Загитова, Валиева и Щербакова выступили в шоу Тутберидзе в Казани

Фото: vk.com/eteritutberidze/Анастасия Епифанова

В Казани сегодня состоялось ледовое шоу-программа «Чемпионы на льду» группы тренера Этери Тутберидзе. На льду «Татнефть Арены» выступили практически все ведущие фигуристки страны.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала перед болельщиками два программы — «Эсмеральда» и «Клеопатра», допустив в них несколько падений. Несмотря на падения, зрители делились кадрами выступления фигуристки в своих соцсетях.

Отметим, что к приезду Загитовой ее фан-группа подготовила различные подарки и красочные плакаты.

Впервые после возвращения из «Академии Плющенко» выступила Алена Косторная с показательной программой из прошлого сезона, а также номером, который готовила летом до ухода из группы Тутберидзе.

Также перед зрителями вышли Камила Валиева с программами «Экзогенезис» и «Девочка на шаре», чемпионки мира Евгения Медведева и Анна Щербакова. Кроме них в шоу также участвовали парники Евгения Тарасова и Владимир Морозов, фигурист Макар Игнатов и дочка Тутберидзе Диана Дэвис в паре с Глебом Смолкиным.

Напомним, ранее группа Тутберидзе опубликовала график выступлений по городам России.