«Раньше цены на сахар не регулировали — это «прекрасная новация» текущего года»

Фото: Владимир Жабриков / URA.RU

Экспорт подсолнечника в России в минувшем году вырос почти в два раза, и это в условиях 10-процентного снижения собранного урожая. Эксперты считают, что именно данное обстоятельство привело к росту цен на подсолнечное масло. Сахарной свеклы посадили на 19% меньше привычных посевных площадей, кроме того год был не самым удачным для культуры — так что теперь, по прогнозам специалистов, производство сахара в нашей стране будет падать. Подробнее — в материале «Реального времени».

Рекордный экспорт подсолнечника



Цены на подсолнечное масло и сахар взметнулись под конец года. Российские власти рекомендовали продавцам придерживаться установленных расценок. При этом экспорт семян подсолнечника за год вырос почти в два раза с 723 тыс.тонн до 1 375,6 тыс.тонн. Сельхозпроизводителям было выгоднее продавать продукцию за рубеж, по более высокой стоимости.

ЭКСПОРТ (1206 — СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА, ДРОБЛЕНЫЕ ИЛИ НЕДРОБЛЕНЫЕ) России 2020 г. 2020 г. 2019 г. 2018 г. Стоимость, долл. Вес, тонн Вес, тонн Вес, тонн 564 875 374 1 375 595 723 034 96 416

— За границей выгодно продавать, поэтому и цены у нас поползли наверх, — сообщил Камияр Байтемиров, председатель Ассоциации фермерских хозяйств Татарстана.

Урожая подсолнечника на зерно в 2020 году (на 1 ноября) было собрано (12 566 тыс.тонн) на 9,7% меньше, чем годом ранее (13 922 тыс.тонн). При этом урожайность (в пересчете на гектар), действительно снизилась на 13,1% с 18,3 Ц/Га в 2019 году до 15,9 Ц/Га. Учитывая, что посевные площади (8544,8 тыс.Га) подсолнечника в 2020 году в России практически не изменились (-0,5%), можно говорить о природном характере снижения урожая.

Собрано подсолнечника в регионах РФ в 2020 году



2018 2019 2020 Изменение 2019-2020 гг

на 1 ноября на 1 ноября на 1 ноября Российская Федерация 11 165,5 13 922,08 12 566,52 -9,7% Центральный федеральный округ 3 148,5 3 778,72 3 600,57 -4,7% Белгородская область 379,26 455,39 435,99 -4,3% Брянская область 11,58 20,15 22,11 9,7% Владимирская область

0,07

н/д Воронежская область 933,62 1 099,01 890,5 -19,0% Курская область 384,11 439,76 380,39 -13,5% Липецкая область 409,22 479,86 557,34 16,1% Орловская область 170,27 189,18 194,18 2,6% Рязанская область 84,56 134,35 143,8 7,0% Смоленская область 0,18



н/д Тамбовская область 747,32 918,02 909,98 -0,9% Тульская область 28,37 42,94 65,39 52,3% Сибирский федеральный округ

651,3 685,37 5,2% Республика Хакасия данные скрыты



н/д Алтайский край 533,58 608,79 656,7 7,9% Красноярский край 1,24 2,22 0,15 -93,2% Кемеровская область - Кузбасс данные скрыты 0,31 0,45 45,2% Новосибирская область 4,17 10,49 11,39 8,6% Омская область 22,72 29,09 16,69 -42,6% Дальневосточный федеральный округ

0,46 0,09 -80,4% Забайкальский край 0,01 0,01 0,01 0,0% Приморский край 0,01 0,44 0,07 -84,1% Хабаровский край 0,01 0,01 0,01 0,0% Амурская область

0 0 н/д Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 3 051,23 4 046,44 3 335,75 -17,6% Республика Адыгея (Адыгея) 69,75 89,56 119,57 33,5% Республика Калмыкия 3,02 2,9 2,81 -3,1% Республика Крым 51,39 76,77 37,72 -50,9% Краснодарский край 911,19 1 096,17 925,13 -15,6% Волгоградская область 838,26 1 197,16 1 040,63 -13,1% Ростовская область 1 177,62 1 583,87 1 209,89 -23,6% Северо-Кавказский федеральный округ 557,67 555,57 375,44 -32,4% Республика Дагестан 8,64 8,51 8 -6,0% Республика Ингушетия 2,29 0,63 0,21 -66,7% Кабардино-Балкарская Республика 20,29 21,85 23,02 5,4% Карачаево-Черкесская Республика 13,48 12,94 5,62 -56,6% Республика Северная Осетия-Алания 1,68 0,57 0,07 -87,7% Чеченская Республика 4,38 1,97 5,26 167,0% Ставропольский край 506,91 509,11 333,26 -34,5% Приволжский федеральный округ 3 813,1 4 819,11 4 507,88 -6,5% Республика Башкортостан 238,1 282,72 303,1 7,2% Республика Мордовия 4,34 3,73 5,4 44,8% Республика Татарстан (Татарстан) 115,68 109,6 181,84 65,9% Чувашская Республика - Чувашия 1,06 3,05 2,92 -4,3% Кировская область данные скрыты



н/д Нижегородская область 7,47 4,53 3,71 -18,1% Оренбургская область 810,16 1 040,69 786,66 -24,4% Пензенская область 352,35 468,41 488,93 4,4% Самарская область 616,08 682,38 705,46 3,4% Саратовская область 1 451,08 1 934,21 1 731,54 -10,5% Ульяновская область 216,63 289,8 298,34 2,9% Уральский федеральный округ 31,36 70,46 61,42 -12,8% Курганская область 12,45 16,55 13,2 -20,2% Челябинская область 18,91 53,91 48,22 -10,6% Сибирский федеральный округ 563,63



н/д Дальневосточный федеральный округ 0,02



н/д

«Рынок так себя регулирует»

Что же касается сахарной свеклы, ее экспорт по данным Федеральной таможенной службы в 2020 году не превысил 30 кг, а в 2019 году составил всего 112 кг. Было собрано на 34,9% культуры меньше или 28 546,8 тыс.тонн (в 2019 г. — 43 877,8 тыс.тонн). Урожайность минувшего года для сахарной свеклы так же была худшей за последние 3 года, а именно 370 Ц/Га, когда в 2019 г. урожайность достигала 479,6 Ц/Га.

Собрано сахарной свеклы в регионах РФ в 2020 году



2018 2019 2020 Изменение 2019-2020 гг

на 1 ноября на 1 ноября на 1 ноября Российская Федерация 35 293,92 43 877,84 28 546,84 -34,9% Центральный федеральный округ 19 232,51 22 972,34 14 089,3 -38,7% Белгородская область 1 812,19 1 842,17 1 203,16 -34,7% Брянская область 100 000 165,14 170,73 3,4% Воронежская область 3 672,7 4 924,48 2 798,43 -43,2% Курская область 4 500,3 4 368,61 3 307,8 -24,3% Липецкая область 3 522,27 4 986,52 2 367,34 -52,5% Орловская область 1 725,05 2 008,39 1 533,96 -23,6% Рязанская область 201,76 302,88 205,45 -32,2% Тамбовская область 3 349,14 3 969,7 2 369,39 -40,3% Тульская область 219,42 404,44 133,04 -67,1% Сибирский федеральный округ

1 329,39 1 218,68 -8,3% Алтайский край 886,15 1 329,39 1 218,68 -8,3% Южный федеральный округ (с 29.07.2016) 7 457,23 9 385,95 6 191,35 -34,0% Краснодарский край 6 886,13 8 588,54 5 854,56 -31,8% Волгоградская область 100 000

38,26 н/д Ростовская область 523,91 726,13 298,53 -58,9% Северо-Кавказский федеральный округ 1 601,73 1 663,55 978,03 -41,2% Карачаево-Черкесская Республика 79,15 70,27 106,24 51,2% Чеченская Республика

0,12

н/д Ставропольский край 1 522,58 1 593,17 871,79 -45,3% Приволжский федеральный округ 6 116,31 8 526,62 6 069,47 -28,8% Республика Башкортостан 1 238,75 1 568,87 1 171,34 -25,3% Республика Мордовия 550,24 955,74 695,51 -27,2% Республика Татарстан (Татарстан) 1 980,3 2 534,87 2 055,38 -18,9% Чувашская Республика - Чувашия 18,4 23,55 13,96 -40,7% Нижегородская область 207,84 441,8 265,52 -39,9% Оренбургская область 19,54 30,71 16,7 -45,6% Пензенская область 1 664,5 2 272,97 1 491,07 -34,4% Саратовская область 236,82 369,2 116,39 -68,5% Ульяновская область 199,93 328,91 243,6 -25,9% Сибирский федеральный округ 886,15



н/д

Это подтвердил и директор аналитического центра «Совэкон», ведущий российский эксперт в области исследований в сельском хозяйстве и пищевой индустрии, член экспертного совета при Минсельхозе РФ Андрей Сизов: «По сахарной свекле снижение урожайности было из-за неблагоприятных погодных условий». Да и сами аграрии внесли свою лепту — посевных площадей под сахарную свеклу в 2020 году выделили на 19,1% (или на 219 тыс.Га) меньше, чем годом ранее (в 2019 году — 1145 тыс.Га).

Эксперт связал сокращение посевов с перепроизводством в предыдущих сезонах, вызвавшем резкое падение цен на сахар: «Рынок так себя регулирует».



«Решения должны носить более экономический характер, а не «чиновничий»

Говоря о перспективах рынка, Сизов отмечает, что среднесрочное производство сахара в России будет падать, если государство продолжит регулировать цены на продукт:

— Раньше цены на сахар не регулировали — это «прекрасная новация» текущего года. До этого у нас производство сахара уверенно росло. Снижение прошлого года — обычная рыночная реакция. В течение десятилетия производство сахара уверенно росло. Сейчас из-за регулирования цен на сахар мы увидим обратную тенденцию — спад производства, — резюмировал Андрей Сизов.

Дмитрий Гордеев, пресс-секретарь ВНИИМП им. В.М.Горбатова, видит причины в сокращении перерабатывающих мощностей по причинам банкротств производителей сахара:

— Ну и производители переориентировались на другую продукцию и сократили производство сахарной свеклы. Ряд достаточно крупных производителей говорили о нерентабельности в текущей ситуации. В итоге мы получили рост цен на сахар, который сейчас наблюдаем.

Камияр Байтемиров считает, что необходимы решения на уровне правительства и Минсельхоза России относительно цен предыдущего года: «Решения должны носить более экономический характер, а не «чиновничий».

В республике подмаслили цены



В Татарстане в 2020 году собран самый большой за последние три года объем подсолнечника на зерно 181,8 тыс.тонн, что на 65,9% больше, чем в 2019 г.(109,6 тыс.тонн). Удивительно то, что рекордный урожай был собран в условиях снижения урожайности «подсолнечника на зерно в весе после доработки» на 6,5% (в 2020 г. — 14,3 Ц/Га) с 15,3 Ц/Га в 2019 г. При этом посевные площади подсолнечника в 2020 г. были сокращены с 132 тыс.Га в 2019 г. на 9,3% до 119,7 тыс.Га.

Сахарной свеклы в 2020 году собрали меньше на 18,9% (2055,4 тыс.тонн) по сравнению с 2534,9 тыс.тонн в 2019 г. При этом урожайность в республике практически не изменилась (-1% к показателю 2019 г.) и составила 436,8 Ц/Га. Посевные площади в Татарстане были сокращены на 23,7% и в 2020 г. составили 49,6 тыс.Га. В предыдущие годы сахарная свекла высаживалась на 64,6 тыс.Га в 2019 г. и на 64,3 тыс.Га в 2018 г.

В Татарстане в 2020 году собран самый большой за последние три года объем подсолнечника на зерно. Фото tatarstan.ru

Республика занимает первое место в ПФО по динамике сбора (65,9%) урожая подсолнечника на зерно. Конечно, нам еще далеко до лидера по абсолютному значению собранных семян подсолнечника — Саратовской области (1731,5 тыс.тонн). Но по приросту в условиях общероссийской тенденции снижения сбора мы лидеры по динамике в Поволжье.

По собранному урожаю сахарной свеклы Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе как в абсолютном значении в 2055,4 тыс.тонн, так и в наименьшем значении убыли собранного урожая. Среднее снижение урожая сахарной свеклы в ПФО в 2020 г. составило 28,8%, а в Саратовской области падение урожая достигало «минус» 68,5% до 116,4 тыс.тонн (с 369,2 тыс.тонн в 2019 г.).