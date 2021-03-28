Ежегодно в Татарстане выявляется более 3,5 тысячи детей с латентным туберкулезом

Что такое туберкулез, как от него защититься и почему нельзя отказываться от тестов

На этой неделе отмечался Всемирный день борьбы с туберкулезом. Этот день — лишний повод напомнить о профилактике этой болезни и о том, что она собой представляет. Несмотря на то что в наше время от «чахотки» в цивилизованных странах умирает все меньше людей, проблема не решена. А в условиях, когда голову поднимает антипрививочное движение и родители отказываются делать профилактические исследования своих детей на восприимчивость к туберкулезу (пробы Манту, диаскинтесты), вопрос встает еще острее. В своей авторской колонке для «Реального времени» депутат Госдумы от Татарстана, доктор медицинских наук Борис Менделевич рассказал о том, что это за болезнь, как она опасна и можно ли от нее защититься.

Туберкулез: цифры и определения

Для начала предлагаю традиционно определиться с терминами и понять масштаб заболевания. Итак, туберкулез — это широко распространенное в мире инфекционное заболевание бактериальной этиологии.

Чаще всего оно поражает легкие. Но случаи бывают разные, инфекция может «укорениться» практически во всех органах и тканях организма человека (за исключением, пожалуй, ногтей и волос, но это и не живая ткань). Болезнь может поражать кости, печень, почки, гортань и даже глаза. На 2020 год туберкулез является одной из 10 ведущих причин смертности в мире.

Конечно же, в разных странах распространенность заболевания различна. И как бы странно это ни звучало для нас, цивилизованных современных людей, Россия все еще находится в числе стран с высоким бременем туберкулеза. Однако за последние годы проведена достаточно масштабная и системная работа, направленная на то, чтобы остановить «расползание» туберкулеза по стране. Так, за минувшие 20 лет заболели вдвое меньше людей, чем до этого, а количество смертей удалось снизить в четыре раза.

Так что предполагается, что в следующем году Всемирная организация здравоохранения рассмотрит возможность выхода России в более благополучную категорию.

На 2020 год туберкулез является одной из 10 ведущих причин смертности в мире. Фото: kubnews.ru

Почему важно не отказываться от Манту или диаскинтеста

Такой успех возник не на ровном месте, а стал результатом кропотливой работы. И всю эту работу очень легко свести на нет, необдуманно отказываясь от диагностики — себя и особенно детей. Начитавшись антинаучной информации в Сети, многие родители отказываются от реакции Манту или от диаскинтеста — тем самым оставляя собственных детей в опасности. И частота таких отказов растет. Это тревожный звонок для врачей.

Объясню, как это происходит и почему это безопасно. Реакция Манту — это ответ организма на введение туберкулина. Еще раз подчеркну: бактерии туберкулеза в организм ребенка не вводятся! Туберкулин — это экстракт из бактерии, всего лишь химически полученное вещество, которое никоим образом не может вызвать болезнь. Но если организм уже столкнулся с туберкулезной бактерией — значит, он знает, что такое туберкулин, и дает на него повышенную иммунную реакцию. Так и работает проба Манту: если реакция сильная — значит, ребенка надо проверить на туберкулез более подробно. Если слабая — значит, его организм не сталкивался с туберкулезной бактерией, а стало быть, он здоров.

Диаскинтест устроен примерно так же: в его составе — белки, вызывающие иммунную реакцию в организме только на микобактерии туберкулеза. То есть детям вводят не болезнетворную бактерию, а только белок, на который вырабатывается иммунная реакция.

Диагностика взрослых состоит в рентгене легких или флюорографии раз в год.

Так почему же медицинскому сообществу важно быстро находить инфицированных? Дело в том, что туберкулез не сразу демонстрирует свои признаки. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около одной трети населения мира имеют латентный туберкулез. Это означает, что люди инфицированы бактерией, но пока не больны. И именно такую стадию как раз можно выявить благодаря диагностике.

Проба Манту работает так: если реакция сильная — значит, ребенка надо проверить на туберкулез более подробно. Если слабая — значит, он здоров. Диаскинтест устроен примерно так же. Фото: teenage.by

Туберкулез всегда заразен?

Туберкулез — болезнь инфекционная. Но пациенты могут быть заразными и не заразными. Этот статус может меняться, в зависимости от того, на какой стадии развития находится болезнь и как эффективно назначенное лечение.

При открытой форме туберкулеза больной выделяет в окружающую среду возбудитель заболевания. В основном это касается туберкулеза легких — микробы выделяются в воздух при кашле и отхаркивании. И если такие случаи не выявляются оперативно (часто люди думают, что просто хронически простужаются), то считается, что один больной успевает заразить до 15 человек. Исходя из практики, это члены его семьи, близкие друзья, возможно, коллеги. Но надо понимать, что заболевание передается не только воздушно-капельным путем. Можно заразиться, не помыв ложку после больного или, например, откусив от того же продукта, от которого он кусал.

При закрытой форме туберкулеза микобактерия не выделяется из организма больного, а значит, инфицированный не представляет угрозы для окружающих. Но его собственное здоровье все еще под угрозой. По данным ВОЗ, без надлежащего лечения умирают в среднем 45% ВИЧ-негативных людей с туберкулезом и почти все ВИЧ-позитивные.

Предупрежден — значит вооружен?

Своевременная диагностика туберкулеза — один из способов сохранить жизнь и здоровье десяткам миллионов людей. При этом в разных странах выявление заболевания кардинально не отличается. Вопрос в основном в охвате. Так, в России любой ребенок может пройти диагностику. В странах с низким бременем заболевания, где оно встречается крайне редко, например, в США, Канаде, Великобритании, работа в основном ведется с группами риска.

Несмотря на всю опасность туберкулеза, судя по статистике, сейчас в России все чаще встречаются случаи отказа от диагностики. О том, к чему это может привести, я писал выше.

Диагностика взрослых состоит в рентгене легких или флюорографии раз в год. Фото: stomdet.ru

И этот вопрос я считаю важным рассмотреть с нескольких ракурсов. С одной стороны, с точки зрения законодательства отказ от туберкулинодиагностики (пробы Манту или диаскинтеста) не ограничивает права ребенка на посещение школы и садика, если у ребенка нет контакта с туберкулезным больным и есть заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом. То есть по закону родитель может отказаться от проведения пробы Манту ребенку, но должен получить заключение врача-фтизиатра.

С другой, есть еще права непривитых по состоянию здоровья детей — попросту тех, у кого медотвод от прививок и проб. И вот они могут заразиться от ребенка, который не прошел своевременную диагностику. С третьей стороны, туберкулезом они могут заразиться и в других местах.

И поэтому, несмотря на общую достаточно радостную тенденцию, в Татарстане удельный вес заболевших детей в общей структуре больных не снижается. Ежегодно в республике выявляется более 3,5 тысячи детей с латентной туберкулезной инфекцией. При этом в течение 2020 года все дети и подростки, за исключением одного, были выявлены профилактически. Причем в 100% — при иммунодиагностике.

Надо понимать: не всегда туберкулез излечивается. Фото: ampravda.ru

И в этом вопросе, на мой взгляд, цифры — лучший показатель. И надо понимать: не всегда туберкулез излечивается. В Татарстане более половины больных страдают формой заболевания с множественной лекарственной устойчивостью — когда на болезнь не действуют лекарства. Это может быть в нескольких случаях: когда пациент изначально заразился устойчивой к лекарствам формой туберкулеза или же если он проходил терапию ненадлежащим образом, к примеру прерывал ее.

В целом от туберкулеза на 100% не защищен никто. В этом вопросе важна системность и внимательность к своему здоровью. Помимо этого считаю, что значима и экономическая составляющая: у людей должно быть такое финансовое обеспечение, при котором они смогут позволить себе разнообразную и сбалансированную пищу, иметь привычку заниматься физической культурой и др. Надо понимать, что медицина может многое, но важно повышение уровня жизни и благосостояния.

Лично я при первых симптомах сразу рекомендую обращаться к врачу. В этом вопросе лучше перестраховаться, чем узнать о заболевании на позднем этапе. Если каждый из нас внимательно будет относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, то сохранить коллективный иммунитет будет легче — а значит, и противостоять туберкулезу.