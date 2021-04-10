Из Казани на Байкал за 25 тысяч?

Туроператоры готовы развивать чартерные перевозки внутри страны, если Ростуризм поддержит бюджетными субсидиями

Как стало известно «Реальному времени», Казань может войти в летнюю чартерную программу полетов на Байкал, которую вновь запускает федеральный оператор «TUI Россия» при поддержке Ростуризма. Уже определено, что первые субсидируемые рейсы в Улан-Удэ снова начнут вылетать из Москвы, но при выделении дополнительных федеральных субсидий программа охватит и Казань. В «TUI Россия» косвенно подтвердили планы захвата Казани, но воздержались от официальных комментариев до выхода федеральных решений.

Чартеры по просьбе Минниханова

Бурятия, запустившая беспрецедентную чартерную программу полетов на Байкал, откликнулась на президентское желание открыть маршрут из Татарстана. Напомним, что во время официального визита в Улан-Удэ в марте этого года Рустам Минниханов попросил главу региона Алексея Цыденова укрепить сотрудничество взаимным туристическим обменом между республиками. Если учесть дальность расстояния почти в 5 тысяч километров, то просьба в верхах выглядела, прямо скажем, оригинальной. Достаточно сказать, что перелет в этот край занимает несколько часов и уйму денег. Отдых на Байкале для жителя Казани, как правило, обходится куда дороже, чем неделька или даже две в Европе.

Но к тому моменту Бурятия успела обкатать зимнюю чартерную программу: при государственном субсидировании перелетов тур на несколько дней обошелся путешественнику всего в 25 тысяч рублей. Судя по всему, Рустам Минниханов предлагал расширить географию этой программы до Татарстана.

Во время официального визита в Улан-Удэ в марте этого года Рустам Минниханов попросил главу региона Алексея Цыденова укрепить сотрудничество взаимным туристическим обменом между республиками. Фото: tatarstan.ru

«Очень многие хотят посетить Байкал, — рассказывал президент Татарстана в гостях у коллеги. — Тем более со стороны Бурятии озеро очень красивое, с прекрасными пляжами и кристально чистой водой. Таких мест, как Байкал, в мире больше нет. Нужно только продумать вопросы, связанные с логистикой. Мы в свою очередь активно развиваем экотуризм. В этом направлении можем сотрудничать, — предлагал Минниханов.

Бурятия зовет на Байкал

Бурятия не заставила себя долго ждать. Вчера министр туризма республики Мария Бадмацыренова провела в Казани первую презентацию туристического потенциала своего региона, рассказав об условиях внутренних чартерных перевозок туристов на Байкал. Оператором программы выступил федеральный туроператор «TUI Россия», который при поддержке Ростуризма осуществил две программы — летнюю в 2020-м и зимнюю в 2021 году. Причем в зимней программе участвовала не только Москва, но и Екатеринбург. По данным оператора, за лето было осуществлено 10 рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» с периодичностью один раз в 9 дней, на которых в Бурятию отправились более полутора тысяч туристов. Зимой 2021 года было перевезено 2,5 тысячи туристов. По словам министра туризма Бурятии, в зимнее время регион смог заработать 200 млн рублей на туристическом потоке.

— У нас отлично работают чартеры, поэтому без туристического кэшбека хорошо все продавали, — рассказала Мария Бадмацыренова в разговоре с «Реальным временем». — По кэшбеку порядка 200 млн рублей за второй этап принесла эта программа в регион, пока она продолжается.

По словам министра, бюджет поездки в рамках чартерного тура — 25 тысяч. Он включает перелет в оба конца по маршруту Москва — Улан-Удэ — Москва, проживание в трехзвездочном отеле, 8 дней и 7 ночей, завтраки и две базовые экскурсии.

— Это чартерная программа, она реализуется благодаря поддержке федерального бюджета, — отметила министр туризма Бурятии. — В год мы принимаем около 400 тысяч. Но это те, кто прожил в гостинице. А так примерно около 1 млн туристов, среди которых много тех, кто приезжает самостоятельно. Некоторые из них проживают в палатках.

Министр туризма республики Мария Бадмацыренова провела в Казани первую презентацию туристического потенциала своего региона, рассказав об условиях внутренних чартерных перевозок туристов на Байкал. Фото: tui.ru

Летняя чартерная программа 2021 года будет шире, прогнозирует она.

— Мы надеемся, что сейчас будет принято решение о выделении дополнительной субсидии. В июне у нас точно летит Москва. А теперь планируем такую историю запустить по рейсу Казань — Барнаул — Улан-Удэ, — сообщила Мария Бадмацыренова.

В «TUI Россия» подтвердили планы по масштабированию проекта, но воздержались от комментариев до выхода федеральных решений. «Когда будут приняты необходимые федеральные акты, тогда выпустим на эту тему пресс-релиз», — пояснили в компании.

«ЮВТ-Аэро» остановили в Барнауле

Стоит заметить, что развивать подобный маршрут планировала татарстанская авиакомпания «ЮВТ-Аэро». Как рассказал «Реальному времени» Петр Трубаев, генеральный директор компании, в начале года «ЮВТ-Аэро» подавала заявку в Росавиацию на продление субсидируемого маршрута Казань — Барнаул до Улан-Удэ, но авиационные власти отклонили ее. По словам Петра Трубаева, на этой линии есть хороший поток и среди тех, кто ездит на работу на вахту, и среди туристов.

Как рассказал Петр Трубаев, в начале года «ЮВТ-Аэро» подавала заявку в Росавиацию на продление субсидируемого маршрута Казань-Барнаул до Улан-Удэ, но авиационные власти отклонили ее. Фото: realnoevremya.ru

«TUI Россия» — крупный федеральный туристический оператор, который до пандемии продавал в основном туры на зарубежные пляжные курорты. Теперь компания решила сосредоточиться на развитии внутреннего туризма. Выступая на конференции «Туризм в постковидной реальности», гендиректор компании Тарас Демура оптимистично озвучил надежды компании перевезти за этот год 1 миллион туристов по внутренним направлениям.



«На Байкал все традиционно летали в Иркутск. Бурятия же оставалась нетронутой. Мы увидели, что у Бурятии есть потенциал, договорились с Ростуризмом о субсидиях на чартеры. Постановление пока не принято, но есть хорошие шансы на то, что это случится в ближайшее время. При условии, что государство может компенсировать часть перевозки, безусловно, опыт Байкала мы хотим распространить минимум на 20 регионов. Как только будет принято решение о субсидиях за чартеры, минимум 20 чартерных программ полетят по России. Появится экономическая целесообразность, и мы будем это делать», — говорил Демура.

Выступая на конференции «Туризм в постковидной реальности», Тарас Демура оптимистично озвучил надежды компании перевезти за этот год 1 миллион туристов по внутренним направлениям. Фото: tourdom.ru

Пока границы на запоре

Впрочем, в Ассоциации туроператоров России считают, что внутренние чартерные программы не приведут к фундаментальному сдвигу в предпочтениях туристов, так как сильно отстает гостевая инфраструктура регионов. По мнению членов Ассоциации, номерной фонд не готов принимать всех желающих, поэтому в результате наплыва туристов неизбежно будут расти цены на жилье. «Если искусственно разогревается спрос, то предложение не заставит себя ждать», — полагают в АТОР. По их мнению, как только откроются границы, туристы побегут назад, на турецкие и арабские пляжи.

С тем, что слабая инфраструктура может стать препятствием для роста туризма, согласен и заведующий кафедрой сервиса и туризма КФУ, действительный член Национальной академии туризма Антон Бунаков. Правда, его беспокоит экономический аспект.

«До пандемии Байкал был интересен китайским туристам, — напомнил он. — Туроператоры КНР оперативно создали туристический продукт и начала интенсивно завозить путешественников из Поднебесной. Байкал испытал сильнейшую нагрузку, и лишь во время пандемии экосистема уникального озера «отдохнула», — говорит он. Так что, по его мнению, туризм туризмом, но властям стоит позаботиться о бережном уходе за Байкалом.