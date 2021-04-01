День в истории: победа казанской рапиристки на ЧМ, «Арзамас-16» и праздник смеха

Чем примечательна дата 1 апреля

Сегодня, 1 апреля, — международный День смеха, который обычно проводят с веселыми розыгрышами. Еще это праздник пернатых, и в этот день принято проявлять заботу о птицах, а также — день рождения доллара — национальной валюты США. В первый день апреля родились русский писатель, классик мировой литературы Николай Гоголь, известный журналист и телеведущий Владимир Познер, американский психолог Абрахам Маслоу, французский поэт Эдмон Ростан, русский композитор Сергей Рахманинов. Подробнее о важных и интересных событиях — в обзоре «Реального времени».

Казанская чемпионка мира и фестиваль Рахманинова

1 апреля 1970 года казанская фехтовальщица Валентина Никонова стала обладательницей титула чемпионки мира. Валентина Геннадьевна родилась в Казани в 1952 году. Окончила Казанский государственный педагогический институт.

За свою спортивную карьеру Никонова три раза становилась чемпионкой мира по фехтованию и один раз брала серебро на чемпионате мира 1973 года. В копилке у спортсменки олимпийское золото, которое она выиграла в командном соревновании на рапирах. В 1974 году стала обладательницей Кубка Европы и была признана лучшей фехтовальщицей мира.

Фото: Олег Тихонов

В этот день родился русский композитор Сергей Рахманинов, чье имя носит международный фестиваль классической музыки «Белая сирень», который ежегодно проходит в Казани в мае или июне. В 2011 году на площади Свободы в татарстанской столице была заложена аллея белой сирени.

Сам композитор не раз давал концерты в Казани. Он выступал в Белом зале Дворянского собрания, где сейчас находится Казанская ратуша. На здании Ратуши есть мемориальная доска, которая увековечила память о музыкальном виртуозе.

Первый день апреля стал днем памяти поэта Евгения Евтушенко, который скончался в 2017 году. Евгений Александрович часто приезжал в Казань и изучал историю нашего города. Посещал казанские музеи и выступал на творческих площадках со своими произведениями. В 1970 году поэт выпустил поэму «Казанский университет». Впервые она была прочитана в актовом зале вуза.

Фото wikipedia.org

Исаакиевский собор, опера «Аида», «Арзамас-16»

Ровно 212 лет назад, в 1809 году, в этот день родился великий русский писатель-сатирик, классик мировой литературы, автор «Мертвых душ» Николай Гоголь. По мнению критиков, Гоголь стал основателем литературного направления — основного этапа «Натуральной школы» 40-х годов, оказал большое влияние на русскую и мировую литературу — о его роли в своем творчестве писали Михаил Булгаков, Федор Достоевский, Рюноскэ Акутагава, Франц Кафка и многие другие писатели.

1 апреля 1828 года в Петербурге торжественно установили первую колонну Исаакиевского собора, в основание которой заложили памятную медаль. Собор был освящен во имя святого преподобного Исаакия Далматского, в день поминовения которого родился основатель города Петр I.



Автором проекта собора выступил архитектор французского происхождения Огюст Монферран. Строительство курировал император Николай I. Сегодня православный Исаакиевский собор имеет статус музея. В историческом комплексе проходят концерты классической и духовной музыки в исполнении Концертного хора Санкт-Петербурга.

Установка колонн Исаакиевского собора с помощью лесов, спроектированных А. Бетанкуром (около 1830). Литография середины XIX в. (по рис. Монферрана). Илл. wikipedia.org

В этот день в 1877 году в Мариинском театре была поставлена опера «Аида» на русском языке. Переводом оперы занимался композитор и аккомпаниатор Григорий Лишин. Сюжет произведения — это история о несчастной любви предводителя египетских войск Радамеса и рабыни Аиды — дочери эфиопского царя, с войсками которого сражаются египтяне.

1 апреля 1931 года был открыт Крымский медицинский институт. Учебное заведение находится в Симферополе.



Также в этот день в 1946 году в Саратове был размещен засекреченный ядерный центр «Арзамас-16». По этой причине город получил статус закрытого административно-территориального образования. Сегодня на месте этого объекта — федеральный ядерный центр «Российский научно-исследовательский институт экспериментальной физики».

Фото wikipedia.org

День дурака, международный день птиц, день рождения коньяка

1 апреля во всем мире празднуют как День смеха — это праздник веселых розыгрышей. В первый день второго весеннего месяца многие шутки сходят с рук любителям повеселиться. По мнению некоторых историков, истоки праздника возникли от традиции почитать древнеримского бога смеха Гелоса. По другой версии 1 апреля отмечался день весеннего равноденствия, в это время люди много шутили и веселились.

Первый массовый первоапрельский розыгрыш в России состоялся в Москве в 1703 году. Тогда по улицам города ходили зазывалы, приглашая на невероятное представление, а в назначенный час, когда собралась большая толпа, на сцене появилось полотнище с надписью: «Первый апрель — никому не верь!».

На эту же дату пришелся Международный день птиц. В это время как раз из теплых краев возвращаются пернатые. В нашей стране экологи и орнитологи, привлекая внимание к охране птиц, добились официального празднования этой даты.

Фото: Максим Платонов

1 апреля отмечается день рождения коньяка. Именно с этого дня начинается отсчет «возраста» этого алкоголя. Производство крепкого напитка началось в французском городе Коньяк. Напиток считается национальным достоянием Франции. Географические границы местности, в которой допускается производство коньяка, технология производства и само название строго регламентированы и закреплены многочисленными законами страны.

А еще это день рождения доллара. Интересно, что сначала появился сам знак, а лишь потом была учреждена национальная американская валюта. 1 апреля 1778 года нью-йоркский бизнесмен Оливер Поллок придумал обозначение доллара, а официально ввели его лишь семью годами позже. За образец взяли знак испанской песеты, где две черты поверх S означали Геркулесовы столпы, на которые опирается государственный герб Испании.

