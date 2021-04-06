«Ак Барс» опять провалился и ничего не смог предложить «Авангарду»: Квартальнову нужно что-то менять

У «Ак Барса» большие проблемы в серии с «Авангардом», необходимо перестраивать команду тактически

Фото: ak-bars.ru / Ильнар Тухбатов

Второй матч кряду В финале Востока мы наблюдаем похожую картину: у казанского клуба ничего не получается, не работает ни одна заготовка, и кажется сбывается наше предсказание — Дмитрий Квартальнов плохо умеет выстраивать команду на решающие кубковые сражения, об этом говорит вся его тренерская карьера. Почему Боб Хартли рискует репутацией, и как Данис Зарипов поможет «Ак Барсу» спасти серию с «Авангардом». Четыре итога первых матчей финала Восточной конференции в итогах второго матча «Реального времени».

Хитрости тренерских штабов «Ак Барса» и «Авангарда»

В обоих домашних матчах главные тренеры команд умело выпускали свои звенья. Например, против четвертого звена казанского клуба Галиев — Галимов — Воронков выходило третье звено «Авангарда» Чиханов — Семенов — Хохлачев. Этот микро-матч идет на руку именно омскому клубу, так как оба звена играют на атаку, а исполнительские качества у Чиханова, Семенова и Хохлачева выше, это показал первый матч, где ребята организовали победный гол для своей команды.

Мы уже писали про то, что Илью Ковальчука не было видно в стартовом матче. Не заметен он был и во вчерашнем поединке, и это неспроста. Дмитрий Квартальнов выпускает сдерживающее звено Фисенко — Глухов — Лукоянов специально против второго звена лидеров «Авангарда», и чекеры из Казани отлично закрывают Ковальчука и Ко.

Проблема для «Ак Барса» состоит в том, что у омского клуба целых три звена исполнителей, и всех их закрыть довольно сложно. «Авангард» привык играть в открытый хоккей и Дмитрию Квартальнову приходится думать над тем, в какой очередности выпускать звенья, чтобы выиграть для себя хоть какое-нибудь преимущество в атаке.

«Ак Барс» проигрывал 0:1, а по итогу и вовсе не создал у ворот голкипера «Авангарда» ничего опасного. Фото ak-bars.ru

Мы уже видели, что в стартовом матче у главного тренера «Ак Барса» не получилось перехитрить Хартли. В свою очередь, по информации телеграмм-канала хоккейного инсайдера Алексея Шевченко, главный тренер «Авангарда» пошел на крайние меры.

«По последним данным, Емелин пропускает игру из-за того, что «симулирует» отравление. Столкновение в матче с «Ак Барсом» не имеет к этому никакого отношения», — сказал Алексей Шевченко в своем блоге.

Методы работы главного тренера омичей обсуждались не раз: то он выпроводил из клуба лидера Сергея Шумакова, то ему были не нужны легионеры на контракте. Если ситуация вокруг Алексея Емелина правдива, то это ставит под удар репутацию главного тренера «Авангарда».

«Ак Барс» нуждается в Зарипове, команде не хватает изобретательности

С одним голом за два матча в финале Восточной конференции может и можно выиграть матч, но точно не когда ты играешь против «Авангарда». Так и складывалась первая половина второго поединка, где «Ак Барс» проигрывал 0:1, а по итогу и вовсе не создал у ворот голкипера «Авангарда» ничего опасного.

Дмитрию Квартальнову срочно нужно что-то предпринимать, чтобы спасти серию. Как вариант, вернуть в состав лидера клуба Даниса Зарипова. Связка Зарипов — Да Коста многое может поменять, но главный тренер «Ак Барса» навряд-ли пойдет на такой шаг.

Дмитрию Квартальнову срочно нужно что-то предпринимать, чтобы спасти серию. Как вариант, вернуть в состав лидера клуба Даниса Зарипова. Фото ak-bars.ru

«Ак Барсу» явно не хватает огонька в атаке, одного Стефана Да Косты недостаточно, чтобы выигрывать матчи. Данис Зарипов — отличный вариант, почему мы не видим его в составе? Неоднократно упоминалось о том, что главный тренер «Ак Барса» не очень-то доверяет «старожилам», отдавая предпочтение молодым игрокам, но кажется, сейчас самое время использовать «секретное» оружие.

«Понятно, что может он (Данис Зарипов) не в лучшей форме, но Казани пока явно не хватает изобретательности. Пока что казанцы играют как деревянные солдаты Урфина Джюса.», — высказывается по поводу ситуации телеграмм-канал «АренаБреда».

К слову, Данис не числится в списке травмированных. Дмитрию Квартальному стоит задуматься — нужно в срочном порядке перестраивать команду, и Зарипов — лучшее, что можно предложить в данной ситуации. Хоккеист вполне может сыграть в роли «спасательного круга» для утопающего казанского клуба.

Стоит отметить, что у опытного игрока «Ак Барса» 23 очка (7+16) в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ 2020-2021. Прошлые матчи в плей-офф Зарипов провел в 2019 года, и в трех матчах отметился двумя результативными передачами.

«Ак Барс» ничего не сумел придумать, чтобы спасти матч, в чем причина?

«Авангард» полностью тактически переиграл «Ак Барс», играя на контратаках. Тактика Боба Хартли давала результат и в прошлых сериях: завоевать преимущество в счете и ждать ошибки соперника, играя на контратаках.

У команды Дмитрия Квартальнова не получилось ничего. Складывается ощущение, что тренерский штаб казанского клуба понадеялся на привычную игру команды. Видно, что «Авангард» попросту смелее и мастеровитее своего соперника на чужой половине поля.

Если посмотреть на первую заброшенную шайбу защитника омского клуба Кирилла Готовца, то все становится понятно — «Авангард» пытается действовать просто, не придумывая велосипед.

Корбан Найт вместе с Сергеем Толчинским выиграли борьбу у борта и закрепились в чужой зоне. Защитник омичей накатывается на дальнюю штангу и в одно касание замыкает поперечную передачу, тем самым реализуя момент, казалось бы, из ничего.

Вторая шайба тоже довольно проста по исполнению. «Авангард» получает большинство в концовке и просто тянет время, после чего следует обычный бросок от синей, и Клим Костин подставляет клюшку — 2:0.

«Ак Барс» был легко и просто переигран именно тактически. Защитники «Авангарда» попросту не давали ничего сделать нападающим соперника. С началом атаки в своей зоне у казанского клуба тоже были проблемы, потому что омский клуб довольно мощно прессинговал на протяжении всей встречи, два человека оказывали давление в зоне «Ак Барса», что всякий раз ставило игроков казанского клуба в затруднительное положение при выходе из своей зоны.

Старая песня о Доусе. Что с лидерами «Ак Барса»?

У «Ак Барса» довольно много игроков, которые выполняют черновую работу, но есть и лидеры, которые в прошлых матчах были, по сути, бесполезны. Тройка Тихонов — Да Коста — Доус была абсолютно незаметна. Только французский нападающий пытался бросать при первой возможности, но на пятаке никого, и голкипер «Авангарда» Грубец без труда брал все его броски.

Виктор Тихонов в плей-офф превратился в «деревянного» нападающего, где его максимум доставить шайбу в зону соперника и там её потерять. Дмитрий Квартальнов в первой серии c «Торпедо» говорил: мол, ребята переживают, стараются, а результат, несомненно, придет. Если убрать за скобки серию с «Салаватом Юлаевым», который на голову ниже «Ак Барса» по игровым возможностям, результат от казанских игроков довольно сомнительный.

Доус к сожалению для многих, так и не проснулся. Всего лишь три заброшенные шайбы в 10 матчах плей-офф, для игрока первого звена и прирожденного лидера клуба довольно спорный результат, не правда-ли? А это то, о чем мы говорили: канадец зачастую пропадает в плей-офф.

У Дмитрия Квартальнова предостаточно вариантов, чтобы оживить игроков. Например, разбив их по разным звеньям. Следующий матч уже 7 апреля в Балашихе, и это сражение должно проходить под девизом «либо всё — либо ничего».

Сергей Писцов