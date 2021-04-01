Бизнес-аккаунт дня: мастера по ремонту из Набережных Челнов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 32

На рынке услуг по ремонту квартир и санузлов челнинская компания «СанМастер» работает почти 15 лет. За эти годы команда мастеров и дизайнеров выполнила свыше 1 500 тысяч заказов жителей Закамья. Пару лет назад компания оформила бизнес-профиль в соцсети «Инстаграм», где пользователи могут оценить работу мастеров. Сегодня численность подписчиков в этом аккаунте составляет почти 13 тысяч человек. Советы по развитию блога в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты одного из крупных СММ-агентств Поволжья.

Дизайнерский ремонт «под ключ»

История компании началась в 2007 году, когда небольшая бригада мастеров взялась за ремонт в квартирах челнинцев. Клиентов находили по «сарафанному радио». За эти годы коллектив вырос, приобрел большой опыт, пригласил дизайнера, который готовит проекты для заказчиков.

Расширилась и география заказов — сегодня это не только Набережные Челны, но и другие города Закамья, а также Елабуга, Казань. Пополнился перечень услуг — помимо отделки комнат санназначения, специалисты компании обновляют внешний вид всей квартиры. На счету мастеров-ремонтников уже более 1,5 тысяч выполненных под ключ заказов по всей республике.



Бизнес-аккаунт «СанМастера» проанализировала Елена Куликова, которая руководит подразделением по разработке и реализации контент-стратегии клиентов ульяновской компании Social Lift. Это агентство занимает 27 место в рейтинге SMM-агентств России 2017 по версии Tagline.

Нет предела совершенству

Хочу похвалить владельца аккаунта за приятное оформление и хорошие фотографии. Но нет предела совершенству, поэтому ниже собрали рекомендации. Название аккаунта и имя аккаунта соответствуют тематике и отражают ключевые запросы. С таким именем вас легко можно найти по целевому запросу.

Единственное, если вы пишете про локацию в имени аккаунта, то не обязательно дублировать это в описании. В описании можно сделать автоматическую локацию, при клике на которую будут открываться карты. Ссылка в описании. Для отслеживания трафика рекомендуем добавить в ссылку UTM-метку и сократить ее.

Раздел “отметки”. Этот раздел виден всем, поэтому за ним нужно следить — удалять спам, а также генерировать отметки. Это можно сделать самому, отметив рабочий аккаунт в посте на личном профиле, а также попросив друзей. Таким образом, у вас появятся первые отзывы, что поможет завоевать доверие потенциальных клиентов.

Архивы сторис. Сейчас архивы созданы, но не заполнены. Архтивы “отзывы” и “портфолио” стоит заполнить в первую очередь. Это можно сделать с помощью приложений Mojo, Storylux, Unfold, Canva, используя готовые шаблоны. Хорошо, если будут добавлены сторис в формате видео с различными игровыми элементами (опросы, вопросы), что позволит повысить просматриваемость как самих сторис, так и профиля. Рекомендуемое кол-во сторис в день — 5-6. Это может быть фото, видео обзоры, отзывы, советы, вовлекающие сторис. Ниже примеры сторис, которые можно интегрировать в контент:

Новые форматы контента

Контент. Сейчас контент состоит только из фотографий работ. Нужно разнообразить контент, добавив новые форматы (видео, анимации) и тематики: например, ввести рубрику “замеры”, “советы по уходу за ванной”, “тренды в интерьерах”, “до/после”. Пример аккаунта с разнообразным контентом в аккаунте схожей тематики

Продвижение. Для такого числа подписчиков активность в профиле — на среднем уровне, есть и достаточное количество комментариев, и лайки, вовлеченность гораздо ниже, чем у конкурентов по данным LiveDune. Кроме того, статистика говорит о том, что с декабря не было притока подписчиков.



Анализ при помощи сервиса LiveDune

Для увеличения численности подписчиков и вовлеченности рекомендуем воспользоваться рекомендациями по разнообразию контента, а также использовать такие инструменты как: таргетированная реклама, размещение у блогеров (по бартеру или платно), конкурсы.