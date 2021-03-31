Чек-ап здоровья с помощью биотехнологий: «Татнефть» изучает новый способ быстро выявить болезни

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

«Татнефть» стала участником уникального эксперимента, который позволяет определить болезни человека на ранних стадиях. Благодаря биогибридным технологиям сделать это можно по дыханию пациента, тем самым избежав долгого обследования и затраты множества ресурсов для анализа. Подробности — в нашем материале.

Ставка на превентивную медицину

Компания «Татнефть» уже многие годы поддерживает превентивную медицину и вкладывает средства в ее развитие. Генеральный директор Наиль Маганов не раз подчеркивал, что главным приоритетом компании были и остаются люди, их здоровье, моральное и материальное благополучие! Известно, что любую болезнь необходимо предупреждать и предотвращать на начальном этапе. Именно поэтому исследования, проводимые Южным федеральным университетом по заказу Фонда перспективных исследований, заинтересовали руководство «Татнефти» и ученым были созданы самые комфортные условия для работы.

«Медсанчасть мы выбрали потому, что здесь прекрасная инфраструктура, высококвалифицированный персонал и есть возможность организовать забор проб у добровольцев, которые находятся в группе риска»,— рассказала Антонина Саволюк, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Новгородской области.



В эпицентре эксперимента

Нашим корреспондентам удалось побывать в исследовательской лаборатории. Кстати, тех, кто в этот день пользовался дезодорантами и духами, туда не пустили. Дело в том, что там, в контейнерах-домиках, разместились неагрессивные грызуны — главные диагносты испытываемой биогибридной технологии. Они способны улавливать даже самые незначительные изменения в окружающем воздухе и с высокой точностью выявлять риск развития у человека ряда социально значимых заболеваний — рака желудка и легких, сахарного диабета, туберкулеза. И это только начало!

Эксперимент незамысловат: от пациента требуется лишь подышать в трубку и наполнить воздухом специальный пакет. Воздух из пакета подается в бокс, в котором находится крыса. Она улавливает содержание летучих патогенных веществ и «маркирует» заболевание.



Дыхни — и получи диагноз

«Любая болезнь уже на ранних стадиях меняет метаболизм в соответствующих органах и тканях. Меняется и спектр так называемых летучих органических соединений, которые сопровождают изменение метаболизма, — пояснила Антонина Саволюк.— Именно это позволяет распознавать по запаху ту или иную патологию».

Крысы — макросматики, то есть животные, обладающие высокой обонятельной чувствительностью. Благодаря этому они способны распознавать тысячи веществ в низких и сверхнизких концентрациях и делают это в реальном времени.

От пациента требуется лишь подышать в трубку и наполнить воздухом специальный пакет. Воздух из пакета подается в бокс, в котором находится крыса

Как отмечают ученые, искусственных аналогов этих «биороботов» на сегодня, к сожалению, нет. И лабораторные грызуны являются незаменимыми помощниками человека в борьбе с опасными заболеваниями.

«Крыса чувствует в воздухе непривычный запах, ее мозг на него реагирует,— разъясняет корреспонденту «Нефтяных вестей» алгоритм эксперимента Антонина Васильевна. — Эти реакции «считываются» специальными сенсорами и анализируются нейросетевыми классификаторами, которые и выдают заключение, есть в воздухе «маркерные» вещества или их нет».



300 «спартанцев»

Первый этап испытаний начался в 2019—2020 годах и проходил в Великом Новгороде, где было обследовано почти 3000 человек. На территории Татарстана исследования было решено провести в 2021 году.

Компания «Татнефть» и специалисты медсанчасти помогли отобрать 300 добровольцев из группы риска: ими стали люди преимущественно старше 50 лет, те, у которых есть родственники с сахарным диабетом или онкологией, а также те, кто курит.

Благодаря четкой организации добровольцы в кратчайшие сроки прошли обследование.

Исследование проводится под эгидой «Татнефти» в рамках соглашения между Минздравом РТ и Фондом перспективных исследований. Компании эксперимент интересен тем, что у нефтяников появляется уникальная возможность, пройдя обследование, выявить не только болезни на ранней стадии, а даже предрасположенность к ним. Ведь не секрет, что пока при прохождении диагностических процедур пациенты получают определенную дозу облучения. А если подтвердится эффективность нового метода, достаточно будет просто наполнить специальный пакет воздухом.



Победить на ранней стадии

Теперь в течение одной-двух недель будут получены результаты и разработаны маршрутные карты для пациентов, которым будет рекомендовано дообследоваться.

«Как практикующий врач, могу сказать, что этот уникальный метод значительно сократил бы число больных людей, ведь превентивная медицина позволяет предотвратить грозные последствия многих заболеваний. Также этот метод помог бы сократить сроки от момента прохождения обследования и постановки диагноза до оказания экстренной помощи, что, безусловно, помогло бы вернуться пациенту к привычной жизни, а в некоторых случаях и спасти ее», — подытожила Гульсина Шамсеева, главный врач медсанчасти.



Елена Яшина, советник генерального директора — руководитель службы развития и сопровождения медицинских программ «Татнефти», доктор медицинских наук:

Наша служба отслеживает не только оказание медпомощи работникам компании, но и курирует направление, связанное с биогибридными технологиями, так как сегодня они считаются приоритетными. И то, что диагностика заболеваний с применением животных проходит в виде скрининга, а не в виде предметной диагностики, крайне перспективно. Этот метод в начале пути, и мы желаем ему большого будущего.

