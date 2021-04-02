Дата в истории: зарождение КФУ, единение с белорусами и премия Андерсена

Чем примечательна дата 2 апреля

Фото: Максим Платонов

Сегодня День единения народов России и Белоруссии, который берет начало четверть века назад, а еще международный день детской книги по случаю дня рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена. 2 апреля вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин», император Петр I побывал на заседании английского парламента, в США представили закон об учреждении NASA и впервые упомянули в печати слово «джаз». В этот же день родились французский писатель Эмиль Золя, легендарный мэтр джаза Олег Лундстрем, дрессировщик Вальтер Запашный, итальянский авантюрист Джакомо Казанова, автогонщик Джек Брэбем, боксер Сергей Ковалев. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

105 лет со дня рождения Олега Лундстрема, Казанский политех, КГУ стал КФУ

2 апреля 1907 года в казанском здании Купеческого собрания впервые провели литературно-вокальный вечер на татарском языке.

В этот же день в 1909 году в деревне Ново-Каргали (Башкортостан) в семье крестьян родился выдающийся татарский писатель Амирхан Еники. Прозаик был известен своими произведениями: повести «Саз чәчәге» («Болотный цветок», 1955), «Рәшә» («Марево», 1962), «Вөҗдан» («Совесть», 1968); «Гөләндәм туташ хатирәсе» («Воспоминания Гуляндам туташ», 1975), автобиографическая повесть «Соңгы китап» («Последняя книга», 1981—1982).

Фото: iknigi.net

2 апреля 1916 года в Чите родился легендарный композитор, джазмен и дирижер Олег Лундстрем. В 1921 году семья переехала в Харбин (Манчжурия), где Олег поступил в Политехнический институт и в музыкальный техникум, который окончил по классу скрипки. Вскоре увлекся джазом и в 1934 году с друзьями-студентами собрал джаз-оркестр, который быстро стал популярен в Харбине. В 1936 году джаз-коллектив переехал в Шанхай (Китай) и стал одним из лучших в городе.

А в 1947 году оркестр Лундстрема полным составом с семьями переехал в Казань, где их хотели сделать джазовым коллективом ТАССР, но партия посчитала, что «джаз народу не нужен». Музыкантов распределили по театрам и оркестрам, Лундстрем работал в Театре оперы и балета скрипачем. Олег Леонидович окончил консерваторию по классу композиции и симфоническому дирижированию, здесь же преподавал. Он делал обработки татарских и популярных советских песен, выпустил серию пьес на грампластинках, но лишь в 1956 году оркестр получил официальный статус. Глава старейшего в мире джазового оркестра создал камерно-инструментальные и вокальные циклы: симфонии, сюиты, сонаты, романсы, а также музыку к драматическим спектаклям и кинофильмам.

Фото: culture.ru

В этот же день 2 апреля 1919 года Казанское промышленное училище стало Казанским политехническим институтом. В 1890 году император Александр III приказал создать в Казани училище с механической, химической и строительной специальностями. В сентябре 1897 года состоялось торжественное открытие Казанского промышленного училища. Позднее учебное заведение несколько раз переименовывалось, но казанцы его знают как КХТИ. В 2010 году университету присвоен статус национального исследовательского университета.

2 апреля 1948 года совместным постановлением ВКП(б) и Совета Министров СССР татарский композитор Назиб Жиганов был удостоен Сталинской премии II степени (ныне Государственная премия СССР) в области музыкального искусства с вручением серебряной медали за создание оперы «Алтынчеч».

Фото: kazan-journal.ru

В этот же день в 2010 году по распоряжению Владимира Путина Казанскому государственному университету присвоили статус федерального. КГУ стал называться Казанский (Приволжский) федеральный университет или КФУ. Один из старейших вузов страны был создан 1804 году.

День единения народов, «Евгений Онегин», «Северный полюс — 2»

2 апреля Россия и Белоруссия отмечают День единения народов. Именно в этот день в 1996 году президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Через год, в тот же день, стороны заключили новое соглашение «О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс интеграции двух стран.

В этот же день в 1833 году вышло первое полное издание в одном томе романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Произведение сначала издавалось частями в разных журналах. Первая глава вышла в 1825 году. Роман был горячо встречен современниками. Каждую часть читающая публика ждала с нетерпением.

Фото: wikipedia.org

В 1922 году в Москве открылась библиотека иностранной литературы. В то время в ее фондах насчитывалось около 4500 книг. Сегодня библиотека называется Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино — в честь ее первого директора Маргариты Рудомино.

2 апреля 1950 года начала работать советская научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс — 2». Она была размещена на огромной льдине и проработала один год. Начальником станции был назначен советский полярный исследователь Михаил Сомов.

Фото: de-ussr.ru

День детской книги, монетный двор США, Копенгагенское сражение

2 апреля в день рождения Ганса Христиана Андерсена отмечают Международный день детской книги. Лучшим детским писателям и художникам Международный совет по детской и юношеской литературе присуждает премию имени великого сказочника.

Фото: livelib.ru

2 апреля 1792 года был создан первый монетный двор США. Он расположен в городе Филадельфия. Сегодня у него несколько подразделений в Денвере (Колорадо), Филадельфии (Пенсильвания), Сан-Франциско (Калифорния), Вест-Пойнт (Нью-Йорк). Монетный двор выпускает американскую валюту, хранит золотые и серебряные слитки и другие драгоценности, осуществляет контроль за передвижением денежных средств.

2 апреля 1801 года состоялось Копенгагенское сражение между английским и датским флотами. Английским флотом командовал вице-адмирал Горацио Нельсон. Британцы разгромили флот своих противников. И по итогам сражений и последующих переговоров часть флота датчан была затоплена, а другая часть передана Англии.