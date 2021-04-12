«Раньше цены на сахар не регулировали — это «прекрасная новация» текущего года»
Экспорт подсолнечника в России в минувшем году вырос почти в два раза, и это в условиях 10-процентного снижения собранного урожая. Эксперты считают, что именно данное обстоятельство привело к росту цен на подсолнечное масло. Сахарной свеклы посадили на 19% меньше привычных посевных площадей, кроме того год был не самым удачным для культуры — так что теперь, по прогнозам специалистов, производство сахара в нашей стране будет падать. Подробнее — в материале «Реального времени».
Рекордный экспорт подсолнечника
Цены на подсолнечное масло и сахар взметнулись под конец года. Российские власти рекомендовали продавцам придерживаться установленных расценок. При этом экспорт семян подсолнечника за год вырос почти в два раза с 723 тыс.тонн до 1 375,6 тыс.тонн. Сельхозпроизводителям было выгоднее продавать продукцию за рубеж, по более высокой стоимости.
|ЭКСПОРТ (1206 — СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА, ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ НЕДРОБЛЕНЫЕ) России
|2020 г.
|2020 г.
|2019 г.
|2018 г.
|Стоимость, долл.
|Вес, тонн
|Вес, тонн
|Вес, тонн
|564 875 374
|1 375 595
|723 034
|96 416
— За границей выгодно продавать, поэтому и цены у нас поползли наверх, — сообщил Камияр Байтемиров, председатель Ассоциации фермерских хозяйств Татарстана.
Урожая подсолнечника на зерно в 2020 году (на 1 ноября) было собрано (12 566 тыс.тонн) на 9,7% меньше, чем годом ранее (13 922 тыс.тонн). При этом урожайность (в пересчете на гектар), действительно снизилась на 13,1% с 18,3 Ц/Га в 2019 году до 15,9 Ц/Га. Учитывая, что посевные площади (8544,8 тыс.Га) подсолнечника в 2020 году в России практически не изменились (-0,5%), можно говорить о природном характере снижения урожая.
|2018
|2019
|2020
|Изменение 2019-2020 гг
|на 1 ноября
|на 1 ноября
|на 1 ноября
|Российская Федерация
|11 165,5
|13 922,08
|12 566,52
|-9,7%
|Центральный федеральный округ
|3 148,5
|3 778,72
|3 600,57
|-4,7%
|Белгородская область
|379,26
|455,39
|435,99
|-4,3%
|Брянская область
|11,58
|20,15
|22,11
|9,7%
|Владимирская область
|0,07
|н/д
|Воронежская область
|933,62
|1 099,01
|890,5
|-19,0%
|Курская область
|384,11
|439,76
|380,39
|-13,5%
|Липецкая область
|409,22
|479,86
|557,34
|16,1%
|Орловская область
|170,27
|189,18
|194,18
|2,6%
|Рязанская область
|84,56
|134,35
|143,8
|7,0%
|Смоленская область
|0,18
|н/д
|Тамбовская область
|747,32
|918,02
|909,98
|-0,9%
|Тульская область
|28,37
|42,94
|65,39
|52,3%
|Сибирский федеральный округ
|651,3
|685,37
|5,2%
|Республика Хакасия
|данные скрыты
|н/д
|Алтайский край
|533,58
|608,79
|656,7
|7,9%
|Красноярский край
|1,24
|2,22
|0,15
|-93,2%
|Кемеровская область - Кузбасс
|данные скрыты
|0,31
|0,45
|45,2%
|Новосибирская область
|4,17
|10,49
|11,39
|8,6%
|Омская область
|22,72
|29,09
|16,69
|-42,6%
|Дальневосточный федеральный округ
|0,46
|0,09
|-80,4%
|Забайкальский край
|0,01
|0,01
|0,01
|0,0%
|Приморский край
|0,01
|0,44
|0,07
|-84,1%
|Хабаровский край
|0,01
|0,01
|0,01
|0,0%
|Амурская область
|0
|0
|н/д
|Южный федеральный округ (с 29.07.2016)
|3 051,23
|4 046,44
|3 335,75
|-17,6%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|69,75
|89,56
|119,57
|33,5%
|Республика Калмыкия
|3,02
|2,9
|2,81
|-3,1%
|Республика Крым
|51,39
|76,77
|37,72
|-50,9%
|Краснодарский край
|911,19
|1 096,17
|925,13
|-15,6%
|Волгоградская область
|838,26
|1 197,16
|1 040,63
|-13,1%
|Ростовская область
|1 177,62
|1 583,87
|1 209,89
|-23,6%
|Северо-Кавказский федеральный округ
|557,67
|555,57
|375,44
|-32,4%
|Республика Дагестан
|8,64
|8,51
|8
|-6,0%
|Республика Ингушетия
|2,29
|0,63
|0,21
|-66,7%
|Кабардино-Балкарская Республика
|20,29
|21,85
|23,02
|5,4%
|Карачаево-Черкесская Республика
|13,48
|12,94
|5,62
|-56,6%
|Республика Северная Осетия-Алания
|1,68
|0,57
|0,07
|-87,7%
|Чеченская Республика
|4,38
|1,97
|5,26
|167,0%
|Ставропольский край
|506,91
|509,11
|333,26
|-34,5%
|Приволжский федеральный округ
|3 813,1
|4 819,11
|4 507,88
|-6,5%
|Республика Башкортостан
|238,1
|282,72
|303,1
|7,2%
|Республика Мордовия
|4,34
|3,73
|5,4
|44,8%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|115,68
|109,6
|181,84
|65,9%
|Чувашская Республика - Чувашия
|1,06
|3,05
|2,92
|-4,3%
|Кировская область
|данные скрыты
|н/д
|Нижегородская область
|7,47
|4,53
|3,71
|-18,1%
|Оренбургская область
|810,16
|1 040,69
|786,66
|-24,4%
|Пензенская область
|352,35
|468,41
|488,93
|4,4%
|Самарская область
|616,08
|682,38
|705,46
|3,4%
|Саратовская область
|1 451,08
|1 934,21
|1 731,54
|-10,5%
|Ульяновская область
|216,63
|289,8
|298,34
|2,9%
|Уральский федеральный округ
|31,36
|70,46
|61,42
|-12,8%
|Курганская область
|12,45
|16,55
|13,2
|-20,2%
|Челябинская область
|18,91
|53,91
|48,22
|-10,6%
|Сибирский федеральный округ
|563,63
|н/д
|Дальневосточный федеральный округ
|0,02
|н/д
«Рынок так себя регулирует»
Что же касается сахарной свеклы, ее экспорт по данным Федеральной таможенной службы в 2020 году не превысил 30 кг, а в 2019 году составил всего 112 кг. Было собрано на 34,9% культуры меньше или 28 546,8 тыс.тонн (в 2019 г. — 43 877,8 тыс.тонн). Урожайность минувшего года для сахарной свеклы так же была худшей за последние 3 года, а именно 370 Ц/Га, когда в 2019 г. урожайность достигала 479,6 Ц/Га.
|2018
|2019
|2020
|Изменение 2019-2020 гг
|на 1 ноября
|на 1 ноября
|на 1 ноября
|Российская Федерация
|35 293,92
|43 877,84
|28 546,84
|-34,9%
|Центральный федеральный округ
|19 232,51
|22 972,34
|14 089,3
|-38,7%
|Белгородская область
|1 812,19
|1 842,17
|1 203,16
|-34,7%
|Брянская область
|100 000
|165,14
|170,73
|3,4%
|Воронежская область
|3 672,7
|4 924,48
|2 798,43
|-43,2%
|Курская область
|4 500,3
|4 368,61
|3 307,8
|-24,3%
|Липецкая область
|3 522,27
|4 986,52
|2 367,34
|-52,5%
|Орловская область
|1 725,05
|2 008,39
|1 533,96
|-23,6%
|Рязанская область
|201,76
|302,88
|205,45
|-32,2%
|Тамбовская область
|3 349,14
|3 969,7
|2 369,39
|-40,3%
|Тульская область
|219,42
|404,44
|133,04
|-67,1%
|Сибирский федеральный округ
|1 329,39
|1 218,68
|-8,3%
|Алтайский край
|886,15
|1 329,39
|1 218,68
|-8,3%
|Южный федеральный округ (с 29.07.2016)
|7 457,23
|9 385,95
|6 191,35
|-34,0%
|Краснодарский край
|6 886,13
|8 588,54
|5 854,56
|-31,8%
|Волгоградская область
|100 000
|38,26
|н/д
|Ростовская область
|523,91
|726,13
|298,53
|-58,9%
|Северо-Кавказский федеральный округ
|1 601,73
|1 663,55
|978,03
|-41,2%
|Карачаево-Черкесская Республика
|79,15
|70,27
|106,24
|51,2%
|Чеченская Республика
|0,12
|н/д
|Ставропольский край
|1 522,58
|1 593,17
|871,79
|-45,3%
|Приволжский федеральный округ
|6 116,31
|8 526,62
|6 069,47
|-28,8%
|Республика Башкортостан
|1 238,75
|1 568,87
|1 171,34
|-25,3%
|Республика Мордовия
|550,24
|955,74
|695,51
|-27,2%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|1 980,3
|2 534,87
|2 055,38
|-18,9%
|Чувашская Республика - Чувашия
|18,4
|23,55
|13,96
|-40,7%
|Нижегородская область
|207,84
|441,8
|265,52
|-39,9%
|Оренбургская область
|19,54
|30,71
|16,7
|-45,6%
|Пензенская область
|1 664,5
|2 272,97
|1 491,07
|-34,4%
|Саратовская область
|236,82
|369,2
|116,39
|-68,5%
|Ульяновская область
|199,93
|328,91
|243,6
|-25,9%
|Сибирский федеральный округ
|886,15
|н/д
Это подтвердил и директор аналитического центра «Совэкон», ведущий российский эксперт в области исследований в сельском хозяйстве и пищевой индустрии, член экспертного совета при Минсельхозе РФ Андрей Сизов: «По сахарной свекле снижение урожайности было из-за неблагоприятных погодных условий». Да и сами аграрии внесли свою лепту — посевных площадей под сахарную свеклу в 2020 году выделили на 19,1% (или на 219 тыс.Га) меньше, чем годом ранее (в 2019 году — 1145 тыс.Га).
Эксперт связал сокращение посевов с перепроизводством в предыдущих сезонах, вызвавшем резкое падение цен на сахар: «Рынок так себя регулирует».
«Решения должны носить более экономический характер, а не «чиновничий»
Говоря о перспективах рынка, Сизов отмечает, что среднесрочное производство сахара в России будет падать, если государство продолжит регулировать цены на продукт:
Дмитрий Гордеев, пресс-секретарь ВНИИМП им. В.М.Горбатова, видит причины в сокращении перерабатывающих мощностей по причинам банкротств производителей сахара:
Камияр Байтемиров считает, что необходимы решения на уровне правительства и Минсельхоза России относительно цен предыдущего года: «Решения должны носить более экономический характер, а не «чиновничий».
В республике подмаслили цены
В Татарстане в 2020 году собран самый большой за последние три года объем подсолнечника на зерно 181,8 тыс.тонн, что на 65,9% больше, чем в 2019 г.(109,6 тыс.тонн). Удивительно то, что рекордный урожай был собран в условиях снижения урожайности «подсолнечника на зерно в весе после доработки» на 6,5% (в 2020 г. — 14,3 Ц/Га) с 15,3 Ц/Га в 2019 г. При этом посевные площади подсолнечника в 2020 г. были сокращены с 132 тыс.Га в 2019 г. на 9,3% до 119,7 тыс.Га.
Сахарной свеклы в 2020 году собрали меньше на 18,9% (2055,4 тыс.тонн) по сравнению с 2534,9 тыс.тонн в 2019 г. При этом урожайность в республике практически не изменилась (-1% к показателю 2019 г.) и составила 436,8 Ц/Га. Посевные площади в Татарстане были сокращены на 23,7% и в 2020 г. составили 49,6 тыс.Га. В предыдущие годы сахарная свекла высаживалась на 64,6 тыс.Га в 2019 г. и на 64,3 тыс.Га в 2018 г.
Республика занимает первое место в ПФО по динамике сбора (65,9%) урожая подсолнечника на зерно. Конечно, нам еще далеко до лидера по абсолютному значению собранных семян подсолнечника — Саратовской области (1731,5 тыс.тонн). Но по приросту в условиях общероссийской тенденции снижения сбора мы лидеры по динамике в Поволжье.
По собранному урожаю сахарной свеклы Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе как в абсолютном значении в 2055,4 тыс.тонн, так и в наименьшем значении убыли собранного урожая. Среднее снижение урожая сахарной свеклы в ПФО в 2020 г. составило 28,8%, а в Саратовской области падение урожая достигало «минус» 68,5% до 116,4 тыс.тонн (с 369,2 тыс.тонн в 2019 г.).
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