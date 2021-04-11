Художники Черные, а краски яркие: все цвета одной семьи
В галерее «Дом Арт» открылась семейная выставка татарстанских художников «7Я»
10 апреля в галерее «Дом Арт» открылась выставка Александра и Алексея Черных «7Я». Семейная экспозиция отца и сына, татарстанских художников, пишущих в совершенно разных стилях, условно разделяется на несколько блоков по семь картин. Но несмотря на это разделение и на разницу поколений и мировоззрений авторов, картины отца и сына гармонично дополняют друг друга.
Как правильно отнимать детство
Атмосфера на открытии экспозиции была теплой и домашней. Поздравить виновников торжества пришли их друзья и коллеги, все как один — видные татарстанские художники: Альберт Шиабиев, Альфрид Шаймарданов, Марина и Наталья Григорьевы, Виктор Тимофеев и многие другие. Собственно, они и дружески подшучивали над Александром Васильевичем, старшим представителем творческой семьи, когда тот рассказывал, что в последние годы больше выступает подмастерьем у талантливого сына: «Я у него как подсобный рабочий в последнее время — холсты натягиваю, грунтую, краски покупаю…» Приняв шутливый вызов, компания гостей тут же откликнулась под общий смех: «Не примазывайся!», «Ты у ребенка отнял детство».
В прошлом месяце в казанской галерее «Окно» завершилась очередная совместная выставка Черных, однако апрельское открытие в галерее «Дом Арт» не дублирует ее. В экспозиции представлены совсем иные работы художников. Если Александр Черный выставил в основном работы 90-х и начала 2000-х годов, то его наследник представил на суд публики совсем свежие картины, написанные в 2021 году.
«Эскизов не делаю вообще»
Число «семь» звучит не только в названии выставки. Семь реалистичных пейзажей располагаются на одной стене, семь абстрактных работ — на другой. Так представляется каждый из художников. Еще по семь работ каждого соседствуют на двух других стенах выставочного зала.
Можно сказать, что история эта началась еще 7 января 1950 года, когда родился Александр Черный. Правда, сам художник признается, что свое призвание он полностью ощутил ближе к 45 годам, в середине девяностых:
— Мой друг, известный челнинский художник Вячеслав Морозов тогда сказал мне: «Значит, твое время пришло». И я начал писать: по две-три объемные картины в день. Просто брал холст и краски и отправлялся на природу. Я всегда пишу только с натуры — не могу сначала эскиз сделать, а потом с него писать картину. Сразу работаю. Бывает, пойдешь на пленэр с больной головой, но найдешь особое место, которое как-то тронет, расположишься писать и очнешься только часа через два, окруженный местными мальчишками. И никакой боли! Когда есть любимая работа, думаю, и лекарства не нужны.
Пальто вместо кинокамеры
Александр Васильевич родился в Ярославской области и, как все мальчишки, увлекался больше футболом или борьбой. «Лидером хотел быть всегда и везде», — признался он. Позже будущий художник увлекся фотографией, мечтал вместе с братом приобрести кинокамеру и поступить во ВГИК. «Мы начали копить деньги, и когда нужная сумма почти набралась, мама купила мне на нее пальто…» — вспоминает он.
Сегодня «7Я» Александра Черного — это лирические пейзажи, светлые и искренние, простые деревенские мотивы, хранящие нежность и тепло. Художник живет в Набережных Челнах и часто выезжает на пленэры по республике. На выставке можно увидеть его работы «Осиновка. Вечереет», «Сарайчик с соломенной крышей. Хуррият», «Родник в Благодатном», «Весенние березки. Каменка». Это не гимн родному краю, как принято пафосно говорить, а тихая бесконечная песня, почти колыбельная — взгляд человека, искренне любящего то, что видит, где живет и чем занимается.
Папины кисти — в помощь
Шутки художников о детстве — отчасти правда. У Алексея Черного просто не было выбора или сомнений — кем стать. С детства отец брал его с собой в творческие поездки на природу.
— Я помню свою первую картину. Где-то в деревне взял отцовские кисти и написал пейзаж, который видел из окна дома. Первую серьезную работу создал, наверное, лет в 15, а в 16 ее уже купили у меня. Жаль, не помню, на что тогда ушел гонорар. На самом деле, отец никак не давил на меня, в том числе в выборе стиля письма. Он уверен, что человек должен сам прийти к своему решению. Так получилось, что мне ближе абстракционизм. Я считаю, что картина не требует пояснений художника. Название ее поможет, но каждый увидит в ней свое. Мне проще отобразить, чем сказать словами, — рассказал «Реальному времени» Алексей Черный.
Действительно, на его полотнах больше чувств и эмоций, а не данности или событий. Так, например, картина «Все меняется» знаковая в жизни художника. В ней можно увидеть сразу множество эмоциональных красок, размышлений и надежд, но все они яркие, жизнеутверждающие, позитивные. Словно поднявшийся вихрь вобрал в себя и закрутил все, что окружает, вот-вот он захватит и унесет с собой едва уловимые на картине очертания книг, лепестки цветов. И что будет потом, когда все переменится?
— В какой-то момент я понял, что в жизни надо поменять все с корнем. Я уехал из Татарстана и начал строить дом под Стерлитамаком, на окраине. Потрясающая природа, горы, Уральский хребет, пещера Салавата Юлаева — такого не встретишь нигде. Мечтаю создать мастерскую своей мечты. Что-то подобное я уже видел в Йошкар-Оле у Ивана Ямбердова — и дом сам атмосферный, бывший ДК, и картин очень много. Свои картины я сейчас продаю по всей России: была выставка недавно в Набережных Челнах, постоянная экспозиция идет в Москве, в Доме кино, в художественных салонах есть картины, в Уфе, например, — поделился Алексей Черный.
«Нам на жизнь хватает — не много же надо, краски и кисти. Хотя, конечно, иногда хочется и большего», — добавил его отец.
— Часто случается, что работы, написанные в разных стилях, спорят между собой. Здесь же они «вяжутся» между собой, дополняют друг друга, гармонируют, — отметил председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев.
После его выступления началась самая приятная и долгожданная часть открытия выставки. Художники устроили лотерею, на которой разыграли сначала четыре свои работы, потом утешительный приз в еще две картины. Под конец Александр Черный вынес из волшебной комнатки, в которой подарки, видимо, не кончаются, еще один пейзаж. Так что призов оказалось тоже семь.
Выставка продлится до 6 мая.
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