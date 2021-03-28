Как на церемонии вручения премии «Тантана» актеров чествовали врачи — и наоборот

В Татарстане, кажется, кончились театральные критики, а премии закулисья так и не учредили

Фото: Максим Платонов

На премии «Тантана», по традиции, трижды отметили Камаловский театр, а вот Качаловский оказался восславлен только в связи с заслуженными деятелями — Александром Славутским и Геннадием Прытковым. Превращается ли единственный театральный «Оскар» в междусобойчик и остались ли еще у него точки роста?



«Событие» не вернут, «Лучшего критика» переделают

«Вокруг столько врачей, что я чувствую себя в санатории», — отметил один из ведущих, актер Ришат Ахмадуллин. Звезда театра Камала вел церемонию с коллегой из Тинчуринского, Резедой Саляховой, которая в этом году получила приз за лучшую эпизодическую роль — жены Карима Тинчурина в сюрреалистичном спектакле «Сәйдәш. Йокысызлык».

Всего же номинаций было 12 — совсем немного, на 92-то спектакля за сезон. При этом среди них не было «События года». В 2019 в этой номинации победили все четыре участника: «Сөембикә», «Бал.Бесы», «Тормышмы бу?» и «Анна Каренина». Тогда министр культуры РТ Ирада Аюпова решила: «Вместо этого мы сделаем акцент в сторону труда конкретного человека: сегодня у нас не был охвачен труд сценографа, гримера, костюмера, хотя это очень редкие профессии».

Ришат Ахмадуллин вел церемонию с коллегой из Тинчуринского Резедой Саляховой

Надо сказать, что таких номинаций с тех пор не появилось, хотя, безусловно, труд рабочих за кулисами не менее важен, чем актера в свете рампы.

Не смогло в этом году жюри отметить и лучшего театрального критика.

— Дефицит кадров в этой отрасли, дефицит искусствоведов создал ситуацию, когда мы не смогли найти достаточное количество кандидатур для поощрения лучшего критика, — объяснила Аюпова. — Но это лишний раз подтверждает важность номинации. Мы изменим ее условия, но она должна остаться.

Деньги за эту номинацию отдали ветеранам сцены — в номинации «Честь и достоинство» поздравляли двоих: Халима Залялова (в Камаловском пятого апреля отметят его 80-летний юбилей) и Геннадия Прыткова, народного артиста России, актера Качаловского театра. Кстати, второй крупнейший русский драматический был отмечен, когда ведущие напомнили, что главный режиссер Александр Славутский в конце 2020-го получил «Золотую маску» — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

В номинации «Честь и достоинство» поздравляли Халима Залялова и Геннадия Прыткова

Выходит к рампе фельдшер

В целом, церемония выглядела достаточно скромно. Никаких массовых номеров. Много шуток про пандемию: «Мы лечим врачей, а они нас. Мы — дуслар, получается? Но пусть лучше они к нам приходят».

Одна из хороших традиций «Тантаны» — придумать новый формат подбора объявляющих победителей. На этот раз к микрофону выходили врачи: к примеру, Альбина Каримова, фельдшер станции скорой помощи. Или Булат Акберов, заведующий психотерапевтическим отделением 18-й больницы, а еще его коллега, Газинур Галимзянов, заслуженный врач РТ, заведующий хирургическим отделением. Эффектные женщины, бодрые мужчины, работавшие в самом эпицентре пандемии. Правда, как сказал главный режиссер Камаловского Фарид Бикчантаев, все они удивлялись, как актерам удается выступать на сцене — ведь очень волнительно.

Впрочем, Айдар Сулейманов, обошедший трех коллег из «Алтын Казана» в номинации «Лучшая роль в музыкальном спектакле», пошутил: «Теперь мне понадобится психотерапевт». Помнится, в статье об участниках мы предрекали ему победу, что неудивительно — ведь Сулейманов не просто профессиональный певец, но еще и выпускник ГИТИСа!

Без развлечений, конечно не обошлось: пели Филюс Кагиров, Резеда Галимова и Альбина Джафарова, читал стихи Фаннур Мухамметзянов

«Ди Каприо в юбке» и острый недостаток татарского языка

Без развлечений, конечно не обошлось: пели Филюс Кагиров и Резеда Галимова (лауреаты новой премии имени Ильгама Шакирова), читал стихи Хасана Туфана Фаннур Мухамметзянов (не только Камаловский актер, но теперь и победитель конкурса «Татар сүзе»), победительница «Созвездия-Йолдызлык» Альбина Джафарова пела на английском… Вообще, татарского языка на премии не хватало — ведущие поначалу вроде бы условились, что будут говорить на русском и татарском, но все больше шутили только на одном государственном. А вот звезде песенной лаборатории «Безнең җыр» Ильгизу Мухутдинову, который представил песню оттуда в более коммерческой аранжировке, явно не хватало оркестра за спиной, так что энергичным поведением на сцене он поразил даже актеров.

Многие лауреаты говорили, что давно ждали эту премию. Саляхова сказала, что ее в театре называли «ДиКаприо в юбке». Анастасия Радвогина, вышедшая получать награду за трио из спектакля «Моң» (идет на одноименной площадке в Национальной библиотеке), состоящее также из Нурбека Батуллы и Лилии Масгутовой, напомнила, что это уже третья ее номинация.

— Это ведь единственная премия такого рода, — объяснила она «Реальному времени». — Выбора нет. Конечно, все артисты каждый год ее ждут, независимо от отношения к ней. Я трижды номинировалась: была «лучшая женская роль» и «роль второго плана». Я не знаю, как это оценивать… но тут я поучаствовала в билингвальном проекте, я думаю, нас отметили потому, что он необычный, к тому же у нас год родного языка. Если бы не поучаствовала — возможно, не стояла бы здесь.

В отсутствии номинации за событие года главными стали призы за женскую и мужскую роль. Оба достались актерам из двухчастного спектакля Айдара Заббарова «Хуш, авылым/Хуш, авылым. Хыял». И Эмиль Талипов, и Ляйсан Файзуллина играли в них и молодых девушек и парней, и стариков с бабушками. Эмиль Талипов напомнил, что в прошлом году пародировал президента («А слово президента закон»), а потому и выиграл. А после поблагодарил всех учителей (у Талипова один диплом театрального училища и два — КГУКИ).

Анастасия Радвогина вышла получать награду за трио из спектакля «Моң»

Его коллега по сцена объяснила свою победу просто:

— Это моя роль, я получила приз за то, что полюбила ее. Остальные мои роли — то была влюбленность, романтичное свидание… А это настоящая любовь.

Даешь премию закулисья!

В итоге Камаловский театр получил три самые громкие премии. Но важнее, видимо, другое — то, что на сцене часто звучали имена актеров Кариевского театра и «Әкият», чьи спектакли «Мио, мой Мио!», «Әлдермештән Әлмәндәр» не остались без внимания жюри. Радостно за Винера Файзуллин, по сути, за первую крупную роль в «Шәһәр. Нокта. Брежнев» получившего звание лучшего дебютанта. Стоит сходить на спектакль «Танцы на праздник урожая», который в Бугульме поставил молдавский эксперименталист Дмитрий Акриш (Анастасия Азорова выиграла с ней приз «Лучшая женская роль второго плана»). А также на «Макбета» в Мензелинске, где главную роль в татарском спектакле играет Владислав Поджидаев.

Однако более важной номинацией выглядела та, которую певец Салават Фатхутдинов учредил в честь умершего в 2012 году директора Камаловского театра Шамиля Закирова.

— Мы будем выдавать столько тысяч, сколько должно было бы исполниться Шамилю Зиннуровичу, в этом году — 76 тысяч, — объяснил артист. — Так что те, кто не получил, не переживайте, ее цена растет.

Приз вручают работнику театра Камала, который более 30 лет трудится на благо театра — в этом году деньги и славу получила Наиля Вагапова из пошивочного цеха. В целом, чествование таких людей в больших масштабах и впрямь сделало бы премию интереснее. Как, впрочем, и выделение премии имени Дамира Сиразиева в отдельное событие — лауреатство в честь одного из самых интересных режиссеров республики втиснуто где-то между номинациями.



1 / 60 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Радиф Кашапов, фото: Максим Платонов