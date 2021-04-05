Спасибо Калининграду за победу, а «Динамо» — за финал

Казани спасибо только за его организацию

Фото: Роман Кручинин / vk.com/vcdinamoakbars

Победой калининградского «Локомотива» завершился «Финал шести» по волейболу чемпионата страны среди женских команд. В решающей встрече команду Андрея Воронкова перебороло московское «Динамо». «Динамо-Ак Барс» стало бронзовым призером по итогам домашнего старта. Подробности в репортаже «Реального времени».



Коронавирус? Нет, не слышали…

Минувший спортивный уик-энд в Казани был так насыщен событиями, что казанский фотокорреспондент федерального издания, признался в том, что в столицу Татарстана приехали на помощь коллеги-фотографы из Москвы. Бокс и фигурное катание, футбол и хоккей, старт чемпионата России по плаванию и финиш чемпионата страны по волейболу. Случилось даже экстраординарное, когда матч «Рубин» и «Сочи» представители СМИ вынуждены были пропустить, отдавая приоритет другим видам спорта. А как же, сезон-то олимпийский, какой тут футбол?

Кстати, насыщенность спортивных выходных стоит рассмотреть и в свете коронавирусных ограничений. Если кому-то может показаться, что пандемия ушла в безвозвратное прошлое, то спешим вас разочаровать. На этой неделе Китай в очередной раз отказался от проведения международного старта, из-за чего пришлось переносить летнюю Универсиаду на 2022 год. Кроме того, Италия не готова проводить чемпионат Европы по легкой атлетике среди юниоров (возраст участников до 18 лет). Многострадальный турнир переносили с июня прошлого года на август нынешнего, но в итоге европейская федерация легкой атлетики решила «помножить его на ноль», осознавая тяжелую ситуацию на Апеннинах. Кстати, это очередная отмена у легкоатлетических федераций, которая во время пандемии показала себя самой недееспособной среди всех летних видов спорта. У нее успешно получается только борьба с российской легкой атлетикой.

Хозяйки площадки выиграли в четырех сетах, причем, последний выдался боевым — 27:25

«Бронзовый» матч «Динамо-Ак Барс» с «Уралочкой-НТМК» позволит продолжить наш разговор, начатый в прошлом материале, о волейболе, как о виде спорта с ярко выраженными семейными традициями, которые принято называть традиционными. Итак, команда из Екатеринбурга выставила на игру двух либеро Кристину Курносову — дочь волейболистов, тренера сборной страны Игоря Курносова и Надежды Жаровой, а также Дарью Пилипенко (Чикризову), супругу тренера челябинского «Динамо-Метар» Захара Пилипенко. При этом гостьи Казани не досчиталась перед этим сезоном Екатерины Вороновой, которая ушла в декретный отпуск, готовя пополнение в знаменитую династию Николая Карполя и Валентины Огиенко, поскольку Воронова замужем за внуком Николая Карполя — Михаилом. Уже в этом году травму получила Ксения Парубец, дочь легендарной волейболистки Ирины Ильченко, и она не могла сыграть в Казани, хотя планирует восстановиться ближе к Олимпиаде.

А, если бы в «Уралочке» играла Парубец?

Но даже без нее наши соперницы выглядели достаточно бодро, а лидером на площадке стала Ксения Смирнова. Набрав 31 очко, она стала самым результативным игроком матча, и будь на площадке еще и Парубец, неизвестно, как бы он закончился. Наставник «Динамо-Ак Барс» Ришат Гилязутдинов поначалу сделал ставку на молодежный квартет, плюс 38-летняя Марина Марюхнич и 29-летняя Ирина Королева. Но на площадке выделялись Арина Федоровцева, Татьяна Кадочкина, и вышедшая на месте связующей Татьяна Попова, на подачах который дважды казаночки создали решающий отрыв для победы во втором сете. Далее последовал выход Саманты Брисио на усиление, и это привело к тому, что мы потеряли очко, когда мексиканка задела сетку, а потом ударила мимо площадки. Другой Саманты — хорватки Фабрис, мы в этот вечер вообще не дождались. Как бы то ни было, хозяйки площадки выиграли в четырех сетах, причем, последний выдался боевым — 27:25. Это принесло бронзовые медали и выход в Лигу Чемпионов, перед которой надо что-то решать с нашей парой легионеров.

Какими они должны быть на площадке в решающих матчах показала голландо-немецкая связка калининградского «Локомотива» Дейкема-Липпман. Это был шикарный финал, увы, без нас. Своим сценарием он практически полностью повторил лондонскую победу мужской сборной России над Бразилией в 2012 году. Поначалу москвички выглядели такой же непобедимой командой, как днем ранее, с «Динамо-Ак Барс», выиграли два сета, причем, по счету это выглядело довольно легко. Но уже в концовке второй партии, Калининград ожесточенно сопротивлялся при безнадежном счете — 16:24. Выиграл длиннющий розыгрыш очка, что днем ранее казалось невозможным, поскольку практически все такие розыгрыши заканчивались в пользу динамовок. Да и с «Локомотивом» москвички чащу побеждали в подобных розыгрышах, что дает сильный психологический толчок. Но тут «Локомотив» взял очко, и даже проиграв вторую партию, вышел сражаться дальше. Команда выглядела настолько боевой, что в одном из тайм-аутов Екатерина Евдокимова сорвалась на тренера Андрея Воронкова, попавшегося ей под горячую руку. Победа 25:23 в третьем сете поначалу выглядели всего лишь попыткой размочить счет, но четвертая партия была взята командой Калининграда с видимой легкостью — 25:19. Тай-брейк Калининград провел уже с позиции силы, постоянно ведя в счете, а решающее очко добыла Луиза Липпман, которая тут же бросилась обниматься со связующей Лаурой Дейкема. Спасибо, Калининград за сенсационную, волевую победу. Спасибо, «Динамо» Москва, что вы стали соучастниками такого финала, который запомнится всем любителям волейбола. Спасибо Казани, за его организацию. Если еще вынесем необходимые уроки, то будет вообще прекрасно.

«Локомотив» взял очко, и даже проиграв вторую партию, вышел сражаться дальше

Пора подводить итоги сезона

Подводя итоги сезона, следует с большим сожалением отметить последние места двух старейших команд российского волейбола. В мужском чемпионате, увы, на последнем месте финишировало знаменитое «Белогорье», и мы можем посочувствовать жителям этого города. Один из них, кстати, работал в эти дни в Казани, судья Олег Тетюхин, сын известного тренера Юрия Тетюхина, брат знаменитого волейболиста Сергея, и представитель этого легендарного волейбольного семейства, гордости советского (узбекистанского) и российского волейбола. А в женском волейболе расстроили ВК «Заречье» из Одинцово и «Динамо-Метар» из Челябинска.

Возвращаясь к теме семейных традиций волейбола, в Одинцово играет Юлия Дудник (Бессоная), вышедшая замуж за тренера Николая Коренчука, Александра Верная (Оганезова), и там же нашла свое семейное счастье экс-игрок Казани Анастасия Щурина (Подошвина). Но серьезные потери в составе, когда Виктория Руссу перешла в «Протон», Мария Воробьева и Анна Мельникова оказались в калининградском «Локомотиве», а Елизавета Котова и уже названная Кристина Курносова сейчас защищают цвета «Уралочки-НТМК», не могли не сказаться. И Одинцово в этом году финишировало на предпоследнем месте. Еще хуже обстоят дела в Челябинске, где местная команда могла гордиться тем, что играла в мощнейшей высшей лиге еще чемпионата СССР, а сейчас стала последней. Даже тот факт, что ни одна команда в этом году не покинет состав Суперлиги, не уменьшает степень разочарования от итогов сезона. Светлана Никишина в советские времена…. Анастасия Беликова, Юлия Морозова, сестры Марина и Светлана Акуловы — в российские… Екатерина Гамова, прошлое казанского «Динамо» и Евгения Старцева, его настоящее, Екатерина Енина в московском «Динамо», это все челябинский волейбол... Который, увы, в кризисе, поскольку со своих воспитанниц там перешли на пришлых, и как только они, едва ли не в массовом порядке, покинули Челябинск (тренер Матвеев, Калиновская, Маркевич, названные выше Подошвина и Смирнова из «Уралочки-НТМК»), оставшиеся в команде игроки не смогли их заменить в должной мере. Очень неприятное событие для отца-основателя команды Анатолия Макагонова (старейшего члена волейбольного сообщества страны, опережающего в этом плане даже 82-летнего Николая Карполя), накануне его 89-летия.

Одинцово в этом году финишировало на предпоследнем месте. Фото vk.com/vk_zarechieofficial

Кстати, наши исторические экскурсы, вкрапленные в материалы репортажного характера, важны и с фактологической точки зрения. Готовя данный материал, журналист «Реального времени» с удивлением обнаружил на одном из спортивных сайтов информацию о том, что знаменитые советские волейболисты Нил Фасахов, Лидия Логинова, Юлия Хамитова (Бубнова) оказывается являются уроженцами Урала, а конкретно, Свердловска, ныне Екатеринбург. Просим внести ясность, все они казанцы, причем, не просто уроженцы столицы Татарии, но и воспитанники местного волейбола. О чем неплохо было бы, наверное, написать книгу исторического характера, поскольку достижения татарстанского волейбола во времена СССР, и, тем более, сейчас заслуживают отдельного издания. Во всяком случае, республиканские коллеги из бадминтона, водного поло, лыжного спорта, футбола, уже озаботились изучением и увековечиванием прошлых и нынешних достижений.