Александр Панчин: «Вакцина — самый безобидный вирус, который можно себе представить»

В чем ошибся Путин, каковы перспективы обязательной вакцинации перед лицом третьей волны и советы для планирующих привиться от COVID-19

Известный российский популяризатор науки Александр Панчин в своем новом интервью для «Реального времени» рассказывает: каждый ковидный больной — экспериментальный инкубатор для коронавируса. А чтобы не предоставлять вирусу таких обширных «полей исследования» и возможности выработать суперопасный штамм, нужно привиться. А еще ученый, научный журналист, писатель и блогер, кандидат биологических наук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой прокомментировал вакцинацию Путина и дал конкретные рекомендации для планирующих привиться от COVID-19 (на своем опыте).

«На заре пандемии на федеральных каналах выступали не самые компетентные эксперты»

— Почему так мало людей в России привито от COVID-19, несмотря на то, что массовая вакцинация стартовала еще в январе? Например, в Татарстане с населением под 4 млн человек, по данным на 2 апреля, «Спутником V» привились 141,6 тысячи человек.

— Я вакцинировался вакциной «Спутник V» в московской поликлинике. Это было очень удобно и комфортно. Но меня поразило то, что в поликлинике вообще не было очереди на вакцинацию, которую можно было бы ожидать. Меня записали на прививку буквально на следующий день после моего звонка. Это говорит о том, что люди действительно по каким-то причинам не хотят вакцинироваться.

— Почему?

— Точного ответа у меня для вас, конечно же, нет. Но мне кажется, что одним из факторов провала пиар-компании вакцинации от коронавируса в России стало то, что на заре пандемии на федеральных каналах выступали не самые компетентные эксперты. Они утверждали, что никакой эпидемии нет и что коронавирус не опаснее обычной простуды. То есть основная риторика была успокоительной. На этом фоне сложно ожидать, что люди будут очень сильно хотеть вакцинироваться.

Мне кажется, что одним из факторов провала пиар-компании вакцинации от коронавируса в России стало то, что на заре пандемии на федеральных каналах выступали не самые компетентные эксперты. Они утверждали, что никакой эпидемии нет и что коронавирус не опаснее обычной простуды

Потому что если люди осознают опасности и риски, если им рассказывать, что в Москве в декабре общая смертность населения была в полтора раза выше показателей предыдущего года, это может замотивировать людей подумать о своем здоровье и здоровье близких. Нужно рассказывать о том, что помимо смертельных исходов от ковида есть случаи долгосрочных повреждений дыхательной, сердечно-сосудистой систем. Есть подозрения, что это может затрагивать и нервную систему.

Если бы люди были больше осведомлены о последствиях коронавирусной инфекции и о том, насколько это серьезная проблема, наверняка желающих вакцинироваться было бы больше. Собственно, по этим же причинам люди не очень хорошо относились к локдаунам. Потому что с одной стороны по телевизору вроде бы говорят, что бояться нечего, а власти закрывают все школы, рестораны и так далее.

Фото: Максим Платонов

Второй момент — как была подана изначально сама вакцина «Спутник V». Посмотрите, мы первые в мире ее сделали. Но такое патриотичное заявление было сделано еще до окончания клинических исследований третьей фазы, и у некоторых людей возникло ощущение, не преждевременно ли все одобрено и не преждевременно ли людей начинают вакцинировать этим препаратом, хотя не хватает данных. Но потом эти данные появились, были две публикации в журнале The Lancet о результатах второй и третьей фазы клинических исследований. Но об этих очень важных публикациях люди уже знают значительно меньше. Это такая проблема коммуникации.

Как мне кажется, стоило не столько с пафосом кричать о том, что мы первые, сколько показывать, что Россия ответственно подходит к вопросу создания вакцин, проверяет все данные. Надо было подробно писать про проведение клинических испытаний, чтобы люди понимали, что именно делается.

Потому что, как в итоге оказалось, с вакциной «Спутник V» все было сделано на хорошем международном уровне — и своевременно, и быстро, и сама идея вакцины оказалась правильной. Но подана эта информация была не оптимально, и она не смогла убедить скептично настроенных людей в том, что надо прививаться.

И третий момент — в Москве вакцинация «Спутником V» сейчас доступна. Насколько я понимаю, не во всех регионах России такая же ситуация. Наверное, есть регионы, где с доступностью вакцины дела обстоят сильно хуже, где ее сложнее хранить, потому что для этого необходимы специальные холодильники. Существуют некоторые логистические проблемы в регионах, связанные с доставкой этой вакцины.

Как в итоге оказалось, с вакциной «Спутник V» все было сделано на хорошем международном уровне — и своевременно, и быстро, и сама идея вакцины оказалась правильной. Но подана эта информация была не оптимально, и она не смогла убедить скептично настроенных людей в том, что надо прививаться

«Есть серьезные сомнения, что «ЭпиВакКорона» будет работать»

— То, что в России зарегистрировано три вакцины от COVID-19, как-то отражается на темпах вакцинации?

— Хотя в России и заявлено три вакцины от коронавируса, только по вакцине «Спутник V» у нас есть нормальные данные о ее эффективности. По вакцине «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» у научного сообщества в целом (и у меня в частности) есть много вопросов и серьезные сомнения в том, что она будет работать. Про вакцину центра Чумакова пока непонятно — надо еще будет посмотреть на данные клинических исследований.

Фото: Ринат Назметдинов

— В чем «ЭпиВакКорона» вызывает такие сомнения?

— Основные вопросы связаны с принципом действия вакцины. Есть S-белок коронавируса, на который у человека вырабатываются антитела. Известно, с какими частями S-белка при заболевании коронавирусом связываются возникающие у человека антитела. Вакцина «Спутник V» позволяет нашим клеткам синтезировать S-белок в полном виде, такой же, как оригинальный. А у «Вектора» — пептидная вакцина, которая содержит части S-белка коронавируса, его кусочки. И эти кусочки, которые были подобраны, судя по обнародованной информации, не соответствуют тем кусочкам, на которые в норме должны появляться антитела.

Поэтому есть опасения, что антитела, возникшие на вакцину «ЭпиВакКорона», просто не будут узнавать коронавирус. Это причина, по которой при всей замечательности «Вектора» как организации, у большого количества ученых есть большие сомнения, что это вакцина в итоге окажется эффективной. Понятно, что финальный вердикт за клиническими исследованиями, но опасения состоят ровно в этом.

— При этом все чиновники, имеющие отношение к вакцинации, твердят, что все три российские вакцины от коронавируса эффективны и безопасны…

— Насчет безопасности — я вполне допускаю, что все они безопасны. А вот насчет эффективности есть вопросы. И людям надо пояснять. И у них должен быть выбор, какой из вакцин они могут привиться.

Есть вероятность, что в России могут появиться и некоторые иностранные вакцины. Например, китайская вакцина проходит сейчас клинические исследования. Это тоже векторная вакцина, построенная по аналогичному принципу со «Спутником V». Может быть, кто-то захочет привиться ей, если она окажется в доступе.

Фото: Максим Платонов

Прежде всего, людей нужно проинформировать, что в мире начинается третья волна коронавирусной инфекции. В России она вроде как пока не началась, но это может происходить и с задержкой

«Я бы рекомендовал вакцинироваться «Спутником V»

— Какие бы вы предприняли основные шаги, чтобы переломить тенденцию и ускорить массовую вакцинацию от коронавируса?

— Прежде всего, людей нужно проинформировать, что в мире начинается третья волна коронавирусной инфекции. В России она вроде как пока не началась, но это может происходить и с задержкой. При этом появились более опасные штаммы коронавируса — например, так называемый «британский», от которого летальность примерно в полтора раза выше, чем у исходного штамма. Это не шутки, а серьезная эпидемиологическая проблема. При этом людям нужно понимать, что у нас нет эффективных лекарств от коронавируса. Из соображений собственной безопасности и безопасности окружающих людей идея вакцинироваться — очень правильная.

Стоит объяснить людям, как устроена вакцина «Спутник V», поскольку именно ею я бы рекомендовал вакцинироваться. Это векторная вакцина. В ней есть вектор — это носитель, оболочка природного вируса, который вызывает очень легкие простудные заболевания. При этом этот вирус лишен всего, что делает его вирусом, то есть он не может копировать себя, вызывать какие-то заболевания — это просто оболочка. И в нее помещен единственный ген S-белка коронавируса. Это тот самый «шип», белок оболочки коронавируса, который тот использует для проникновения в наши клетки. Собственно, на него и возникают антитела.

По сути, вакцина — это самый безобидный вирус, который можно в принципе себе представить. Это вирус, который лишен самых фундаментальных основ вирусности. Это вирус, который не может делиться, размножаться, ничего сделать не может. Все, что он может сделать — это заставить некоторые наши клетки произвести S-белок, в результате чего появятся антитела, которые подготовят организм к встрече с реальным вирусом.

Если говорить про безопасность вакцинации, то даже чисто из теоретических соображений вакцинироваться безопаснее, чем переболеть в самой легкой форме самой легкой простудой. Из побочных эффектов, которые могут быть после вакцинации — высокая температура в первый день (у некоторых чуть дольше), некоторый дискомфорт, боль в руке. У меня после обеих доз вакцины «Спутник V» была температура один день, после второй — чуть выше, чем после первой — в районе 38 градусов. И было очень эйфоричное и странное состояние, будто они туда что-то подмешали (шутка). Понятно, что если человек собирается вакцинироваться, лучше предусмотреть возможность на следующий день не пойти на работу.

Так что бояться абсолютно нечего. Тем более, клиническое исследование вакцины «Спутник V» было проведено на 20 тысячах человек. Из них 15 тысяч получили вакцину и 5 тысяч получили пустышку — плацебо. На этой выборке было показано, что вакцинация существенно снижает вероятность заражения коронавирусом. При этом никаких серьезных побочных эффектов, которые можно было бы отнести к действию вакцины, мы не видим.

Фото: Максим Платонов

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» было проведено на 20 тысячах человек. Из них 15 тысяч получили вакцину и 5 тысяч получили пустышку — плацебо. На этой выборке было показано, что вакцинация существенно снижает вероятность заражения коронавирусом

«Визит в поликлинику для прививки не опаснее, чем поход в супермаркет или метро»

— Многие люди почему-то боятся, что вакцинация может отразиться на репродуктивной функции…

— У нас нет никаких данных о том, что вакцинация может негативно сказываться на репродуктивной функции.

Мы же должны сравнивать риск осложнений от прививки с риском от перенесения коронавирусной инфекции. То, как реальная болезнь может сказаться на всевозможных системах, — вызывает намного больше поводов для беспокойств. Люди не всегда это осознают, взвешивая риски. Нельзя говорить о риске вакцинации в отрыве от рисков инфекции, от которой вакцина защищает.

Я придумал такую метафору. Представьте себе далекое светлое будущее, где медицина так развилась, что люди вообще не болеют, потому что все болезни побеждены, от всего есть прививки и лекарства. Но при этом у некоторых из этих лекарств бывают побочные эффекты. И поэтому все невзгоды людей связаны с медициной. И приходят люди, говорят: «Смотрите, какая плохая медицина, все проблемы от нее», игнорируя тот факт, что, благодаря этой самой медицине, никто из людей не болеет. Вот так и с прививками. Люди боятся побочных эффектов. Но посмотрите, какие последствия бывают при коронавирусной инфекции, какая доля людей погибает, сколько из них оказывается с серьезными поражениями дыхательной системы. Люди неделями могут быть в больнице, даже если в итоге случай окажется не летальным. Некоторые оказываются на аппаратах искусственной вентиляции легких, причем в пике пандемии были перегружены ковидарии, где людей спасали от последствий коронавирусной инфекции. Тут даже не нужно быть специалистом, чтобы взвесить все факторы и понять, что потенциальные риски от вакцины ничтожны на этом фоне.

Некоторые люди размышляют, что стоит подождать зарубежные вакцины, а не вакцинироваться доступным сейчас «Спутником V». Но чем дольше человек медлит с вакцинированием, тем выше риск того, что он таки подхватит эту коронавирусную инфекцию и заразит других людей.

Никаких реальных оснований считать какую-то из зарубежных вакцин значительно лучше «Спутника V», нет. Ожидаемый выигрыш очень сомнительный. А вот ожидаемый проигрыш от того, что человек потеряет время и не будет вакцинирован тогда, когда нужно и, как следствие, внесет свой вклад в третью волну коронавируса, очень явный.

Фото: Максим Платонов

А после вакцинации человек сможет испытать определенное чувство облегчения в том плане, что и он представляет меньшую угрозу для окружающих, и окружающие представляют меньшую угрозу для него. Можно со спокойной совестью передвигаться на работу и так далее. Но если человек вакцинирован, это не значит, что ему можно полностью пренебречь другими методами предостережения заболевания, потому что ни одна вакцина не дает 100-процентной защиты от коронавирусной инфекции. Все равно рекомендуется носить маски в местах скопления людей, поддерживать социальную дистанцию. Но неизбежно люди ходят на работу, в магазин, и делать это вакцинированным намного безопаснее.

После вакцинации человек сможет испытать определенное чувство облегчения в том плане, что и он представляет меньшую угрозу для окружающих, и окружающие представляют меньшую угрозу для него

— Многие люди еще опасаются, что из-за вакцинации могут заболеть коронавирусом…

— Сама вакцина не может вызвать коронавирусную инфекцию. Единственная справедливость в этом страхе состоит в том, что не всегда в поликлиниках, где проводится вакцинация, соблюдены все меры противоковидной безопасности. И я допускаю, что могли быть случаи, когда человек пошел на вакцинацию и от кого-то из ожидающих в очереди и болеющих бессимптомно подцепил коронавирус. Но если человек и так ходит на работу и в магазин, то вряд ли он в поликлинике столкнется с большей вирусной нагрузкой, чем в других людных местах. Просто надо понимать, что такой риск есть.

И придя на вакцинацию, человеку стоит не забыть надеть маску, можно надеть и перчатки, поддерживать социальную дистанцию, вернувшись домой, помыть руки с мылом. При этом очевидно, что визит в поликлинику для прививки не опаснее, чем поход в супермаркет или метро. Кстати, вакцинироваться можно и в некоторых торговых центрах.

«На месте Путина я бы публично, на камеры вакцинировался «Спутником V»

— Наверное, в такой стране как наша, большое влияние на настрой населения могла бы оказать показательная вакцинация на камеры первых лиц государства. А то, что устроили на днях с вакцинацией Владимира Путина, выглядит не очень убедительно…

— На месте президента РФ я бы публично, на камеры вакцинировался «Спутником V» после окончания третьей фазы клинических испытаний и выхода статьи в журнале The Lancet. Я бы к этому моменту приурочил вакцинацию первого лица. А история про то, что мы не хотим выделять какую-то одну вакцину, немного натянута. Тем более есть основания думать, что не все три российские вакцины одинаково хороши.

А сейчас у людей есть подозрения, что президент РФ привился не российской вакциной. Это казалось бы странным. Потому что у профессионального научного сообщества нет убеждения, что вакцина того же Pfizer лучше «Спутника V» в плане безопасности и эффективности. Они реально похожи по опубликованным данным. Так что здесь явно была упущена возможность совершить социальное благо.

Но хорошо, что Путин в принципе вакцинировался. Наверное, на совсем убежденных антипрививочников это вряд ли повлияет. Они еще и скажут, что это все фейк. Но на каких-то людей, которые сомневаются, вакцинация Путина все же может повлиять. Они скажут: «Ну ладно, прививки — это не страшно».

Фото: Ринат Назметдинов

Есть медработники, которые до сих пор не вакцинировались. Я к этому отношусь философски в том смысле, что, к сожалению, в России не все медработники достаточно ответственны и компетентны

— Почему, на ваш взгляд, даже медицинские работники не бегут на вакцинацию?

— Многие медработники демонстративно вакцинировались, как только появилась такая возможность. Некоторые публичные персоны таким своим поступком привлекли внимание к тому, что нужно вакцинироваться. Это достаточно правильный призыв от лица медийной личности вне зависимости от наличия или отсутствия медобразования. Нормально привиться и написать об этом опыте: «Вот я — живой, не умер, у меня все в порядке, репродуктивная система функционирует нормально».

Вы правы, есть медработники, которые до сих пор не вакцинировались. Я к этому отношусь философски в том смысле, что, к сожалению, в России не все медработники достаточно ответственны и компетентны. У нас до сих пор есть медработники, которые выписывают пациентам гомеопатические лекарства, то есть препараты, не содержащие действующего вещества. Так сложилось, что медицинское образование часто оторвано от образования научного. Сейчас возникла мода на доказательную медицину. И по-хорошему, врач должен быть очень хорошо подкован в английском языке, уметь читать международные публикации, оценивать качество свидетельств об эффективности того или иного препарата или вмешательства. Есть множество замечательных врачей, которые этих идеалов придерживаются. Но есть и врачи, которые очень далеки от этой тематики.

«Ужаса в том, чтобы привиться переболевшим, нет»

— Вы всем рекомендовали прививаться «Спутником V». На ваш взгляд, можно ли будет повторно прививаться этой вакциной? Ведь есть опасение, что иммунитет к аденовирусному вектору уже будет сформирован.

— Этот вопрос пока остается открытым. Создатели вакцины приводили разные доводы. Я не берусь это сейчас комментировать, потому что надо посмотреть на результаты исследований.

Но человек в любом случае выигрывает время, вакцинировавшись «Спутником V». К тому моменту в России могут появиться и другие эффективные вакцины. Поэтому сейчас следует прививаться тем, что есть, а потом, если появятся данные о том, что можно ревакцинироваться «Спутником», то отлично. Если окажется, что нужна другая вакцина — надо будет привиться ею. В данный момент уж точно нет причин останавливаться от вакцинации «Спутником» из соображений того, что вакцина может оказаться «одноразовой».

— Способны ли вакцины защитить от появляющихся новых штаммов COVID-19?

— В целом похоже на то, что вакцины защищают и от новых штаммов. Какие-то из вакцин, доступных сейчас в мире, защищают не так хорошо, как от исходного штамма. Но все равно с вакциной лучше, чем без. Штаммов много, и разных. И каким штаммом человек заразится, сложно прогнозировать. На общем фоне вакцинироваться нужно. Случаев повторных заражения пока не очень много — это хорошая новость. Есть случаи заражения после прививок, потому что ни одна вакцина не является на 100 процентов эффективной, но этих случаев не так много.

— Учитывая, что случаи повторного заражения практически не регистрируют, как все же быть переболевшим COVID-19?

— Есть представление о том, что коронавирус ослабляет иммунную систему. Поэтому иммунитет у переболевших может формироваться даже хуже, чем у привитых. С другой стороны, людей, заболевающих повторно, достаточно мало. Так что тем, кто переболел, вакцина не так нужна, как тем, кто еще не сталкивался с коронавирусом не болел. Но в любом случае, вакцина не навредит. Никакого ужаса в том, чтобы привиться переболевшим, нет. Но тем, кто не болел, нужно это сделать в первую очередь, особенно в условиях нехватки вакцины.

Фото: Максим Платонов

«Страшно, когда медработники, принимающие пациентов из категории риска, сами не вакцинированы»

— Как вы относитесь к обязательной вакцинации для всех?

— У меня есть опасения, что в России все так устроено: если вы попытаетесь сделать обязательную вакцинацию, люди начнут покупать справки о том, что они привиты. Вопрос очень правильный, но, скорее, социологический: как добиться того, чтобы больше людей привились и насколько эффективна обязательная вакцинация. Не лучше ли использовать поощрительные меры — например, вакцинированным людям предоставить льготы, а не штрафовать тех, кто не вакцинировался?

Конечно, мне кажется страшной ситуация, когда медицинские работники, в том числе принимающие пациентов из категории риска, сами не вакцинированы. Но как ее решать — сложный вопрос.

— Какие у вас ожидания, когда удастся привить население России от коронавируса и каковы ваши прогнозы о дальнейшем течении пандемии?

— К сожалению, я не очень оптимистично вижу картину вакцинации. И не знаю, какое чудо должно произойти, чтобы внезапно темпы вакцинации многократно ускорились, что было бы необходимым для недопущения третьей волны. Боюсь, что будут у нас и новые заболевшие, так что тяжелые последствия от эпидемии продолжатся. А что будет дальше… Люди, которые прививаются, в некотором плане себя обезопасят. Я сам вакцинировался, мои родители тоже.

Конечно, мне кажется страшной ситуация, когда медицинские работники, в том числе принимающие пациентов из категории риска, сами не вакцинированы. Но как ее решать — сложный вопрос

Но что дальше будет с коронавирусом, вопрос не до конца понятный. Мы знаем, что эпидемия испанки ограничилась тремя волнами. Но мы знаем и примеры сезонных вирусных заболеваний, которые возвращаются каждый год. Если говорить про сезонный вирус гриппа, он, конечно, эволюционирует быстрее, чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Поэтому может оказаться, что темпов эволюции у этого коронавируса будет недостаточно, чтобы он стал регулярной сезонной проблемой.

Но отчасти вероятность такого позитивного сценария будет зависеть и от нас. Потому что каждый человек, который болеет коронавирусом, в своем роде экспериментальный инкубатор для вируса. Если появится штамм, который выскочит за пределы узнаваемости иммунитета и научится заражать тех, кто уже переболел, то мы столкнемся с серьезными последствиями. Чем больше людей будут инфицироваться коронавирусом, тем хуже в плане прогноза для эпидемии. Чем меньше людей первоначально подхватят вирус, тем больше шансов на то, что не появится суперопасного штамма, хуже уже появившихся.