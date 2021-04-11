Художники Черные, а краски яркие: все цвета одной семьи

В галерее «Дом Арт» открылась семейная выставка татарстанских художников «7Я»

Фото: Максим Платонов

10 апреля в галерее «Дом Арт» открылась выставка Александра и Алексея Черных «7Я». Семейная экспозиция отца и сына, татарстанских художников, пишущих в совершенно разных стилях, условно разделяется на несколько блоков по семь картин. Но несмотря на это разделение и на разницу поколений и мировоззрений авторов, картины отца и сына гармонично дополняют друг друга.

Как правильно отнимать детство

Атмосфера на открытии экспозиции была теплой и домашней. Поздравить виновников торжества пришли их друзья и коллеги, все как один — видные татарстанские художники: Альберт Шиабиев, Альфрид Шаймарданов, Марина и Наталья Григорьевы, Виктор Тимофеев и многие другие. Собственно, они и дружески подшучивали над Александром Васильевичем, старшим представителем творческой семьи, когда тот рассказывал, что в последние годы больше выступает подмастерьем у талантливого сына: «Я у него как подсобный рабочий в последнее время — холсты натягиваю, грунтую, краски покупаю…» Приняв шутливый вызов, компания гостей тут же откликнулась под общий смех: «Не примазывайся!», «Ты у ребенка отнял детство».

В прошлом месяце в казанской галерее «Окно» завершилась очередная совместная выставка Черных, однако апрельское открытие в галерее «Дом Арт» не дублирует ее. В экспозиции представлены совсем иные работы художников. Если Александр Черный выставил в основном работы 90-х и начала 2000-х годов, то его наследник представил на суд публики совсем свежие картины, написанные в 2021 году.

«Эскизов не делаю вообще»

Число «семь» звучит не только в названии выставки. Семь реалистичных пейзажей располагаются на одной стене, семь абстрактных работ — на другой. Так представляется каждый из художников. Еще по семь работ каждого соседствуют на двух других стенах выставочного зала.

Можно сказать, что история эта началась еще 7 января 1950 года, когда родился Александр Черный. Правда, сам художник признается, что свое призвание он полностью ощутил ближе к 45 годам, в середине девяностых:

— Мой друг, известный челнинский художник Вячеслав Морозов тогда сказал мне: «Значит, твое время пришло». И я начал писать: по две-три объемные картины в день. Просто брал холст и краски и отправлялся на природу. Я всегда пишу только с натуры — не могу сначала эскиз сделать, а потом с него писать картину. Сразу работаю. Бывает, пойдешь на пленэр с больной головой, но найдешь особое место, которое как-то тронет, расположишься писать и очнешься только часа через два, окруженный местными мальчишками. И никакой боли! Когда есть любимая работа, думаю, и лекарства не нужны.

Пальто вместо кинокамеры

Александр Васильевич родился в Ярославской области и, как все мальчишки, увлекался больше футболом или борьбой. «Лидером хотел быть всегда и везде», — признался он. Позже будущий художник увлекся фотографией, мечтал вместе с братом приобрести кинокамеру и поступить во ВГИК. «Мы начали копить деньги, и когда нужная сумма почти набралась, мама купила мне на нее пальто…» — вспоминает он.

Сегодня «7Я» Александра Черного — это лирические пейзажи, светлые и искренние, простые деревенские мотивы, хранящие нежность и тепло. Художник живет в Набережных Челнах и часто выезжает на пленэры по республике. На выставке можно увидеть его работы «Осиновка. Вечереет», «Сарайчик с соломенной крышей. Хуррият», «Родник в Благодатном», «Весенние березки. Каменка». Это не гимн родному краю, как принято пафосно говорить, а тихая бесконечная песня, почти колыбельная — взгляд человека, искренне любящего то, что видит, где живет и чем занимается.

Папины кисти — в помощь

Шутки художников о детстве — отчасти правда. У Алексея Черного просто не было выбора или сомнений — кем стать. С детства отец брал его с собой в творческие поездки на природу.

— Я помню свою первую картину. Где-то в деревне взял отцовские кисти и написал пейзаж, который видел из окна дома. Первую серьезную работу создал, наверное, лет в 15, а в 16 ее уже купили у меня. Жаль, не помню, на что тогда ушел гонорар. На самом деле, отец никак не давил на меня, в том числе в выборе стиля письма. Он уверен, что человек должен сам прийти к своему решению. Так получилось, что мне ближе абстракционизм. Я считаю, что картина не требует пояснений художника. Название ее поможет, но каждый увидит в ней свое. Мне проще отобразить, чем сказать словами, — рассказал «Реальному времени» Алексей Черный.



Действительно, на его полотнах больше чувств и эмоций, а не данности или событий. Так, например, картина «Все меняется» знаковая в жизни художника. В ней можно увидеть сразу множество эмоциональных красок, размышлений и надежд, но все они яркие, жизнеутверждающие, позитивные. Словно поднявшийся вихрь вобрал в себя и закрутил все, что окружает, вот-вот он захватит и унесет с собой едва уловимые на картине очертания книг, лепестки цветов. И что будет потом, когда все переменится?

— В какой-то момент я понял, что в жизни надо поменять все с корнем. Я уехал из Татарстана и начал строить дом под Стерлитамаком, на окраине. Потрясающая природа, горы, Уральский хребет, пещера Салавата Юлаева — такого не встретишь нигде. Мечтаю создать мастерскую своей мечты. Что-то подобное я уже видел в Йошкар-Оле у Ивана Ямбердова — и дом сам атмосферный, бывший ДК, и картин очень много. Свои картины я сейчас продаю по всей России: была выставка недавно в Набережных Челнах, постоянная экспозиция идет в Москве, в Доме кино, в художественных салонах есть картины, в Уфе, например, — поделился Алексей Черный.

«Нам на жизнь хватает — не много же надо, краски и кисти. Хотя, конечно, иногда хочется и большего», — добавил его отец.



— Часто случается, что работы, написанные в разных стилях, спорят между собой. Здесь же они «вяжутся» между собой, дополняют друг друга, гармонируют, — отметил председатель правления Союза художников Татарстана Альберт Шиабиев.

После его выступления началась самая приятная и долгожданная часть открытия выставки. Художники устроили лотерею, на которой разыграли сначала четыре свои работы, потом утешительный приз в еще две картины. Под конец Александр Черный вынес из волшебной комнатки, в которой подарки, видимо, не кончаются, еще один пейзаж. Так что призов оказалось тоже семь.

Выставка продлится до 6 мая.

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов