

— В настоящее время ведется работа по урегулирования данного вопроса с Пенсионным Фондом Российской Федерации. О результатах информация будет размещена на официальном сайте Фонда, — говорится на сайте ГЖФ.



В фонде заверили, что нашли оптимальную схему как снова запустить в оборот маткапитал.

Глава сообщества активистов «Салават купере» Регина Каримуллина отметила, что отказы в «раскассировке» маткапитала из-за отсутствия сведений о кадастровом номере и ЕГРН на приобретаемые метры начали поступать в феврале и продолжают идти. Главная причина — невозможно выделить «детскую долю», считает она.

По словам активистов «Салават купере», около 950 семей не могут получить эти деньги и направить на погашение долга по соципотеке. Фото: Максим Платонов

«Путинские» субсидии за третьего ребенка ждут два года

Запрет на использование маткапитала стал новым ударом для участников программы соципотеки. До сих остается нерешенной проблема с получением путинской субсидии в 450 тысяч рублей за рождение третьего ребенка. Она имеет целевое назначение — на погашение ипотеки, ее выдает Дом.РФ. Но так как Госжилфонд не обладает банковской лицензией, то договор соципотеки не может быть приравнен к традиционной ипотеке.



По словам активистов «Салават купере», около 950 семей не могут получить эти деньги и направить на погашение долга по соципотеке.



— Мы ждем ее оформления два года, но всякий раз получаем отказ от ДОМ.РФ, — рассказала «Реальному времени» Гузель Хабибуллова.



По ее словам, третий ребенок родился в семье в январе 2019 года, но заявка на получение субсидии остается не утвержденной. «ГЖФ не является аккредитованной компаний в ДОМ.РФ, у них нет банковской лицензии, поэтому мы не может получить субсидию», — рассказала она. Выхода из этого тупика жители самого крупного казанского соципотечного микрорайона не видят.

О приостановке перечисления маткапитала на второго ребенка татарстанские депутаты узнали от корреспондента «Реального времени».



— В последние две недели мы регулярно встречались с жителями республики, но ни один из них не пожаловался на невозможность использования маткапитала. Но мы готовы помочь тем, кто столкнулся с этой проблемой, — заверил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

— Не знал. Уточню, — откликнулся председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ Александр Тыгин.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.