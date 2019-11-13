Александр Панчин: «Для гомеопатии лучше всего подходит термин «симпатическая магия»

Почему гомеопатия — лженаука, почему в нее верят люди и почему в идеале этого интервью не должно было случиться

Известный российский биолог, популяризатор науки, писатель и научный журналист Александр Панчин согласился поговорить с нами о феномене гомеопатии. Почему она не работает, что общего между гомеопатией и магией вуду, а еще том, как гомеопатия маскируется под науку и как ученые нашли у колбасы почечную колику методом биорезонансной диагностики — в интервью «Реальному времени».

«Большинство гомеопатических препаратов направлены на лечение болезней, которые могут пройти сами»

— Когда родилась гомеопатия и почему в нее поверили?

— Гомеопатию придумал врач по имени Самуэль Ганеман в начале XIX века. Ее успех мне видится связанным с тем, что в те времена у людей не было верных представлений о том, что такое вещество. Это же было 200 с лишним лет назад. Когда Ганеман предложил гомеопатию, никто не знал, как устроено вещество, что оно из себя представляет и сколько может быть молекул в определенном объеме вещества. И поэтому идея о том, что можно разводить что-то бесконечное количество раз, не противоречила известным законам физики. А сейчас мы понимаем, что противоречит. Разведения, которые применяются в гомеопатии, достигают абсурдных количеств. Например, в одном из самых продаваемых в наших аптеках гомеопатических препаратов от гриппа разведение доходит до 10 в минус четырехсотой степени. Шансов найти в такой таблетке хотя бы одну молекулу действующего вещества нет.

И второе — медицина тогда была развита очень плохо. Обычные врачи использовали, например, кровопускания, которые наносили пациенту больше вреда, чем пользы. И на фоне этого давать человеку пустышку, возможно, было безопаснее, чем лечить его существовавшими методами. Поэтому в те времена гомеопатия выглядела не так абсурдно, как сейчас.

— А с чем связан феномен того, что в нее верят и по сей день?

— Уже тогда присутствовала самая главная причина популярности гомеопатии, которая длится и по сей день — психологическая. Людям свойственно с легкостью выводить ошибочные причинно-следственные связи на основе единичных событий, хронологически следующих друг за другом. То есть: петух прокукарекал — солнце взошло. Означает ли это, что если бы он не прокукарекал, солнце бы не взошло? Вовсе нет.

Сторонники гомеопатии (и кстати, не только ее, но и любой другой альтернативной медицины) рассуждают так же: мне было плохо, я принял некий препарат, мне стало лучше — следовательно, препарат мне помог. Но некоторые болезни проходят сами, просто иногда нужно побольше времени. Как в анекдоте: если простуду лечить, то она проходит за семь дней, а если не лечить — то за неделю.

Фото urfomediacenter.ru

Когда Ганеман предложил гомеопатию, никто не знал, как устроено вещество, что оно из себя представляет и сколько может быть молекул в определенном объеме вещества. И поэтому идея о том, что можно разводить что-то бесконечное количество раз, не противоречила известным законам физики



— Поэтому в аптеке большинство гомеопатических препаратов предназначены в основном для лечения гриппа?

— Большинство гомеопатических препаратов направлены на лечение болезней, которые в принципе могут пройти сами или войти в ремиссию. Есть несколько областей медицины, в которых эти препараты популярны: несмертельные болезни, которые проходят сами, и ряд хронических заболеваний. Хроническая болезнь полностью не проходит, состояние пациента при ней может усугубляться или улучшаться. «Лечение» начинается на пике плохого самочувствия, когда человеку очень плохо. Потом происходит закономерное усреднение самочувствия, возвращение к среднему состоянию, и это приписывается действию целебных шариков. Пример такого типа заболеваний — например, если у человека регулярно появляется экзема.

— Что происходит, если «шарики» не помогли и усреднения самочувствия не произошло?

— У гомеопатов есть куча оправданий. Если лекарство не помогло — значит, оно вам не подошло, давайте назначим другое. Если и это не помогло — назначим следующее. И как только человеку становится лучше (повторюсь еще раз, в силу других объективных причин, причем иногда через несколько лет) — они говорят: «Все мы правильно делали».

— А что если самочувствие пациента ухудшается?

— Это подводится под «закон Геринга», который на самом деле не закон. Законы гомеопатии, на самом деле, законами не являются, потому что они неверны. Это скорее догмы и ритуалы, как в религии. Так вот «закон Геринга» говорит о том, что при выздоровлении симптомы исчезают в порядке, обратном их появлению. То есть это якобы нормально, когда у пациента вдруг проявляются те симптомы, которые у него раньше были. И это свидетельствует о том, что ему становится лучше.

Если у вас сначала был симптом №1, а потом развился симптом №2 — вас лечат от симптома №2, и при этом у вас возникает симптом №1. И вот это возвращение первого симптома, по принципам гомеопатии, свидетельствует о том, что все идет правильно. При этом это все очень широко трактуется. У гомеопата ВСЕГДА есть возможность любой исход трактовать так, как будто все делается правильно и все идет хорошо. То есть это некритичная медицина, у этого могут быть очень серьезные последствия.

Один мой знакомый врач — детский онколог — рассказывал мне о том, как мальчика 9 месяцев лечили гомеопатией от рака щеки. При этом у него опухоль с нескольких сантиметров за это время разрослась до двадцати сантиметров и стала неоперабельной. Так вот, в ходе этого лечения гомеопат приводил доводы о том, что все хорошо: нес какой-то бред о том, что «это нормально, опухоль должна будет излиться черной водой». Они могут оправдать все, что угодно.

Фото factroom.ru

У гомеопата всегда есть возможность любой исход трактовать так, как будто все делается правильно и все идет хорошо. То есть это некритичная медицина, у этого могут быть очень серьезные последствия.

«Гомеопат руководствуется набором догм и постулатов и мало чем в этом смысле отличается от шамана»

— Какое-то шаманство.

— Шаманство — это отдельный термин. Для гомеопатии лучше всего подходит термин «симпатическая магия». Его предложил антрополог Джеймс Фрэзер.

По Фрэзеру, симпатическая магия — это колдовство, в основе которого лежит теснейшая магическая связь между предметами, либо похожими друг на друга внешне (магия подобия), либо когда-то контактировавшими друг с другом (магия контакта).

Так вот основные законы гомеопатии под эту симпатическую магию очень хорошо ложатся. Например, один из базовых принципов гомеопатии — подобное лечить подобным. Они бессонницу лечат кофеином, потому что кофеин вызывает бессонницу. Это, по Фрэзеру, магия подобия. Имитируя что-то, мы можем это что-то создать. Похожие вещи используются в магии вуду: мы убиваем куклу и предполагаем, что от этого умрет человек, которого она изображает.

— Или как в первобытных обществах, когда человек изображает леопарда и думает, что от этого он станет неуязвимым для леопарда?

— Или так. Перед нами — неправильное использование ассоциативного мышления. Это очень важно — строить ассоциации. Но когда мы их неправильно строим, возникает вот такого рода магическое мышление.

— А как с симпатической магией соотносится практика разведений?

— Второй закон гомеопатов — «чем сильнее мы разведем вещество, тем сильнее будет его действие» — магия контакта в чистом виде. Они верят, что если что-то с чем-то когда-то контактировало, то эта связь потом не разрывается и будет существовать на расстоянии. Например, если человека ранили ножом, то можно лечить рану, оказывая воздействие на нож — это ведь тоже очень древнее представление. Будто бы рана помнит этот нож, потому что они когда-то были связаны.

А теперь это обернуто в новую обложку: память воды. Якобы вода помнит, что в ней когда-то было какое-то вещество. И мы этот кофеин развели в сто раз, потом еще в сто раз, потом еще в сто... Есть у них еще один магический ритуал потенцирования (или динамизации), когда они стучат по дереву, растирают, взбалтывают свои «препараты» строго определенным образом.

По сути, гомеопатия — это магия, а никакая не медицина. Гомеопат руководствуется набором догм и постулатов и мало чем в этом смысле отличается от шамана. Единственное отличие — юридическое. Шаманизму в медицинских институтах у нас не обучают, а гомеопатии — обучают. Оружейную мазь, которой нужно мазать нож, чтобы вылечить рану, в аптеке не продают, а гомеопатию — продают. На мой взгляд, это большое недоразумение.

Фото autogear.ru

По Фрэзеру, симпатическая магия — это колдовство, в основе которого лежит теснейшая магическая связь между предметами, либо похожими друг на друга внешне (магия подобия), либо когда-то контактировавшими друг с другом (магия контакта). Так вот основные законы гомеопатии под эту симпатическую магию очень хорошо ложатся





— Например, в Сеченовском университете в Москве есть целый курс гомеопатии на курсах повышения квалификации — он там прячется под обложкой метода Фолля.

— Метод Фолля — это отдельная тема, и это тоже полная ерунда. Вместе с гомеопатией в одном пакете часто идет и куча другой ерунды: биорезонансная диагностика, например. Это очень «хорошая» схема, кстати: вы можете поставить человеку фейковый диагноз с помощью ненастоящего медицинского прибора, показания которого ничего не значат. После этого можете назначить «шарики», которые человек пропьет, а потом этим же прибором диагностировать якобы улучшение. А в сущности, это объясняется тем, что у прибора для биорезонансной диагностики есть два режима работы — для первого осмотра и для второго. Этим прибором вы можете продиагностировать улучшение абсолютно кому угодно.

Например, врач Алексей Водовозов с помощью одного из таких приборов, которые любят, в том числе, гомеопаты, продиагностировал... колбасу: когда колбасе ставится диагноз, например, «почечная колика». А потом мы ставим прибор во второй режим (повторный осмотр колбасы) — и почечных колик у нее больше нет.

— Официальные дипломы потом выдаются таким медикам, и они идут работать с пациентами. Насколько это соотносится со здравым смыслом и с законом?

— Как видите, с законом это соотносится нормально. Это законно. Действительно, эти дипломы признаются государством, их обладатели могут работать в медицине, и их нельзя за это посадить. А с точки зрения науки, они занимаются введением людей в заблуждение, и их практика является абсолютно бесполезной.

Фото eco-man.ru

Вместе с гомеопатией в одном пакете часто идет и куча другой ерунды: биорезонансная диагностика, например. Это очень «хорошая» схема, кстати: вы можете поставить человеку фейковый диагноз с помощью ненастоящего медицинского прибора, показания которого ничего не значат

«Я видел прувинги воды, которая постояла в присутствии лунного света, или даже прувинги пыли из пылесоса»

— Как гомеопат ставит диагноз? Он берет анализы, собирает какой-то клинический анамнез?

— Это очень разнородное явление. Есть несколько разных школ гомеопатии, в которых разные принципы определения того, что не так с пациентом и что с этим нужно делать. Некоторые вещи, которые берутся лечить гомеопаты отдельных школ, вообще никак не соотносятся с реально существующими болезнями. Например, в интервью журналу «Огонек» гомеопат Любовь Лурье рассказывала, как она лечила девочку, которая красила волосы.

— От чего?

— От того, что она красила волосы. Мама привела дочку, у нее в школе были проблемы с учебой. И гомеопат ей дала лекарство из осьминога, потому что осьминог тоже меняет свой цвет. В данном случае какой диагноз был у девочки? «Красит волосы». Но это не классическая гомеопатия.

— А как «по классике» все происходит?

— По классике, у гомеопатов совсем другой подход к работе с пациентом. Начинать надо с их методов разработки и подборов препарата, так будет логичнее перейти к схеме, по которой проходит «диагностика» и «лечение». Она сильно отличается от доказательной медицины — например, в ней нет клинических исследований препаратов.

— Хорошо, давайте тогда сначала начнем с обычной медицины: как проходят клинические исследования препаратов?

— В обычной медицине, если вы хотите разработать препарат, то сначала определяете диагноз, от которого хотите лечить. Например, пусть это будет астма, или грипп, или сифилис. Затем нужно провести клинические исследования препарата на пациентах, поделенных случайным образом на две группы: одна часть будет получать препарат, а другая — либо пустышку (плацебо, в случае если у нас еще нет лекарства от данной болезни), либо наилучший из существующих препаратов. То есть препарат, который мы тестируем, сравнивается с лучшим на данный момент.

Чтобы быть принятым, наш препарат должен работать лучше, чем старый, или хотя бы не хуже (например, он может быть дешевле или иметь меньше противопоказаний). Обязательно проводится статистический анализ: опытные группы для этого должны быть достаточно большие (статистически достоверная выборка). Состояние пациента строго оценивается по определенным показателям, которые можно четко измерить. То есть, при классических клинических исследованиях препарата работает строгая система диагностики и строгая система доказательства того, что препарат действительно улучшает самочувствие и ведет к выздоровлению пациента с тем или иным четко поставленным диагнозом.

Фото fatula.ru

Здесь забудьте про клинические исследования. У гомеопатов есть прувинги. Прувинг — это когда берется группа здоровых людей им дают то вещество, которое изучают. Дальше эти люди ведут дневник. И в нем здоровые люди записывают все подряд — все, что им в голову взбредет

— В гомеопатии не так?

— Здесь забудьте про клинические исследования. У гомеопатов есть прувинги. Прувинг — это когда берется группа здоровых людей им дают то вещество, которое изучают. Дальше эти люди ведут дневник. И в нем здоровые люди записывают все подряд — все, что им в голову взбредет. «Мне приснился сон про радугу». «У меня потекли сопли из носа». «Я закашлял». «Я поперхнулся». «Мне велосипедист переехал ногу». Люди могут записывать абсолютно разные вещи.

Есть там свои магические правила: все это нужно правильно делать. Например, по Ганеману на время периода прувинга нужно отказаться от кофе, от игры в шахматы (интеллектуальная деятельность может исказить результат). Напоминаю, что мы имеем дело не с наукой, а с набором магических ритуалов.

Процесс прохождения прувинга группой людей, их записи дальше заносятся в некую книжку. При этом, если у нескольких людей совпали записи (один чихнул — и еще второй чихнул), то гомеопат сразу видит в этом связь: «Ага! Это вещество вызывает чихание!». Или оно вызывает сны о радуге. Или оно вызывает покраснение левого глаза. То, что препарат вызывает те или иные проявления у человека, на самом деле формально не доказывается. Потому что это не клиническое исследование, в нем же нет контрольной группы. Тем не менее, они думают, устанавливают связь между препаратом и изменениями.

— Что это могут быть за вещества?

— Это может быть все, что угодно. Тут тоже многое зависит от страны, от школы гомеопатов. Это может быть какая-нибудь травка, а может — химическое вещество типа серы. Это может быть нефть, кость тираннозавра, паук — все, что угодно. Когда гомеопатов обучают, они пишут курсовые работы. И вот в Великобритании такие работы я видел: вот курсовая, нужно провести прувинг чего-то, кто еще никто не брал. Потому что надо же расширять базу данных, вдруг у пациента окажется набор симптомов, для которого еще нет подходящего препарата. Так вот, я видел прувинги воды, которая стояла в присутствии лунного света, или даже прувинги пыли из пылесоса. То есть кто-то брал это, давал людям и изучал, что они потом будут писать в своих дневниках.

«Притча про Ходжу Насреддина частично объясняет гомеопатию»

— И как проходит процесс лечения?

— Вы можете просто купить гомеопатические препараты без рецепта в аптеке — а можете прийти на консультацию к гомеопату. Я сейчас говорю о варианте с консультацией.

«Доктор» может очень долго вас расспрашивать: снятся ли вам сны про радугу? Краснел ли у вас левый глаз? Чесалось ли у вас правое ухо? Я, может быть, немного утрирую, но могу привести конкретные примеры, где такие вопросы задавали. Если у пациента присутствует некоторый набор «симптомов», гомеопат выстраивает по ним некий паттерн и подбирает вещество, которое под эти «симптомы» подходит — то есть вызывало эти же проявления у здоровых людей (не забываем: подобное мы лечим подобным!). Дальше без каких-либо клинических исследований это вещество, разбавленное в миллионы раз, объявляется индивидуальным лекарством для вот этого конкретного пациента — и начинается «лечение».

Фото homeo.su

Это может быть все, что угодно. Тут тоже многое зависит от страны, от школы гомеопатов. Это может быть какая-нибудь травка, а может — химическое вещество типа серы. Это может быть нефть, кость тираннозавра, паук — все, что угодно

Если через какое-то время пациент продолжает жаловаться на самочувствие, то принимается решение, что препарат либо недостаточно разбавили (и тогда разбавляют его еще больше, хотя действующего вещества там как был ноль, так ноль и остался — в процесс просто добавляется пара дополнительных магических ритуалов), либо подбирается другой препарат. Иногда такое «лечение» может длиться несколько лет. Через 2 года у человека астма ослабла — гомеопат объявляет: «Ура, мы подобрали тот самый индивидуальный препарат!». А на самом деле просто прошло 2 года.

— А если человек за эти 2 года умер от астмы?

— Ну, умер — и умер. Тут ведь как у Ходжи Насреддина: либо шах помрет, либо ишак околеет. Притча про Ходжу Насреддина, кстати, частично объясняет гомеопатию. Но, как я уже сказал, гомеопатия разнообразна. Есть вот такой подход, который я сейчас описал — и некоторые гомеопаты утверждают, что именно так и нужно, что гомеопатия должна быть всегда индивидуальной.

Но в то же время вы приходите в аптеку, и там вам продают гомеопатические препараты, которые отпускаются без рецепта. Там вы ни на какие вопросы не отвечаете. У вас есть, допустим, простуда, и вы прекрасно себе покупаете гомеопатические препараты от простуды. Или от простатита. Или от диабета. Это еще один подход, который представители классической школы с презрением отвергают, но витрины аптек соврать не дадут: он тоже прекрасно «работает».

— Эти аптечные препараты просто представляют собой шарики сахара за немалые деньги?

— Это могут быть шарики. Вам еще могут приготовить что-то на спирту (кстати, иногда на пациента оказывает какое-то воздействие спирт, даже была история пациента, где спирт усугубил ему цирроз печени) или на воде. Есть разные варианты приготовления гомеопатических препаратов. Кстати, есть еще один важный нюанс: гомеопаты добились того, что их препараты проходят по упрощенной системе регистрации. Есть свои нюансы того, как регистрируются лекарственные препараты, так вот у гомеопатических — своя особая ниша.

— Очень многие классические доктора в обычных поликлиниках постоянно прописывают пациентам те самые гомеопатические аптечные препараты. Почему? Они же должны понимать, что прописывают в лучшем случае просто сахар?

У меня был один случай: я обратился к врачу, он мне порекомендовал гомеопатию, и я спросил, верит ли он в нее сам. Он мне ответил: «Нет, я в нее не верю, спасибо, что спросили. Просто я думал, что это вас успокоит». Вот вам и ответ. Многие мамы приводят ребенка к врачу и требуют, чтобы он им от насморка немедленно что-то прописал. И многие врачи прописывают пустышки, просто чтобы мама успокоилась: вот лекарство, вот ребенку его дают, вот он выздоравливает. А насморк сам проходит, зато пустышка и вреда не принесла. Так бывает.

В общем, мир сложный, гомеопатия бывает разная и причины, по которой ее назначают, разные. Люди путают причины своего выздоровления, которые могут быть самыми разными. И большинство из них не думают о том, что гомеопатия чисто физически не могла им помочь, потому что в ней нет действующего вещества.

Фото gomeopat66.ru

Гомеопаты добились того, что их препараты проходят по упрощенной системе регистрации. Есть свои нюансы того, как регистрируются лекарственные препараты, так вот у гомеопатических — своя особая ниша

«Они говорят слово «квантовая», а на самом деле они что-то развели, а потом по деревяшке постучали»

— Мы исходим из научной парадигмы доказательной медицины. На что опираться человеку, который все-таки хочет подумать и разобраться в вопросе? Проводились ли клинические исследования гомеопатических препаратов?

— Да, проводились, их было много, они были для разных препаратов — и для тех, которые массово продаются, и для тех, которые индивидуально подбираются. Сравнивали, что будет, если одному человеку дать то, что ему назначил гомеопат, а другому — пустышку (вот прошел человек всю консультацию гомеопата, но ему назначили не индивидуальный препарат, а просто воду). Было множество разных схем экспериментов в разных странах на очень большом количестве людей. И пару лет назад австралийский Минздрав провел метаанализ этих исследований (проанализировал всю их совокупность и попытался найти в этом массиве закономерности). Так вот, они обобщили все данные по клиническим исследованиям гомеопатии и пришли к выводу о том, что на сегодняшний день доказательств ее эффективности нет.

— А можно как-то доказать неэффективность препарата?

— Можно, здесь работает банальная логика. Если говорить о классической гомеопатии с разведениями по Ганеману, то неэффективность такого метода доказывается современной физикой. Если мы хотим доказать, что гомеопатия не работает, и объяснить, почему — мы просто открываем учебники физики и химии и читаем, как устроено вещество.

— Получается, что вся эта система не имеет никакого отличия от того, что практиковали при первобытнообщинном строе?

— Есть некоторые отличия. Они заключаются в том, что гомеопаты пытаются сделать себя наукообразными. Для этого они могут использовать самые разные приемы.

Например с упаковок тех же анаферона или эргоферона решили убрать из описания препарата слово «гомеопатия». Теперь они называются «релиз-активные препараты». И у них там уже всякие умные слова: «содержит антитела к гамма-интерферону», и дальше звездочка, под которой стоит «десять в минус шестнадцатой нанограммов на грамм». Человек, который читает, видит слова «антитела к интерферону гамма» и думает: «Ну это же точно не магия, точно не шаманство, танцев с бубном ведь нет, все по науке». Но это танцы с бубном. Там нет никаких антител.

Другой пример — из вполне реальной диссертационной монографии, в которой действие гомеопатического препарата объяснялось через квантовую механику и биорезонансное взаимодействие. Это наукообразный набор слов: ведутся отсылки к серьезной науке, они мимикрируют, делают вид, что там что-то такое очень высоконаучное. Но, по сути, они говорят слово «квантовая», а на самом деле они что-то развели, а потом по деревяшке постучали. Это получилось квантовое биорезонансное взаимодействие, понимаете?

«Обычный человек не должен разбираться в медицине»

— Как относятся к гомеопатии в разных странах? У нас, насколько я понимаю, это дикое поле. А есть еще Европа и Штаты, например.

— По-разному. В США вышел закон о том, что на упаковке гомеопатического препарата не должно быть медицинских заявлений и должно быть написано, что он не имеет доказанной эффективности. В Австралии, где одна из самых высоких продолжительностей жизни в мире, гомеопатия раскритикована Минздравом, и по факту там ею никто не пользуется, хотя она там не запрещена. А есть страны, где есть достаточно мощное гомеопатическое лобби, потому что там на ней много зарабатывают. Одна из самых крупных компаний, делающих гомеопатию — это «Буарон». Она имеет большое влияние много где, в том числе и в России, где продают эти препараты — тот же оциллококцинум. Есть страны, где гомеопатия входит даже в страховку. Например, недавно в Великобритании отменили гомеопатию по государственной страховке.

А у нас был меморандум Комиссии по борьбе с лженаукой о том, что гомеопатия не имеет доказанной эффективности. После этого меморандума Минздрав обещал провести свое расследование, но так его и не провел. Я бы добавил, что проблема не только в гомеопатии. Ведь у нас множество всякой ерунды под видом медицины продвигается. У нас продается гидроплазма, магнитные браслеты, катушки Мишина, целебной объявляется водородная вода, есть какая-то еще черная вода. Почему-то вода, кстати, это очень любимая тема для спекуляций.

Фото mmed16.livejournal.com

Есть страны, где есть достаточно мощное гомеопатическое лобби, потому что там на ней много зарабатывают. Одна из самых крупных компаний, делающих гомеопатию — это «Буарон». Она имеет большое влияние много где, в том числе и в России, где продают эти препараты — тот же оциллококцинум

— В общем, все плохо?



— Такого вот рода препаратов с недоказанной эффективностью в России, к сожалению, очень много. И если вы придете в аптеку, то значительная часть того, что вы увидите на стеллаже и больше всего рекламируется и продается — это скорее всего, различного рода либо пустышки, либо препараты с недоказанной эффективностью.

Перейду к самой большой, на мой взгляд, проблеме. Почему мы вообще с вами вынуждены на эту тему разговаривать? Потому что это все продается. Это вопрос регулятора.

По-хорошему, обычный человек не обязан разбираться в медицине. Любой человек имеет право на получение самого лучшего лечения, которое существует, и на неполучение под видом лечения какой-то ерунды. Любой человек этого заслуживает — мы с вами этого заслуживаем! И государство, как мне кажется, должно это право человека реализовать через нормальную систему — некоррумпированную, неангажированную, с нормальной системой доказательств, имеющую главным интересом здоровье граждан, защиту их интересов от всевозможных шарлатанов, продавцов пустышек.

В стране, где регулятор работает хорошо, человеку не должен требоваться вот этот научпоп, разжевывающий, почему гомеопатия не работает. Что она не имеет доказанного эффекта, должно быть написано на упаковке препарата, потому что это факт, это просто правда. И для того, чтобы это узнать, человеку не нужно читать ваше СМИ, слушать мою лекцию, читать книжки популяризаторов науки, идти гуглить медицинские сайты, читать метаанализы. Это все должно быть для него представлено официально. И врачи должны быть —квалифицированными, а не обученными каким-то магическим практикам непонятно какой эпохи.

Людмила Губаева