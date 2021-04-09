Алекно уступил Бердыеву, но обогнал Билялетдинова

Кончилась династия Романыча. Владимир Алекно покидает «Зенит-Казань»

Фото: Роман Кручинин / zenit-kazan.com

Волейбольный «Зенит-Казань» покидает Владимир Алекно, с работой которого связана львиная доля успехов казанского суперклуба. За 13 лет, которые он возглавлял казанский клуб, «Зенит-Казань» девять раз побеждал в чемпионате страны, восемь раз выигрывал Кубок России, пять раз был сильнейшим в Европе и однажды взял клубный чемпионат мира. «Реальное время» вспоминает о том, как волейболист из Советской Белоруссии и казанская команда шли навстречу друг другу.

Вспоминая советское прошлое

Спортивная Казань любит тренеров-долгожителей. Возглавляет список Дмитрий Шувагин, который руководил казанским женским баскетболом порядка 25 лет. Далее идет действующий долгожитель Араик Маргарян из «Динамо-Ак Барс» по хоккею на траве, у которого стаж работы в Казани составит 21 год. Третий — тренер ватерпольного «Синтеза» Валерий Лелюх (20 лет работы). Далее Курбан Бердыев, который тренировал футбольный «Рубин» 14 лет (с перерывом). Зинэтула Билялетдинов отдал «Ак Барсу» 12 лет (опять же с перерывом). Между ними уместятся 13 лет Владимира Алекно во главе клуба «Зенит-Казань». И с перспективами обойти и Билялетдинова, а затем и Алекно в женской волейбольной команде «Динамо-Ак Барс» уже 12 лет работает Ришат Гилязетдинов.

Маргарян — армянин, Бердыев — туркмен, Гилязетдинов — татарин из Советского Казахстана, а сын литовца и белоруски Владимир Алекно родом из древнейшего белорусского города Полоцка, где, собственно, не только волейбола, но и игровых видов спорта толком не было никогда. Это в соседнем советском «новоделе» Новополоцке развит и футбол, и хоккей (известные хоккеисты братья Костицыны, Владимир Денисов, поигравший в «Ак Барсе», родом оттуда), а Полоцку, кроме Алекно, в плане спорта и похвастать практически некем.

Скажем больше, когда Алекно заиграл в сильнейшей мужской команде Советской Белоруссии — минском СКА, волейбол в республике достойно представляла женская команда «Коммунальник», дважды призер чемпионатов СССР. Ее довел до таких высот наставник Владимир Чернов, отсидевший три года в тюрьме, после работы с «Искрой» из Ворошиловграда, а после выхода на свободу поднявший минскую команду. Статус столицы союзной республики, помог собрать под его руководством украинок Горбатюк из Днепропетровска и Шевцову из Ворошиловграда, плюс россиянок Степанову из Горького, Шаповалову из Тулы, Ярковенко из Анапы…



Спортивная Казань любит тренеров-долгожителей. Возглавляет список Дмитрий Шувагин, который руководил казанским женским баскетболом порядка 25 лет. Фото elitat.ru

В женском волейболе еще можно было создать мощную команду, в мужском эти попытки пресекало наличие ЦСКА. Пользуясь воинским призывом, туда собирали всех сильнейших волейболистов страны, а потому у минского СКА не было никаких шансов на успешное выступление. Воспитав двух братьев Александра и Юрия Сапегу, плюс Владимира Алекно, белорусы лишились всех троих, хотя Алекно, выиграв чемпионат страны, и став вторым на экспериментальной Спартакиаде народов СССР, вернулся в родные пенаты. Кстати, на той Спартакиаде 1986 года победила сборная Украины, Москва с Алекно была второй, а на третьем месте оказалась сборная Литвы с Андреем Воронковым, ныне чемпионом России во главе женском команды «Локомотив» из Калининграда.

Переезд во Францию

Алекно играл за минский СКА вплоть до развала СССР. Потом переехал в Европу, прожив два года в Италии и тринадцать лет во Франции. Туда, в команду «Канн» из одноименного города, его пригласил бывший лидер сборной Франции Эрик Бувье, который тогда тренировал эту команду. Стоит отметить, что Франция в те годы переживала волейбольный бум, для чего использовала методы, близкие к советским. К примеру, в 1986 году чемпионат мира должен был состояться во Франции. Для успешного выступления на нем руководство федерации волейбола страны сформировало группу из восьми лучших волейболистов, которые начали совместные тренировки с 27 ноября 1984 года, затем прошли совместные сборы с 20 марта 1985 года (11 игроков) по сентябрь 1986 года, весь этот период не выступая за свои клубные команды. Помимо этого, в 1983 году был открыт Центр национального волейбола (CNVB), где ежегодно два с половиной десятка молодых игроков из разных клубов тренируются и имеют возможность играть в одном из низших дивизионов чемпионата страны. И период их взросления лежит на государственной структуре.

Не исключено, что большая группа выходцев из советского волейбола выбрала для своих профессиональных карьер Францию, поскольку она подходила к развитию волейбола с государственным размахом. На первых порах в страну хлынул настоящий цветник советского волейбола: советский француз Артур Дилленбург, Сергей Сайфулин, Дмитрий Цветков, Юрий Черемисов, украинцы Валерий Меркушенко и Александр Сорокалет, и практически все лидеры волейбольного Казахстана — Бахытжан Байтуреев, Борис Гребенников, Виктор Козик. Местную сборную тренировал легендарный Владимир Кондра.

Алекно играл за минский СКА вплоть до развала СССР. Потом переехал в Европу, прожив два года в Италии и тринадцать лет во Франции. Фото inoprosport.ru

Алекно стал настолько незаменимым игроком, что после рецидива травмы колена, когда ему советовали заканчивать карьеру, сделал операцию, восстановился за четыре месяца, и помог команде стать чемпионом Франции. После этого он перешел в «Тур», где заменил украинского легионера Юрия Коровянского, закончил там игровую карьеру и начал тренерскую.

В 2003 году Алекно поступило предложение от его друга Юрия Сапеги вернуться в Россию и возглавить московское «Динамо». Год спустя он вернулся, сначала возглавил «Луч», выступавший как динамовский дубль, а с 2005 года стал главным в «Динамо».

В это время в Казани

А в 2000 году в Казани было создано еще одно «Динамо», малопонятный тогда проект мужской команды в городе, где, по сути, не было волейбольной культуры. Нил Фасахов, уехавший во все тот же ЦСКА, и ставший в его составе чемпионом мира, был единственным светом в окошке, даже сильных волейболисток Казань подготовила на тот момент на порядок больше. Набережные Челны с их прекрасной школой, Альметьевск с местной командой мастеров, опережали Казань в развитии волейбола на протяжении всего 20 века. Но на старте 21-го, «на честном слове и на одном крыле» в столице Татарстана было создано мужское «Динамо», которое возглавил Виктор Сидельников, кстати, также поигравший в чемпионате Франции.

Зимой в подтрибунных помещениях спорткомплекса «Динамо» был собачий холод, в душе окно не закрывалось. Чтобы волейболисты не замерзали, массажист приходил в раздевалку пораньше, включал сауну, согревая ее паром все помещение. На матчах команды «зажигал» милицейский оркестр, располагавшийся на балконе, зрители размещались по всему периметру спортзала «Динамо», а на трех стульчиках располагались главные болельщики клуба: нынешний руководитель «Динамо-РТ» Асгат Сафаров, тогдашние мэр Камиль Исхаков, и руководитель УВД Евгений Давлетшин. Зимой в спортзал заходили погреться и поболеть за ведомственную команду патрульные автоматчики с собаками. Поскольку зальчик был маленький, то собрать аншлаг было несложно. Денег перманентно и катастрофически не хватало, на одной из, так называемых, пресс-конференций, Сидельников в окружении журналистов, одним из которых был автор этого материала, просто заявил: «У нас нет денег даже на ближайший выезд. Если мы не поедем, то нас снимут с розыгрыша чемпионата, и все усилия насмарку».

На старте 21-го, «на честном слове и на одном крыле» в столице Татарстана было создано мужское «Динамо», которое возглавил Виктор Сидельников. Фото zenit-kazan.com

Тем не менее, команда продолжала развиваться, Казань брала на себя организацию международных соревнований, включая матч «Мировой лиги» между сборными России и Германии. Именно там Сидельников договорился о подписании контракта с возрастным сборником Русланом Олихвером, а потом пригласил и либеро Евгения Митькова, который переехал в Казань, чтобы поменять свое амплуа на площадке.

Тем временем, Алекно, начавший работу с московским «Динамо», вспоминал о своем знакомстве с командой: «Когда я начинал, то понял, что будет очень тяжело добиться успеха. Когда для спортсмена фамилия на спине важнее надписи на груди, команда ничего не выиграет. Они воспитывались в девяностые годы на рекламных роликах, знали ночную Москву и ее ночные клубы, я увидел в глазах подопечных доллары и ничего больше».

Долгожданная встреча двух «Динамо» Москвы и Казани

В 2007 году состоялась встреча «на высшем уровне» двух динамовских команд. Это произошло в финале чемпионата России, который казанцы выиграли — 3:2 в серии, и 3:0 в решающем матче в Москве. После чего Алекно возглавил сборную России, и вышел с ней в финал домашнего чемпионата Европы. Россияне считались фаворитами, а соперниками была беззвездная Испания, переигравшая в полуфинале Финляндию с Туомасом Саммелвуо. Но мы уступили — 2:3 в драматическом финале, где у соперников блистали Рафа Паскуаль, Энрике де ла Фуэнте, Хосе Луис Мольто и Мигель Анхель Фаласка, костяк чемпионской команды, который сложился аж 12 лет назад, когда они вместе выступали на Универсиаде 1995 года. Фаласка затем тоже станет тренером, и уйдет из жизни в 2019-м. Он «получал СМСки от сердца» раньше, еще будучи игроком, но не обращал на них внимания, и умер в 46 лет.

Алекно простят домашнее поражение, как и хоккейному тренеру Вячеславу Быкову, занявшему третье место в родных стенах, но год спустя Быков выиграет со сборной, а Алекно опять не сможет этого сделать, финишировав в олимпийском Пекине на третьем месте, и будучи вынужден уйти с поста главного.

На момент заключения соглашения команда называлась «Динамо-ТТГ». Фото zenit-kazan.com

К этому времени он уже заключит контракт с Казанью, причем, на момент заключения соглашения команда называлась «Динамо-ТТГ», впервые выиграв Лигу Чемпионов, а когда Алекно сюда пришел, она стала уже «Зенит-Казань». Алекно приходил практически в новую команду, поскольку летом из нее возвращались в Белгород Александр Косарев, Сергей Тетюхин и Вадим Хамутцких, а с ним из Москвы в Казань переходил Александр Корнеев, прошедший с Алекно путь в шесть лет: от московского «Луча» до казанского «Зенита». В Казани, кстати, тот переход в олимпийское межсезонье использовали на все сто: называя своими и трех уже ушедших волейболистов, и только что пришедшего тренера, хотя по логике, он на Олимпиаде в Пекине еще не был казанским.

Победа в Лондоне

Зато полноценно казанским он стал уже в олимпийском Лондоне-2012, завершившемся незабываемым финалом с Бразилией. Перед этим Алекно с подопечными пошел на нетривиальный ход, отказавшись от гонораров за матчи в национальной команде, и поехав на Олимпиаду с теми, у кого не было «долларов в глазах». Более того, у Александра Волкова практически не было даже хрящевого покрова в колене, из которого приходилось откачивать жидкость перед каждым олимпийским матчем. Сергей Тетюхин вынужден был лежать в госпитале, и, тем не менее, готов был подписать бумаги, чтобы взять ответственность за свое здоровье на себя.

Свое команда получила сполна после победы, но это уже было другое поколение. Которое той же скинулись из своих личных денег, выкупив уайлд-кард для участия «Зенита-Казань» в «Финале шести», и уже там дойдя до решающего матча с «Белогорьем», в котором победу праздновала команда Геннадия Шипулина. По сути, это была игра олимпийских чемпионов: Апаликов, Бережко, Михайлов, Обмочаев у Казани против Ильиных, Мусэрского, Тетюхина, Хтея у Белгорода. Тогда победила команда Шипулина.

Сейчас, когда кто-то захочет сказать, что эпоха Владимира Алекно в Казани завершилась бесславно, вылетом из «Финала шести» и Евролиги, то можно напомнить итоги нынешнего сезона, когда «Белогорье», вторая волейбольная «империя» России, финишировало на последнем месте регулярного чемпионата страны. В Суперлиге чемпионата Украины последнее место занял харьковский «Локомотив», сильнейшая команда страны на протяжении 30 последних лет.

Полноценно казанским он стал уже в олимпийском Лондоне-2012, завершившемся незабываемым финалом с Бразилией. Фото zenit-kazan.com

Спасибо вам, Владимир Романович, за все, и разрешите не прощаться, памятуя о привычке возвращаться… Как было с Казанью и у Бердыева с Билялетдиновым, как дважды было у вас со сборной России.