Три дня Казань трясла всю шахматную Европу

В итоге финишировала восьмой среди 90 команд

Завершился клубный Кубок Европы по шахматам, проводившийся в рапиде (по 15 минут на партию + 5 секунд за каждый сделанный ход). В соревнованиях принимали участие 90 команд, разбитых изначально на 10 групп. Казанская «Ладья» стала восьмой командой Старого Света, блестяще стартовав, но несколько смазав финиш. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Гата Камский вернулся в состав «Ладьи»

По сравнению с осенним клубным чемпионатом России, состав казанской команды изменился и несколько «постарел». Молодых казанских шахматистов Артура Гайфуллина, Раиля Махмутова Максима Самусенко, Рамиля Файзрахманова сменили опытнейший Гата Камский, и местный воспитанник Азат Шарафиев, а на первой и третьей досках играли Владислав Артемьев и Артем Тимофеев.

На первом этапе казанская «Ладья» попала в одну группу с фаворитом турнира, командой «Баден-Баден» из Германии. Немцы, казалось бы, не представляющие ничего серьезного в шахматах со времен Роберта Хюбнера из ФРГ и Вольфганга Ульмана из ГДР, собрали хороший бюджет, благодаря которому привлекли в свою команду венгра Раппорта, француза Бакро, экс-латыша Найдича. Именно Аркадия Найдича можно назвать единственным немцем в команде, поскольку он 10 лет выступал за Германию, потом за Азербайджан, но с начала года остался без сборной. В этом противостоянии «Ладья» оказалась сильнее за счет победы героя недавнего интервью «Реальному времени» Артема Тимофеева, обыгравшего черными Алексея Широва, экс-латыша, выступающего сейчас за Испанию.

Помимо этого «Ладья» одержала последовательные победы над чешской командой «Богемиан», «Трисен» и «Ле гард ле Руа» в переводе на русский команде с красивым названием «Защитники короля», представляющей Швейцарию, но с одними румынами в составе.

В соревнованиях принимали участие 90 команд, разбитых изначально на 10 групп. Фото: twitter.com/ECUonline

В начале второго дня соревнований «Ладья», увы, проиграла венгерскому «Халадашу», но исправилась и обыграла «Грин Чесс» из Украины, «Вуд Грин» из Англии и «Чес Бойс» из Турции. Тем самым казанская команда опередила «Баден-Баден», также вышедший в следующий круг, а вот наши обидчики из «Халадаша» остались за бортом турнира, поскольку борьбу в плей-офф продолжали только две сильнейшие дружины из каждой группы.

Из заметных событий на групповом этапе стоит отметить, что в плей-офф не попали сразу четыре интересные команды. Не повезло израильскому «Ашдоду», в составе которого собрались Илья Смирин, еще один недавний собеседник «Реального времени», а также экс-советские репатрианты Голод и Коган и украинец Моисеенко. Не отобралась сильная команда из Испании с местным гроссмейстером Антоном и грузином Мчедлишвили и французский клуб «Трембле», собравший интернациональный состав из россиянина Дреева, гузина Джобавы и поляка Пиоруна.

На групповом этапе остановилась очень любопытная женская команда, за которую выступали две грузинки Нино Бациашвили и Лела Джавахишвили за Германию, а также молдаванка Ирина Бульмага и Екатерина Аталик (Половникова), выступающая за Турцию. Забегая вперед, отметим, что в финале все-таки сыграла чисто женская команда.

Среди любопытных персонажей в групповом этапе играли известный советский, а затем французский гроссмейстер Андрей Соколов, шведская шахматистка Инна Агрест и азербайджанская команда «Вугар Гашимов». Как в России некогда создали команду памяти погибшего гроссмейстера Ивана Букавшина под названием «Букавушки», так и азербайджанцы решили отметить память одного из ведущих шахматистов своей страны, очень рано покинувшего жизнь.

Артемьев победил лидера соперников Матеуша Бартеля. Фото: europechess.org

Убедительные победы «Ладьи» в плей-офф

На этапе плей-офф «Ладья» выглядела еще убедительней. Обыграла немецкий «Гамбургер», лидером которого был швед Нильс Гранделиус. По сути, разгромила французский «Клиши» — 3:1 (выиграли Артемьев у перса Максудлу, а Камский добил в эндшпиле египтянина Амина). К этому времени лидером группы стала польская команда «Клуб Шаховы», но наша встреча с ней вообще завершилась разгромом — 3,5:0,5, при этом Артемьев победил лидера соперников Матеуша Бартеля. Далее казанцы обыграли немецкий «Хоккенхайм» и израильскую команду из города Беэр-Шевы, у которой был сильный и ровный состав — Михалевский, Постный, Ройз, Хузман, но израильтянам не удалось в полной мере реализовать его потенциал.

Неожиданность плей-офф в том, что по его итогам вылетели еще несколько сильных команд. Прежде всего, украинская команда под странным названием «Греко-римляне», по сути, сборная страны. Ее игроки Юрий Криворучко, Павел Эльянов и Юрий Кузубов, а также тренеры Владимир Баклан и Михаил Бродский не смогли зацепиться за третье место в группе, уступив на групповом этапе даже французской команде «Шартрез Эш» во главе с легендой украинских шахмат Василием Иванчуком, но составом выглядевшим слабее украинского.

А вот в третьей группе плей-офф вылететь мог кто угодно, поскольку состав там собрался такой, что компанию смело можно было переименовывать в «группу смерти». В результате не «выжили» упомянутый «Баден-Баден», даже несмотря на то, что к ним присоединился суперфранцуз Максим Вашье-Лаграв, беларусская «Светлана» с Азаровым, Жигалко, Ковалевым и Евгением Агрестом, отцом той самой шведки Инны Агрест, и российская команда «Нью Олд Бойз». Старший тренер юниорской сборной России Михаил Кобалия, один из его подопечных Володар Мурзин, Мотылев, Наер, Томашевский — по именам все было более, чем «шоколадно», но россияне по дополнительным показателям уступили команде «Польские гусары», капитаном которой был младший брат Матеуша Бартеля — Михал.

На тот момент это уже была 19-я игра для каждого из членов казанского квартета, в то время, когда команды-соперницы позволяли давать отдых Адамсу, Вашье-Лаграву, Ван Форесту или Ван Вели. Фото: twitter.com/ECUonline

Не сдюжили в финале

Но он сам не выступал, а собрал боеспособный коллектив во главе с Дудой, Бартошем Сочко, и во втором туре финала поляки встретились с «Ладьей» — 2:2. Гата Камский выиграл свой микроматч, но Азат Шарафиев уступил черными сопернику, сильно опережавшему его по рейтингу. Но перед этим Камский и Шарафиев также сыграли результативные партии, только оба выиграли, и это позволило обыграть немецкий «Гамбургер» во второй раз подряд, поскольку матчи, выигранные на предварительных этапах, в финале не учитывались.

Увы, ничья с поляками принесла «Ладье» заключительные очки в первый день финала. Вначале казанцы проиграли английскому «Гилфорду». Хоуэлл обыграл Артемьева, Макшейн — Камского, и даже то, что Тимофеев обыграл своего соперника, а Шарафиев сыграл вничью с Чепариновым, не давало нам ничего, кроме морального удовлетворения — 1,5:2,5. А ведь у соперников в составе был еще Майкл Адамс, не игравший против Казани, весь турнирный путь прошедшей в четыре человека. Для сравнения: состав чешского «Новы Бор» вообще поражал воображение: три индуса Видит, Сашикиран, Харикришна, поляк Войташек и австриец Раггер, причем все, помимо Видита, уже давно играют за чешский клуб. Единственным местным гроссмейстером оказался Давид Навара. Против «Ладьи» эта сборная мира вышла злой на весь мир, поскольку ранее уступила соперникам из Германии и в отместку разгромила нас — 3,5:2,5. На тот момент это уже была 19-я игра для каждого из членов казанского квартета, в то время как команды-соперницы позволяли давать отдых Адамсу, Вашье-Лаграву, Ван Форесту или Ван Вели из французской команды «Клиши», которая и вышла в лидеры после первого дня финала.

Шахматный Азербайджан поделился надвое

Последний день соревнований начался матчем пятого тура азербайджанской команды «Одлар Юрду». Любители шахмат привыкли, что Азербайджан в последние годы представляла суперкоманда «Сокар», сформированная из звезд со всего мира, плюс лучших игроков страны. Так вот «Одлар Юрду» в отсутствие «Сокара» пригласил его игроков Шахрияра Мамедьярова и Эльтаджа Сафарли, по-видимому, Рауфа Мамедова не приглашали, поскольку он в свое время уже перешел из «Одлар Юрду» в «Сокар». А Теймур Раджабов, после женитьбы на дочери вице-президента нефтяной компании «Сокар», играть за другую команду не может по моральным принципам. В итоге азербайджанцы сделали ставку на местных Абасова, Гусейнова, Дурарбейли.

Успешная партия Владислава Артемьева позволила казанской команде одолеть грозного соперника — 2:5:1,5. Но в следующей игре мы, к сожалению, уступили команде «Клиши». Увы, регламент чемпионата именно в этот раз был против «Ладьи», которая по ходу уже обыгрывала таких финалистов, как «Гамбургер» и «Клиши», и вынуждена была снова с ними играть. Но только в этот раз французский клуб, в составе которого нет ни одного француза, выставил сильнейший квартет, включая голландца Ван Фореста, соответственно, У «Клиши» солидно усилились последние доски, против Тимофеева и Шарафиеева вышли еще более сильные противники, чем в первой игре, они и решили исход поединка с Казанью.

«Медный всадник» из Санкт-Петербурга — вариант сборной России, который смело можно отправлять на любой, допустим, чемпионат Европы. Фото: ruchess.ru

В финале к девяти мужским командам присоединилась одна женская, и это было условием организатора турнира. Это знаменитая женская дружина «Монте Карло» из Монако, которая семь раз выигрывала клубный чемпионат Европы, только, понятно, среди женских команд. Правда, и уровень ее игроков в разные годы был покруче: китаянка Хоу Ифань, индианка Хампи Конеру, россиянка (ранее играла за Украину) Екатерина Лагно, украинские сестры Анна и Мария «экс-Словения» Музычук. Команда всегда была интернациональной, собственно, за счет чего и выигрывала, а Францию изредка представляла Эльмира Скрипченко. И то, надо оговориться, что экс-молдаванка стала француженкой, после замужества, когда она последовательно выходила замуж за Жоэля Лотье, затем за Лорана Фрессине.

Игра казанских мужчин и женщин, представляющих королевство монегасков, получилась близкой к ничейной, несмотря на то, что сейчас состав «Монте Карло» был заметно слабее и выглядел несбалансированным. 22-летняя россиянка Александра Горячкина, шведская ветеранша Пиа Крамлинг, которой скоро стукнет 58 лет плюс немка Элизабет Петц, полька Моника Сочко, супруга Бартоша Сочко из команды «Польских гусар», и, собственно, Скрипченко. Артемьев снова «сделал разницу», обыграв Горячкину, остальные игроки свели свои партии вничью.

Артемьев выиграл и в следующей партии, одолев черными Владимира Федосеева, и это было в матче против супергрозной команды «Медный всадник» из Санкт-Петербурга. Это вариант сборной России, который смело можно отправлять на любой, допустим, чемпионат Европы: Витюгов, Есипенко, Матлаков, Понкратов и названный Федосеев плюс воспитанник местных шахмат Александр Шиманов, который выиграл свою партию и сравнял счет в матче — 2:2.

«Деризау» в итоге опередил французский «Клиши», ставший вторым, и наш «Медный всадник», завоевавший бронзовые награды. Фото: twitter.com/ECUonline

Владислав финишировал прекрасно, выиграв и свою последнюю партию в матче с немецкой командой Деризау». Увы, партнеры по команде не поддержали Влада, и немецкий клуб, обыграв Казань, стал автором главной сенсации клубного чемпионата. «Деризау» в итоге опередил французский «Клиши», ставший вторым, и наш «Медный всадник», завоевавший бронзовые награды. Причем нужно отметить, что и «Деризау», и «Гамбургер», финишировавший шестым, были практически полностью составлены из немецких гроссмейстеров. В то же время напичканный иностранными звездами «Баден-Баден» даже не пробился в финал, а чешский «Новы Бор» вообще финишировал ниже «Ладьи», ставшей восьмой. Выделяя лидера нашей команды Артемьева за блестящий финиш, необходимо отметить всех его партнеров — Гату Камского, Артема Тимофеева и Азата Шарафиева, который по рейтингу был одним из последних среди участников финала, но бился на четвертой доске как лев.