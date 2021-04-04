Квартальнов не преподнес Хартли никаких сюрпризов: финал Востока «Ак Барс» начинает с поражения

Пять главных итогов первого матча финальной серии Казани и Омска

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Начинать финальную серию Восточной конференции «Ак Барсу» и «Авангарду» пришлось, деля лед арены с фигуристками. Алина Загитова даже заглядывала на соседний лед, где тренировался «Авангард», и была тут же названа шпионкой. Вчера Казань просто разрывали спортивные ивенты, вот только, в отличие от футболистов, игравших на другом берегу Казанки, хоккеисты свой бой проиграли. Спортивная редакция «Реального времени» приводит главные итоги первого матчи серии. Почему Квартальнов не предложил Хартли ничего нового, как вратарский вопрос стал определяющим, а сдерживающие звенья вышли на первый план — размышляем в этом материале.

Казань на два дня стала центром спортивной жизни страны

Настоящий спортивный уик-энд выдался в Казани в эти два дня. В пятницу с главного льда «Татнефть Арены» на малую арену хоккеистов потеснили чемпионки мира по фигурному катанию Алина Загитова и Евгения Медведева — и другие ведущие фигуристки страны. Они выступали с коммерческим шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Загитова, кстати, откатала шоу и показала две программы — «Эсмеральда» и «Клеопатра» —, а перед этим заглянула в гости на тренировку к «Авангарду», на малый лед «Татнефть Арены».



«Смотрите, кто подглядывал за нашей тренировкой в Казани» — подписал администратор инстаграм-аккаунта «Авангарда» фото Загитовой, а болельщики омичей в комментариях нарекли ее «прекрасной шпионкой».

В субботу же легкое, не соревновательное фигурное шоу сменила спортивная «тяжелая артиллерия» в виде целого ряда мощнейших афиш. В футболе «Рубин» на Центральном стадионе принимал «Сочи», который шел, между прочим, в зоне еврокубков. В соседнем «Баскет-холле» сильнейшего выявляли боксеры, в числе которых были чемпионка мира среди женщин (Фатима Дудиева), и чемпион Африки (Иддом Пиалари из Танзании).

А на другом берегу Казанки, на «Татнефть Арене» свое сражение за финал Кубка Гагарина начинали, собственно, «Ак Барс» и «Авангард».

Надо отметить, что на Центральном стадионе, даже несмотря на совсем не гавайскую погоду, собралась приличная аудитория — не менее пяти-шести тысяч человек, и это в день хоккея — любимого вида спорта в республике. Но хотелось бы, чтобы подобные стыковки в дальнейшем разводились составителями календарей в лигах.



Свежесть «Ак Барса» преимуществом не стала

Разобравшись с «Салаватом Юлаевым» еще в начале двадцатых чисел марта, казанской команде оставалось лишь с чувством выполненного долга хорошенько отдохнуть и спокойно готовиться к началу домашней части финальной серии.

Казанцы успевали и сниматься в увеселительных роликах медиацентра «Ак Барса», и до конца прошлой недели отслеживать, с кем будут играть в финале Востока — с «Магниткой» или с «Авангардом».

«Авангарду» удалось оставить за бортом «Металлург» лишь в конце марта, так что до вылета в Казань оставалось лишь несколько дней. Этого времени хватало лишь на то, чтобы перевести дух и тут же начинать готовиться к важнейшему противостоянию. Свой отпечаток на физическую форму хоккеистов накладывал еще и полет в Казань.

Впрочем, как показал первый период, «ястребы» ни на йоту не уступали казанцам в физике. Более того, если в первой половине стартового периода «Ак Барс» поддавливал «Авангард», то вскоре гости нашли резервы в силах, чтобы поспевать блокировать многочисленные броски хозяев льда, а потом и перебегать соперника.

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Квартальнов не предложил Хартли ничего неожиданного

Боб Хартли прекрасно понимал, что в физической свежести его команда превосходства не имеет. И в общем омичи не скрывали, что выбрали игру вторым номером, чтобы тратить меньше сил на созидание. Итогом стал гол Кирилла Готовца в ворота «Ак Барса» уже в первом периоде. А ведь «Ак Барс» в этом периоде давил всеми своими орудиями — Воронков и Лукоянов все так же забирались под кожу форвардам соперников, а Михаил Глухов «под шумок» пытался лезть на ворота.

Дмитрий Квартальнов не предложил Бобу Хартли абсолютно ничего нового. Канадский специалист был готов и к стартовому натиску, и к попыткам задавить скоростями и силовыми приемами. Все это он уже видел в предыдущих стадиях плей-офф. Было наивно полагать, что «Авангард» с его подбором исполнителей проиграет в этой борьбе скоростей.

Сможет ли Квартальнов придумать что-то новое? Вот здесь закрадываются сомнения. Весь его хоккей довольно одинаков, вне зависимости от соперника. То, что работало с «Салаватом» и «Торпедо», он старается применить с командой, которая играет в похожий хоккей.

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

Вратарский вопрос стал одним из определяющих

Неуверенность во вратарской линии — то, что объединяло обоих финалистов Восточной конференции.

В казанской команде Тимур Билялов по спортивному принципу в течение всего сезона выбил себе статус «первого номера» и начинал розыгрыш Кубка Гагарина именно первым вратарем — за четыре игры против нижегородского «Торпедо» он пропустил всего три шайбы. Еще столько же — в трех играх против «Салавата Юлаева».

Однако потом случилось повреждение, которое в концовке первого уфимского матча полуфинальной серии не дало вратарю продолжить серию с «Салаватом». Рейдеборн, заменивший его во второй уфимской встрече, пропустит дважды — и это был первый матч, в котором «Ак Барс» пропустил больше одной шайбы в этом плей-офф.

Не успел Билялов окончательно восстановиться и к старту серии с «Авангардом», хотя в тренировках уже участие принимает.

Фото: Ильнар Тухбатов / ak-bars.ru

С другой стороны весь нынешний сезон непонятная чехарда происходит во вратарской линии и у омичей. Сначала там не знали, что делать с Эмилем Гариповым, который начинал сезон неплохо, а потом резко сдал. Зимой приобрели Шимона Грубеца, а потом «сбагрили» Гарипова в «Динамо». И теперь ребром встал вопрос — давать шанс своему Игорю Бобкову или же использовать приобретенного чеха?

Приобретение Грубеца нужно было как-то оправдывать, и к плей-офф именно он подошел первым вратарем «Авангарда», хотя опыта выступлений в Кубке Гагарина у него не было.

Разница лишь в том, что голкипер «Авангарда» в этом матче по-настоящему спасал, отражая многочисленные броски казанцев — только за первый период «Ак Барс» нанес 19 бросков по воротам гостей, и 9 — в створ. Со всеми Грубец справился.

Перед Адамом Рейдеборном же больших задач «Авангард» не ставил. Но как только «ястребы» заперли хозяев льда в их зоне, а Готовец мягким броском от борта накинул по воротам шведа, тот пустил эту «плюху» над плечом, присев на щитки раньше времени.



Рассуждать о том, сыграл бы Билялов в этой ситуации лучше, смысла нет — все-таки сослагательное наклонение в спорте неприменимо. Но начало игры Рейдеборн провалил, а Грубец спас. Это во многом и определило итоговый результат.

«Ак Барс» вчистую выключил Ковальчука, но что толку?

Еще когда «Авангард» провел последнюю встречу против «Металлурга», мы подготовили текст-превью, котором описали все преимущества «Ак Барса» и «Авангарда». И наличие в составе омско-балашихинцев бывшей звезды НХЛ Ильи Ковальчука мы сразу отметили как преимущество сомнительное.

Во вчерашней игре форвард-игровик не сказать чтобы совсем исчез на льду, как это было с финнами «Салавата». Он часто мелькал, толкался и пытался прорезаться через оборону Казани — как правило, тщетно.

В конечном счете Ковальчук стал лишь много лезть в локальные конфликты у бортов и ворот, толкаться и психовать, что вылилось в ненужное удаление.



На передний план в этом противостоянии вышли «сдерживающие» звенья, хоккеисты-работяги, которые могут перетолкать и перебегать таких же работяг соперника.

Посмотрите, кто забивал — это хоккеисты третьих и четвертых пятерок. Кирилл Петров (третье звено «Ак Барса»), Кирилл Готовец и Кирилл Семенов (третье звено у «Авангарда»). Разве что Клим Костин, забросивший уже в пустые ворота, выбивается из общей логики.

Неплохие моменты в первой половине встречи имел и Михаил Фисенко. В свою очередь, у «Авангарда» отлично сработал Павел Дедунов, отметившись голевой передачей и отличной игрой при нейтрализации меньшинства.

Очевидно, что в этой серии будет работать старое правило — в плей-офф кубки выигрывают третьи-четвертые звенья. У кого запас прочности окажется больше, тот и победит в финале.

Эрик Добролюбов