«Бурелар» едут в Казань — башкирская рок-группа впервые даст сольник в Татарстане

Сегодня, 2 апреля, в казанском клубе «Библиотека» выступит группа «Бурелар» — это первый сольный концерт башкирских рокеров в соседней республике. Корреспондент «Реального времени» объясняет, почему их музыку стоит оценить, а вокалист Ильшат Абдуллин делится выводами по итогам многолетней битвы за рок.



От кассет «Кино» до кинофильмов

По сути, «Бурелар» — это уже вторая волна независимой башкирской музыки. Ее вокалист Ильшат Абдуллин вырос на ней, слушая также русскую и зарубежную рок-музыку:

— Мое детское воспоминание, связанное с музыкой — это машина моего отца, «пирожковоз». Он работал в совхозе, что-то постоянно возил, а в машине у него всегда была потертая кассета с альбомом «Группа крови» «Кино», а также кассеты ДДТ. Помню, просыпаешься утром в школу, а из магнитофона играет рок.

В 2021 году «Бурелар» исполнится 17 лет: в 2004-м два одноклассника, Ильшат Абдуллин и Рафаэль Гайнуллин, начали выступать вместе и даже попали в финал местного конкурса «Йәшлек-шоу 2004», после чего Рафаэль ушел в другую стезю — его знают как актера Салаватского театра драмы. Абдуллин же нашел новых музыкантов и собрал уже настоящую рок-группу, а в 2006-м музыканты записывают песню «Көрәш яшәү хаkына».

В 2007 году киностудия «Башкортостан» начала снимать с Абдуллиным в главной роли фильм «Минең йондозом», куда вошли и песни «Бурелар». В следующем году группа решила записать дебютный альбом, названный также, как и коллектив, при технической поддержке киностудии «Башкортостан».

— Благодаря группе я приобрел друзей, семью, круг людей, состоящих из разных музыкантов, которые играли или играют со мной. Помню, когда папа приходил на обед, я в машину ставил кассету и мечтал, что буду играть на сцене. И эта мечта реализовалось, — говорит Абдуллин. — Тогда уже я хотел сняться в кино, благодаря тому, что я играл рок, меня пригласили на роль в фильм. Я познакомился с кучей известных людей, которые были моими кумирами — актерами кино и театра, журналистами. Я смотрел на них раньше и восхищался, а потом получил доступ к общению с ними, стал частью творческой системы. Также для меня важны выступления и сочинение песен. С каждым концертом мы становимся лучше, взрослее. Это своего рода результат психологической терапии и энергообмена со зрителем. Мы растем благодаря музыке, песни взрослеют с нами, музыка меняется.

Фото vk.com/abdullin_ilshat

Музыкальный мост Казань-Уфа

Второй альбом, «Юлдар» команда представила только в 2017-м, при аншлаге в уфимском в клубе «Music Hall 27», который вмещает 600 человек (попало на пару сотен больше). Он записан в Москве и Уфе, в студии над песнями с «Бурелар» работали гитарист Владимир «Корней» Корниенко (известен по работе с Земфирой, Найком Борзовым) и барабанщик Андрей Шатуновский («Динамик», «Коррозия металла», «Мастер», «Моральный кодекс»). Деньги на запись музыканты собирали в сети методом краудфандинга. В 2018-м в Государственном концертном зале «Башкортостан» группа выступила с симфоническим оркестром под управлением Линара Давлетбаева с участием музыкантов Национального симфонического и Молодежного симфонического оркестров. Преподаватель Абдуллина по вокалу Идрис Газиев, народный артист Башкортостана и Татарстана, заслуженный артист Российской Федерации, спел с ним песню «Мәңгелек мөхәббәт».

При этом вокалист лишен иллюзий по поводу перспектив:

— Мы немного гастролировали по республике, — рассказывает он. — Максимум — собирали ползала, так что игра не стоила свеч. Таскать кучу аппаратуры, чтобы заработать денег — не этот вариант. Мы выезжали, чтобы сыграть, кайфануть, пообщаться с людьми. Это не денежная история. Рок в республике — слишком узконаправленный стиль. Можно было уехать в Москву, запеть по-русски — тогда ты будешь востребован на родине. Так система работает. И это дико мне не нравится.

В Казань «Бурелар» приехали в 2018 году, чтобы выступить на улице Баумана на фестивале «Мин татарча сөйләшәм» — тогда впервые нетатарский проект выступил на акции, посвященной татарскому языку. Отметим, что в Уфе позже прошла аналогичная акция «Мин башкортса һөйләшәм!» с участием казанских музыкантов. Вообще в последние годы уже несколько местных коллективов отметились в Уфе с концертами при поддержке башкирских коллег. В том же году «Бурелар» сыграли большой сет на фестивале Tat Cult Fest, который попал в прямой эфир канала «ТНВ», а группа Gauga выпустила провокационный клип «Бал» с участием Абдуллина.

— Последние годы башкирская независимая сцена становится интересной, — говорит певец. — Появляются новые музыканты. Я бы первым делом назвал Rena RNT, наш друг, который творит на нескольких языках, делает хип-хоп, дип-хаус. Еще один флагман — Тимур Ямалов.

— Чего ожидать на концерте?

— Я долго не писал новых песен, а тут стал изучать старые наброски, доделывать, придумывать свежее — многие новые песни мы сыграем в Казани.

