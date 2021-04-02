Федеральный застройщик готов вложить 5,5 миллиарда в жилье в Нижнекамске

Федеральный застройщик будет застраивать Нижнекамск несколько лет, если республика поможет с преференциями

Крупный федеральный застройщик, Группа «Эталон», объявил о готовности вхождения на жилищный рынок Татарстана. Глава санкт-петербургского территориального управления «Эталон» Юрий Бородин представил на заседании инвестиционного совета республики программу строительства в Нижнекамске. «Эталон» намерен построить жилой комплекс на 70—75 тысяч кв. м с объемом инвестиций в 5,5 млрд рублей. При этом питерский застройщик попросил содействия руководства Татарстана в привлечении льготного финансирования и в строительстве инженерной инфраструктуры по программе моногородов через ВЭБ.РФ.

Инвестсовет одобрил приход «Эталона»

На финальную стадию вышли переговоры о выходе в Татарстан старейшего питерского застройщика, Группы «Эталон», обладающего 30-летним опытом строительства жилья в стране. Инвестиционный совет Татарстана под председательством президента республики Рустама Минниханова накануне одобрил программу строительства жилья в Нижнекамске, предложенную федеральным девелопером.

Программу «Эталона» представил Юрий Бородин — глава санкт-петербургского территориального управления группы (в прошлом — технический директор «ССМО «ЛенСпецСМУ», входит в ГК «Эталон»). Он выступил по видеоконференцсвязи, а само заседание прошло в закрытом режиме. Но, как утверждают участники встречи, инвестиционная программа «Эталона» не вызвала ни вопросов, ни сомнений — ее одобрили без разногласий. Информацию об утверждении нижнекамского инвестпроекта «Эталона» подтвердили сразу несколько официальных источников: Агентство инвестиционного развития РТ, исполком Нижнекамского района и другие.

О готовящемся выходе федерального застройщика в Татарстан «Реальное время» сообщило в конце февраля, но тогда были неизвестны масштабы инвестиций и параметры проекта. Вчера появились некоторые подробности нижнекамской программы «Эталона». Как следует из презентации компании, застройщик намерен построить 70—75 тысяч кв. м жилья. Это равнозначно двухлетнему объему соципотечного жилья, сданного в нефтехимической столице в 2019—2020 годах. В нижнекамскую застройку федеральный застройщик планирует инвестировать 5,5 млрд рублей. Для сравнения, всего инвестсовет одобрил проекты на 11 млрд рублей.

Инвестиционный совет РТ под председательством Рустама Минниханова одобрил программу строительства жилья в Нижнекамске, предложенную федеральным девелопером. Фото: tatarstan.ru

Инвестиции «Эталона» для 200-тысячного города — это достаточно внушительный капитал, способный освободить Госжилфонд при президенте РТ от необходимости направлять взносы промышленных предприятий в строительство социального жилья в Нижнекамске. Впрочем, в этом году ГЖФ планирует сдать пять жилых домов на 700 квартир (41 тысяча кв. м), которые могут оказаться последним аккордом перед приходом федерального застройщика.

Питерский «Пейзаж» на проспекте Шинников

Под жилую застройку «Эталон» выбрал территорию вдоль проспекта Шинников — одной из центральных и оживленных магистралей города. Согласно презентации, отводится земельный участок площадью 12,3 га (правда, не указано, перешла ли земля в собственность компании). Здесь планируется возвести современный жилой комплекс «Манзара» (в переводе с татарского — «Пейзаж») из 17 зданий переменной этажности. Высотность комплекса определена от 5 до 16 этажей. Общая площадь жилых домов составит 112 тысяч кв. м. Проект рассчитан на проживание 2,7 тысячи жителей. При этом застройщик предусмотрел сохранение «зеленых зон»: внутри комплекса будут расположены парковые зоны, бульвары.

Ожидается, что строительство коммерческого жилья начнется в этом году, утверждают участники совещания у президента РТ. Правда пресс-служба «Эталон» не торопится конкретизировать заинтересованность в реализации проекта. В ответ на запрос «Реальному времени» сообщили следующее:

— В рамках своей стратегии Группа «Эталон» рассматривает возможность присутствия в ряде российских регионов. При этом на сегодняшний день нет никаких принятых решений о выходе в какой-либо регион.



Ожидается, что строительство коммерческого жилья начнется в этом году, утверждают участники совещания у президента РТ. Фото: kazanfirst.ru

Отметим, что «Эталон» входит в топ-10 крупнейших застройщиков страны. За 30 лет строительства компания ввела 7,5 млн кв. м жилья. Она присутствует на рынке 59 городов в разных регионах страны. В прошлом году компания ввела в эксплуатацию 540 тыс. кв. м. жилья, инвестировала 82 млрд рублей. Традиционная высотность жилья — от 8 до 24 этажей.

«Эталон» укрепил свои позиции на рынке жилищного строительства в 2019 году, когда консолидировал 100% акций московского застройщика «Лидер-Инвест». В портфолио «Лидер-Инвеста» входил 31 проект в стадии строительства и не только — это ряд проектов бизнес- и премиум-класса, а также крупномасштабные проекты комфорт-класса. В результате приобретения «Лидер-Инвеста» Группа «Эталон» стала крупнейшим игроком на московском рынке жилой недвижимости по количеству проектов, а также заняла второе место по объему продаж и объему текущего строительства. АФК «Система» стала крупнейшим акционером Группы «Эталон» с долей 25%.

С прицелом на помощь от ВЭБ.РФ

Скорее всего, некоторая недоговоренность связана с желанием застройщика получить федеральные преференции при освоении нижнекамского проекта. Именно по этой причине проект был вынесен на утверждение инвестиционного совета РТ, чье одобрение сулит получение господдержки. Как следует из презентации, компания попросила Татарстан оказать содействие в привлечении льготного финансирования и при строительстве инженерной инфраструктуры по программе моногородов через ВЭБ.РФ. Вероятно, речь идет о привлечении льготных кредитов ВЭБ.РФ.

Что будет с программой социальной ипотеки, пока неясно. Ранее замминистра строительства РТ Ильшат Гимаев уверял, что Нижнекамск насытился социальным жильем, очередей нет, но если появятся, то могут возобновить.

— То, что в Нижнекамск заходит новый игрок, замечательно, — рассуждает глава Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев. — В городе нет комфортного коммерческого жилья, что лишает его привлекательности. Но федеральный застройщик не сможет строить без поддержки. Цены на жилье в Нижнекамске низкие — 40—50 тысяч за «квадрат», что на уровне себестоимости строительства. Строить в убыток никто не будет. Их уровень цен — 70—80 тысяч рублей за «квадрат», но их не проглотит рынок. Значит, застройщику как-то должны компенсировать эту разницу при таких больших объемах жилья. Либо дать участок бесплатно, либо пустить в Казань.